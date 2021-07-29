Сначала доставка будет доступна в Москве, а затем в Петербурге и других городах.

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Пользователи суперприложения «Яндекс Go» теперь могут заказать быструю доставку из «Маркета» — товары привезут за 1-2 часа, рассказали vc.ru в компании.

На первом этапе экспресс-доставка товаров с «Маркета» будет доступна пользователям Москвы, затем в Санкт-Петербурге, а позже и в других городах. Функция будет появляться у пользователей постепенно.

Товары привозят с ближайшего склада продавца — доставкой займётся «Яндекс.Доставка». В приложении будет поддерживаться программа лояльности «Плюса» и возможность отследить заказ на карте.

По собственным данным, сейчас в «Маркет Express» в «Яндекс Go» доступно около 140 тысяч товарных наименований. Среди них — товары для строительства и ремонта, а также автотовары, электроника и бытовая техника, детские товары, товары для дома, одежда и обувь, товары повседневного спроса, товары из категории здоровья.

В компании считают, что для продавцом «Маркета» это станет новым каналом для заказов и выходом на новую аудиторию. Маркетплейс также снизит комиссию за продажу с экспресс-доставкой – с 1 по 31 августа она будет составлять 2% во всех категориях. Сейчас она варьируется в диапазоне 2-9% в зависимости от категории.