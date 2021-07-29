Компания хочет потратить инвестиции на доработку продукта, увеличение серверных мощностей для нейросети и выход на новые рынки.

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AMAI привлекла свои первые инвестиции от фонда NRG Ventures бывшего-топ-менеджера Fort Ross Ventures Романа Тяна, бывшего вице-президента Mail.ru Group Андрея Табуринского и основателя клуба бизнес-ангелов AngelsDesk Сергея Дашкова, сообщили vc.ru в компании.

Представители AMAI не раскрывают условия сделки, но уточняют, что «аналогичные компании на этой стадии были оценены от $8 млн до $15 млн».

Компания хочет вложить деньги в доработку продукта, покупку прав на использование новых голосов, увеличение серверных мощностей для нейросети. Также хочет внедрить в сервис поддержку испанского, французского, немецкого, итальянского и других языков.

Кроме того, деньги от инвесторов пойдут на выход на новые рынки в США, Европе и Латинской Америке.

AMAI работает над функцией, которая позволит синтезировать одну фразу на разных языках одинаковым голосом, и возможностью создавать цифровую копию голоса по 10-секундному отрезку речи.

Стартап запустили в 2019 году в Калифорнии предприниматели Павел Осокин и Максим Балуев при поддержке сооснователя онлайн-кинотеатра ivi и основателя фонда Frontier Ventures Дмитрия Алимова.

Технология AMAI с помощью искусственного интеллекта синтезирует человеческий на основе реального, делает его «неотличимым от настоящего». Компания планирует в ближайший год стать лидером на рынке технологий перевода текста в речь для аудиокниг.

Среди партнёров AMAI платформа для аудиокниг Storytel, компания Nvidia, Amazon Web Services и другие компании.