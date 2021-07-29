МТС предупредил об ухудшении качества услуг связи из-за новых требований закона об автономном рунете Статьи редакции
Раньше за модернизацию оборудования отвечало государство, теперь это решили возложить на операторов.
МТС в заключении на проект постановления правительства РФ заявил, что новые требования Минцифры по модернизации оборудования Роскомнадзора для исполнения закона об автономном рунете могут сказаться на качестве услуг и стабильности работы сетей. Внимание на это обратил «Коммерсантъ».
Операторы с ноября 2019 года должны устанавливать на свои сети технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), которые предоставляет Роскомнадзор. За модернизацию оборудования отвечает государство, но по новым требованиям операторы должны будут сами увеличить пропускную способность ТСПУ до уровня сети связи, на которой оно установлено.
МТС уточнил, что для модернизации оборудования будет требоваться согласие Роскомнадзора. Если регулятор решит, что необходимости в этом нет, это может сказаться на качестве услуг для абонентов и отказоустойчивости сети.
В новом постановлении также не обозначены сроки, в которые Роскомнадзор должен установить ТСПУ.
Собеседник «Ъ» из крупного оператора поддержал опасения МТС: «Для установки ТСПУ и так приходится существенно менять конструкцию сетей, делать их менее отказоустойчивыми, увеличивается вероятность аварий, поэтому любая установка или модернизация оборудования должна совершаться только планово и по регламенту». Он также добавил, что неизвестно, за чей счет должна проводиться модернизация оборудования.
В Минцифры заявили «Коммерсанту», что проект будет дополнительно дорабатываться, в том числе по замечаниям МТС.
Закон «о суверенном рунете» вступил в силу с 1 ноября 2019 года. Согласно документу, операторы связи должны установить оборудование, которое в том числе будет фильтровать трафик и блокировать запрещенные ресурсы — «средства противодействия угрозам».
ТСПУ, которые пытается внедрить РКН по подмётному "закону", который приняли депутаты-норкоманы, изо всех силёнок пытается быть легитимным. Ну, знаете, вот тот цырк, который демонстрировали на Регулейшн.гов.ру весь прошлый год, пытаясь написать подзаконку. Опять же надувание щщей в области "замеделения твиттеров".
Но есть очень простая логика отраслевого законодательства, которая существовала за долго до того, как даже Путин стал президентом: любое оборудование, которое влияет на оказание услуг связи должно быть как минимум задекларировано. А критически важное — сертифицировано. Ну, потому что один оператор пожалеет денег, купит балалайку в подвале на Горбушке и воткнет в общую сеть. А оно возьмет, да и сожжёт все другие приборы операторов, которые имели неосторожность подключиться к жадному дебилу.
И фиг с ним, с оборудованием (хотя и его жалко!), но может возникнуть условия, когда без связи останутся жизненно-важные объекты. Больницы. Полициейские. Пожарные. Атомные станции.
И вот для этого, собственно, и был создан список "обязательной сертификации". О чём есть целая большая Статья 41. "Подтверждение соответствия средств связи и услуг связи" в ЗоС. С закрытым списком оборудования, кстати.
Список там небольшой — 5 пунктов. Но они написаны на канцелярите и в короткий пост не войдут — сами загуглите (и еще — ПП РФ от 25 июня 2009 г. N 532 "Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации"). И скажите — требует ли оборудование ТСПУ обязательной сертификации. (спойлер: конечно требует!)
Так вот. Нет никакой такой бумажки, которая показывала бы, что любой ТСПУ прошел бы процедуру сертификации. Или даже добровольной декларации.
К слову, я напомню сколько кирпичей было отложено тем же РКН по поводу отсутствия сертификата у GGC
А теперь еще раз скажите мне, что в России есть законы, ага.
Разве критически важные объекты не работают внутри правительственного интранета?
Качество связи у МТС отвратительное, интернета ждёшь как праздник, а связь может оборваться когда ходишь в квартире, у всех так же? В Новосибирске и в Сочи такая история, телефон 11 айфон, на другом такая же история.
У кого Мегафон и Йота у вас так же?))₽
Живу в Академе в Новосибе. Мегафон ловит везде нормально, кроме одного участка в сотню метров. Но там никакой оператор не ловит, проклятое место прям
у меня раньше на Морском возле Клевера не было интернета, не этот участок?
А так, не, по Пирогова на повороте. Около клевера никогда проблем не замечал, ооо
Насчёт МТС. Раньше при поездке к родителям в деревню телефон ловил в спальне лёжа на кровати примерно h+(иногда прыгал на 4g), последний месяц с трудом h+ у окна, чаще просто h. А так как у всей семьи МТС, то посовещавшись поняли, что мобильный интернет стало ловить гораздо хуже.
Я живу рядом с Жд станцией в 200-300 метрах, как приезжает электричка или любой состав, интернет становится из 4G,3G сразу на 2 телефонах «Е»
У родственников йота ловит хорошо здесь же)))
Подмосковье, йота не подводит, а вот у коллег с мтс последние две недели - печаль.
Пусть МТС лучше поработает над качеством своей работы и в частности над своими операторами, которые сидят на линии 0890. Надоели уже вечные разборки и уходить жалко, тк на МТС сижу всю жизнь и номер используется везде где нужно.
Номер же можно перенести
в моем случае слишком много заморочек придется сделать, номер оформлен на маму, мы живем в разных городах.
Так ехать никуда не надо. Мама приходит в отделение или если это Ета, то они сами приезжают. Покупает симку и пишет заявление, чтобы номер оставили. Отправляет симку вам. Через 10 дней, ваша симка перестанет работать а номер начнет работать на симке которую мама прислала. Вставляете радуетесь пользуетесь)
Можно с сохранением номера перейти на другого оператора легко
Почто бы с номером не переехать?
После выборов
Если они «почуют» угрозы и откл Россию от глоб интернета… впн в этом случае тоже не поможет? Мы как в Сев.Корее будем?
Комментарий удален
Куда дальше-то ухудшать? И так, говоришь две минуты и звонок слетает. И это при том, что вышек сотовых теперь столько, что даже на даче из окна видно две-три штуки, а в Москве, так вообще, на каждом "фонарном столбе". А может это не для связи вышки, просто, а для чего-то ещё?
Ждём закона обязывающего граждан пользоваться мобильной связью и интернетом с целью обеспечения их безопасности
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