Сервисы
Евгения Евсеева

ЦБ запланировал добавить в «Яндекс.Карты» точки доступа к финансовым услугам Статьи редакции

Сейчас в «Картах» есть информация о банкоматах и банках, но сведения от ЦБ будут официальными.

  • Данные ЦБ о расположении точек доступа к финансовым услугам будут отображаться в «Яндекс.Картах». На реализацию проекта планируется потратить 62 млн рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на ЦБ и представителя «Яндекс.Карт».

  • О планах запустить карту точек доступа к финансовым услугам ЦБ впервые упомянул в докладе о развитии финансового сектора до 2024 года. Там указывалось, что карту запустят на базе «одного из ведущих российских картографических сервисов».
  • В марте регулятор провел закупку на разработку этого сервиса и договор заключили с «Яндексом». Однако её признали несостоявшейся — только «Яндекс» подал заявку на участие. Сервис «2ГИС» — конкурент «Яндекс.Карт» — в закупке не участвовал.
  • Информацию о местоположении и работе точек участники рынка предоставляют в Банк России на регулярной основе — их встроят в браузерную и мобильную версии сервиса с брендированным разделом. Карта также будет отображаться на официальном сайте ЦБ и в приложении «ЦБ онлайн».
  • Сейчас в «Яндекс.Картах» можно найти и банкоматы, и банки. По мнению регулятора, основным отличием будет то, что информация, которую передаёт ЦБ — официальная. Сейчас её либо предоставляют организации, либо сервис берёт сведения из открытых источников.
  • После внедрения данных ЦБ на карте будут отображаться все категории точек доступа к финуслугам: офисы и удалённые точки обслуживания с сотрудниками всех финансовых организаций (МФО, банки, КПК, ломбарды, брокерские и страховые компании), а также почтовые отделения, банкоматы, терминалы безналичной оплаты и cash-out точки (выдача наличных клиентам на кассах в магазинах).

#новость #яндекскарты #цб

1115 просмотров
19 19 комментариев
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19 комментариев
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Hoken PWNZ

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Типа признание яндекса госкомпанией?

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Andrei Smirnovsky

Hoken
3

Расчехлились окончательно)

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Прикладной кавалер

Andrei
2

Каминг аут

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Прикладной кавалер

Hoken
2

Будто кто-то не в курсе был

Ответить

Hoken PWNZ

Прикладной
0

Без бумажки все какашки

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Прикладной

Hoken
1

Без сберкнижки все мартышки

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Hoken PWNZ

Приклад…
0

СберМегаМартышки*

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Igor Kachura

Hoken
0

Транспорт с перекрытиями давно отображаются, почему бы и оф. фин организации не вывести?

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Степан И.

5

А можно ЦБ попросить помимо траты бюджетных (считай наших) 64 миллионов ещё и открыть эти данные? С координатами и адресами. Чтоб мы как граждане могли хоть как-то загрузить их в ОСМ.

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Прикладной кавалер

Степан
0

На открытие данных улетит ещё 64 ляма. И это только на зп дизайнеру. Артееемий! Не прозевай.

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Max Gromov

Прикладной
0

На дизайн xml файла :)

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Правильный Взгляд

3

Вместо того, чтобы проверить подозрительные обменники и убрать их с карты, ЦБ потратит 62 ляма на внесение точек на карту из своего списка.

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Andrey Novikov

2

Просто распил 62 Лямов договорным тендером. 2ГИС и Сбер чем-то не устроили ЦБ.

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Дмитрий Гладышев

Andrey
0

Ну сейчас ни один сервис не покажет, где можно расплатиться по карте, а где только наличкой.

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Всвиторе

Дмитрий
0

В новости и по ссылке на источник тоже не говорится как можно будет расплатиться. Говорится только о местоположении, типе и о графике работы. Плюс добавиться галочка ✔

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nochnoy.ru

2

Ничего не понял. Что изменится? То что уже есть на картах просто объявят официальным? На что уйдут эти 62 лимона?

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расслабленный пост-хипстер

nochnoy.ru
0

М - многоходовочка)

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Комментарий удален

Egor Chusov

0

А почему на яндекс.карты? Вдруг кто-то их вообще не использует? Почему не дубльгис, гугл карты или вообще OSM?

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nochnoy.ru

Egor
0

А вдруг дубльгис вообще никто не использует?

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