Раньше за модернизацию оборудования отвечало государство, теперь это решили возложить на операторов.

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МТС в заключении на проект постановления правительства РФ заявил, что новые требования Минцифры по модернизации оборудования Роскомнадзора для исполнения закона об автономном рунете могут сказаться на качестве услуг и стабильности работы сетей. Внимание на это обратил «Коммерсантъ».

Операторы с ноября 2019 года должны устанавливать на свои сети технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), которые предоставляет Роскомнадзор. За модернизацию оборудования отвечает государство, но по новым требованиям операторы должны будут сами увеличить пропускную способность ТСПУ до уровня сети связи, на которой оно установлено.

МТС уточнил, что для модернизации оборудования будет требоваться согласие Роскомнадзора. Если регулятор решит, что необходимости в этом нет, это может сказаться на качестве услуг для абонентов и отказоустойчивости сети.

В новом постановлении также не обозначены сроки, в которые Роскомнадзор должен установить ТСПУ.

Учитывая, что этими же поправками операторы обязаны подготовить сети к установке оборудования, провести электроэнергию и линии связи, оборудовать помещение, им необходимо заранее понимать, когда на сетях будут работы. МТС

Собеседник «Ъ» из крупного оператора поддержал опасения МТС: «Для установки ТСПУ и так приходится существенно менять конструкцию сетей, делать их менее отказоустойчивыми, увеличивается вероятность аварий, поэтому любая установка или модернизация оборудования должна совершаться только планово и по регламенту». Он также добавил, что неизвестно, за чей счет должна проводиться модернизация оборудования.

В Минцифры заявили «Коммерсанту», что проект будет дополнительно дорабатываться, в том числе по замечаниям МТС.