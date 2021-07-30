«Яндекс» выпустил «Читалку» — функцию для бесплатного чтения электронных книг в приложении Статьи редакции
И добавил около 500 бесплатных книг в поиск.
В мобильном приложении «Яндекса» появилась функция «Читалка» — она позволяет читать книги не выходя из приложения, рассказали vc.ru в компании.
Также в приложении появился раздел «Книги», в котором прямо в поиске «Яндекса» можно скачать бесплатные легальные книги. Всего в библиотеке около 500 произведений — например, научно-популярные книги от проекта «Всенаука» и книги из коллекции классики «Общественное достояние».
В «Читалке» можно читать книги как из библиотеки «Яндекса», и скачанные через приложение — после перехода по ссылке они появляются в разделе книг. В компании не рассказали, планируют ли расширять контент и добавлять платные книги.
Крупнейший в России сервис для чтения книг — «Литрес», в нём книги доступны как для бесплатного чтения, так и для покупки.
Рекламу на каждую страницу добавят?
Причем нативную. Гарри Поттер получив приглашение с трудом выбирает между Яндекс такси и поездом.
Фродо вместо эльфийского хлеба заказывает из Лавки :)
И расплачивается чужим колечком с nfc.
А сюжет то завязывается...
И потом они все вместе едут на каршеринге...
в чайхану?
В Иннополис. Сражаться с роботами.
В итоге он выбирает электричку до москвы в которой встречает яндекс.чикатилку.
или как в говноДзене, открываешь статью, в данном случае книгу, а где-то нам внизу на 78й странице три рекламмные видео вставки орут рекламу на автозапуске в диссонанс.
Ага. А потом ремонт ремонта
Яндекса в последнее время много, со своими говно-сервисами
При этом, у Яндекса самый крутой на данный момент нейронный алгоритм синтеза голоса из текста. СпичКит с премиальными голосами, зараза, даже добавляет интонации к озвучке. Они круто переплюнули свой собственный движок трёхлетней давности. По сравнению с синтезом русского голоса через Amazon или Apple это просто космос. Я даже делал себе пару аудиокниг через их API, но дороговато выходит. Средняя книга получается порядка 1000-1500 руб.
Чталка, Смотрелка, Покупалка, Продавалка, Доставлялка... Высший пилотаж нейминга.
Какая организация, такие и названия ))
Единстенный сервис которым пользуюсь от яндекса - почта и та уже настолько захламлена спамом и реклаиой что планирую оиказаться и от нее
А в чем Яндекс виноват? Не надо совать свою почту во все места, спама не будет
600р/мес. за почту? В РФ есть варианты интереснее.
Да и не только в РФ https://habr.com/ru/company/hosting-cafe/blog/313646/
Читалками называют электронные книги или сервисы для чтения книг. Погуглите
Предлагаю им добавить магазин книг, где будут начислять кэшбэк по подписке 15%,
но книги будут дороже литреса на 15%
У Яндекса потрясающий пиар. Даже нейтральные новости вызывают волны хейта.
Ну заслужили, чего... Не один год уже топчут остатки репутации
Беглый взгляд на заголовок выдал следующее "Яндекс выпустил Чикатилку"
Не парьтесь, он в бете пока, до релиза еще долго. Пока тест он будет ходить и ссать по подъездам.
Все равно нет
А почему нет? Я не гражданин России и живу в Европе, но все равно болею за Яндекс. Объясните пожалуйста, почему вы все так ненавидите?
Браво Яндекс! Моё уважение вам!
отлично! яндекс молодцы
а весь хейт в основном от тех, кто кроме виси ничего больше не читает
Не понимаю, вместо того чтобы поддерживать хорошую инициативу некоторые товарищи палки в колеса вкладывают. У меня такое ощущение, что здесь собрались противники русского бизнеса и благополучия. Мне стыдно за вас!!!!!!!!
Комментарий удален
Комментарий удален
Меня не купить и не нанимать ни деньгами ни обещаниями. Считаете, что вы патриот вашей страны?
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