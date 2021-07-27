При этом в компании отметили, что определённого порога нарушений нет — заблокировать могут даже за одно.

Блогеры смогут узнать о новых ограничениях в личном кабинете, а также будут видеть, какие правила нарушили, чтобы избежать их в будущем, сообщили vc.ru в компании.

В компании уточнили, что для блокировки аккаунта нет определенного порога по количеству нарушений. Платформа может заблокировать пользователя, если выявит, что правила нарушались пользователем неоднократно, например, ведение нескольких каналов, где используется кликбейт и дублированный контент.

Если автор нарушил правила случайно, он может посмотреть, за что огранили материал и оспорить блокировку.

По новой технологии система будет собирать «профили нарушителей» и блокировать тех, кто нарушает правила постоянно

В июле «Яндекс.Дзен» заблокировал и лишил монетизации более 26 тысяч каналов. Это были каналы с низкокачественным контентом, на который жаловались пользователи, отметили в компании. С января по июль за спам, кликбейт, краденый контент, ложную информацию и шок-контент сервис заблокировал более миллиона публикаций. Это около 1% от общего количества постов на платформе.