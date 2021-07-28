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Евгения Евсеева

Образовательная платформа «Учи.ру» купила долю в онлайн-школе TutorOnline Статьи редакции

Это уже третья сделка за год для «Учи.ру».

  • TutorOnline — группа компаний, для сделки с «Учи.ру» она провела реструктуризацию юрлиц, рассказал директор по развитию TutorOnline Сергей Лапуть. «Учи.ру» получила 8,7% в новом юрлице ООО «ТьюторОнлайн», пишут «Ведомости».
  • Сумму сделки стороны не раскрыли. Инвестиции TutorOnline планирует направить на развитие платформы, контент-проекты и привлечение новых пользователей.
  • Сделка могла обойтись «Учи.ру» в 200-400 млн рублей при оценке всего актива по мультипликатору 5-10 годовых выручек, рассказал аналитик по телекоммуникациям и медиа «Райффайзенбанка» Сергей Либин.
  • Для «Учи.ру» это третья сделка за 2021 год. В июне компания купила образовательный сайт «Ваш урок» и долю в 15% в сети офлайн-школ программирования «КодКласс».
  • TutorOnline — это платформа для индивидуальных занятий с репетиторами, в том числе по основным предметам школьной программы и иностранным языкам. Выручка группы, по собственным данным, в прошлом году выросла в 2,8 раза, до 238 млн руб.
  • «Учи.ру» — российская образовательная онлайн-платформа для школьников, созданная в 2012 году. В декабре 2020 года Mail.ru Group купила 25% компании с возможностью увеличить долю до 49,5% за 3,75 млрд рублей. Миноритарную долю получил РФПИ.

#новость #учиру

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Пустой рубин

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Новость неплохая.
Онлайн-образование это очень полезная и перспективная штука. Осталось только начать это всё регулировать, а то инфоцыгане и полумошеннические скиллбоксы-гикбрейнсы очень сильно дискредитировали сферу и многие приличные и честные онлайн-школы страдают. Хотя и их надо как-то контролировать.

Говорю, как основатель онлайн-школы управления маркетингом и автор онлайн-курсов.

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Oleg Miller

Пустой
0

Согласен, не смотря на скептицизм многих офлайн школ относительно онлайна, само по себе онлайн образование имеет хорошее будущее

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Николай Ревута

Пустой
0

Думаю лет через 5 дойдет дело до полноценного государственного лицензирования таких онлайн-школ. Во всяком случае это было бы логично. 

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Пустой рубин

Николай
0

Ну может не лицензирования, а хотя бы сертификации курсов. Чтобы отсеять болтологию и успешный успех.
Всех этих лайф-коучей, трансформаторов, достигаторов я бы вообще либо запретил, либо обложил х10 налогом.

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Давид Сабаури

–4

А случайно правительство не хочет онлайн репетиторство сделать «более доступным»?

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Evgeny Afanasev

Давид
0

А при чем тут правительство вообще ?

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Давид Сабаури

Evgeny
0

А кто в Китае принял этот закон ком. партия. Значит у нас, да- гос. дума.

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