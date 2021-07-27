Важные моменты при выборе маркетингового подрядчика: как сработаться без проблем

Бывает, что между подрядчиком и заказчиком никак не складываются рабочие отношения. «Мы не понимаем друг друга», «говорим будто на разных языках» — так можно сказать о человеке, с которым у вас сильно расходятся ценности и взгляд на мир. И если этот человек — ваш подрядчик, то сработаться будет непросто.