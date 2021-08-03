В будущем ВТБ и «Ростелеком» разработают единую платформу для подписания договоров и онлайн-хранения документов.

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В приложении «Госключ» можно создать и хранить электронную подпись. Оно работает на основе сервисов «Единой цифровой платформы», которую начали разрабатывать ВТБ и «Ростелеком».

Через «Госключ» уже можно подписывать договоры на сотовую связь от Tele2, в ближайшее время от МТС, «Мегафон» и «Билайн». В будущем перечень сделок и юридических документов, которые можно подписывать с помощью сервиса, расширят: например, для онлайн-подписания договоров купли-продажи автомобиля и аренды недвижимости.

Единая платформа ВТБ и «Ростелеком» по заказу Минцифры будет доступна через учётную запись «Госуслуг».

Доступ к платформе будет у юрлиц и госорганов. Через «Единую цифровую платформу подписания» можно будет:

Бесплатно получить сертификат электронной подписи.

Подписывать, хранить и управлять документами по единым стандартам.

Платформа «позволит перевести множество операций и документов в цифровой, безбумажный формат, упростит и ускорит юридические операции», прокомментировал председатель правления ВТБ Андрей Костин.