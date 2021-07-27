«Почта России» запустила сервис оцифровки корпоративной корреспонденции и пересылки адресатам Статьи редакции
Оцифровка одной страницы будет стоить 4,8 рублей.
- «Почта России» может пересылать сканы писем адресату или загружать их во внутреннюю систему документооборота компании, если она интегрирована с IT-системами почты, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя организации.
- Корреспонденция компании, поступающая в разные почтовые отделения, передаётся в центры оцифровки. Письма вскрываются и переводятся в электронный вид. «Почта России» заключает с компаниями соглашение о неразглашении и получает от него доверенность на обработку.
- Услуга будет стоить от 4,8 рублей за оцифровку одной страницы до 60 рублей за внесение документа в систему документооборота заказчика. По расчётам «Почты России», бизнес в среднем тратит около 35 тысяч рублей на обработку 1000 бумажных писем, оцифровка снизит эти расходы до 25 тысяч рублей.
- Кроме экономии средств оцифровка сократит время доставки корреспонденции, больничные и отпуска сотрудников не будут влиять на обработку потока. Также до конца года почта намерена ввести автоматическую классификацию писем по типам документов и темам.
- Проект тестировался с несколькими госструктурами и компаниями из медицинской и строительной отраслей. Девелоперская группа «Самолёт» стала одной из первых, кто опробовал услугу. С февраля по июнь 2021 года почта оцифровала около 50 тысяч страниц корреспонденции «Самолёта», то есть примерно половину входящих писем.
- За первый год работы сервис планирует оцифровать 6 млн страниц корпоративной корреспонденции. Эксперт Илья Жарский отмечает, что услуга позволит бизнесу существенно сэкономить на документообороте, а сама почта сэкономит на транспорте и доставке. Но в то же время существуют риски утечек информации, поэтому компании придётся доказать заказчикам безопасность своего сервиса.
удобно, но через недельку данные будут уже в сети
Корреспонденция компании, поступающая в разные почтовые отделения, передаётся в центры оцифровки. Письма вскрываются и переводятся в электронный вид.
Беспрецедентно! Гениально! То что вы делали за 2 минуты, теперь можно делать неделю))
Стойте стойте стойте. Это что , платная электронная почта, которую видят сотрудники Почты России и берут по 6 рублей за страничку?
Я один не понимаю, в чем проблема перевести систему с бумаги в цифру, чтоб экономить тысячи деревьев и сотни тысяч рублей на эту муть?
Я один не понимаю
Возможно. Представьте очень большую организацию. В нее тысячи юриков и физиков присылают на бумаге несколько десятков или сотен киллограмм корреспонденции ежедневно. Как вы всех эти юриков и физиков в ЭДО загоните? никак, они все равно будут слать бумагу.
У нас просто государство не стремится перевести все в электронку.
Еще как стремится. Почти в любой госорган можно отправить электронное обращение, в том числе подписанное ЭЦП на госуслугах и юридически значимое. 20 лет назад о таком только мечтали все. 10 лет назад начали активно внедрять, с ФНС и ПФР.
Обычные физики и юрики просто слишком инертны. Многим до сих пор проще написать письмо положить в конвертик и отнести на почту. Просто медленно это всё меняется.
Ну мы знаем как это работает, некоторые сервисы жутко непродуманные. Улучшения есть, но они слишком медленные. Даже после обращения в какое-нибудь министерство через mos.ru тебе ещё копию ответа пришлют на твой фактический адрес. Банальной галочки не хватает "отправить только электронную копию" . И таких недоработок ну тысячи. Нужно основательно в это вложиться, но из-за этого могут постратать коррупционеры, поэтому и тормозят. Так как цифру обмануть труднее.
Был у меня интересный кейс. Один из клиентов - контора, которая выпускает очень много юридически значимой бумаги. Посчитали, сколько будет стоить подписание каждого документа ЭЦП в одном очень популярном сервисе документооборота и сколько будет стоить печатать бумагу и ставить обычную синюю печать. На бумаге вышло дешевле процентов на 20. И это не считая стоимости внедрения ЭДО. Так и остались на бумаге.
Лол, у почты и сейчас есть возможность отправить через сайт письмо, они распечатают текст и сами отправят по адресу, я год назад отправил для теста письмо такое на свой же адрес, заплатил денежку и уже год его нет, они теряют даже электронные письма
Круто, но почему бы сразу не пересылать по электронной почте.
Или это услуга для самых дремучих, которые до сих пор не выползли из пещер ввиду слабоумия?
Мне не так давно из Министерства связи пришло бумажное письмо, в которое был вложен лист со штампом "подписано электронной подписью" и печать "для копий документов, подписанных электронной подписью".
В крупных гос компаниях все корресподенция по почте, тут дело в регламентах,а не желании
Это уже другое, там нужно оригиналы передавать без всяких оцифровок.
Я про обычные письма
хахаха платная электронная почта, которую еще и бабули будут перечитывать с упоением. очень удобно!
С простыми-то письмами понятно, можно оцифровать. А, вот, суды принимают всякие претензии, уведомления и т.д. в бумажном виде, плюс, надо сохранять чеки об отправке для соблюдения сроков для всяких апелляций и т.д.
Это как они оцифровать планируют?
https://www.garant.ru/article/1187018/#:~:text=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%83,%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D1%8E.
Это в суд. А, например, дебитору своему как претензию отправить? Другие доки, где дата отправки имеет значение для суда?
А, например, дебитору своему как претензию отправить?
Наладьте с контрагентом юридически значимый ЭДО через какой-нибудь Диадок. Но если он не желает - то никак конечно. Но я бы поддержал инициативу обязательного ЭДО для всех юрлиц. Что-то такое даже вроде обсуждалось в министерствах.
В Москве все компании обязаны иметь ЭДО.
Есть пруф?
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Оцифровка одной страницы будет стоить 4,8 рублей.