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Евгения Евсеева

Виртуальный оператор Danycom подал иски к «Мегафону» и МТС на сумму около 8 млрд рублей Статьи редакции

Компания пытается затянуть процедуру банкротства, которую начали из-за долгов перед операторами, считают эксперты.

  • «Дэникомо Групп» подала иск на 6,2 млрд рублей к «МегаФону» и его «дочке» «Мегалабс» и еще на 1,7 млрд рублей — к МТС и ООО «СМС Трафик». Заявления приняты к производству.
  • «Дэникомо Групп» — материнская компания ООО «Дэни Колл», владеющего виртуальным оператором Danycom.
  • Компания конфликтует с МТС и «Мегафон»: летом 2020 года операторы подали к ней иски на общую сумму 1,3 млрд рублей из-за долгов перед ними. Против «Дэникомо Групп» и «Дэни Колл» возбуждены дела о банкротстве, пишет «Коммерсантъ».
  • «Не исключено, что за счёт заведомо необоснованных требований компания пытается затягивать процедуру банкротства», — заявили изданию в пресс-службе МТС. В «Мегафоне» от комментариев отказались, в «Дэни Колл» и «СМС Трафике» не ответили на запрос.
  • Источник «Ъ» на телеком-рынке называет иски «Дэникомо Групп» «абсурдными», а их подачу связывает с желанием показать судам, что компания ещё сможет получить деньги для выплаты задолженностей.
  • Danycom — краснодарская компания, которая работает на сетях Tele2 с июня 2018 года. По данным на ноябрь 2019 года, оператор оказывал услуги связи в 55 регионах России. Компания предлагала абонентам бесплатные тарифы с фиксированным пакетом трафика при условии получения пяти рекламных SMS в сутки, а в августе 2020 года Danycom добавила платные тарифы.
На чём зарабатывает владелец «бесплатного…
Тарифы и облигации на 1 млрд рублей привлекают внимание новых клиентов — чтобы рос основной бизнес…
vc.ru

#новость #danycom

2378 просмотров
14 14 комментариев
2
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14 комментариев
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Кровавый микроскоп

10

Первый раз про них вообще слышу... 

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Максим Митин

Кровавый
–3

Держи в курсе

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Dmitry Chornyy

Максим
15

Держу в курсе - и я первый раз о них слышу.

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Дмитрий Гладышев

Кровавый
0

Они уже дважды обманули пользователей: сначала на старте, когда собрали у всех ПД и слились. Потом, когда внезапно отключили абсолютно всем связь и закрылись.

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Владимир Школьник

5
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Влад Дементьев

1

То один подаёт иски к другому, теперь другой подаёт иски. Что происходит?

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Irbayhan Goytemirov

Влад
8

Взаимный фоловинг

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Evgeny Terentev

2

Это уже 69 ? Или ещё нет ?

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Dog kapitalist

1

Кто на кого что подал , манная каша 😂

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Шумный клуб

1

Странные они были. Какому рекламодателю нужны те, которые кто даже пары сотен не имеет в месяц платить за тариф на телефоне? Чего таким рекламировать и впаривать? Разве что политическую рекламу, пояснять, за кого голосовать.

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hakhagmon

Шумный
0

Атлас года 4 на такой схеме прожил, потом дочке билайна продал

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Большой жёлтый робот

0

Какой важный курица

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hakhagmon

0

Оо бля точно, сотку им закинул чтоб симку прислали, тоже в суд подавать?)

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Дмитрий Гладышев

0

Эта та самая шаражкина конторка, которая уже несколько раз надула пользователей?
Первый раз они насобирали предзаказы на симкарты по всей России, собрали персональные данные, обещали полгода бесплатного использования и дешёвые тарифы в дальнейшем. Затем кинули всех и сообщили, что старт сети будет только в трёх регионах. Забыл о них. Вспомнил через пару лет, когда увидел в новостях сообщение о том, что в один из дней они тупо отключили и кинули всех абонентов. Все остались без связи. Да и тарифы у них уже были не такие радужные, как обещали.

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Виртуальный оператор Danycom подал иски к «Мегафону» и МТС на сумму около 8 млрд рублей Статьи редакции

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