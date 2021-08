{"items":[{"comment_id":3104413,"subsite_id":199130,"user_id":145689,"type":"comment_add","id":3104413,"hash":"cb525ec6343db3177b7a9a9d125cc4c0","date":1627992773,"url":"https:\/\/vc.ru\/media\/276985-twitter-dobavit-pod-posty-s-dezinformaciey-ssylki-na-materialy-associated-press-i-reuters?comment=3104413","text":"\u0410 \u0441\u0443\u0434\u044c\u0438 \u043a\u0442\u043e? \u0414\u043e\u0440\u0441\u0438 \u0437\u043d\u0430\u0435\u0442 \u043b\u0443\u0447\u0448\u0435 \u0447\u0442\u043e \u043f\u0440\u0430\u0432\u0434\u0430 \u0430 \u0447\u0442\u043e \u043d\u0435\u0442?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":145689,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/145689-grisha-bulyzhnikov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/542f610b-03c8-f99a-700a-ae4c31e99308\/","name":"\u0413\u0440\u0438\u0448\u0430 \u0411\u0443\u043b\u044b\u0436\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":276985,"url":"https:\/\/vc.ru\/media\/276985-twitter-dobavit-pod-posty-s-dezinformaciey-ssylki-na-materialy-associated-press-i-reuters","title":"Twitter \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u0442 \u043f\u043e\u0434 \u043f\u043e\u0441\u0442\u044b \u0441 \u0434\u0435\u0437\u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u0435\u0439 \u0441\u0441\u044b\u043b\u043a\u0438 \u043d\u0430 \u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b\u044b Associated Press \u0438 Reuters"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3104414,"subsite_id":200396,"user_id":746996,"type":"comment_add","id":3104414,"hash":"bfe1e1847255de232341a653365a5d89","date":1627992780,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/277083-mincifry-zapustilo-prilozhenie-gosklyuch-dlya-sozdaniya-i-hraneniya-elektronnyh-podpisey?comment=3104414","text":"\u041a\u043e\u043c\u043f\u0440\u043e\u043c\u0435\u0442\u0430\u0446\u0438\u044f \u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u0439 \u0443\u0436\u0435 \u0432 \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442 \u0438\u0445 \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u044f \u2013 \u044d\u0442\u043e \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043d\u044b\u0439 \u043f\u043e\u0434\u0445\u043e\u0434 \u043a \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":746996,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/746996-egor-kakoy-to","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/1b64f20a-8824-5363-9e50-871af995e40c\/","name":"\u0415\u0433\u043e\u0440 \u041a\u0430\u043a\u043e\u0439-\u0442\u043e","isVerified":false},"content":{"id":277083,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/277083-mincifry-zapustilo-prilozhenie-gosklyuch-dlya-sozdaniya-i-hraneniya-elektronnyh-podpisey","title":"\u041c\u0438\u043d\u0446\u0438\u0444\u0440\u044b \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u043e \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u00ab\u0413\u043e\u0441\u043a\u043b\u044e\u0447\u00bb \u0434\u043b\u044f \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u044f \u0438 \u0445\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u0435\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3104415,"subsite_id":199119,"user_id":35313,"type":"comment_add","id":3104415,"hash":"7ee73653c4668a631e43997764182007","date":1627992800,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/276925-akcii-tencent-i-netease-upali-na-10-posle-sravneniya-igr-s-narkotikami-v-kitayskih-gosudarstvennyh-smi?comment=3104415","text":"\u0422\u0435 \u0436\u0435 $500","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":35313,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/35313-dmitriy-ivanov","avatar":"https:\/\/png.cmtt.space\/user-userpic\/6c\/15\/07\/2880d318728cf5.jpg","name":"\u0414\u043c\u0438\u0442\u0440\u0438\u0439 \u0418\u0432\u0430\u043d\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":276925,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/276925-akcii-tencent-i-netease-upali-na-10-posle-sravneniya-igr-s-narkotikami-v-kitayskih-gosudarstvennyh-smi","title":"\u0410\u043a\u0446\u0438\u0438 Tencent \u0438 NetEase \u0443\u043f\u0430\u043b\u0438 \u043d\u0430 10% \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0441\u0440\u0430\u0432\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u0438\u0433\u0440 \u0441 \u043d\u0430\u0440\u043a\u043e\u0442\u0438\u043a\u0430\u043c\u0438 \u0432 \u043a\u0438\u0442\u0430\u0439\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0441\u0443\u0434\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0421\u041c\u0418"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3104416,"subsite_id":199129,"user_id":551334,"type":"comment_add","id":3104416,"hash":"185898b192be45eaa45656c7a706e689","date":1627992805,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/276947-polzovateli-v-ssha-nachali-pokupat-vr-shlemy-oculus-za-299-dlya-obrashcheniya-v-tehpodderzhku-facebook?comment=3104416","text":"\u041e\u0442\u0434\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0430\u0443\u0442\u0441\u043e\u0440\u0441 \u043a\u0430\u043a\u043e\u043c\u0443-\u043d\u0438\u0431\u0443\u0434\u044c \u0438\u043d\u0434\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u043c\u0443 \u0448\u0442\u0430\u0442\u0443.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":551334,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/551334-deni-treho","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f9aec749-82c3-5560-854a-1df5fd06789e\/","name":"\u0414\u044d\u043d\u0438 \u0422\u0440\u044d\u0445\u043e","isVerified":false},"content":{"id":276947,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/276947-polzovateli-v-ssha-nachali-pokupat-vr-shlemy-oculus-za-299-dlya-obrashcheniya-v-tehpodderzhku-facebook","title":"\u041f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0432 \u0421\u0428\u0410 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0438 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u044c VR-\u0448\u043b\u0435\u043c\u044b Oculus \u0437\u0430 $299 \u0434\u043b\u044f \u043e\u0431\u0440\u0430\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432 \u0442\u0435\u0445\u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0443 Facebook"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3104420,"subsite_id":200396,"user_id":45660,"type":"comment_add","id":3104420,"hash":"8c81713ee463953789a3482f96cb12e5","date":1627992833,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/277083-mincifry-zapustilo-prilozhenie-gosklyuch-dlya-sozdaniya-i-hraneniya-elektronnyh-podpisey?comment=3104420","text":"https:\/\/youtu.be\/DK_9uBR0NAQ?t=9","media":[{"type":"video","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c9c3c6dc-bfc6-587f-b089-f8af776c1626\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":45660,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/45660-nikita-hismatov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c8fa2d5b-e49d-d493-60e1-67ce46407f32\/","name":"\u041d\u0438\u043a\u0438\u0442\u0430 \u0425\u0438\u0441\u043c\u0430\u0442\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":277083,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/277083-mincifry-zapustilo-prilozhenie-gosklyuch-dlya-sozdaniya-i-hraneniya-elektronnyh-podpisey","title":"\u041c\u0438\u043d\u0446\u0438\u0444\u0440\u044b \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u043e \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u00ab\u0413\u043e\u0441\u043a\u043b\u044e\u0447\u00bb \u0434\u043b\u044f \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u044f \u0438 \u0445\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u0435\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3104421,"subsite_id":199125,"user_id":880332,"type":"comment_add","id":3104421,"hash":"05a891db2dce4051f0d5e3918ea85c11","date":1627992841,"url":"https:\/\/vc.ru\/ask\/275963-est-li-predposylki-k-rostu-ekonomiki-i-blagosostoyaniya-rossii?comment=3104421","text":"\u041a\u0430\u043a \u043f\u043e\u0431\u044b\u0432\u0430\u0432\u0448\u0438\u0439 \u0432 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0438\u043d\u0438\u0446\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0431\u043e\u043b\u044c\u043d\u0438\u0446\u0430\u0445 \u0438 \u0413\u0435\u0440\u043c\u0430\u043d\u0438\u0438, \u0438 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043e\u0442\u043a\u0440\u043e\u044e \u0432\u0430\u043c \u0441\u0442\u0440\u0430\u0448\u043d\u0443\u044e \u0442\u0430\u0439\u043d\u0443 - \u0441\u0438\u0442\u0443\u0430\u0446\u0438\u044f \u043a\u0430\u0440\u0434\u0438\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u043e\u0442\u043b\u0438\u0447\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f. \u0422\u043e\u0442 \u0436\u0435 \u0440\u0435\u043c\u043e\u043d\u0442, \u043e\u0431\u043e\u0440\u0443\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435, \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043a \u043f\u0430\u0446\u0438\u0435\u043d\u0442\u0443. \u041d\u0435\u0442, \u0441\u0435\u0440\u044c\u0435\u0437\u043d\u043e, \u0432\u044b \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430-\u043d\u0438\u0431\u0443\u0434\u044c \u0431\u044b\u043b\u0438 \u0432 \u043d\u0435\u043c\u0435\u0446\u043a\u043e\u0439 \u0438 \u0440\u0443\u0441\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0438\u043d\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0431\u043e\u043b\u044c\u043d\u0438\u0446\u0430\u0445?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":880332,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/880332-denis-obrezkov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7ec0dc0e-4f92-53e8-991d-ddd9bb762977\/","name":"\u0414\u0435\u043d\u0438\u0441 \u041e\u0431\u0440\u0435\u0437\u043a\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":275963,"url":"https:\/\/vc.ru\/ask\/275963-est-li-predposylki-k-rostu-ekonomiki-i-blagosostoyaniya-rossii","title":"\u0415\u0441\u0442\u044c \u043b\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u043e\u0441\u044b\u043b\u043a\u0438 \u043a \u0440\u043e\u0441\u0442\u0443 \u044d\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0438\u043a\u0438 \u0438 \u0431\u043b\u0430\u0433\u043e\u0441\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u0438\u044f \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438?"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3104423,"subsite_id":199119,"user_id":167310,"type":"comment_add","id":3104423,"hash":"8825e97fdd140380e18ebe93382afe82","date":1627992849,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/276850-onlayn-shkola-angliyskogo-yazyka-novakid-s-osnovatelyami-iz-rossii-privlekla-35-mln-ot-owl-ventures-i-drugih?comment=3104423","text":"\u0422\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0442\u0430\u043a \u0432 \u0431\u0435\u0437\u0431\u0430\u0448\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f\u0430\u0445 \u0438 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u044e\u0442-\u044d\u0442\u043e \u0436 \u043d\u0435 \u043a\u043e\u0440\u043f\u043e\u0440\u0430\u0446\u0438\u044f","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":167310,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/167310-yuriy-drugach","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2825a01a-cbb5-506f-7670-fcfee7706283\/","name":"\u042e\u0440\u0438\u0439 \u0414\u0440\u0443\u0433\u0430\u0447","isVerified":false},"content":{"id":276850,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/276850-onlayn-shkola-angliyskogo-yazyka-novakid-s-osnovatelyami-iz-rossii-privlekla-35-mln-ot-owl-ventures-i-drugih","title":"\u041e\u043d\u043b\u0430\u0439\u043d-\u0448\u043a\u043e\u043b\u0430 \u0430\u043d\u0433\u043b\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u044f\u0437\u044b\u043a\u0430 Novakid \u0441 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c\u0438 \u0438\u0437 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0435\u043a\u043b\u0430 $35 \u043c\u043b\u043d \u043e\u0442 Owl Ventures \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3104424,"subsite_id":199124,"user_id":894436,"type":"comment_add","id":3104424,"hash":"dbe722f3e09ac244e00896a0da1cef36","date":1627992853,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/276921-yandeks-market-blokiruet-akkaunty-u-realnyh-pokupateley?comment=3104424","text":"\u042f \u0432\u043e\u0442 \u043f\u043e\u0434\u0443\u043c\u0430\u043b\u0430. \u0415\u0441\u043b\u0438 \u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u0438\u043d\u0433\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u042f\u041c \u0440\u0430\u0441\u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u043d\u044b \u043d\u0430 \u043e\u0434\u0438\u043d \u0430\u043a\u043a\u0430\u0443\u043d \u0432 \u0441\u0435\u043c\u044c\u0435, \u0442\u043e \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0441\u0435\u043c\u0435\u0439\u043d\u044b\u0435 \u0430\u043a\u043a\u0438 \u0438 \u0438\u043d\u0430\u0447\u0435 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0443 \u043f\u043e\u043e\u0449\u0440\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432\u044b\u0441\u0442\u0440\u0430\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c.\u00a0



\u0410 \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u0432\u044b\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435\u043d\u0430 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u044f \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439. \u041f\u0440\u0438 \u044d\u0442\u043e\u043c \u043d\u0438\u0433\u0434\u0435 \u043d\u0435 \u0437\u0430\u043f\u0440\u0435\u0449\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0431\u044b\u0442\u044c \u0440\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c\u0438. \u041d\u043e \u0432\u0434\u0440\u0443\u0433\u00a0 \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443-\u0442\u043e \u0447\u043b\u0435\u043d\u044b \u043e\u0434\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0435\u043c\u044c\u0438 \u043f\u043e-\u0443\u043c\u043e\u043b\u0447\u0430\u043d\u0438\u044e \"\u043f\u0435\u0440\u0435\u043a\u0443\u043f\u044b\" \u0438 \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438. \u0412\u0435\u0434\u044c \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0435\u0441\u0442\u044c \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0435 \u0438\u043c\u044f, \u0447\u0443\u0436\u043e\u0439 \u043a\u0430\u0440\u0442\u043e\u0439 \u043e\u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c. \u0414\u043b\u044f \u0447\u0435\u0433\u043e \u044d\u0442\u0438 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0432 \u0438\u0442\u043e\u0433\u0435 \u043d\u0430\u0441 \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u044f\u0442 \u0432 \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u0438?\u00a0



\u0410\u043b\u0433\u043e\u0440\u0438\u0442\u043c \u043f\u043e-\u0432\u0438\u0434\u0438\u043c\u043e\u043c\u0443 \u043d\u0435 \u0431\u0435\u0440\u0435\u0442 \u0432 \u0440\u0430\u0441\u0447\u0435\u0442 \u043d\u043e\u043c\u0435\u043d\u043a\u043b\u0430\u0442\u0443\u0440\u0443: \u0447\u0438\u0441\u043b\u043e \u0443\u043d\u0438\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u043e\u0432 \u0438 \u043a\u0430\u0442\u0435\u0433\u043e\u0440\u0438\u0439 , \u043e\u0431\u044a\u0435\u043c \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043e\u043a, \u0435\u0449\u0435 \u0432\u0430\u0436\u043d\u0430 \u0438 \u043e\u0431\u0449\u0430\u044f \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":894436,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/894436-anna-selivanova","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/591fa9e8-302b-5bf4-91e6-03184c10a5a9\/","name":"Anna Selivanova","isVerified":false},"content":{"id":276921,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/276921-yandeks-market-blokiruet-akkaunty-u-realnyh-pokupateley","title":"\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442 \u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442 \u0430\u043a\u043a\u0430\u0443\u043d\u0442\u044b \u0443 \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3104425,"subsite_id":199123,"user_id":861345,"type":"comment_add","id":3104425,"hash":"de5d14004fb08cf76fcdcc0865ad9547","date":1627992864,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/276489-obzor-kursov-po-bubble-chestno-o-luchshih-pervyh-i-edinstvennyh?comment=3104425","text":"\u044f \u043f\u0438\u0441\u0430\u043b \u0432 \u0446\u0435\u043b\u043e\u043c \u043f\u0440\u043e \u0441\u0444\u0435\u0440\u0443... \"\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0438 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 15 \u043b\u0435\u0442 \u0431\u044b\u0442\u044c \u0433\u043e\u0432\u043d\u043e\u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u043e\u043c\" - \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e,

\"\u0438 \u043d\u0430\u043e\u0431\u043e\u0440\u043e\u0442, \u043f\u0440\u043e\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u0437\u0430 \u043f\u0430\u0440\u0443 \u043b\u0435\u0442\" - \u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u044f \u0432 \u0447\u0435\u043c \u0438 \u0434\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e\u0433\u043e \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u044f? \u0414\u043e \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u044f \u0443\u0432\u0435\u0440\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0414\u0436\u0443\u043d\u0430 - \u043f\u0440\u0438 \u0441\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c \u0436\u0435\u043b\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0438 \u0443\u043f\u043e\u0440\u043d\u043e\u0439 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0435 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":861345,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/861345-oduvanchik-polevoy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4b6aa0c3-49a3-540f-b3e2-d3e2acff7802\/","name":"\u041e\u0434\u0443\u0432\u0430\u043d\u0447\u0438\u043a \u041f\u043e\u043b\u0435\u0432\u043e\u0439","isVerified":false},"content":{"id":276489,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/276489-obzor-kursov-po-bubble-chestno-o-luchshih-pervyh-i-edinstvennyh","title":"\u041e\u0431\u0437\u043e\u0440\u200c \u200c\u043a\u0443\u0440\u0441\u043e\u0432\u200c \u200c\u043f\u043e\u200c \u200cBubble:\u200c \u200c\u0447\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e\u200c \u200c\u043e\u200c \u200c\u201c\u043b\u0443\u0447\u0448\u0438\u0445,\u200c \u200c\u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0445\u200c \u200c\u0438\u200c \u200c\u0435\u0434\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445\u201d\u200c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3104426,"subsite_id":199130,"user_id":145689,"type":"comment_add","id":3104426,"hash":"9f295de033229561cc9cca9240733a4f","date":1627992866,"url":"https:\/\/vc.ru\/media\/276985-twitter-dobavit-pod-posty-s-dezinformaciey-ssylki-na-materialy-associated-press-i-reuters?comment=3104426","text":"\u041d\u0443\u0436\u043d\u0430 \u0430\u043b\u044c\u0442\u0435\u0440\u043d\u0430\u0442\u0438\u0432\u0430 \u0442\u0432\u0438\u0442\u0442\u0435\u0440\u0443.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":145689,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/145689-grisha-bulyzhnikov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/542f610b-03c8-f99a-700a-ae4c31e99308\/","name":"\u0413\u0440\u0438\u0448\u0430 \u0411\u0443\u043b\u044b\u0436\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":276985,"url":"https:\/\/vc.ru\/media\/276985-twitter-dobavit-pod-posty-s-dezinformaciey-ssylki-na-materialy-associated-press-i-reuters","title":"Twitter \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u0442 \u043f\u043e\u0434 \u043f\u043e\u0441\u0442\u044b \u0441 \u0434\u0435\u0437\u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u0435\u0439 \u0441\u0441\u044b\u043b\u043a\u0438 \u043d\u0430 \u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b\u044b Associated Press \u0438 Reuters"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3104427,"subsite_id":199123,"user_id":776697,"type":"comment_add","id":3104427,"hash":"550de8a2c94217065c650aa17c859a21","date":1627992885,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/276489-obzor-kursov-po-bubble-chestno-o-luchshih-pervyh-i-edinstvennyh?comment=3104427","text":"\u0421\u043c\u043e\u0442\u0440\u044f \u0437\u0430\u0447\u0435\u043c \u0432\u0430\u043c)))



\u0415\u0441\u043b\u0438 \u0432\u044b\u0431\u0438\u0440\u0430\u0442\u044c \u0438\u0437 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0432\u0430\u0440\u0438\u0430\u043d\u0442\u043e\u0432, \u0442\u043e \u044f \u0432\u0438\u0436\u0443 \u044d\u0442\u043e \u043a\u0430\u043a-\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a: \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c \u0441 Cyberband Academy, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043f\u043e\u043d\u044f\u0442\u044c, \u043a\u0430\u043a\u0438\u0435 no-code \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0438 \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u0435\u0441\u0442\u044c. \u0422\u0443\u0442 \u0432\u044b \u043f\u043e\u0439\u043c\u0435\u0442\u0435, \u0447\u0442\u043e \u0432\u0430\u043c \u043f\u043e\u0434\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442. \u0415\u0441\u043b\u0438 \u0442\u0430\u043a\u0438 Bubble, \u0442\u043e \u0434\u0430\u043b\u044c\u0448\u0435, \u043c\u0435\u0442\u043e\u0434\u043e\u043c \u0438\u0441\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f, \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043f\u043e\u0439\u0442\u0438 \u0443\u0447\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u043a Skillum \u0438\u043b\u0438 Code breakers. \u0410\u043a\u0430\u0434\u0435\u043c\u0438\u044f #\u0431\u0435\u0437\u043a\u043e\u0434\u0430 \u0443\u0436\u0435 \u0441\u0434\u0443\u043b\u0430\u0441\u044c, \u043d\u0435\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u044f \u043d\u0430 \u0441\u0432\u043e\u044e \u043b\u0435\u0433\u0435\u043d\u0434\u0430\u0440\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c, \u0430 \u0443 Zerocoder \u0438 WeLoveNocode \u0441\u043e\u043c\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0440\u0435\u043f\u043e\u0434\u044b, \u043f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u043b\u0443\u0447\u0448\u0435 \u043d\u0435 \u0440\u0438\u0441\u043a\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c.



\u041d\u043e \u044d\u0442\u043e \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043c\u043e\u0435 \u043c\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435)\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":776697,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/776697-alex-granovskiy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/32a08b90-d52e-58bf-b37b-a2c3bede1bf0\/","name":"Alex Granovskiy","isVerified":false},"content":{"id":276489,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/276489-obzor-kursov-po-bubble-chestno-o-luchshih-pervyh-i-edinstvennyh","title":"\u041e\u0431\u0437\u043e\u0440\u200c \u200c\u043a\u0443\u0440\u0441\u043e\u0432\u200c \u200c\u043f\u043e\u200c \u200cBubble:\u200c \u200c\u0447\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e\u200c \u200c\u043e\u200c \u200c\u201c\u043b\u0443\u0447\u0448\u0438\u0445,\u200c \u200c\u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0445\u200c \u200c\u0438\u200c \u200c\u0435\u0434\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445\u201d\u200c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3104428,"subsite_id":200396,"user_id":875680,"type":"comment_add","id":3104428,"hash":"073c11244991b56de7e00a8fb96a4952","date":1627992916,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/277083-mincifry-zapustilo-prilozhenie-gosklyuch-dlya-sozdaniya-i-hraneniya-elektronnyh-podpisey?comment=3104428","text":"\u041d\u0430\u043e\u0431\u043e\u0440\u043e\u0442, \u044d\u0442\u043e \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0443\u0432\u0430\u0436\u0430\u0435\u043c\u044b\u0439 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":875680,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/875680-igor-kolcov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f8b9a8f6-79da-5a62-81bb-ab7181964bbe\/","name":"\u0418\u0433\u043e\u0440\u044c \u041a\u043e\u043b\u044c\u0446\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":277083,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/277083-mincifry-zapustilo-prilozhenie-gosklyuch-dlya-sozdaniya-i-hraneniya-elektronnyh-podpisey","title":"\u041c\u0438\u043d\u0446\u0438\u0444\u0440\u044b \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u043e \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u00ab\u0413\u043e\u0441\u043a\u043b\u044e\u0447\u00bb \u0434\u043b\u044f \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u044f \u0438 \u0445\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u0435\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3104429,"subsite_id":200396,"user_id":326361,"type":"comment_add","id":3104429,"hash":"7818b2df9a0b9a9bb9b7426be539ff20","date":1627992956,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/277083-mincifry-zapustilo-prilozhenie-gosklyuch-dlya-sozdaniya-i-hraneniya-elektronnyh-podpisey?comment=3104429","text":"","media":[{"type":"video","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/32950d66-3619-50a4-973e-b86fd64bbbba\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":326361,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/326361-andrey-krestovnikov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6013f1a7-1948-d29d-aa7e-3c3114fadf33\/","name":"Andrey Krestovnikov","isVerified":false},"content":{"id":277083,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/277083-mincifry-zapustilo-prilozhenie-gosklyuch-dlya-sozdaniya-i-hraneniya-elektronnyh-podpisey","title":"\u041c\u0438\u043d\u0446\u0438\u0444\u0440\u044b \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u043e \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u00ab\u0413\u043e\u0441\u043a\u043b\u044e\u0447\u00bb \u0434\u043b\u044f \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u044f \u0438 \u0445\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u0435\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3104430,"subsite_id":199117,"user_id":293791,"type":"comment_add","id":3104430,"hash":"3b54cc1305138a699fcc25f25705f9cd","date":1627992976,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/277010-ot-symbianos-do-android-kak-menyalis-doli-mobilnyh-os-na-rynke-smartfonov-s-2007-po-2021-gody?comment=3104430","text":"\u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0441\u043b\u043e\u0436\u043d\u043e \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442, \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0431\u0435\u0437 \u043e\u0433\u043b\u044f\u0434\u043a\u0438 \u043d\u0430 \u0446\u0435\u043d\u0443","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":293791,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/293791-vyacheslav-teplyakov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7c0b2b51-9388-2a9b-96f9-4738dcdc199d\/","name":"Vyacheslav Teplyakov","isVerified":false},"content":{"id":277010,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/277010-ot-symbianos-do-android-kak-menyalis-doli-mobilnyh-os-na-rynke-smartfonov-s-2007-po-2021-gody","title":"\u041e\u0442 SymbianOS \u0434\u043e Android: \u043a\u0430\u043a \u043c\u0435\u043d\u044f\u043b\u0438\u0441\u044c \u0434\u043e\u043b\u0438 \u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u041e\u0421 \u043d\u0430 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0435 \u0441\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u043e\u0432 \u0441 2007 \u043f\u043e 2021 \u0433\u043e\u0434\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3104431,"subsite_id":199130,"user_id":185574,"type":"comment_add","id":3104431,"hash":"a01bc7cf5148d826b021c1a049c947d0","date":1627992985,"url":"https:\/\/vc.ru\/media\/277054-spotify-nachal-testirovat-podpisku-spotify-plus-s-reklamoy-no-bez-ogranicheniy-po-proslushivaniyu?comment=3104431","text":"\u0412\u0437\u044f\u043b \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u043a\u0443 \u0441\u043f\u043e\u0442\u0438\u0444\u0430\u044f. \u043f\u0440\u043e\u0434\u043b\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u043d\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0443. \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u043f\u043b\u043e\u0445\u043e\u0435 \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0441 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d\u0430 \u0441\u043b\u0443\u0448\u0430\u0442\u044c. \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 poweramp \u0441 flac, \u0431\u0443\u0434\u0442\u043e \u0441\u043b\u0443\u0448\u0430\u0435\u0448\u044c mp3 \u0441\u0436\u0430\u0442\u0443\u044e \u0441\u0430\u043c\u044b\u043c \u0448\u0430\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c \u043c\u0435\u0442\u043e\u0434\u043e\u043c. \u044d\u043a\u0432\u0430\u043b\u0430\u0439\u0437\u0435\u0440 \u0438 \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u043d\u0435 \u0441\u043f\u0430\u0441\u0430\u0435\u0442.



\u043f\u0441. \u0441 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430 \u0441\u043b\u0443\u0448\u0430\u0442\u044c \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e, \u0438 \u0440\u0435\u043a\u043e\u043c\u0435\u043d\u0434\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043e\u0433\u043e\u043d\u044c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":185574,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/185574-dr-horrible","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/116a7a71-2e6e-2d37-fe0c-59e8865ade18\/","name":"Dr. Horrible","isVerified":false},"content":{"id":277054,"url":"https:\/\/vc.ru\/media\/277054-spotify-nachal-testirovat-podpisku-spotify-plus-s-reklamoy-no-bez-ogranicheniy-po-proslushivaniyu","title":"Spotify \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b \u0442\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u043a\u0443 Spotify Plus \u2014 \u0441 \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u043e\u0439, \u043d\u043e \u0431\u0435\u0437 \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0435\u043d\u0438\u0439 \u043f\u043e \u043f\u0440\u043e\u0441\u043b\u0443\u0448\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u044e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3104432,"subsite_id":199128,"user_id":498049,"type":"comment_add","id":3104432,"hash":"eea505084ba6383f292d3c35861d4930","date":1627992988,"url":"https:\/\/vc.ru\/food\/276652-osnovatel-beyond-meat-predlozhil-vvesti-nalog-na-myaso-chtoby-sokratit-vliyanie-ego-proizvodstva-na-ekologiyu?comment=3104432","text":">\u00a0\u0421 \u043f\u0440\u0435\u0441\u043d\u043e\u0439 \u0432\u043e\u0434\u043e\u0439 \u0443 \u043d\u0430\u0441 \u0442\u043e\u0436\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u044b.



\u0418?



>\u00a0\u041a\u0430\u043a\u0430\u044f \u0440\u0430\u0437\u043d\u0438\u0446\u0430 \u0435\u0434\u0438\u043d\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u0438\u043b\u0438 \u043d\u0435\u0442, \u043a\u0438\u043b\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c \u043c\u044f\u0441\u0430 \u0432\u044b \u0442\u043e\u0436\u0435 \u043d\u0435 \u0435\u0434\u0438\u043d\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435\u0442\u0435.



\u041a\u0438\u043b\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c \u043c\u044f\u0441\u0430 \u044f \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0430\u044e \u0435\u0434\u0438\u043d\u043e\u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442\u043d\u043e, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0432\u0435\u0434\u0443 \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u043d\u0443\u044e \u043a\u043e\u0440\u043e\u0432\u0443 \u043d\u0430 \u0443\u0431\u043e\u0439. \u0410 \u0432\u043e\u0442 \u0437\u0435\u0440\u043d\u043e \u044f \u043a\u043e\u0440\u043c\u043b\u044e \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0442\u044f\u0436\u0435\u043d\u0438\u0438 \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u0438\u0445 \u043b\u0435\u0442 (https:\/\/extension.tennessee.edu\/publications\/documents\/sp755.pdf).



\u041f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 1 \u043a\u0433 \u043c\u044f\u0441\u0430 == 3 \u043a\u0433 \u0437\u0435\u0440\u043d\u0430 \u043d\u0435 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442, \u0447\u0442\u043e \u0434\u043b\u044f 1 \u043a\u0433 \u043c\u044f\u0441\u0430 \u043c\u043d\u0435 \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u0437\u0430\u0441\u0435\u0432\u0430\u0442\u044c \u043f\u043e\u043b\u0435, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0435 \u0434\u0430\u0441\u0442 3 \u043a\u0433 \u0437\u0435\u0440\u043d\u0430



>\u00a0\u0418 \u0433\u0434\u0435 \u0436\u0435 \u043f\u043e \u0432\u0430\u0448\u0435\u043c\u0443 \u044d\u043d\u0435\u0440\u0433\u0435\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0430\u044f \u0446\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0432\u044b\u0448\u0435, \u0432 1 \u043a\u0433 \u043c\u044f\u0441\u0430 \u0438\u043b\u0438 1 \u043a\u0433 \u0437\u0435\u0440\u043d\u0430? \u0412\u044b \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442\u0435 \u0443\u0434\u0438\u0432\u043b\u0435\u043d\u044b)



\u0417\u0430\u0432\u0438\u0441\u0438\u0442.



https:\/\/academic.oup.com\/ajcn\/article\/78\/3\/660S\/4690010



\u0412 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435 \u0441 \u0437\u0435\u0440\u043d\u043e\u043c \u2014 \u0432\u044b\u0448\u0435 \u0443 \u0437\u0435\u0440\u043d\u0430, \u0431\u0443\u0434\u044c \u044d\u0442\u043e \u043e\u0432\u043e\u0449\u0438 \u0438\u043b\u0438 \u0444\u0440\u0443\u043a\u0442\u044b \u2014 \u043f\u043e\u0431\u0435\u0434\u0438\u043b\u043e \u0431\u044b \u043c\u044f\u0441\u043e.



\u0412\u044b \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u0441 \u0447\u0435\u043c \u0441\u043f\u043e\u0440\u0438\u0442\u0435? \u0418\u0437\u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0442\u0440\u0435\u0434 \u043f\u043e\u0448\u0435\u043b \u0441 \u0442\u043e\u0433\u043e, \u0447\u0442\u043e \"\u0432\u0435\u0433\u0435\u0442\u0430\u0440\u0438\u0430\u043d\u0441\u0442\u0432\u043e\" != \"\u043d\u0438\u043a\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0434\u0430\u0435\u0442\". \u0414\u043b\u044f \u0440\u0430\u0441\u0442\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0434\u0438\u0435\u0442\u044b \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0432\u0441\u0435 \u0442\u0430\u043a \u0436\u0435 \u0432\u044b\u0434\u0435\u043b\u044f\u0442\u044c \u043f\u043b\u043e\u0449\u0430\u0434\u0438, \u043f\u043e\u043b\u044f, \u0438\u0437\u0431\u0430\u0432\u043b\u044f\u0442\u044c\u0441\u044f \u043e\u0442 \u0433\u0440\u044b\u0437\u0443\u043d\u043e\u0432.



\u0412\u044b \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u0435\u0442\u0435, \u0447\u0442\u043e \u0437\u0430\u043c\u0435\u0449\u044f\u044e\u0449\u0435\u0435 \u043c\u044f\u0441\u043e \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0446\u0438\u044f \u0438\u0437 \u0432\u043e\u0437\u0434\u0443\u0445\u0430 \u0432\u043e\u0437\u044c\u043c\u0435\u0442\u0441\u044f?



\u041c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0441\u043f\u043e\u0440\u0438\u0442\u044c, \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043b\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0445\u043e\u0434 \u043d\u0430 \u0440\u0430\u0441\u0442\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0443\u044e \u043f\u0438\u0449\u0443 \u044d\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u0438\u043b\u0438 \u044d\u043a\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u0446\u0435\u043b\u0435\u0441\u043e\u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u0435\u043d \u0438\u043b\u0438 \u043d\u0435\u0442 (\u0441\u043a\u043e\u0440\u0435\u0435, \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442), \u043d\u043e \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c, \u0447\u0442\u043e \u044d\u0442\u043e \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0440\u043e\u0437\u043e\u0432\u044b\u0439 \u043c\u0438\u0440, \u0433\u0434\u0435 \u0436\u0438\u0432\u043e\u0442\u043d\u044b\u0435 \u0443\u043c\u0438\u0440\u0430\u044e\u0442 \u043e\u0442 \u0437\u043b\u044b\u0445 \u043c\u044f\u0441\u043e\u0435\u0434\u043e\u0432, \u0430 \u0432\u0435\u0433\u0435\u0442\u0430\u0440\u0438\u0430\u043d\u0441\u0442\u0432\u043e \u043f\u0430\u043d\u0430\u0446\u0435\u044f, \u0433\u0434\u0435 \u043b\u0435\u0442\u0430\u044e\u0442 \u0440\u043e\u0437\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043f\u043e\u043d\u0438 \u0438 \u043d\u0438 \u043e\u0434\u043d\u043e \u0436\u0438\u0432\u043e\u0442\u043d\u043e\u0435 \u043d\u0435 \u0443\u043c\u0438\u0440\u0430\u0435\u0442 \u2014 \u0438\u043d\u0444\u0430\u043d\u0442\u0438\u043b\u0438\u0437\u043c.



\u0421\u043c\u0435\u0440\u0442\u044c \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0432 \u043b\u044e\u0431\u043e\u043c \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435. \u041f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0432\u044b\u0431\u0438\u0440\u0430\u044f \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443 \u043c\u044f\u0441\u043e\u043c \u0438 \u0440\u0430\u0441\u0442\u0435\u043d\u0438\u044f\u043c\u0438 \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u043e\u0440\u0438\u0435\u043d\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u043d\u0435 \u043d\u0430 \u0440\u043e\u0437\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0436\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u043e \u0431\u0435\u0434\u043d\u044b\u0445 \u0436\u0438\u0432\u043e\u0442\u043d\u044b\u0445, \u0430 \u043d\u0430 \u044d\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0438\u043a\u0443 \u0438 \u044d\u043a\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u044e.","media":[{"type":"link","value":"academic.oup.com"},{"type":"link","value":"academic.oup.com"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":498049,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/498049-k-a","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c74943cd-9e0e-f043-a71f-2a1051875133\/","name":"K. A.","isVerified":false},"content":{"id":276652,"url":"https:\/\/vc.ru\/food\/276652-osnovatel-beyond-meat-predlozhil-vvesti-nalog-na-myaso-chtoby-sokratit-vliyanie-ego-proizvodstva-na-ekologiyu","title":"\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c Beyond Meat \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b \u0432\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438 \u043d\u0430\u043b\u043e\u0433 \u043d\u0430 \u043c\u044f\u0441\u043e, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0441\u043e\u043a\u0440\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u0432\u043b\u0438\u044f\u043d\u0438\u0435 \u0435\u0433\u043e \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043d\u0430 \u044d\u043a\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u044e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3104433,"subsite_id":200396,"user_id":526549,"type":"comment_add","id":3104433,"hash":"08f5efd32c94ff0ead5d4e6073143ce6","date":1627993027,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/277083-mincifry-zapustilo-prilozhenie-gosklyuch-dlya-sozdaniya-i-hraneniya-elektronnyh-podpisey?comment=3104433","text":"\u041b\u0443\u0447\u0448\u0435 \u0431\u044b \u0441\u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0438 \u0432\u044b\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u043e\u0431\u044b\u0447\u043d\u044b\u0435 \u041a\u042d\u041f \u0444\u0438\u0437. \u043b\u0438\u0446\u0430\u043c \u0431\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u043e.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":526549,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/526549-vladimir-petrov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/43bb12a3-91fa-85a0-b49c-47f435e4d54c\/","name":"Vladimir Petrov","isVerified":false},"content":{"id":277083,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/277083-mincifry-zapustilo-prilozhenie-gosklyuch-dlya-sozdaniya-i-hraneniya-elektronnyh-podpisey","title":"\u041c\u0438\u043d\u0446\u0438\u0444\u0440\u044b \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u043e \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u00ab\u0413\u043e\u0441\u043a\u043b\u044e\u0447\u00bb \u0434\u043b\u044f \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u044f \u0438 \u0445\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u0435\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3104434,"subsite_id":200396,"user_id":689979,"type":"comment_add","id":3104434,"hash":"61c899f7270be40312c0be4fcd252b47","date":1627993032,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/277083-mincifry-zapustilo-prilozhenie-gosklyuch-dlya-sozdaniya-i-hraneniya-elektronnyh-podpisey?comment=3104434","text":"\u0422\u043e\u0436\u0435 \u0435\u0433\u043e \u0432\u0441\u043f\u043e\u043c\u043d\u0438\u043b.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":689979,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/689979-kraftwerk","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/951d1306-4397-5939-8b9a-f4777471f7f9\/","name":"Kraftwerk","isVerified":false},"content":{"id":277083,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/277083-mincifry-zapustilo-prilozhenie-gosklyuch-dlya-sozdaniya-i-hraneniya-elektronnyh-podpisey","title":"\u041c\u0438\u043d\u0446\u0438\u0444\u0440\u044b \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u043e \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u00ab\u0413\u043e\u0441\u043a\u043b\u044e\u0447\u00bb \u0434\u043b\u044f \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u044f \u0438 \u0445\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u0435\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3104435,"subsite_id":370106,"user_id":522053,"type":"comment_add","id":3104435,"hash":"c7da222b360a8d879ea57e3781a9367f","date":1627993048,"url":"https:\/\/vc.ru\/migrate\/274811-zhizn-it-inzhenera-v-estonii-totalnaya-russkoyazychnost-prekrasnaya-ekologiya-i-razreshennyy-ognestrel?comment=3104435","text":"\u042f \u043f\u043e\u043c\u043d\u044e \u0432 \u0423\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u0435 \u043f\u043e\u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u0430\u043b\u043e \u043c\u0435\u0442\u0440\u043e \u0442\u043e\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u0433\u0440\u0438\u0432\u043d\u0443 \u0442\u043e\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u043f\u0430\u0440\u0443.. \u041a\u0440\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0438 \u043d\u0435\u0434\u043e\u0432\u043e\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0431\u044b\u043b\u0430 \u0437\u0430\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e. \u041d\u043e \u043a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u0430 \u0446\u0435\u043d\u0430 \u0442\u043e \u0432\u0441\u0435 \u0440\u0430\u0432\u043d\u043e \u0432\u044b\u0445\u043e\u0434\u0438\u043b\u0430\u00a0 \u043a\u043e\u043f\u0435\u0439\u043a\u0438... \u0412 \u043d\u0435\u0431\u043e\u0433\u0430\u0442\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435 \u0411\u0430\u043b\u0442\u0438\u0438 \u043f\u043e\u0434 \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435\u043c \u041b\u0438\u0442\u0432\u0430,\u00a0 1 \u0431\u0438\u043b\u0435\u0442 \u0431\u0435\u0437 \u043a\u0430\u0440\u0442\u044b \u0412\u0438\u043b\u044c\u043d\u044e\u0441\u0438\u0442\u0430 - 1 \u0435\u0432\u0440\u043e, \u0441 \u043a\u0430\u0440\u0442\u043e\u0439 \u0432\u0438\u043b\u044c\u043d\u044e\u0441\u0438\u0442\u0430 \u0431\u0438\u043b\u0435\u0442 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u043b\u0447\u0430\u0441\u0430 65 \u0446\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 )

\u0427\u0442\u043e \u043f\u0440\u0435\u0432\u044b\u0448\u0430\u0435\u0442 4-10 \u0440\u0430\u0437 \u0446\u0435\u043d\u0443 \u043c\u0435\u0442\u0440\u043e \u0442\u0430 \u0447\u0442\u043e \u0432 \u0423\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u0435.

\u0411\u043e\u0440\u0446\u043e\u0432 \u0437\u0430 \u0441\u0432\u043e\u0431\u043e\u0434\u0443 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0432 \u0442\u0430\u043a\u0438\u0445 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0430\u0445 \u0432\u0441\u0435\u0433\u0434\u0430 \u0438 \u0431\u0435\u0437 \u0432\u0430\u0441 \u0434\u043e\u0444\u0438\u0433\u0430, \u0441\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435 \u043d\u0430 \u0412\u044b\u0431\u043e\u0440\u0435\u00a0 \u0432\u044b\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435 \u0441\u0432\u043e\u0439 \u0434\u043e\u043b\u0433, \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u044c\u0442\u0435 \u0433\u0430\u043b\u043a\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u043f\u0430\u0440\u0442\u0438\u0438 \u0432\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438, \u0430 \u043d\u0430 \u0432\u0441\u0435 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u0432\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0433\u043b\u0430\u0437\u0430, \u0431\u043e\u0440\u044c\u0431\u0430 \u0437\u0430 \u0441\u0432\u043e\u0431\u043e\u0434\u0443 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u0438 \u0431\u0435\u0437 \u0432\u0430\u0441...) \u0423\u0435\u0445\u0430\u0442\u044c \u0441 \u043f\u0440\u043e\u0444\u0435\u0441\u0441\u0438\u0435\u0439 \u0418\u0422 \u0432\u044b \u0432\u0441\u0435\u0433\u0434\u0430 \u0441\u043c\u043e\u0436\u0435\u0442\u0435 \u0431\u0435\u0437 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0441\u043e\u0432\u0441\u0435\u043c \u043f\u043b\u043e\u0445\u043e \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 )","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":522053,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/522053-pavel","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a8152226-012b-5cbf-91ff-38ceff65d316\/","name":"pavel","isVerified":false},"content":{"id":274811,"url":"https:\/\/vc.ru\/migrate\/274811-zhizn-it-inzhenera-v-estonii-totalnaya-russkoyazychnost-prekrasnaya-ekologiya-i-razreshennyy-ognestrel","title":"\u0416\u0438\u0437\u043d\u044c IT-\u0438\u043d\u0436\u0435\u043d\u0435\u0440\u0430 \u0432 \u042d\u0441\u0442\u043e\u043d\u0438\u0438: \u0442\u043e\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0440\u0443\u0441\u0441\u043a\u043e\u044f\u0437\u044b\u0447\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c, \u043f\u0440\u0435\u043a\u0440\u0430\u0441\u043d\u0430\u044f \u044d\u043a\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u044f \u0438 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043e\u0433\u043d\u0435\u0441\u0442\u0440\u0435\u043b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3104437,"subsite_id":200396,"user_id":526549,"type":"comment_add","id":3104437,"hash":"6508afe070cfc1b28a8321734143ad58","date":1627993083,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/277083-mincifry-zapustilo-prilozhenie-gosklyuch-dlya-sozdaniya-i-hraneniya-elektronnyh-podpisey?comment=3104437","text":"\u041b\u044e\u0431\u043e\u0439 \u042d\u041f \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0432\u043e\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0442\u0440\u0435\u0442\u044c\u0435 \u043b\u0438\u0446\u043e.

\u0412 \u043f\u0440\u0438\u043d\u0446\u0438\u043f\u0435, \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0438 \u0440\u0443\u043a\u043e\u043f\u0438\u0441\u043d\u0443\u044e \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u044c \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u0442\u0440\u0435\u0442\u044c\u0435 \u043b\u0438\u0446\u043e.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":526549,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/526549-vladimir-petrov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/43bb12a3-91fa-85a0-b49c-47f435e4d54c\/","name":"Vladimir Petrov","isVerified":false},"content":{"id":277083,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/277083-mincifry-zapustilo-prilozhenie-gosklyuch-dlya-sozdaniya-i-hraneniya-elektronnyh-podpisey","title":"\u041c\u0438\u043d\u0446\u0438\u0444\u0440\u044b \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u043e \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u00ab\u0413\u043e\u0441\u043a\u043b\u044e\u0447\u00bb \u0434\u043b\u044f \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u044f \u0438 \u0445\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u0435\u0439"},"isAnonymous":false}]}