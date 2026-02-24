Популярное
WhatsApp* работает над функцией отложенных сообщений — WABetaInfo

Когда она выйдет, неясно.

Источник: WABetaInfo
  • Издание заметило упоминание функции в последней бета-версии приложения WhatsApp* для iOS. Если она выйдет, пользователи смогут запланировать отправку сообщений в чатах на конкретное время и дату.
  • Запланированные сообщения появятся в отдельном разделе, их можно удалить в любое время до отправки. В этом случае получатель не получит уведомлений.
  • WABetaInfo полагает, что функция будет работать как в личных, так и в групповых чатах. Пока мессенджер работает над функцией, после её смогут опробовать бета-тестеры, уточняет издание.
  • В феврале 2025 года функция отложенных сообщений появилась в Instagram*. В Telegram она есть с 2019 года, в iMessage — с 2024-го.

*WhatsApp и Instagram принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #whatsapp

4 комментария