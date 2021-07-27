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Евгения Евсеева

Jay-Z и другие вложили $165 млн в стартап, который покупает дома и сдаёт их в аренду клиентам до оформления ипотеки Статьи редакции

Также Landis помогает клиентам научиться экономить и правильно распоряжаться деньгами.

  • Среди инвесторов — основанная рэпером Jay-Z компания Roc Nation и фонд Dreamers VC, сооснователь которого актёр Уилл Смит, а также Sequoia Capital и другие, пишет TechCrunch.

  • Landis получает рекомендации от ипотечных кредиторов и агентов недвижимости о потенциальных клиентах — это люди, которые хотят купить дом, но не могут оформить ипотеку. Например, из-за отсутствия первоначально взноса или плохой кредитной истории.

  • Стартап сам покупает дом и сдаёт его клиенту в аренду — выкупить жильё можно в течение двух лет. Если тот не может купить дом за этот срок, стартап может продлить срок или продать дом кому-то другому. Кроме того, Landis проводит инструктаж для клиентов, чтобы помочь им научиться экономить и правильно распоряжаться деньгами.
  • Landis работает в 29 городах в 11 штатах США. Инвестиции направят на расширение в других штатах и найм новых сотрудников.
  • Клиент Landis — человек, который впервые покупает дом и рассчитывает на цену от $110 тысяч до $400 тысяч, пишет Bloomberg. Привлеченных $165 млн хватит на приобретение около 1000 домов в этом ценовом диапазоне.
  • Стартап основали в 2018 году Кирилл Бердуго и Том Петит. Идея пришла к ним после того, как они заплатили за аренду дома $1700 — хотя при его стоимости ежемесячная плата составила бы $1000.

#новость #стартапы #инвестиции

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Igor Filippov

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 Привлеченных $165 млн хватит на приобретение около 1000 домов в этом ценовом диапазоне.

Хороший способ еще больше подогреть рынок. Инвестфонды и так сгребают недвижимость по цене выше рыночной.

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Vladimir Mirolubow

Igor
4

"Банк отказал мне в ипотеке за $950/m. Теперь я плачу $1400 рент".  Американский черный анекдот.

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Валентин Потапов

1

Нормальная схема. Я бы воспользовался. Беру квартиру в котловане. 2 года пока строят ровно  выплаты, могу платить. А перед заездом хотят сразу 50% закрыть, что немного напрягает. Я бы переплатил, но растянул. Ипотеку не на все и не всем дают. Тут кредитование под залог недвижимости.

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Артем Павлючук

Валентин
1

Брать деньги в долг выгодно когда ты понимаешь что у тебя они есть и будут. Выкладывать всю котлету сразу не очень соблазнительно. С вашим мнением согласен)

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Юрий Другач

1

“ежемесячная плата составила бы $1000“ при ипотеке на 30 лет

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Азиатский Таксист

0

Ипотека?

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Балкон.Ру

Азиатский
1

Лизинг

Ответить

Ivan Zamorev

Балкон.Ру
0

Кому лизинг делают

Ответить

Artemy

0

А теперь - ипотека!

Ответить

Maksim Momonov

0

Отслуживают спрос на конкретную недвижимость. Покупают ее и сдают человеку который не может взять ипотеку. Потом ему говорят - если за 2 года не выкупишь - съезжай, найдем другого... мда.... если он ипотеку на 30 лет позволить не может и  первоначальный взнос - то откуда у него вся сумма за 2 года найдется, при это еще и оплачивая аренду

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Vladimir Mirolubow

Maksim
0

тоже самое с высшим образованием и медициной

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Читать все 11 комментариев
Сервисы
Евгения Евсеева
Jay-Z и другие вложили $165 млн в стартап, который покупает дома и сдаёт их в аренду клиентам до оформления ипотеки Статьи редакции

Также Landis помогает клиентам научиться экономить и правильно распоряжаться деньгами.

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