Jay-Z и другие вложили $165 млн в стартап, который покупает дома и сдаёт их в аренду клиентам до оформления ипотеки Статьи редакции
Также Landis помогает клиентам научиться экономить и правильно распоряжаться деньгами.
Среди инвесторов — основанная рэпером Jay-Z компания Roc Nation и фонд Dreamers VC, сооснователь которого актёр Уилл Смит, а также Sequoia Capital и другие, пишет TechCrunch.
Landis получает рекомендации от ипотечных кредиторов и агентов недвижимости о потенциальных клиентах — это люди, которые хотят купить дом, но не могут оформить ипотеку. Например, из-за отсутствия первоначально взноса или плохой кредитной истории.
- Стартап сам покупает дом и сдаёт его клиенту в аренду — выкупить жильё можно в течение двух лет. Если тот не может купить дом за этот срок, стартап может продлить срок или продать дом кому-то другому. Кроме того, Landis проводит инструктаж для клиентов, чтобы помочь им научиться экономить и правильно распоряжаться деньгами.
- Landis работает в 29 городах в 11 штатах США. Инвестиции направят на расширение в других штатах и найм новых сотрудников.
- Клиент Landis — человек, который впервые покупает дом и рассчитывает на цену от $110 тысяч до $400 тысяч, пишет Bloomberg. Привлеченных $165 млн хватит на приобретение около 1000 домов в этом ценовом диапазоне.
- Стартап основали в 2018 году Кирилл Бердуго и Том Петит. Идея пришла к ним после того, как они заплатили за аренду дома $1700 — хотя при его стоимости ежемесячная плата составила бы $1000.
Привлеченных $165 млн хватит на приобретение около 1000 домов в этом ценовом диапазоне.
Хороший способ еще больше подогреть рынок. Инвестфонды и так сгребают недвижимость по цене выше рыночной.
"Банк отказал мне в ипотеке за $950/m. Теперь я плачу $1400 рент". Американский черный анекдот.
Нормальная схема. Я бы воспользовался. Беру квартиру в котловане. 2 года пока строят ровно выплаты, могу платить. А перед заездом хотят сразу 50% закрыть, что немного напрягает. Я бы переплатил, но растянул. Ипотеку не на все и не всем дают. Тут кредитование под залог недвижимости.
Брать деньги в долг выгодно когда ты понимаешь что у тебя они есть и будут. Выкладывать всю котлету сразу не очень соблазнительно. С вашим мнением согласен)
Ипотека?
Отслуживают спрос на конкретную недвижимость. Покупают ее и сдают человеку который не может взять ипотеку. Потом ему говорят - если за 2 года не выкупишь - съезжай, найдем другого... мда.... если он ипотеку на 30 лет позволить не может и первоначальный взнос - то откуда у него вся сумма за 2 года найдется, при это еще и оплачивая аренду
Также Landis помогает клиентам научиться экономить и правильно распоряжаться деньгами.
Мы запускаем новую рубрику, где наши партнеры делятся своим опытом работы с Яндекс.Маркетом. Елена Шкирдова, руководитель отдела маркетинга сети магазинов электроники и бытовой техники «Ого!», рассказывает, как экспресс-доставка помогла интернет-магазину увеличить продажи на 40%.
Друзья, привет! В этой статье расписываю один из наших первых кейсов — как мы буквально потратили 7 минут, сменили способ напоминаний и получили в 5 раз больше гостей на онлайн мероприятие.
В ноябре 2018 года я оформила подписку на Яндекс по акции.
Привет, это команда «Логомашины». Про странный логотип магазина «Красное & Белое» в своё время не писал только ленивый, поэтому мы решили разработать для него альтернативную айдентику.
Первым шагом в успешном личном инвестировании всегда должно быть личное финансовое планирование
Компания «Сеть партнерств» предложит клиентам подписку «Огонь», в которой собраны специальные предложения от компаний АСНА, IVI, «Ситилинк», а также компаний группы «Севергрупп» и группы «Газпром».
В 2020 году компания выручила $959 млн, а число активных пользователей на 2021 год составляет 18 млн. О том, какую бизнес-модель использует, с чего выручает больше всего и чем не угодила регуляторам — в пересказе The Generalist.
Компания привлекла инвестиции на фоне пандемии и перехода на удалёнку — это привело к росту взломов и необходимости укреплять безопасность данных.
Почему тиктокеры так много зарабатывают? Как стать популярным? Сколько нужно вложить в свой проект, и сколько он может принести? Наши американские коллеги расспросили обо этом популярного тиктокера Snarky Marky, который недавно преодолел отметку в 4 млн. подписчиков.
Привет! Меня зовут Алексей Белый, CEO проекта Albato (подробно о сервисе мы уже писали раньше). В этой статье я расскажу, как в поисках решения по автоматизации задач для нашей команды разработчиков, мы открыли возможность для быстрой автоматизации почти любого бизнеса.