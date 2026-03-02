«Не соответствует действительности»: РКН прокомментировал слухи о закрытии прямого подключения к иностранным VPN-серверам

Их публиковали Telegram-каналы.Скриншот vc.ruНапример, «Банки, деньги, два офшора» с 421 тысячей подписчиков и «Техночат» с аудиторией в 3 млн человек. Первый ссылался на неназванные крупные сервисы и писал, что «теперь специальная нейросеть Роскомнадзора (РКН) отслеживает поведение сетей в поисках характерных признаков протоколов, а затем перекрывает их узлы».Второй добавлял, что «в каналы связи вкачивают тонны цифрового мусора, чтобы перегрузить процессоры серверов и вызвать дикие задержки».В РКН рассказали «РИА Новости», что «информация о закрытии возможности прямого подключения к иностранным серверам не соответствует действительности», и напомнили: распространять недостоверную информацию «недопустимо».Скриншот vc.ru19 января 2026 года Forbes со ссылкой на план цифровизации РКН сообщил, что регулятор вложит 2,27 млрд рублей в фильтрацию трафика с помощью инструментов машинного обучения.Партнёр Comnews Research Леонид Коник полагал, что систему будут использовать, чтобы выявлять нежелательный контент и блокировать его не по адресам, а по словам, словосочетаниям, предложениям и «другим признакам».По мнению бизнес-консультанта по информбезопасности Positive Technologies Алексея Лукацкого, регулятор смог бы эффективнее выявлять зашифрованный трафик, методы обхода блокировок и DDoS-атаки и отличать стриминговый трафик от скачиваний для обнаружения пиратских платформ.В самом ведомстве тогда уточнили, что «ничего нового по теме» сказать не могут.Артур МартыгинСервисы26 феврОт полного отключения до миллиардных штрафов: как разные страны контролируют интернет И какие технические и правовые механизмы используют.#новости