Путин подписал закон об обязанности операторов связи приостанавливать оказание услуг по требованию ФСБ

В этом случае компании не будут нести ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по договору.Источник: Andrea Piacquadio / Pexels Документ, который вносит изменения в закон «О связи», разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Госдума приняла его 17 февраля 2026 года, 18 февраля одобрил Совфед, а теперь подписал президент России Владимир Путин, обратило внимание «РИА Новости».Закон обязывает операторов связи приостановить оказание услуг по требованию Федеральной службы безопасности (ФСБ) в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента.Он также снимает с операторов ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по договорам, если это связано с выполнением требований ФСБ.При предварительном рассмотрении инициативы замглавы Минцифры Иван Лебедев пояснял, что поправки нужны из-за «многочисленных судебных претензий к операторам» — «они не в должной степени оказывают услуги по договору, который на себя взяли».#новости #законы