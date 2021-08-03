Минцифры запустило приложение «Госключ» для создания и хранения электронных подписей Статьи редакции
В будущем ВТБ и «Ростелеком» разработают единую платформу для подписания договоров и онлайн-хранения документов.
В приложении «Госключ» можно создать и хранить электронную подпись. Оно работает на основе сервисов «Единой цифровой платформы», которую начали разрабатывать ВТБ и «Ростелеком».
Через «Госключ» уже можно подписывать договоры на сотовую связь от Tele2, в ближайшее время от МТС, «Мегафон» и «Билайн». В будущем перечень сделок и юридических документов, которые можно подписывать с помощью сервиса, расширят: например, для онлайн-подписания договоров купли-продажи автомобиля и аренды недвижимости.
Единая платформа ВТБ и «Ростелеком» по заказу Минцифры будет доступна через учётную запись «Госуслуг».
Доступ к платформе будет у юрлиц и госорганов. Через «Единую цифровую платформу подписания» можно будет:
- Бесплатно получить сертификат электронной подписи.
- Подписывать, хранить и управлять документами по единым стандартам.
Платформа «позволит перевести множество операций и документов в цифровой, безбумажный формат, упростит и ускорит юридические операции», прокомментировал председатель правления ВТБ Андрей Костин.
Через сервис можно будет дистанционно создавать и подписывать договоры купли-продажи, кадровые документы, доверенности и другие документы. «Наша платформа поможет ставить электронные подписи практически в любом месте мира, где есть доступ в интернет... сократить потребление бумаги и обеспечить надежное хранение цифровой документации», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.
+1 новый вариант, как теперь мошенники смогут воровать электронные подписи – спасибо!
Ещё очень странно что это называют подписью, очевидно же что эцп по функционированию никакая не подпись - это печать, т.е. ей может воспользоваться третье лицо
Любой ЭП может воспользоваться третье лицо.
В принципе, даже и рукописную подпись может поставить третье лицо.
Только сначала сделайте 2fa через приложение генерации ключей, а не смс. А то любой силовик с возможностью перехвата смс автоматически становится королем мира.
Минцифры, ВТБ и Ростелеком - сколько лишних букв в слове "говно".
Ох, еще и Госключ, ну конечно же. Так победим.
Давайте честно. Если мы настоящие патриоты, то не стоит доверять свою подпись человеку у которого своя скамейка за 50к баксов в парке Нью-Йорка.
Скамья - это самое дешёвое из того, что у него есть в той части земного шара, скорее всего))
Дайте угадаю, всё это будет работать только через Internet Explorer с установкой ещё кучи всяких плагинов?
Комментарий удален
Электронная подпись должна быть у самого её владельца на USB. Мне вот пришлось в ЛК налоговой сгенерировать хранящуюся на серверах ФНС, чтобы на самого себя настучать об открытии счёта в иностранном банке. Но лучше такую не генерировать. Купите УКЭП. Иначе за вас подпишут, что угодно, и будете доказывать, что это не вы.
ВТБ умеет в технологии. Каждые выходные приложуха висит для профилактики. Должен получиться просто великолепный сервис, я считаю))
Ещё и Касперского для вас подключит с удовольствием без вашего ведома, тут спасибо Ростелекому)
"Доступ к платформе будет у юрлиц и госорганов" - расходимся, пацаны, тут все серьезно и по-честному.
Компрометация ключей уже в момент их создания – это очень интересный подход к безопасности.
Кратко о комментариях на российские новости на vc.ru: "Бу-бу-бу!"
Уровень Вашего интеллекта восхищает.
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