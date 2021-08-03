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Сервисы
Евгения Евсеева

«Сбер» переименовал Muzlab в «СберЗвук Бизнес» Статьи редакции

И обновил дизайн.

8 8 комментариев
505 просмотров

Кроме смены названия, сервис получил новую айдентику — логотип, цветовую палитру и шрифты, рассказали vc.ru в компании. Аудиосервис стал частью «СберЗвука» и вошёл в направление «Развлечения» экосистемы банка.

Клиенты «СберЗвук Бизнеса» смогут создавать плейлисты для магазинов, ресторанов, салонов красоты и других публичных мест, а также размещать в них рекламу.

Старый дизайн сайта Скриншот vc.ru
Обновлённый сайт Скриншот vc.ru

Компании смогут оформить подписку на сервис — она позволит управлять воспроизведением контента и даст доступ к очистке прав на его использование. Сначала клиенту нужно подать заявку, затем с ним свяжется менеджер и рассчитает стоимость подписки.

Старый дизайн сайта Скриншот vc.ru
Обновлённый сайт Скриншот vc.ru

Также сервис будет автоматически составлять отчётность, согласно которой «СберЗвук Бизнес» будет переводить выплаты правообладателям.

Кроме того, у клиентов сервиса появятся и другие возможности — например, посетители смогут заранее перед посещением того или иного места послушать, что в нём играет.

  • «Сбер» договорился о покупке российского стримингового сервиса для бизнеса Muzlab и объединении его со «СберЗвуком» в апреле 2021 года.
  • Muzlab запущен в 2016 году Виктором Христенко, Андреем Даниловым и Сергеем Ямщиковым. С его помощью бизнес может создавать плейлисты для кафе, торговых точек и других публичных мест без нарушения авторских прав на музыку.

#новость #сбер #muzlab #сберзвук #сберзвукбизнес

8 8 комментариев
1
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Евгений Симутин

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Бред какой то

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Недостаточный Влад

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Пусть купят Комитет. Хочу СберСтартапы

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Evgeny Shirokov

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Жуть

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Stanislav Perfilov

0

Когда там наши дивиденды капнут за это зелёное 💩 ? 😡

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Прикладной кавалер

0

СберМузыка наааас связала
СебрТайною наааашей стала

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Для закладок

0

🤢🤢🤢

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Superposition

0

😆

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Feduard Klimkin

0

Сбер Звук Бизнес Pro Max 5G 4K 3D Gaming RGB HDMI 

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