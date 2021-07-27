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Nazigul Jusupova

«Почта России» запустила сервис оцифровки корпоративной корреспонденции и пересылки адресатам Статьи редакции

Оцифровка одной страницы будет стоить 4,8 рублей.

  • «Почта России» может пересылать сканы писем адресату или загружать их во внутреннюю систему документооборота компании, если она интегрирована с IT-системами почты, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя организации.
  • Корреспонденция компании, поступающая в разные почтовые отделения, передаётся в центры оцифровки. Письма вскрываются и переводятся в электронный вид. «Почта России» заключает с компаниями соглашение о неразглашении и получает от него доверенность на обработку.
  • Услуга будет стоить от 4,8 рублей за оцифровку одной страницы до 60 рублей за внесение документа в систему документооборота заказчика. По расчётам «Почты России», бизнес в среднем тратит около 35 тысяч рублей на обработку 1000 бумажных писем, оцифровка снизит эти расходы до 25 тысяч рублей.
  • Кроме экономии средств оцифровка сократит время доставки корреспонденции, больничные и отпуска сотрудников не будут влиять на обработку потока. Также до конца года почта намерена ввести автоматическую классификацию писем по типам документов и темам.
  • Проект тестировался с несколькими госструктурами и компаниями из медицинской и строительной отраслей. Девелоперская группа «Самолёт» стала одной из первых, кто опробовал услугу. С февраля по июнь 2021 года почта оцифровала около 50 тысяч страниц корреспонденции «Самолёта», то есть примерно половину входящих писем.
  • За первый год работы сервис планирует оцифровать 6 млн страниц корпоративной корреспонденции. Эксперт Илья Жарский отмечает, что услуга позволит бизнесу существенно сэкономить на документообороте, а сама почта сэкономит на транспорте и доставке. Но в то же время существуют риски утечек информации, поэтому компании придётся доказать заказчикам безопасность своего сервиса.

#новости #почтароссии

1164 просмотров
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Андрей

11

удобно, но через недельку данные будут уже в сети

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Стартапер-пессимист

Андрей
0

Именно так. Слишком опасно доверять что-то ценное.

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Airat Kafman

7

Корреспонденция компании, поступающая в разные почтовые отделения, передаётся в центры оцифровки. Письма вскрываются и переводятся в электронный вид.

Беспрецедентно! Гениально! То что вы делали за 2 минуты, теперь можно делать неделю))

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Влад

5

Стойте стойте стойте. Это что , платная электронная почта, которую видят сотрудники Почты России и берут по 6 рублей за страничку?

Я один не понимаю, в чем проблема перевести систему с бумаги в цифру, чтоб экономить тысячи деревьев и сотни тысяч рублей на эту муть?

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Alexander Ivanov

Влад
1

 Я один не понимаю

Возможно. Представьте очень большую организацию. В нее тысячи юриков и физиков присылают на бумаге несколько десятков или сотен киллограмм корреспонденции ежедневно. Как вы всех эти юриков и физиков в ЭДО загоните? никак, они все равно будут слать бумагу. 

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Влад

Alexander
0

а зачем, если есть альтернатива? У нас просто государство не стремится перевести все в электронку.

И не факт, что многим прям так нравится мутить что то с бумагой , вместо того чтоб работать с этим в два-три клика.

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Alexander Ivanov

Влад
2

 У нас просто государство не стремится перевести все в электронку.

Еще как стремится. Почти в любой госорган можно отправить электронное обращение, в том числе подписанное ЭЦП на госуслугах и юридически значимое. 20 лет назад о таком только мечтали все. 10 лет назад начали активно внедрять, с ФНС и ПФР.

Обычные физики и юрики просто слишком инертны. Многим до сих пор проще написать письмо положить в конвертик и отнести на почту. Просто медленно это всё меняется.

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Влад

Alexand…
0

Ну мы знаем как это работает, некоторые сервисы жутко непродуманные. Улучшения есть, но они слишком медленные. Даже после обращения в какое-нибудь министерство через mos.ru тебе ещё копию ответа пришлют на твой фактический адрес. Банальной галочки не хватает "отправить только электронную копию" .  И таких недоработок ну тысячи. Нужно основательно в это вложиться, но из-за этого могут постратать коррупционеры, поэтому и тормозят. Так как цифру обмануть труднее.

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Old Nick

Alexander
0

"будут слать бумагу" потому что такое требование. Сейчас более чем возможностей для отказа от бумаги.

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Alexander Ivanov

Old
1

Был у меня интересный кейс. Один из клиентов - контора, которая выпускает очень много юридически значимой бумаги. Посчитали, сколько будет стоить подписание каждого документа ЭЦП в одном очень популярном сервисе документооборота и сколько будет стоить печатать бумагу и ставить обычную синюю печать. На бумаге вышло дешевле процентов на 20. И это не считая стоимости внедрения ЭДО. Так и остались на бумаге.

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Vladimir Petrov

Влад
0

Это она самая. Дождались, наконец-то, технологию.

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Алексей Штейн

5

Лол, у почты и сейчас есть возможность отправить через сайт письмо, они распечатают текст и сами отправят по адресу, я год назад отправил для теста письмо такое на свой же адрес, заплатил денежку и уже год его нет, они теряют даже электронные письма

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Для закладок

2

Круто, но почему бы сразу не пересылать по электронной почте.
Или это услуга для самых дремучих, которые до сих пор не выползли из пещер ввиду слабоумия?

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Vladimir Petrov

Для
3

Мне не так давно из Министерства связи пришло бумажное письмо, в которое был вложен лист со штампом "подписано электронной подписью" и печать "для копий документов, подписанных электронной подписью".

Ответить

Алексей Штейн

Для
2

В крупных гос компаниях все корресподенция по почте, тут дело в регламентах,а не желании

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alice fox

Алексей
1

Так и входящая, по регламенту, бумажная, с синей печатью

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Для закладок

Алексей
0

Это уже другое, там нужно оригиналы передавать без всяких оцифровок.
Я про обычные письма

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Old Nick

Для
0

По приколу, например. Я раньше когда путешествовал много открыток рассылал. Это ж целое дело. выбрать открытку. придумать текст и т.д.
Людям очень приятно когда получают.

Ответить

Ivan

0

Это просто спам будет!

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Валентин Травин

0

И какой смысл? Проще это самому сделать тогда уж.

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hakhagmon

0

Еще больше проебанных писем, збс

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Антон Пальчиков

0

хахаха платная электронная почта, которую еще и бабули будут перечитывать с упоением. очень удобно!

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Old Nick

0

Почта России изобрела электронное письмо

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Andrey Kim

0

С простыми-то письмами понятно, можно оцифровать. А, вот, суды принимают всякие претензии, уведомления и т.д. в бумажном виде, плюс, надо сохранять чеки об отправке для соблюдения сроков для всяких апелляций и т.д.

Это как они оцифровать планируют?

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Alexander Ivanov

Andrey
0

https://www.garant.ru/article/1187018/#:~:text=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%83,%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D1%8E.

Как подать документы в суд в электронном виде?
Порядок подачи отличается в зависимости от вида судопроизводства. Рассмотрим, как это сделать и…
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Andrey Kim

Alexander
0

Это в суд. А, например, дебитору своему как претензию отправить? Другие доки, где дата отправки имеет значение для суда?

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Alexander Ivanov

Andrey
0

 А, например, дебитору своему как претензию отправить?

Наладьте с контрагентом юридически значимый ЭДО через какой-нибудь Диадок. Но если он не желает - то никак конечно. Но я бы поддержал инициативу обязательного ЭДО для всех юрлиц. Что-то такое даже вроде обсуждалось в министерствах.

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Andrey Kim

Alexand…
0

В Москве все компании обязаны иметь ЭДО.

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Alexander Ivanov

Andrey
0

Есть пруф?

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Andrey Kim

Alexand…
0

Лично у меня нет - от бухгалтера слышал.

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Анастасия Еремеева

Dhdhdh
0

@Инспектор 

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Анастасия Еремеева

Can
0

@Инспектор 

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