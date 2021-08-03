ЦБ запланировал добавить в «Яндекс.Карты» точки доступа к финансовым услугам Статьи редакции
Сейчас в «Картах» есть информация о банкоматах и банках, но сведения от ЦБ будут официальными.
Данные ЦБ о расположении точек доступа к финансовым услугам будут отображаться в «Яндекс.Картах». На реализацию проекта планируется потратить 62 млн рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на ЦБ и представителя «Яндекс.Карт».
- О планах запустить карту точек доступа к финансовым услугам ЦБ впервые упомянул в докладе о развитии финансового сектора до 2024 года. Там указывалось, что карту запустят на базе «одного из ведущих российских картографических сервисов».
- В марте регулятор провел закупку на разработку этого сервиса и договор заключили с «Яндексом». Однако её признали несостоявшейся — только «Яндекс» подал заявку на участие. Сервис «2ГИС» — конкурент «Яндекс.Карт» — в закупке не участвовал.
- Информацию о местоположении и работе точек участники рынка предоставляют в Банк России на регулярной основе — их встроят в браузерную и мобильную версии сервиса с брендированным разделом. Карта также будет отображаться на официальном сайте ЦБ и в приложении «ЦБ онлайн».
- Сейчас в «Яндекс.Картах» можно найти и банкоматы, и банки. По мнению регулятора, основным отличием будет то, что информация, которую передаёт ЦБ — официальная. Сейчас её либо предоставляют организации, либо сервис берёт сведения из открытых источников.
- После внедрения данных ЦБ на карте будут отображаться все категории точек доступа к финуслугам: офисы и удалённые точки обслуживания с сотрудниками всех финансовых организаций (МФО, банки, КПК, ломбарды, брокерские и страховые компании), а также почтовые отделения, банкоматы, терминалы безналичной оплаты и cash-out точки (выдача наличных клиентам на кассах в магазинах).
Типа признание яндекса госкомпанией?
Расчехлились окончательно)
Прикладной кавалер
Будто кто-то не в курсе был
Без бумажки все какашки
Прикладной
Без сберкнижки все мартышки
Транспорт с перекрытиями давно отображаются, почему бы и оф. фин организации не вывести?
А можно ЦБ попросить помимо траты бюджетных (считай наших) 64 миллионов ещё и открыть эти данные? С координатами и адресами. Чтоб мы как граждане могли хоть как-то загрузить их в ОСМ.
Прикладной кавалер
На открытие данных улетит ещё 64 ляма. И это только на зп дизайнеру. Артееемий! Не прозевай.
Вместо того, чтобы проверить подозрительные обменники и убрать их с карты, ЦБ потратит 62 ляма на внесение точек на карту из своего списка.
Просто распил 62 Лямов договорным тендером. 2ГИС и Сбер чем-то не устроили ЦБ.
Ну сейчас ни один сервис не покажет, где можно расплатиться по карте, а где только наличкой.
Ничего не понял. Что изменится? То что уже есть на картах просто объявят официальным? На что уйдут эти 62 лимона?
Комментарий удален
А почему на яндекс.карты? Вдруг кто-то их вообще не использует? Почему не дубльгис, гугл карты или вообще OSM?
Сейчас в «Картах» есть информация о банкоматах и банках, но сведения от ЦБ будут официальными.
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