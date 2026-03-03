Популярное
Артур Томилко
Сервисы

Instagram* начал рекламировать «похожие товары» в постах блогеров без их согласия

До этого аналогичную функцию тестировал TikTok.

  • В конце февраля 2026 года блогер Джулия Берольцхаймер рассказала, что у её публикаций в Instagram* появилась кнопка «Купить образ», при нажатии на которую пользователям предлагают купить товары, похожие на те, что запечатлены на фотогорафии.
  • По словам Берольцхаймер, сервис добавил ссылки без её согласия. При этом они вели не на те вещи, которые она сама рекламировала по партнёрским программам, а на сторонние магазины с дешёвыми аналогами известных брендов.
  • «Моим подписчикам показывали подделки и случайные товары от брендов, о которых я никогда не слышала. От моего имени, под моим изображением.», — пожаловалась Берольцхаймер. Это подрывает доверие аудитории и лишает блогера выплат от брендов, в том время как Meta* получает дополнительные возможности заработка на рекламе, пояснила она.
  • В компании подтвердили The Verge, что проводят «ограниченное тестирование», но отметили, что не берут комиссию с продаж. Функция должна «помочь пользователям находить интересующие их товары», заявили в Meta*.
  • В сентябре 2025 года TikTok рассказывал о тестировании похожей функции. Когда пользователь ставит видео на паузу, в ленте появляется кнопка «Найти похожие». Сервис анализирует ролики с помощью ИИ и показывает похожие товары на торговой площадке TikTok Shop.

*Meta, которая владеет Instagram, признана в России экстремистской и запрещена.

#новости

9
2
11 комментариев