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Сервисы
Евгения Евсеева

«Яндекс» выпустил «Читалку» — функцию для бесплатного чтения электронных книг в приложении Статьи редакции

И добавил около 500 бесплатных книг в поиск.

39 39 комментариев
1539 просмотров

В мобильном приложении «Яндекса» появилась функция «Читалка» — она позволяет читать книги не выходя из приложения, рассказали vc.ru в компании.

Также в приложении появился раздел «Книги», в котором прямо в поиске «Яндекса» можно скачать бесплатные легальные книги. Всего в библиотеке около 500 произведений — например, научно-популярные книги от проекта «Всенаука» и книги из коллекции классики «Общественное достояние».

В «Читалке» можно читать книги как из библиотеки «Яндекса», и скачанные через приложение — после перехода по ссылке они появляются в разделе книг. В компании не рассказали, планируют ли расширять контент и добавлять платные книги.

Крупнейший в России сервис для чтения книг — «Литрес», в нём книги доступны как для бесплатного чтения, так и для покупки.

#яндекс #книги #новость

39 39 комментариев
0
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39 комментариев
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Raimond Vladimirov

11

Рекламу на каждую страницу добавят?

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Дмитрий Порожняков

Raimond
8

Причем нативную. Гарри Поттер получив приглашение с трудом выбирает между Яндекс такси и поездом. 

Ответить

Raimond Vladimirov

Дмитрий
3

Фродо вместо эльфийского хлеба заказывает из Лавки :)

Ответить

Кирилл Алексеев

Raimond
5

И расплачивается чужим колечком с nfc. 

А сюжет то завязывается...

Ответить

Пластиковое Окно

Кирилл
4

И потом они все вместе едут на каршеринге...

Ответить

Кирилл Алексеев

Пластик…
3

в чайхану?

Ответить

Пластиковое Окно

Кирилл
3

В Иннополис. Сражаться с роботами.

Ответить

Николай

Пластик…
0

Р. Дэниэл Оливо негодует, почему с ним едут сражаться.

Ответить

Кирилл Алексеев

Дмитрий
1

В итоге он выбирает электричку до москвы в которой встречает яндекс.чикатилку. 

Ответить

Vyacheslav Teplyakov

Дмитрий
0

или как в говноДзене, открываешь статью, в данном случае книгу, а где-то нам внизу на 78й странице три рекламмные видео вставки орут рекламу на автозапуске в диссонанс.

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Xig

Raimond
5

Будет реклама рекламы)))

Ответить

Кирилл Алексеев

Xig
3

Ага. А потом ремонт ремонта

Ответить

Nikitinz

Кирилл
1

Нафиг этот Яндекс со всеми его свисто-перделками. Понапридумывал.

Ответить

Кирилл Алексеев

Nikitinz
1

Прикинь! 

Ответить

Антон Семенов

6

Яндекса в последнее время много, со своими говно-сервисами

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Павел Евграфович

Антон
0

При этом, у Яндекса самый крутой на данный момент нейронный алгоритм синтеза голоса из текста. СпичКит с премиальными голосами, зараза, даже добавляет интонации к озвучке. Они круто переплюнули свой собственный движок трёхлетней давности. По сравнению с синтезом русского голоса через Amazon или Apple это просто космос. Я даже делал себе пару аудиокниг через их API, но дороговато выходит. Средняя книга получается порядка 1000-1500 руб. 

Ответить

Кирилл Алексеев

4

Чталка, Смотрелка, Покупалка, Продавалка, Доставлялка... Высший пилотаж нейминга. 

Ответить

Антон Большаков

Кирилл
4

Какая организация, такие и названия ))
Единстенный сервис которым пользуюсь от яндекса - почта и та уже настолько захламлена спамом и реклаиой что планирую оиказаться и от нее

Ответить

Римма Валеева

Антон
–1

А в чем Яндекс виноват? Не надо совать свою почту во все места, спама не будет

Ответить

Artemy

Антон
0

Советую hey.com. Всего сотня в год - и никакихпсихозов

Ответить

Александр Гущин

Artemy
0

600р/мес. за почту? В РФ есть варианты интереснее.
Да и не только в РФ https://habr.com/ru/company/hosting-cafe/blog/313646/

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Artemy

Алексан…
0

ну там флоу прям хороший! Но не навязываю.

Ответить

Римма Валеева

Кирилл
–1

Читалками называют электронные книги или сервисы для чтения книг. Погуглите

Ответить

Кирилл Алексеев

Римма
2

Ингеборга Эриковна Погуглите - следующий президент Эстонии

Ответить

Алексей Штейн

5

Предлагаю им добавить магазин книг, где будут начислять кэшбэк по подписке 15%,
 но книги будут дороже литреса на 15%

Ответить

Vladimir Medvedev

5

У Яндекса потрясающий пиар. Даже нейтральные новости вызывают волны хейта.

Ну заслужили, чего... Не один год уже топчут остатки репутации

Ответить

Yuri

3

Беглый взгляд  на заголовок выдал следующее "Яндекс выпустил Чикатилку"

Ответить

Кирилл Алексеев

Yuri
0

Не парьтесь, он в бете пока, до релиза еще долго. Пока тест он будет ходить и ссать по подъездам. 

Ответить

Yuri

Кирилл
1

Разве последнее не входит в прямые обязанности действующего президента США?

Ответить

Кирилл Алексеев

Yuri
0

Неее! Тот в лифтах срет. Его же Маск выпустил

Ответить

Roma Brann

3

Все равно нет 

Ответить

Илья Попов

Roma
0

А почему нет? Я не гражданин России и живу в Европе, но все равно болею за Яндекс. Объясните пожалуйста, почему вы все так  ненавидите?

Ответить

Nikitinz

Илья
0

Ну это всё объясняет. Яндекс можно любить, только не пользуясь его продуктами. Любовь на расстоянии)

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Илья Попов

–3

Браво Яндекс! Моё уважение вам!

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Кирилл Алексеев

Илья
1

Дизлайк тебе штрейкбрехер

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fdooch

–5

отлично! яндекс молодцы
а весь хейт в основном от тех, кто кроме виси ничего больше не читает

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Кирилл Алексеев

fdooch
1

И последний букварь скурил за школой

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Илья Попов

fdooch
0

Не понимаю, вместо того чтобы поддерживать хорошую инициативу некоторые товарищи палки в колеса вкладывают. У меня такое ощущение, что здесь собрались противники русского бизнеса и благополучия. Мне стыдно за вас!!!!!!!!

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Илья Попов

–1

Меня не купить и не нанимать ни деньгами ни обещаниями. Считаете, что вы патриот вашей страны? 

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