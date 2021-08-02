Реально ли заработать 10.000% торгуя на фондовом рынке? или "потерянный кошелек"

И все же, представьте себе ситуацию, что парень из моего рассказа в 2010 году опубликовал пост и рассказал, что он собирается вложить 1.000 долларов в биткоин и по его подсчетам к 2021 году он будет обладателем суммы в 220 млн. По вашему, что в ответ сказали бы ему читатели? В каком направлении посоветовали бы ему идти комментаторы?😂