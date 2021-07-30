И добавил около 500 бесплатных книг в поиск.

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В мобильном приложении «Яндекса» появилась функция «Читалка» — она позволяет читать книги не выходя из приложения, рассказали vc.ru в компании.

Также в приложении появился раздел «Книги», в котором прямо в поиске «Яндекса» можно скачать бесплатные легальные книги. Всего в библиотеке около 500 произведений — например, научно-популярные книги от проекта «Всенаука» и книги из коллекции классики «Общественное достояние».

В «Читалке» можно читать книги как из библиотеки «Яндекса», и скачанные через приложение — после перехода по ссылке они появляются в разделе книг. В компании не рассказали, планируют ли расширять контент и добавлять платные книги.