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Сервисы
Дарья Протасевич

«Airbnb для бассейнов на заднем дворе»: пользователи Swimply сдают в аренду бассейны и зарабатывают $5-10 тысяч в месяц Статьи редакции

Как работает сервис и почему его выручка выросла в пандемию на 4000% — в пересказе The Wall Street Journal.

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После того как дочь Джима Беттана уехала из родительского дома в Портленде, бассейн на заднем дворе пустовал два года. В сентябре 2020-го Беттан решил сдать его в аренду и опубликовал объявление в интернете. Желающие появились сразу, меньше чем за год бассейн арендовали 2700 раз.

К концу лета ожидается выручка в $111 тысячу — она полностью покроет затраченные на строительство бассейна $110 тысяч. По словам предпринимателя, он не ожидал такого ажиотажа.

Джим Беттон и его жена Лиса The Wall Street Journal

Беттон работает через сервис Swimply — это онлайн-площадка для аренды бассейна с почасовой оплатой. На ней пользователи публикуют объявления, устанавливают цену, прикрепляют фотографии бассейна и указывают дополнительные удобства, такие как гриль или звуковая система.

По словам сооснователя Swimply Ашера Вайнберга, в среднем за час аренды владельцы берут $35-50, за месяц они могут заработать $5-10 тысяч. За услуги сервиса арендодатель выплачивает 15% от стоимости, а арендатор — 10%.

По всей Америке примерно 13 тысяч человек сдают пустующие бассейны через Swimply. С начала 2020 года услугами сайта воспользовались 122 тысячи раз, за что его прозвали «Airbnb для бассейнов на заднем дворе».

Спрос на аренду бассейнов появился ещё до пандемии Covid-19, но в 2020 году сервис вырос в разы — выручка Swimply увеличилась на 4000%. Так арендодатели нашли способ заработать в кризисный период, отмечает издание. Арендаторы же смогли провести время с друзьями, когда общественные бассейны были закрыты.

«Владельцам бассейна некогда веселиться», - говорит Джим Беттон Селесте Ноче, The Wall Street Journal

Сколько уходит на обслуживание бассейна

Часть своих доходов пользователи тратят на обслуживание бассейна. Из-за задержек поставок во время пандемии чистящие средства подорожали. Вайнберг утверждает, что сейчас на обслуживание бассейна и покупку необходимых химических средств у него уходит $85 в неделю по сравнению, а до пандемии — $45.

«За хлоркой по выгодной цене ведется настоящая охота», — отмечает пользователь Шеннон Зеллер. Он сдаёт бассейн в Оклахоме-Сити с прошлого июня и за этот год заработал $10 тысяч.

Также владельцам бассейнов приходится вставать в 5 часов утра, чтобы разложить инвентарь, почистить бассейн и уборную к приезду гостей.

Альтернативные сервисы и риски

Помимо Swimply существуют и другие способы взять бассейн в аренду. Например, на площадке предоставляющей места для различных мероприятий и киносъёмок Peerspace также сдают бассейны с почасовой оплатой.

Посуточно дом с бассейном можно также арендовать с помощью Airbnb или Expedia Group’s Vrbo.

The Wall Street Journal

Как и в Airbnb, пользователи Swimply рискуют, считает издание. Неосторожность арендаторов может привести повреждению имущества или даже к смерти клиентов.

Чтобы минимизировать риски, около 80% арендодателей остаются дома, когда гости приходят в бассейн. Так, например, делает Баттан. «Я наслышался историй про гостей, которые были предоставлены сами себе. Всё-таки лучше за ними присматривать», — добавил владелец бассейна.

Компания также предлагает арендодателям страхование гражданской ответственности на сумму до $1 млн и полис для защиты имущества от ущерба.

В следующем месяце у бассейна Шеннона Зеллера планируется вечеринка на 40 человек.

Обычно вечеринки проходят без происшествий. Однажды кто-то оставил несколько пивных баночек в скиммере. В остальном ничего критичного.

Проблем с соседями тоже быть не должно. Если машины припаркованы в положенных местах, а музыка не оглушительно громкая — все довольны.

Шеннон Зеллер
владелец бассейна

#airbnb #аренда #шеринг

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Дарья Протасевич
«Airbnb для бассейнов на заднем дворе»: пользователи Swimply сдают в аренду бассейны и зарабатывают $5-10 тысяч в месяц Статьи редакции

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