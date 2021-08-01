Zoom заплатит пользователям компенсацию по $15-25 из-за обмена данными с Facebook и хакерских атак Статьи редакции
Компания пошла на мировое соглашение после коллективного иска.
- Стороны заключили мировое соглашение в федеральном суде Сан-Хосе в Калифорнии, сообщает Bloomberg.
- Пользователи обвинили Zoom в передаче данных Facebook, недостаточной защите разговоров от хакерских атак и недостоверной информации о шифровании данных.
- В мировом соглашении Zoom согласилась выплатить по $25 владельцам платной подписки, которые попадали под иск, и по $15 — тем, кто не может подавать иск из-за подписки. Общий размер компенсаций $85 млн.
- Компания также должна улучшить свою политику конфиденциальности. Соглашение вступит в силу после одобрения окружного судьи.
Нууу, тысяч это как бы, кхе кхе, маловероятно что ли)))
ну а 15-25 баксов это вообще херня. Это как вы судились с Яндексом и он выплатил каждому по 300 рублей.
Так то да, но напихать ЯД, в правовом поле - бесценно))) А если серьезно, то у нас народ всегда недоволен, был есть и будет, вон у гугла или ФБ утечки приватности бывают тоже и что по факту, либо сори так получилось, либо вобще тишина...
15-25 тысяч или просто 15-25 баксов?
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Перевод издания «Идеономика».
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