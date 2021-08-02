«Airbnb для бассейнов на заднем дворе»: пользователи Swimply сдают в аренду бассейны и зарабатывают $5-10 тысяч в месяц Статьи редакции
Как работает сервис и почему его выручка выросла в пандемию на 4000% — в пересказе The Wall Street Journal.
После того как дочь Джима Беттана уехала из родительского дома в Портленде, бассейн на заднем дворе пустовал два года. В сентябре 2020-го Беттан решил сдать его в аренду и опубликовал объявление в интернете. Желающие появились сразу, меньше чем за год бассейн арендовали 2700 раз.
К концу лета ожидается выручка в $111 тысячу — она полностью покроет затраченные на строительство бассейна $110 тысяч. По словам предпринимателя, он не ожидал такого ажиотажа.
Беттон работает через сервис Swimply — это онлайн-площадка для аренды бассейна с почасовой оплатой. На ней пользователи публикуют объявления, устанавливают цену, прикрепляют фотографии бассейна и указывают дополнительные удобства, такие как гриль или звуковая система.
По словам сооснователя Swimply Ашера Вайнберга, в среднем за час аренды владельцы берут $35-50, за месяц они могут заработать $5-10 тысяч. За услуги сервиса арендодатель выплачивает 15% от стоимости, а арендатор — 10%.
По всей Америке примерно 13 тысяч человек сдают пустующие бассейны через Swimply. С начала 2020 года услугами сайта воспользовались 122 тысячи раз, за что его прозвали «Airbnb для бассейнов на заднем дворе».
Спрос на аренду бассейнов появился ещё до пандемии Covid-19, но в 2020 году сервис вырос в разы — выручка Swimply увеличилась на 4000%. Так арендодатели нашли способ заработать в кризисный период, отмечает издание. Арендаторы же смогли провести время с друзьями, когда общественные бассейны были закрыты.
Сколько уходит на обслуживание бассейна
Часть своих доходов пользователи тратят на обслуживание бассейна. Из-за задержек поставок во время пандемии чистящие средства подорожали. Вайнберг утверждает, что сейчас на обслуживание бассейна и покупку необходимых химических средств у него уходит $85 в неделю по сравнению, а до пандемии — $45.
«За хлоркой по выгодной цене ведется настоящая охота», — отмечает пользователь Шеннон Зеллер. Он сдаёт бассейн в Оклахоме-Сити с прошлого июня и за этот год заработал $10 тысяч.
Также владельцам бассейнов приходится вставать в 5 часов утра, чтобы разложить инвентарь, почистить бассейн и уборную к приезду гостей.
Альтернативные сервисы и риски
Помимо Swimply существуют и другие способы взять бассейн в аренду. Например, на площадке предоставляющей места для различных мероприятий и киносъёмок Peerspace также сдают бассейны с почасовой оплатой.
Посуточно дом с бассейном можно также арендовать с помощью Airbnb или Expedia Group’s Vrbo.
Как и в Airbnb, пользователи Swimply рискуют, считает издание. Неосторожность арендаторов может привести повреждению имущества или даже к смерти клиентов.
Чтобы минимизировать риски, около 80% арендодателей остаются дома, когда гости приходят в бассейн. Так, например, делает Баттан. «Я наслышался историй про гостей, которые были предоставлены сами себе. Всё-таки лучше за ними присматривать», — добавил владелец бассейна.
Компания также предлагает арендодателям страхование гражданской ответственности на сумму до $1 млн и полис для защиты имущества от ущерба.
В следующем месяце у бассейна Шеннона Зеллера планируется вечеринка на 40 человек.
Страх публичных выступлений, или глософобия, по распространенности находится на втором месте после страха смерти. Не удивительно, что сложности с самопрезентацией испытывают очень многие сотрудники компаний.
Под её действие попадут самозанятые, индивидуальные предприниматели и компании вне зависимости от налогового режима, говорит источник.
Как работает сервис и почему его выручка выросла в пандемию на 4000% — в пересказе The Wall Street Journal.
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