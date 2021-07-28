Образовательная платформа «Учи.ру» купила долю в онлайн-школе TutorOnline Статьи редакции
Это уже третья сделка за год для «Учи.ру».
- TutorOnline — группа компаний, для сделки с «Учи.ру» она провела реструктуризацию юрлиц, рассказал директор по развитию TutorOnline Сергей Лапуть. «Учи.ру» получила 8,7% в новом юрлице ООО «ТьюторОнлайн», пишут «Ведомости».
- Сумму сделки стороны не раскрыли. Инвестиции TutorOnline планирует направить на развитие платформы, контент-проекты и привлечение новых пользователей.
- Сделка могла обойтись «Учи.ру» в 200-400 млн рублей при оценке всего актива по мультипликатору 5-10 годовых выручек, рассказал аналитик по телекоммуникациям и медиа «Райффайзенбанка» Сергей Либин.
- Для «Учи.ру» это третья сделка за 2021 год. В июне компания купила образовательный сайт «Ваш урок» и долю в 15% в сети офлайн-школ программирования «КодКласс».
- TutorOnline — это платформа для индивидуальных занятий с репетиторами, в том числе по основным предметам школьной программы и иностранным языкам. Выручка группы, по собственным данным, в прошлом году выросла в 2,8 раза, до 238 млн руб.
- «Учи.ру» — российская образовательная онлайн-платформа для школьников, созданная в 2012 году. В декабре 2020 года Mail.ru Group купила 25% компании с возможностью увеличить долю до 49,5% за 3,75 млрд рублей. Миноритарную долю получил РФПИ.
Новость неплохая.
Онлайн-образование это очень полезная и перспективная штука. Осталось только начать это всё регулировать, а то инфоцыгане и полумошеннические скиллбоксы-гикбрейнсы очень сильно дискредитировали сферу и многие приличные и честные онлайн-школы страдают. Хотя и их надо как-то контролировать.
Говорю, как основатель онлайн-школы управления маркетингом и автор онлайн-курсов.
Согласен, не смотря на скептицизм многих офлайн школ относительно онлайна, само по себе онлайн образование имеет хорошее будущее
Думаю лет через 5 дойдет дело до полноценного государственного лицензирования таких онлайн-школ. Во всяком случае это было бы логично.
Пустой рубин
Ну может не лицензирования, а хотя бы сертификации курсов. Чтобы отсеять болтологию и успешный успех.
Всех этих лайф-коучей, трансформаторов, достигаторов я бы вообще либо запретил, либо обложил х10 налогом.
А случайно правительство не хочет онлайн репетиторство сделать «более доступным»?
А при чем тут правительство вообще ?
А кто в Китае принял этот закон ком. партия. Значит у нас, да- гос. дума.
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