«Яндекс.Дзен» будет блокировать авторов с большим количеством нарушений Статьи редакции
При этом в компании отметили, что определённого порога нарушений нет — заблокировать могут даже за одно.
Блогеры смогут узнать о новых ограничениях в личном кабинете, а также будут видеть, какие правила нарушили, чтобы избежать их в будущем, сообщили vc.ru в компании.
В компании уточнили, что для блокировки аккаунта нет определенного порога по количеству нарушений. Платформа может заблокировать пользователя, если выявит, что правила нарушались пользователем неоднократно, например, ведение нескольких каналов, где используется кликбейт и дублированный контент.
Если автор нарушил правила случайно, он может посмотреть, за что огранили материал и оспорить блокировку.
По новой технологии система будет собирать «профили нарушителей» и блокировать тех, кто нарушает правила постоянно
В июле «Яндекс.Дзен» заблокировал и лишил монетизации более 26 тысяч каналов. Это были каналы с низкокачественным контентом, на который жаловались пользователи, отметили в компании. С января по июль за спам, кликбейт, краденый контент, ложную информацию и шок-контент сервис заблокировал более миллиона публикаций. Это около 1% от общего количества постов на платформе.
Кому вообще нужна эта помойка. Современное рабство авторов.
Ждём зеркальный комментарий
Как хорошо, что Дзен есть. Веду канал там давно, зарабатываю от 150 до 170 руб. в день. Пишу по 40 статей в сутки. (tag - irony)
Предвыборный
Ты либо жирный тролль, либо с тобой что-то пиздец как не так ))
Нужно обязательно вместе со свидетельством о рождении выдавать аккаунт в дзене. Почему раньше не дали возможность делиться со своими соотечественниками полезной информацией так легко и просто.
Уже несколько месяцев репортил и банил авторов откровенно мусорного и фейкового контента, но такое ощущение что дзен на 90% состоит из него. И лента так и не стала чище и полезнее.
Воспользуйтесь моим опытом. Вообще не лайкайте и не взаимодействуйте. Тогда появляется интересное, что можно читать. Думаю, что Дзнен не сериальная тема, хотя сделана, как сериал. У редкого автора действительно удачная статья выходит, но он не может из этого сделать поток.
Дзен в принципе создан только для скликивания рекламы, там боты на ботах и ботами погоняет.
Серьезно, они ещё живы?)))
Более того считают проект успешным и активно рекламируют на ютубе
А разве в яндексе принято считать проекты неуспешными?)
А ну все понятно, старший менеджер решил что пора бабло стричь, вот и начали монетизацию всем отрубать, но сами статьи и рекламные блоки не убирают ведь???)))
Пообщался с девушкой кулинаром, которая пишет рецептики она сказала что цель многих писать там из за рекламы, по превышении какого то порога читателей/подписчиков ты можешь получать 10к-15к в месяц. Теперь я понимаю почему там столько шлака.
Мне нравится проект. Но он какой-то агрессивный во всех смыслах слова.
Классная площадка, но блин плохих авторов там реально хватает, к сожалению.
Загляните в комментарии в Дзене к тем же Дзен-понедельникам - там люди уже давно жалуются на то, что блокируют, лишают монетизации и показов непонятно за что - Дзен полностью закрыт, вообще никто не понимает как он работает, в ответ на жалобы отписки в стиле "делайте хороший контент и вам воздастся". Так и тут - "будет блокировка за много нарушений, но нарушений может быть и немного" - это что вообще? "Можем блокнуть как захотим". Единственное нововведение - что типа можно будет посмотреть за что блокнули.
При этом вопрос качества контента (если не стырен) не особо важен, особенно ввиду того, что 26.000 каналов заблочили, а все оно - 99,9% - фигня полная.
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