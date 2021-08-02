Виртуальный оператор Danycom подал иски к «Мегафону» и МТС на сумму около 8 млрд рублей Статьи редакции
Компания пытается затянуть процедуру банкротства, которую начали из-за долгов перед операторами, считают эксперты.
- «Дэникомо Групп» подала иск на 6,2 млрд рублей к «МегаФону» и его «дочке» «Мегалабс» и еще на 1,7 млрд рублей — к МТС и ООО «СМС Трафик». Заявления приняты к производству.
- «Дэникомо Групп» — материнская компания ООО «Дэни Колл», владеющего виртуальным оператором Danycom.
- Компания конфликтует с МТС и «Мегафон»: летом 2020 года операторы подали к ней иски на общую сумму 1,3 млрд рублей из-за долгов перед ними. Против «Дэникомо Групп» и «Дэни Колл» возбуждены дела о банкротстве, пишет «Коммерсантъ».
- «Не исключено, что за счёт заведомо необоснованных требований компания пытается затягивать процедуру банкротства», — заявили изданию в пресс-службе МТС. В «Мегафоне» от комментариев отказались, в «Дэни Колл» и «СМС Трафике» не ответили на запрос.
- Источник «Ъ» на телеком-рынке называет иски «Дэникомо Групп» «абсурдными», а их подачу связывает с желанием показать судам, что компания ещё сможет получить деньги для выплаты задолженностей.
- Danycom — краснодарская компания, которая работает на сетях Tele2 с июня 2018 года. По данным на ноябрь 2019 года, оператор оказывал услуги связи в 55 регионах России. Компания предлагала абонентам бесплатные тарифы с фиксированным пакетом трафика при условии получения пяти рекламных SMS в сутки, а в августе 2020 года Danycom добавила платные тарифы.
Держи в курсе
Они уже дважды обманули пользователей: сначала на старте, когда собрали у всех ПД и слились. Потом, когда внезапно отключили абсолютно всем связь и закрылись.
То один подаёт иски к другому, теперь другой подаёт иски. Что происходит?
Эта та самая шаражкина конторка, которая уже несколько раз надула пользователей?
Первый раз они насобирали предзаказы на симкарты по всей России, собрали персональные данные, обещали полгода бесплатного использования и дешёвые тарифы в дальнейшем. Затем кинули всех и сообщили, что старт сети будет только в трёх регионах. Забыл о них. Вспомнил через пару лет, когда увидел в новостях сообщение о том, что в один из дней они тупо отключили и кинули всех абонентов. Все остались без связи. Да и тарифы у них уже были не такие радужные, как обещали.
Бывает, что корпоративные юристы — люди, которые не показываются из кабинета и иногда вставляют палки в колёса другим отделам. Но в «Фоксфорде» они сами ходят к бизнес-заказчикам и предлагают идеи. Юрист онлайн-школы «Фоксфорд» Катя Кулакова рассказывает, как работает юридический отдел, который живёт интересами компании.
Свершилось – вы получили работу мечты! Но впереди еще три месяца испытательного срока. Это время дается вам и работодателю, чтобы определиться, насколько вы друг другу подходите. Как использовать это время с максимальной для себя пользой? Рассказывает главный специалист отдела подбора персонала Ольга Шабалина. Как всегда, упаковали полезные…
Риск-менеджмент традиционно считается уделом крупных компаний. Кроме них просчитывают риски разве что стартапы, и те по требованию инвесторов. Малый и средний бизнес (МСБ) работает без подобной аналитики — ему не до этого. Предпринимателей можно понять, когда ты поднимаешься с нуля или масштабируешь проект, мысль идет в векторе достижения…
Если не интересно читать про мошенников, а хочется поднять себе настроение, то вам в конец статьи - там милейшие фотокарточки чудесных пёселей.
Под её действие попадут самозанятые, индивидуальные предприниматели и компании вне зависимости от налогового режима.
Подробный гид от основателя «Белой Радуги» о том, какие гаджеты для домашней гигиены нужны всем, а что — маркетинг и вообще опасно.
О технологии Federated Learning of Cohorts (FLoC), которая заменит cookies, Google объявил еще в начале года. Недавно компания анонсировала перенос запуска технологии на 2023 год, и теперь у рынка интернет-маркетинга есть 2 года, чтобы найти альтернативу работе с данными. Как выглядит ситуация сейчас и что делать маркетологам — в обзоре от AiData.
И все же, представьте себе ситуацию, что парень из моего рассказа в 2010 году опубликовал пост и рассказал, что он собирается вложить 1.000 долларов в биткоин и по его подсчетам к 2021 году он будет обладателем суммы в 220 млн. По вашему, что в ответ сказали бы ему читатели? В каком направлении посоветовали бы ему идти комментаторы?😂
Компания пытается затянуть процедуру банкротства, которую начали из-за долгов перед операторами, считают эксперты.
И неважно, работаете ли вы в этом сегменте или нет.