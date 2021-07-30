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Маша Цепелева

«Яндекс.Плюс» добавил в подписку сервис «Путешествия» — 10% от оплаты отеля вернутся кэшбеком Статьи редакции

Кэшбек можно потратить на другие сервисы «Яндекса».

  • Пользователи подписки «Яндекс.Плюс» получат кэшбек в 10% после оплаты отелей через «Яндекс.Путешествия». Кэшбек будет начислен в виде баллов, которые можно потратить на сервисы «Яндекса», рассказали vc.ru в компании.
  • Кэшбек начислят через пять дней после выезда из отеля из расчета 1 балл — 1 рубль. Максимальный размер — 3000 баллов за заказ.
  • Баллы можно потратить на поездки в «Драйве» и «Такси», заказы в «Лавке» и «Еде», оплату бензина в «Заправках», покупки на «Маркете» или билеты в театр и кино на «Афише». Позже оплату баллами начнут принимать «Путешествия».
  • «Яндекс.Путешествия» — это агрегатор, на котором можно найти билеты на поезд, самолет или автобус и сравнить цены на более 100 тысяч отелей, многие можно оплатить через сервис.

  • Стандартная подписка «Яндекс.Плюс» стоит 199 рублей в месяц, подписка «Мульти» на четырёх человек — 299 рублей, она даёт доступ к фильмам и сериалам на «КиноПоиск HD», «Яндекс.Музыке» и больше места на «Яндекс.Диске» и кэшбек баллами, который можно потратить на сервисы «Яндекса».

  • По данным на начало 2021 года, на «Яндекс.Плюс» подписаны 8 млн пользователей.
Кэшбек за оплату отеля в «Путешествиях» «Яндекс»

#яндексплюс #новость

1536 просмотров
34 34 комментария
7
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34 комментария
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Leonid Nazarov

35

При этом стоимость отеля поднимется так же на 10%.

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Виталий Журавлев

Leonid
22

На 15%

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умный человек

Виталий
0

кто больше

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Для закладок

Leonid
7

 Кэшбек за оплату отеля в «Путешествиях»

Прочитал как "переплату"

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Влад Дементьев

Для
1

Так и есть

Ответить

Nikitinz

Leonid
2

Яндекс не разочарует)

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Дмитрий Кораблёв

Leonid
2

нет, только что отменил бронь и оформил через Яндекс, цена такая же, только кешбек на 1.1 к появился)) в целом неплохо.

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Резиновый щит

Leonid
0

Навряд ли. Это, скорее, условный Booking делится своей комиссией.

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Влад Дементьев

8

1. Яндекс поднимет стоимость отеля на 10%
2. Зачем баллы, если у того же самого Тинькофф или Альфы начисление рублями😐

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Для закладок

Влад
2

 Зачем баллы

Скоро откроется ябанк и все твои деньги в нем будут баллами 

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Влад Дементьев

Для
4

Тогда уж Я.Баллы, жаль что не Е.Баллы

Ответить

Max Chirin

Влад
0

Тоже неплохо)

Ответить

Резиновый щит

Влад
1

Не у всех Тинькофф или Альфа

Ответить

Влад Дементьев

Резиновый
1

Любой кэшбек рублями лучше, чем яндекс.плюс, имхо

Ответить

Евгений

Влад
1

Если ты пользуешься сервисами Яндекса достаточно часто, то для тебя ликвидность их бонусов почти такая же как и обычных денег, а значит и ценность почти такая же. Все таки это не бонусы в условном Мвидео, которые обычно тратишь редко, когда покупаешь технику и покупаешь именно у них. А они ещё сгорают через время. У плюса таких проблем нет. Так что для большинства ценность бонусов плюса и денег равна.

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Влад Дементьев

Евгений
0

Но я хочу в таком случае тратить бонусы не только в Яндексе, а например в додо пицце

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Евгений

Влад
0

Если ты получаешь бонусов меньше, чем в будущем потратишь денег в Яндексе то какая разница? Ну потратил ты их на додо пиццу, а потом в Яндексе полную стоимость такси оплатил, вместо части бонусами. Разницы никакой

Ответить

Влад Дементьев

Евгений
1

Уже давно писали, что Яндекс пользователям с Яндекс плюсом повышает искусственно стоимость.

Ответить

Евгений

Влад
0

Это уже совсем другой вопрос. От возможности платить их бонусами в додо пицце тебе лучше или хуже не станет

Ответить

Резиновый щит

Влад
0

Бесспорно. Но люди не будут себе заводить Тинькофф только ради кешбека на отели. Многим будет проще те же плюсы в Яндекс.Еду сконвертировать, но остаться на своем Сбере / Райфе / пр.

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Best Practice

Резинов…
0

У Райфа тоже есть кешбек деньгами

Ответить

Резиновый щит

Best
1

10% на отели? Где? Сходу не нашел. Но не суть важн, в любом случае - замените Райф на условный Российский Стандарт или еще кого

Ответить

Best Practice

Влад
0

Можно получить кешбек от Яндекса и плюс кешбэк по карте, разве нет?

Ответить

Влад Дементьев

Best
0

Неа, сам пользуюсь Яндекс плюсом

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Vilent

5

Открыл один и тот же номер на сайте крупной сети (ihg, отель holiday inn сокольники для примера) с авторизованным личным кабинетом. На август Яндекс 3300, на сайте сети 2500. Не нужен нам такой кешбек.
Проверил сеть novotel, та же самая ситуация, даже с учётом кешбека дешевле сайт сети. 

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Алексей Штейн

Vilent
0

Классика

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Dmitriy DovoS

1

Если будет дешевле на Букинг - будем платить там с кешбеком от тинькофа. 
Если такая же цена или дешевле будет на яндексе, то выгоднее будет платить тут, ещё и кешбеке по карте от того банка, у кого большой кешбек. 

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умный человек

Dmitriy
0

лучше так:
1) находишь отель на букинге со свободными номерами, копируешь его название
2) чистишь  куки и заходишь на letyshops
3) находишь букинг на летишопсе
4) переходишь на букинг, вбивашь в поиске уже заготовленный отель, бронируешь

получаешь и кешбек от тинька, и от летишопса немножно перепадает

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умный человек

умный
0

на лети:

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умный человек

умный
0

(обычно 3%)

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Нищий волк

0

Хотя бы сайт современный три направления разрешенных Сочи и т.п. А то у некоторых еще полный список стран на главной.

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Марк Климов

0

Яндекс, когда вы уже вместо залезания во все ниши займётесь поиском? 
Пол года как накрутка поведенческих бешеная даже в низкодоходных нишах, в вебмастере всё утыкали своей рекламой (4 блока окружили полезные пиксели как на каком нибудь дорвее), но отчёт по ссылкам не обновляется с 31 января.

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brittanydmc

0
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brittanydmc

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