WhatsApp* работает над функцией отложенных сообщений — WABetaInfo

Когда она выйдет, неясно.Источник: WABetaInfoИздание заметило упоминание функции в последней бета-версии приложения WhatsApp* для iOS. Если она выйдет, пользователи смогут запланировать отправку сообщений в чатах на конкретное время и дату.Запланированные сообщения появятся в отдельном разделе, их можно удалить в любое время до отправки. В этом случае получатель не получит уведомлений. WABetaInfo полагает, что функция будет работать как в личных, так и в групповых чатах. Пока мессенджер работает над функцией, после её смогут опробовать бета-тестеры, уточняет издание.В феврале 2025 года функция отложенных сообщений появилась в Instagram*. В Telegram она есть с 2019 года, в iMessage — с 2024-го.*WhatsApp и Instagram принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #whatsapp