«Мегафон» запустил голосового помощника «Еву» Статьи редакции
Она умеет отмечать на звонки, записывать разговоры и присылать расшифровку.
Голосовой ассистент «Ева» позволит абонентам не пропускать важные звонки, при этом избавит от голосового спама, рассказали vc.ru в компании.
«Ева» может принять входящий вызов, самостоятельно определить источник и цель звонка, поддержать разговор и отправить расшифровку пропущенного вызова абоненту в Telegram.
Голосовой помощник умеет поддерживать полноценную беседу, утверждают в «Мегафоне». Например, при звонке из банка с предложением по ипотеке «Ева» сможет уточнить все условия, перевести разговор в текстовый формат и отправить аудиозапись и текст в мессенджер.
Пока протестировать «Еву» бесплатно могут «несколько тысяч» абонентов филиала «Мегафона» в Москве, осенью голосовой помощник станет доступен всем. Подключить «Еву» можно на сайте.
В будущем «Ева» сможет совершать звонки за абонента, дозваниваться и ждать на линии, повторно соединять собеседников при обрывах связи, возвращать абоненту полезные звонки с пометкой «важно/срочно», сообщил РБК представитель компании.
Лучше бы сделали функцию автозаписи всех звонков с возможностью прослушивания и скачивания в личном кабинете.
Как на счёт того, чтобы придумать налагающее приложение, Мегафон?)
P.S. А ваще смешно) ни фантазии, ни новых идей. Кому вообще нахуй нужны все эти Марвины, Олеги, Евы и прочие хуйни?
«голосовой помощник умеет поддерживать полноценную беседу», — утверждают в Мегафоне
У них живые операторы-то этого не умеют 😂
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