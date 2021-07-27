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Сервисы
Nazigul Jusupova

«2ГИС» выпустил SDK для интеграции своих карт в мобильные приложения Статьи редакции

Первым данные «2ГИС» добавил «Сбер» в свои приложения на iOS.

3 3 комментария
565 просмотров

Самая крупная интеграция на сегодня — карта «2ГИС» в приложении «СберБанк Онлайн», сообщили vc.ru в компании.

По данным директора департамента исследований и разработок «2ГИС» Антона Спиридонова, первые работы над технологиями Mobile SDK начались больше года назад и ещё до официального релиза она встраивалась в продукты экосистемы. До этого для решения геозадач компании экосистемы использовали отдельные API.

Карта «2ГИС» «Сбер»

Карта «2ГИС» уже работает в спецпроектах «Сбера»: «Зелёный марафон» и сервис «СберРядом». Также она будет доступна для всех посетителей главного сайта «Сбера». Помимо карты, сейчас приложения начали использовать геоданные «2ГИС». SberBox и SberPortal строят маршруты, рассказывают о ситуации на дорогах и подсказывают, где можно перекусить.

Технологии «2ГИС» в приложениях на Android появятся в ближайшее время, сообщили в «Сбере». Mobile SDK открыт для всех разработчиков, его могут использовать и другие компании.

  • В августе 2020 года «Сбер» купил 72% в сервисе «2ГИС». Тогда компанию оценили в 14,3 млрд рублей.

#новости #сбер #2гис

3 3 комментария
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3 комментария
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Yury Kotov

0

Так а что там с Акрополем 🏦 у Яндекса!?

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Игорь Мазаев

0

"Теперь вместе будем тормозить" — прокомментировали интеграцию представители компаний

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Михаил Синицын

–1

Теперь максимально удобно.
Всем приятного использования данного функционала ну и побольше денег на Сбер счетах.

P.S. пост-тост😂

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