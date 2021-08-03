«Сбер» переименовал Muzlab в «СберЗвук Бизнес» Статьи редакции
И обновил дизайн.
Кроме смены названия, сервис получил новую айдентику — логотип, цветовую палитру и шрифты, рассказали vc.ru в компании. Аудиосервис стал частью «СберЗвука» и вошёл в направление «Развлечения» экосистемы банка.
Клиенты «СберЗвук Бизнеса» смогут создавать плейлисты для магазинов, ресторанов, салонов красоты и других публичных мест, а также размещать в них рекламу.
Компании смогут оформить подписку на сервис — она позволит управлять воспроизведением контента и даст доступ к очистке прав на его использование. Сначала клиенту нужно подать заявку, затем с ним свяжется менеджер и рассчитает стоимость подписки.
Также сервис будет автоматически составлять отчётность, согласно которой «СберЗвук Бизнес» будет переводить выплаты правообладателям.
Кроме того, у клиентов сервиса появятся и другие возможности — например, посетители смогут заранее перед посещением того или иного места послушать, что в нём играет.
- «Сбер» договорился о покупке российского стримингового сервиса для бизнеса Muzlab и объединении его со «СберЗвуком» в апреле 2021 года.
- Muzlab запущен в 2016 году Виктором Христенко, Андреем Даниловым и Сергеем Ямщиковым. С его помощью бизнес может создавать плейлисты для кафе, торговых точек и других публичных мест без нарушения авторских прав на музыку.
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