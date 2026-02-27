Популярное
Данила Бычков
Сервисы

Google получила одобрение от властей Южной Кореи на показ высокоточных карт в стране — компания добивалась этого с 2007 года

Южнокорейский регулятор рассчитывает, что это поможет развитию туризма.

Источник: The New York Times
  • «Карты» от Google долгое время имели ограниченную функциональность в Южной Корее из-за запрета на экспорт детализированных географических данных из-за угроз нацбезопасности, пишет Bloomberg.
  • Теперь Google сможет экспортировать цифровые картографические данные и предоставлять ранее недоступные сервисы на основе геолокации, включая навигацию в реальном времени для пешеходов и водителей. При этом компания должна будет скрывать «чувствительные» объекты.
  • Этот шаг повлияет на местный рынок картографических сервисов, где из-за отсутствия конкуренции со стороны Google и Apple доминировали местные приложения, некоторые из которых не поддерживали английский язык, отмечает TechCrunch.
  • В Google назвали решение властей Южной Кореи «значительным шагом вперёд», но не уточнили, когда «Карты» начнут полноценно работать в стране.
  • Турпоток из России в Южную Корею за первые девять месяцев 2025-го вырос на 15% год к году и составил 172 тысячи человек. По прогнозам аналитиков, к концу 2025 года он мог составить около 230 тысяч туристов.

#новости #google

