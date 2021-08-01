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Маша Цепелева

Zoom заплатит пользователям компенсацию по $15-25 из-за обмена данными с Facebook и хакерских атак Статьи редакции

Компания пошла на мировое соглашение после коллективного иска.

  • Стороны заключили мировое соглашение в федеральном суде Сан-Хосе в Калифорнии, сообщает Bloomberg.
  • Пользователи обвинили Zoom в передаче данных Facebook, недостаточной защите разговоров от хакерских атак и недостоверной информации о шифровании данных.
  • В мировом соглашении Zoom согласилась выплатить по $25 владельцам платной подписки, которые попадали под иск, и по $15 — тем, кто не может подавать иск из-за подписки. Общий размер компенсаций $85 млн.
  • Компания также должна улучшить свою политику конфиденциальности. Соглашение вступит в силу после одобрения окружного судьи.

#новость #zoom

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Николай Глущенко

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Теперь мы знаем сколько стоит приватность аккаунтов)

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Макар Литвинов

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Нууу, тысяч это как бы, кхе кхе, маловероятно что ли)))

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Игорь Анасев

Макар
1

ну а 15-25 баксов это вообще херня.  Это как вы судились с Яндексом и он выплатил каждому по 300 рублей.

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Макар Литвинов

Игорь
0

Так то да, но напихать ЯД, в правовом поле -  бесценно))) А если серьезно, то у нас народ всегда недоволен, был есть и будет, вон у гугла или ФБ утечки приватности бывают тоже и что по факту, либо сори так получилось, либо вобще тишина...

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Игорь Анасев

0

15-25 тысяч или просто 15-25 баксов?

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No Name

Игорь
0

Второе. Людей то много 

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Walter Kovacs

0
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Юрий Другач

Walter
0

Поздравляю

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