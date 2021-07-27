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Nazigul Jusupova

«Яндекс.Дзен» будет блокировать авторов с большим количеством нарушений Статьи редакции

При этом в компании отметили, что определённого порога нарушений нет — заблокировать могут даже за одно.

Блогеры смогут узнать о новых ограничениях в личном кабинете, а также будут видеть, какие правила нарушили, чтобы избежать их в будущем, сообщили vc.ru в компании.

В компании уточнили, что для блокировки аккаунта нет определенного порога по количеству нарушений. Платформа может заблокировать пользователя, если выявит, что правила нарушались пользователем неоднократно, например, ведение нескольких каналов, где используется кликбейт и дублированный контент.

Если автор нарушил правила случайно, он может посмотреть, за что огранили материал и оспорить блокировку.

По новой технологии система будет собирать «профили нарушителей» и блокировать тех, кто нарушает правила постоянно

В июле «Яндекс.Дзен» заблокировал и лишил монетизации более 26 тысяч каналов. Это были каналы с низкокачественным контентом, на который жаловались пользователи, отметили в компании. С января по июль за спам, кликбейт, краденый контент, ложную информацию и шок-контент сервис заблокировал более миллиона публикаций. Это около 1% от общего количества постов на платформе.

#новости #яндексдзен

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Farhad Sadykov

21

Кому вообще нужна эта помойка. Современное рабство авторов.

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Илья Шишкунов

Farhad
–1

Ждём зеркальный комментарий 

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Viktor Mann

Илья
1

Как хорошо, что Дзен есть. Веду канал там давно, зарабатываю от 150 до 170 руб. в день. Пишу по 40 статей в сутки. (tag - irony)

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Предвыборный

Viktor
0

Ты либо жирный тролль, либо с тобой что-то пиздец как не так ))

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Viktor Mann

Предвыб…
0

исправил, бро.

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Hoken PWNZ

Илья
0

Нужно обязательно вместе со свидетельством о рождении выдавать аккаунт в дзене. Почему раньше не дали возможность делиться со своими соотечественниками полезной информацией так легко и просто.

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M S

Hoken
–1

там "полезная" информация уровня: как сливать своё говно в канаву так, чтобы это было законно

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Hoken PWNZ

M
–1

Весьма качественный контент, прошу заметить

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Виктор Якунин

14

Уже несколько месяцев репортил и банил авторов откровенно мусорного и фейкового контента, но такое ощущение что дзен на 90% состоит из него. И лента так и не стала чище и полезнее.

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Павел Родионов

Виктор
0

Воспользуйтесь моим опытом. Вообще не лайкайте и не взаимодействуйте. Тогда появляется интересное, что можно читать. Думаю, что Дзнен не сериальная тема, хотя сделана, как сериал. У редкого автора действительно удачная статья выходит, но он не может из этого сделать поток.

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Евгений Бв

8

Дзен в принципе создан только для скликивания рекламы, там боты на ботах и ботами погоняет.

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Трейдер мамкин

3

Серьезно, они ещё живы?)))

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Шизоидная обезьяна

Трейдер
3

Более того считают проект успешным и активно рекламируют на ютубе

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Трейдер мамкин

Шизоидная
3

А разве в яндексе принято считать проекты неуспешными?)

Ответить

Шизоидная

Трейдер
0

Учитывая, что они там какой то лаваш с Худавердяном несколько часов обсуждали, то наверное, да :)))

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Трейдер мамкин

Шизоидн…
0

Стадия майл ру, снимут лаве с этого пирога и разойдутся

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Трейдер мамкин

Трейдер
0

А ну все понятно, старший менеджер решил что пора бабло стричь, вот и начали монетизацию всем отрубать, но сами статьи и рекламные блоки не убирают ведь???)))

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Rownie

2

Пообщался с девушкой кулинаром, которая пишет рецептики  она сказала что цель многих писать там  из за рекламы, по превышении какого то порога читателей/подписчиков ты можешь получать 10к-15к в месяц.  Теперь я понимаю почему там столько шлака.

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Павел Родионов

1

Мне нравится проект. Но он какой-то агрессивный во всех смыслах слова. 

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SEO-Шмео

Павел
0

Люди сами хотят мяса, вот оно там и есть.

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Дмитрий Дударев

1

Классная площадка, но блин плохих авторов там реально хватает, к сожалению. 

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ilia

0

Загляните в комментарии в Дзене к тем же Дзен-понедельникам - там люди уже давно жалуются на то, что блокируют, лишают монетизации и показов непонятно за что - Дзен полностью закрыт, вообще никто не понимает как он работает, в ответ на жалобы отписки в стиле "делайте хороший контент и вам воздастся". Так и тут - "будет блокировка за много нарушений, но нарушений может быть и немного" - это что вообще? "Можем блокнуть как захотим". Единственное нововведение - что типа можно будет посмотреть за что блокнули.

При этом вопрос качества контента (если не стырен) не особо важен, особенно ввиду того, что 26.000 каналов заблочили, а все оно - 99,9% - фигня полная.

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