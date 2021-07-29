«Яндекс Go» добавил в приложение экспресс-доставку товаров из «Маркета» Статьи редакции
Сначала доставка будет доступна в Москве, а затем в Петербурге и других городах.
Пользователи суперприложения «Яндекс Go» теперь могут заказать быструю доставку из «Маркета» — товары привезут за 1-2 часа, рассказали vc.ru в компании.
На первом этапе экспресс-доставка товаров с «Маркета» будет доступна пользователям Москвы, затем в Санкт-Петербурге, а позже и в других городах. Функция будет появляться у пользователей постепенно.
Товары привозят с ближайшего склада продавца — доставкой займётся «Яндекс.Доставка». В приложении будет поддерживаться программа лояльности «Плюса» и возможность отследить заказ на карте.
По собственным данным, сейчас в «Маркет Express» в «Яндекс Go» доступно около 140 тысяч товарных наименований. Среди них — товары для строительства и ремонта, а также автотовары, электроника и бытовая техника, детские товары, товары для дома, одежда и обувь, товары повседневного спроса, товары из категории здоровья.
В компании считают, что для продавцом «Маркета» это станет новым каналом для заказов и выходом на новую аудиторию. Маркетплейс также снизит комиссию за продажу с экспресс-доставкой – с 1 по 31 августа она будет составлять 2% во всех категориях. Сейчас она варьируется в диапазоне 2-9% в зависимости от категории.
- «Яндекс» официально запустил «суперприложение» на базе «Такси» в августе 2020 года. Кроме «Такси» в «Яндекс Go» вошли сервисы доставки из ресторанов «Еда», экспресс-доставки продуктов «Лавка», каршеринг «Драйв», направление курьерской доставки и расписание наземного транспорта.
А можно вернуть те времена, когда приложение для заказа такси предназначалось для заказа такси?
убер к слову норм. база водителей одна, но нет свисто-перделок в приложении
Спасибо, но нет.
«Сначала доставка будет доступна в Москве, а затем в Петербурге и других городах.»
«Потом» – вы запустите хоть пару фокусных и действительно важных сервисов дальше Москвы и Спб
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Да кому нужно еще больше монополии .Яндексу жирный дизлайк
Я считаю это огромным плюсом для тех же Ип. Сейчас такой доставки за 2 часа практически ни у кого нет. Нам потребителям только в плюс это, Когда даже с одного дня ожидания заказа по Мск, теперь будет ожидание какого-нибудь Ксяоми всего за 2 часа. Это подстегнет делать так и другие компании, это конкуренция
Не стоит забывать что яндекс - информационный сервис. И если заказ потеряется, как с едой, то они не отвечают
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Обычно только лавку из доставки яндекса пользую.
Эту попробую, именно экспресс, обычную уже давно не заказываю ни у них, ни у озона, нигде, ждать неделю чет уже напрягает
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