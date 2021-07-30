«Яндекс.Плюс» добавил в подписку сервис «Путешествия» — 10% от оплаты отеля вернутся кэшбеком Статьи редакции
Кэшбек можно потратить на другие сервисы «Яндекса».
- Пользователи подписки «Яндекс.Плюс» получат кэшбек в 10% после оплаты отелей через «Яндекс.Путешествия». Кэшбек будет начислен в виде баллов, которые можно потратить на сервисы «Яндекса», рассказали vc.ru в компании.
- Кэшбек начислят через пять дней после выезда из отеля из расчета 1 балл — 1 рубль. Максимальный размер — 3000 баллов за заказ.
- Баллы можно потратить на поездки в «Драйве» и «Такси», заказы в «Лавке» и «Еде», оплату бензина в «Заправках», покупки на «Маркете» или билеты в театр и кино на «Афише». Позже оплату баллами начнут принимать «Путешествия».
- «Яндекс.Путешествия» — это агрегатор, на котором можно найти билеты на поезд, самолет или автобус и сравнить цены на более 100 тысяч отелей, многие можно оплатить через сервис.
Стандартная подписка «Яндекс.Плюс» стоит 199 рублей в месяц, подписка «Мульти» на четырёх человек — 299 рублей, она даёт доступ к фильмам и сериалам на «КиноПоиск HD», «Яндекс.Музыке» и больше места на «Яндекс.Диске» и кэшбек баллами, который можно потратить на сервисы «Яндекса».
- По данным на начало 2021 года, на «Яндекс.Плюс» подписаны 8 млн пользователей.
При этом стоимость отеля поднимется так же на 10%.
На 15%
Кэшбек за оплату отеля в «Путешествиях»
Прочитал как "переплату"
нет, только что отменил бронь и оформил через Яндекс, цена такая же, только кешбек на 1.1 к появился)) в целом неплохо.
1. Яндекс поднимет стоимость отеля на 10%
2. Зачем баллы, если у того же самого Тинькофф или Альфы начисление рублями😐
Зачем баллы
Скоро откроется ябанк и все твои деньги в нем будут баллами
Тогда уж Я.Баллы, жаль что не Е.Баллы
Не у всех Тинькофф или Альфа
Любой кэшбек рублями лучше, чем яндекс.плюс, имхо
Если ты пользуешься сервисами Яндекса достаточно часто, то для тебя ликвидность их бонусов почти такая же как и обычных денег, а значит и ценность почти такая же. Все таки это не бонусы в условном Мвидео, которые обычно тратишь редко, когда покупаешь технику и покупаешь именно у них. А они ещё сгорают через время. У плюса таких проблем нет. Так что для большинства ценность бонусов плюса и денег равна.
Но я хочу в таком случае тратить бонусы не только в Яндексе, а например в додо пицце
Уже давно писали, что Яндекс пользователям с Яндекс плюсом повышает искусственно стоимость.
Бесспорно. Но люди не будут себе заводить Тинькофф только ради кешбека на отели. Многим будет проще те же плюсы в Яндекс.Еду сконвертировать, но остаться на своем Сбере / Райфе / пр.
У Райфа тоже есть кешбек деньгами
Резиновый щит
10% на отели? Где? Сходу не нашел. Но не суть важн, в любом случае - замените Райф на условный Российский Стандарт или еще кого
Можно получить кешбек от Яндекса и плюс кешбэк по карте, разве нет?
Открыл один и тот же номер на сайте крупной сети (ihg, отель holiday inn сокольники для примера) с авторизованным личным кабинетом. На август Яндекс 3300, на сайте сети 2500. Не нужен нам такой кешбек.
Проверил сеть novotel, та же самая ситуация, даже с учётом кешбека дешевле сайт сети.
Если будет дешевле на Букинг - будем платить там с кешбеком от тинькофа.
Если такая же цена или дешевле будет на яндексе, то выгоднее будет платить тут, ещё и кешбеке по карте от того банка, у кого большой кешбек.
лучше так:
1) находишь отель на букинге со свободными номерами, копируешь его название
2) чистишь куки и заходишь на letyshops
3) находишь букинг на летишопсе
4) переходишь на букинг, вбивашь в поиске уже заготовленный отель, бронируешь
получаешь и кешбек от тинька, и от летишопса немножно перепадает
Яндекс, когда вы уже вместо залезания во все ниши займётесь поиском?
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