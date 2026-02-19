Активация российских SIM-карт после возвращения из-за рубежа проходит успешно только в половине случаев — «Ъ»

При этом у части абонентов «период охлаждения» даже не активируется. Фото РБК «Охлаждение» российских SIM-карт после поездок за границу работает с «накладками», рассказал «Ъ» собеседник, близкий к топ-менеджменту крупного оператора связи. По его словам, только около половины активаций проходит успешно.Газета также утверждает, что «убедилась» в выборочном срабатывании «период охлаждения»: у некоторых абонентов SMS и интернет не отключаются вообще, у других отключаются только спустя несколько часов после возвращения из-за границы, а кому-то не приходит капча для активации SIM-карты.По данным «Ъ», «охлаждение» может работать по-разному даже у двух абонентов одного и того же оператора в идентичных условиях. В одном случае включилось, в другом — нет.Собеседники газеты на телеком-рынке полагают, что проблемы связаны с большим объёмом данных, которые операторам нужно обрабатывать для корректной работы режима «охлаждения». «Абонента нужно допустить в сеть, а потом разбираться, что у него с историей поведения, и в асинхронном режиме менять набор доступных ему сервисов», — пояснил один из источников. Одновременно могут возникать проблемы с доставкой SMS и работой сайтов самих операторов, добавил он.Требование о создании механизма «охлаждения» появилось «неожиданно» для операторов, а реализовывали его в «короткие сроки», что и привело к ошибкам, резюмирует источник.Ещё один собеседник на медиарынке допускает, что срабатывание или несрабатывание «охлаждения» может быть связано с наличием «списка SIM-карт, в которых операторы уверены».В «Мегафоне» заявили «Ъ», что режим «охлаждения» работает «стабильно и полностью соответствует требованиям регулятора», а массовых жалоб на него нет. В МТС также утверждают, что механизм работает в «штатном режиме». В Т2 говорят, что «процесс отлажен на 100%».Евгения ЕвсееваСервисы11.11.2025«Период охлаждения» российских SIM-карт — что это значит, для чего нужно и как снять блокировку Обновлён 19 ноября 2025 года.Добавлены комментарии Минцифры.Пока его тестируют.#новости