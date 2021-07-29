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Сервисы
Евгения Евсеева

«Яндекс Go» добавил в приложение экспресс-доставку товаров из «Маркета» Статьи редакции

Сначала доставка будет доступна в Москве, а затем в Петербурге и других городах.

17 17 комментариев
787 просмотров

Пользователи суперприложения «Яндекс Go» теперь могут заказать быструю доставку из «Маркета» — товары привезут за 1-2 часа, рассказали vc.ru в компании.

На первом этапе экспресс-доставка товаров с «Маркета» будет доступна пользователям Москвы, затем в Санкт-Петербурге, а позже и в других городах. Функция будет появляться у пользователей постепенно.

Товары привозят с ближайшего склада продавца — доставкой займётся «Яндекс.Доставка». В приложении будет поддерживаться программа лояльности «Плюса» и возможность отследить заказ на карте.

По собственным данным, сейчас в «Маркет Express» в «Яндекс Go» доступно около 140 тысяч товарных наименований. Среди них — товары для строительства и ремонта, а также автотовары, электроника и бытовая техника, детские товары, товары для дома, одежда и обувь, товары повседневного спроса, товары из категории здоровья.

В компании считают, что для продавцом «Маркета» это станет новым каналом для заказов и выходом на новую аудиторию. Маркетплейс также снизит комиссию за продажу с экспресс-доставкой – с 1 по 31 августа она будет составлять 2% во всех категориях. Сейчас она варьируется в диапазоне 2-9% в зависимости от категории.

  • «Яндекс» официально запустил «суперприложение» на базе «Такси» в августе 2020 года. Кроме «Такси» в «Яндекс Go» вошли сервисы доставки из ресторанов «Еда», экспресс-доставки продуктов «Лавка», каршеринг «Драйв», направление курьерской доставки и расписание наземного транспорта.

#новость #яндексgo #яндексмаркет #яндекс

17 17 комментариев
10
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17 комментариев
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Anton Smets

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А можно вернуть те времена, когда приложение для заказа такси предназначалось для заказа такси?

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Алексей Штейн

Anton
2

убер к слову норм. база водителей одна, но нет свисто-перделок в приложении

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Трейдер мамкин

3

Спасибо, но нет.

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Nikitinz

Трейдер
2
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Влад

1

По мне это оч удобно :)

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Николай Шелопугин

1

«Сначала доставка будет доступна в Москве, а затем в Петербурге и других городах.»

«Потом» – вы запустите хоть пару фокусных и действительно важных сервисов дальше Москвы и Спб

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Для закладок

0

Лучше ножками схожу, колесами доеду, зато без яндекса

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Дмитрий Оверчук

0

яндекс, завязывай, а то по жеппе получишь

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Комментарий удален

Алексей Штейн

0

Да кому нужно еще больше монополии .Яндексу жирный дизлайк

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Влад

Алексей
0

Я считаю это огромным плюсом для тех же Ип. Сейчас такой доставки за 2 часа практически ни у кого нет. Нам потребителям только в плюс это, Когда даже с одного дня ожидания заказа по Мск, теперь будет ожидание какого-нибудь Ксяоми всего за 2 часа. Это подстегнет делать так и другие компании, это конкуренция

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Алексей Штейн

Влад
0

Не стоит забывать что яндекс - информационный сервис. И если заказ потеряется, как с едой, то они не отвечают

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Влад

Алексей
0

Если не доставят, тогда я просто отменяю заказ. Риски есть всегда и везде, и нагонять не нужно. Будто курьеры от магазина намного надёжнее.

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Алексей Штейн

Влад
0

Время покажет, как отработают схему эту

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Амбиент Музыкантов

0

О, скоро будет больше замечательных постов в "приемной".

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Комментарий удален

Ivan Miasnikov

0

Так уже больше месяца там такое...

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Andrey Kim

0

Сразу видно сотрудника Яндекса - геолокация в Красной Розе)

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Никита Корниенко

0

Обычно только лавку из доставки яндекса пользую.
Эту попробую, именно экспресс, обычную уже давно не заказываю ни у них, ни у озона, нигде, ждать неделю чет уже напрягает

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