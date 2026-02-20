Популярное
Таня Боброва
Сервисы

Путин подписал закон об обязанности операторов связи приостанавливать оказание услуг по требованию ФСБ

В этом случае компании не будут нести ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по договору.

Источник: Andrea Piacquadio / Pexels 
Источник: Andrea Piacquadio / Pexels 
  • Документ, который вносит изменения в закон «О связи», разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Госдума приняла его 17 февраля 2026 года, 18 февраля одобрил Совфед, а теперь подписал президент России Владимир Путин, обратило внимание «РИА Новости».
  • Закон обязывает операторов связи приостановить оказание услуг по требованию Федеральной службы безопасности (ФСБ) в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента.
  • Он также снимает с операторов ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по договорам, если это связано с выполнением требований ФСБ.
  • При предварительном рассмотрении инициативы замглавы Минцифры Иван Лебедев пояснял, что поправки нужны из-за «многочисленных судебных претензий к операторам» — «они не в должной степени оказывают услуги по договору, который на себя взяли».

#новости #законы

