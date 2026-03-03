Instagram* начал рекламировать «похожие товары» в постах блогеров без их согласия

До этого аналогичную функцию тестировал TikTok.В конце февраля 2026 года блогер Джулия Берольцхаймер рассказала, что у её публикаций в Instagram* появилась кнопка «Купить образ», при нажатии на которую пользователям предлагают купить товары, похожие на те, что запечатлены на фотогорафии.По словам Берольцхаймер, сервис добавил ссылки без её согласия. При этом они вели не на те вещи, которые она сама рекламировала по партнёрским программам, а на сторонние магазины с дешёвыми аналогами известных брендов.«Моим подписчикам показывали подделки и случайные товары от брендов, о которых я никогда не слышала. От моего имени, под моим изображением.», — пожаловалась Берольцхаймер. Это подрывает доверие аудитории и лишает блогера выплат от брендов, в том время как Meta* получает дополнительные возможности заработка на рекламе, пояснила она.В компании подтвердили The Verge, что проводят «ограниченное тестирование», но отметили, что не берут комиссию с продаж. Функция должна «помочь пользователям находить интересующие их товары», заявили в Meta*.В сентябре 2025 года TikTok рассказывал о тестировании похожей функции. Когда пользователь ставит видео на паузу, в ленте появляется кнопка «Найти похожие». Сервис анализирует ролики с помощью ИИ и показывает похожие товары на торговой площадке TikTok Shop.*Meta, которая владеет Instagram, признана в России экстремистской и запрещена. #новости