FT: образовательные компании Китая начали сокращать сотрудников и пересматривать бизнес-модели после ограничений властей Статьи редакции
Например, Gaotu планирует перейти на образовательные услуги для взрослых, а Yuanfudao продвигает приложение о науке.
Компания по онлайн-обучению Gaotu после того, как её акции упали на 98% из-за новых запретов властей в частном секторе образования, начала сокращать сотрудников, пишет Financial Times, ссылаясь на уволенных работников компании.
Сотрудник отдела кадров Gaotu, отказавшийся назвать своё имя, подтвердил сокращение числа работников. По его словам, компания планирует перейти на образовательные услуги для взрослых.
По данным издания, образовательные платформы New Oriental и TAL Education пытаются переориентировать свои бизнес-модели. В компании Zuoyebang с онлайн-курсами для детей сообщили, что сотрудникам урезали заработную плату, а её будущее неясно, так как она не сможет выйти на биржу. Образовательная компания Yuanfudao пытается перестроиться и продвигает приложение, которое прививает детям интерес к науке.
Представители рынка сообщили, что из-за запрета на IPO они будут рассматривать другие варианты выхода на биржу, в том числе через продажу или слияние. По данным аналитика CCB International Аниты Чу, при наихудшем сценарии компаниям придется отделить свой бизнес по внешкольному обучению. По ее оценкам, New Oriental потеряет прибыль на 60-70%, TAL — на 80-90%.
Консультант Пекинской ассоциации обучения за рубежом из Гуанчжоу Джон Сантанджело считает, что отрасль перестроится в сторону второстепенных предметов, таких как искусство и физическое воспитание, так как работающим родителям важно пристроить ребёнка куда-нибудь.
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