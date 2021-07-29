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Сервисы
Маша Цепелева

Сервис для создания искусственного голоса AMAI привлёк $600 тысяч от бывшего вице-президента Mail.ru Group и других Статьи редакции

Компания хочет потратить инвестиции на доработку продукта, увеличение серверных мощностей для нейросети и выход на новые рынки.

4 4 комментария
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AMAI привлекла свои первые инвестиции от фонда NRG Ventures бывшего-топ-менеджера Fort Ross Ventures Романа Тяна, бывшего вице-президента Mail.ru Group Андрея Табуринского и основателя клуба бизнес-ангелов AngelsDesk Сергея Дашкова, сообщили vc.ru в компании.

Представители AMAI не раскрывают условия сделки, но уточняют, что «аналогичные компании на этой стадии были оценены от $8 млн до $15 млн».

Компания хочет вложить деньги в доработку продукта, покупку прав на использование новых голосов, увеличение серверных мощностей для нейросети. Также хочет внедрить в сервис поддержку испанского, французского, немецкого, итальянского и других языков.

Кроме того, деньги от инвесторов пойдут на выход на новые рынки в США, Европе и Латинской Америке.

AMAI работает над функцией, которая позволит синтезировать одну фразу на разных языках одинаковым голосом, и возможностью создавать цифровую копию голоса по 10-секундному отрезку речи.

Стартап запустили в 2019 году в Калифорнии предприниматели Павел Осокин и Максим Балуев при поддержке сооснователя онлайн-кинотеатра ivi и основателя фонда Frontier Ventures Дмитрия Алимова.

Технология AMAI с помощью искусственного интеллекта синтезирует человеческий на основе реального, делает его «неотличимым от настоящего». Компания планирует в ближайший год стать лидером на рынке технологий перевода текста в речь для аудиокниг.

Среди партнёров AMAI платформа для аудиокниг Storytel, компания Nvidia, Amazon Web Services и другие компании.

«AMAI разработала одну из лучших в мире технологий синтезирования голоса, мы видим очень широкие перспективы применения — от озвучки книг и автоматизации работы колл-центров, до решений, которые в будущем позволят кардинально изменить киноиндустрию, создавая фильмы без участия актеров, и создания автономных голосовых ассистентов, которых будет невозможно отличить от живого человека», — сказал сооснователь NRG Ventures Андрей Табуринский.

#новость #amai

4 4 комментария
9
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4 комментария
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Alexander Romanov

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Среди клиентов AWS )) приходит такой Амазон и говорит нам нужно синтезировать голос для наших интерпрайз клиентов) кажется, этот логотип на сайте говорит о том, что они пользуются сами AWS, а не это их клиент, там же написано «our favorite web service provider» 😂

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Павел Осокин

Alexander
0

Это вольная интерпретация автора статьи логотипов на сайте. Для уточнения - AWS действительно предложил разместиться на их AWS маркетплейсе и любезно предоставил $100k кредитов. 

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Yan Varskii

0

Не пойму, это pre-seed раунд или как? На условиях конверта или уже доля инвесторам? Какой фокус у фонда?

Другой вопрос: ну к примеру я запил стартап, привлек инвестиции и зачем об этом трубить в новостях? Как оно вообще и зачем? Или об этом у себя в блоге сообщили, а ВСру нам открыла?

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Саша Мухин

0

Отлично, желаю успеха ребятам!

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