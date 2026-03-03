Популярное
Разработчик создал приложение Nearby Glasses, которое уведомляет пользователей, когда поблизости появляется человек в «умных» очках

Пока оно доступно только на Android.

Источник: TechCrunch
  • Приложение вышло на фоне критики в адрес носимых устройств с возможностью съёмки видео, на которые могут попасть люди, не дававшие на это своё согласие, пишет TechCrunch. В Google Play у него уже более 10 тысяч скачиваний.
  • Разработчик Nearby Glasses Ив Жанрено назвал «умные» очки «ужасной технологией» и «невыносимом вторжением» в личную жизнь. По его словам, одной их причин создания приложения стала информация о том, что Meta* рассматривает возможность добавить функцию распознавания лиц в «умные» очки.
  • Nearby Glasses сканирует Bluetooth-сигналы, содержащие идентификаторы устройств. В случае обнаружения сигнала от «умных» очков, приложение отправляет уведомление.
  • При этом пользователи могут самостоятельно добавлять идентификаторы и для других устройств. Например, корреспондент TechCrunch добавил идентификатор для устройств Apple, после чего его смартфон начал получать «множество уведомлений».

#новости

37 комментариев