Она умеет отмечать на звонки, записывать разговоры и присылать расшифровку.

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Голосовой ассистент «Ева» позволит абонентам не пропускать важные звонки, при этом избавит от голосового спама, рассказали vc.ru в компании.

«Ева» может принять входящий вызов, самостоятельно определить источник и цель звонка, поддержать разговор и отправить расшифровку пропущенного вызова абоненту в Telegram.

Голосовой помощник умеет поддерживать полноценную беседу, утверждают в «Мегафоне». Например, при звонке из банка с предложением по ипотеке «Ева» сможет уточнить все условия, перевести разговор в текстовый формат и отправить аудиозапись и текст в мессенджер.

Пока протестировать «Еву» бесплатно могут «несколько тысяч» абонентов филиала «Мегафона» в Москве, осенью голосовой помощник станет доступен всем. Подключить «Еву» можно на сайте.

В будущем «Ева» сможет совершать звонки за абонента, дозваниваться и ждать на линии, повторно соединять собеседников при обрывах связи, возвращать абоненту полезные звонки с пометкой «важно/срочно», сообщил РБК представитель компании.