YouTube добавил в свою более дешёвую подписку фоновое воспроизведение видео и загрузку роликов для просмотра в автономном режиме

Сервис запустил Premium Lite в 2024 году.Источник: YouTube Компания добавила эти две опции в подписку YouTube Premium Lite за $7,99 в месяц (около 613 рублей по курсу ЦБ на 24 февраля 2026 года). До этого они были доступны в Premium-подписке за $13,99 в месяц (почти 1100 рублей), уточняет TechCrunch. Обновление будут «раскатывать» в течение нескольких недель.YouTube — во второй раз — начал тестировать бюджетную подписку Premium Lite в 2024 году. В ней есть реклама: пользователь может увидеть её при просмотре коротких роликов и «музыкального контента», а также при поиске по сервису.Сейчас Premium Lite доступна в США, Канаде, Чили, Германии, Великобритании, Японии и других странах. По данным Alphabet (материнская компания Google), в марте 2025 года количество пользователей YouTube Music и Premium превысило 125 млн (включая пробные версии).Чтобы смотреть видео без подписки в фоновом режиме, некоторые могли использовать сторонние браузеры — в Google Chrome «лазейка» не работала, писало Android Authority. В январе 2026 года издание заметило, что YouTube начал блокировать фоновое воспроизведение видео в Brave, Vivaldi, Microsoft Edge и некоторых других браузерах, если у пользователя нет подписки.Данила БычковИнвестиции5 феврОтчёт Alphabet за 2025 год: выручка впервые превысила $400 млрд, чистая прибыль выросла на 24% год к году — до $132,1 млрд Компания запланировала «значительное» увеличение расходов на ИИ в 2026 году. #новости #youtube