{"id":4725,"title":"\u041c\u0430\u0441\u0442\u0435\u0440-\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441: \u043a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c \u0432 \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0435 \u0438 \u0432\u0435\u0441\u0442\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044b","url":"\/redirect?component=advertising&id=4725&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/269679-korotko-interaktivnyy-master-klass-o-komandnoy-rabote-i-masterstve-peregovorov&hash=10609550b909bb5be9e2454a472e95a790a4f1279029e657ec1c7baeac51ec09","isPaidAndBannersEnabled":false}
Сервисы
Евгения Евсеева

«Мегафон» запустил голосового помощника «Еву» Статьи редакции

Она умеет отмечать на звонки, записывать разговоры и присылать расшифровку.

8 8 комментариев
185 просмотров

Голосовой ассистент «Ева» позволит абонентам не пропускать важные звонки, при этом избавит от голосового спама, рассказали vc.ru в компании.

«Ева» может принять входящий вызов, самостоятельно определить источник и цель звонка, поддержать разговор и отправить расшифровку пропущенного вызова абоненту в Telegram.

Голосовой помощник умеет поддерживать полноценную беседу, утверждают в «Мегафоне». Например, при звонке из банка с предложением по ипотеке «Ева» сможет уточнить все условия, перевести разговор в текстовый формат и отправить аудиозапись и текст в мессенджер.

Пока протестировать «Еву» бесплатно могут «несколько тысяч» абонентов филиала «Мегафона» в Москве, осенью голосовой помощник станет доступен всем. Подключить «Еву» можно на сайте.

В будущем «Ева» сможет совершать звонки за абонента, дозваниваться и ждать на линии, повторно соединять собеседников при обрывах связи, возвращать абоненту полезные звонки с пометкой «важно/срочно», сообщил РБК представитель компании.

  • Голосовой помощник, который может записывать разговоры и присылать расшифровку, есть у «Тинькофф» — с июля 2021 года он доступен для всех абонентов. У МТС есть голосовой помощник «Марвин».

#новость #мегафон

8 8 комментариев
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u0435\u0433\u0430\u0444\u043e\u043d"], "comments": 8, "likes": 2, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 274154, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 27 Jul 2021 11:41:51 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
8 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Дмитрий Оверчук

1

осталость йоте запустить ассистента «yoba»

Ответить

Алиса Тинькова

0

Кто придумывает имена?) красавчики 

Ответить

tommyspb

0

Лучше бы сделали функцию автозаписи всех звонков с возможностью прослушивания и скачивания в личном кабинете.

Ответить

Артём Соколов

0

Только абонентам Мегафон? Олег доступен всем 🤔

Ответить

Артур Борсоков

0

Как на счёт того, чтобы придумать налагающее приложение, Мегафон?)

P.S. А ваще смешно) ни фантазии, ни новых идей. Кому вообще нахуй нужны все эти Марвины, Олеги, Евы и прочие хуйни?

Ответить

Roma Brann

0

Зачееем?

Ответить

Alex Firssoff

0

«голосовой помощник умеет поддерживать полноценную беседу», — утверждают в Мегафоне

У них живые операторы-то этого не умеют 😂

Ответить

Большой жёлтый робот

0

Ева, позови Адама 

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 8 комментариев
Яндекс.Маркет
Гипермаркет «Ого!»: «С помощью экспресс-доставки мы увеличили продажи на 40%»

Мы запускаем новую рубрику, где наши партнеры делятся своим опытом работы с Яндекс.Маркетом. Елена Шкирдова, руководитель отдела маркетинга сети магазинов электроники и бытовой техники «Ого!», рассказывает, как экспресс-доставка помогла интернет-магазину увеличить продажи на 40%.

1 1 комментарий
5
Торговля
Nazigul Jusupova
Ozon начал тестировать экспресс-доставку силами продавцов Статьи редакции

К новой схеме может подключиться продавец любых товаров, но в первую очередь таким образом будут продавать свежие цветы и подарки.

12 12 комментариев
9
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Офтоп
Мегаплан
«Здесь нет бандитизма, государство не отнимет у тебя бизнес», - сооснователь Евросети Тимур Артемьев

Начать бизнес проще, если товар стоит дорого. Если хочешь продавать Rolls-Royce, начни хотя бы мыть эти дорогие автомобили, уверен один из создателей сети легендарных салонов сотовой связи «Евросеть» Тимур Артемьев. Сейчас он живет в Лондоне, инвестирует в проекты косметической, фармацевтической и диагностической индустрий, поддерживает…

6 6 комментариев
Сервисы
Sergey Kolomenkin
Mobile SDK 2ГИС для сторонних разработчиков

Мы выпустили Mobile SDK для iOS и Android, который поможет сторонним разработчикам использовать наши инструменты в своих мобильных приложениях. СберБанк Онлайн — первый сервис, где его применили.

3 3 комментария
11
Первая грузовая компания
Почему клиенты b2b боятся идти в онлайн и как помочь им преодолеть этот страх

Сегодня клиенты избалованы огромным количеством онлайн сервисов в b2c. Казалось бы, разве могут быть сложности в обращении с новым ИТ-продуктами. Но, несмотря на обилие онлайн приложений и платформ, партнеры в b2b не спешат переходить в цифру, предпочитая покупать и заказывать привычным способом.

0 Обсудить
Финансы
Евгения Евсеева
Tesla впервые отчиталась об $1 млрд чистой прибыли за квартал Статьи редакции

Выручка выросла на 98% — до $11,96 млрд.

14 14 комментариев
9
Тинькофф
Как автовладельцу сэкономить на КАСКО: топ советов от страховой

Чтобы защитить свою машину от аварии, угона и случайных повреждений, автомобилисты оформляют полис КАСКО. Правда, сам полис дорогой и цена зависит от стоимости автомобиля — часто приходится платить от 50 тысяч рублей за год. В статье рассказываем способы, как снизить стоимость КАСКО.

6 6 комментариев
0
Маркетинг
Оля Кочкина
РСЯ не конвертит? Как выжать максимум из рекламы в сетях в 2021 году

Команда Сеодроида собрала 9 причин, почему реклама в РСЯ может не работать, и рассказала, что с ними делать. В конце — несколько способов повысить отдачу от рекламы в сетях.

Большинство из этих приложений только зря расходуют бюджет
8 8 комментариев
5
Разработка
Yandex.Cloud
Инструкция: делаем простой бот для Slack в облаке

Рассказываем, как сделать простой чат-бот с нуля с использованием бессерверных вычислений. Он умеет реагировать на команды и поддержать простой разговор, а на его основе вы можете самостоятельно создать бота для разработки или технической поддержки.

0 Обсудить
3
Газпромбанк
«Газпромбанк» стал партнером новой российской экосистемы

Компания «Сеть партнерств» предложит клиентам подписку «Огонь», в которой собраны специальные предложения от компаний АСНА, IVI, «Ситилинк», а также компаний группы «Севергрупп» и группы «Газпром».

0 Обсудить
5
IVI
IVI Originals объявляет о сотрудничестве с Андреем Золотаревым

Онлайн-кинотеатр IVI заключил сделку first look deal с российским сценаристом Андреем Золотаревым, а также меморандум о производстве с генеральным продюсером INEY Productions Аленой Акимовой. Эксклюзивный договор дает IVI приоритетное право на выбор работ сценариста для реализации на платформе.

0 Обсудить
0
Больше статей
null