{"id":5194,"title":"7 \u043b\u0435\u0433\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0441\u043f\u043e\u0441\u043e\u0431\u043e\u0432 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e\u043a\u0441\u0438 \u0432 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0435","url":"\/redirect?component=advertising&id=5194&url=http:\/\/vc.ru\/promo\/274263&hash=ce0253d261c6d315cebe8391d8d29b344b211b21bbc10cef577f9fef17b02f3c","isPaidAndBannersEnabled":false}
Сервисы
Маша Цепелева

Минцифры запустило приложение «Госключ» для создания и хранения электронных подписей Статьи редакции

В будущем ВТБ и «Ростелеком» разработают единую платформу для подписания договоров и онлайн-хранения документов.

39 39 комментариев
1563 просмотров

В приложении «Госключ» можно создать и хранить электронную подпись. Оно работает на основе сервисов «Единой цифровой платформы», которую начали разрабатывать ВТБ и «Ростелеком».

Через «Госключ» уже можно подписывать договоры на сотовую связь от Tele2, в ближайшее время от МТС, «Мегафон» и «Билайн». В будущем перечень сделок и юридических документов, которые можно подписывать с помощью сервиса, расширят: например, для онлайн-подписания договоров купли-продажи автомобиля и аренды недвижимости.

Единая платформа ВТБ и «Ростелеком» по заказу Минцифры будет доступна через учётную запись «Госуслуг».

Доступ к платформе будет у юрлиц и госорганов. Через «Единую цифровую платформу подписания» можно будет:

  • Бесплатно получить сертификат электронной подписи.
  • Подписывать, хранить и управлять документами по единым стандартам.

Платформа «позволит перевести множество операций и документов в цифровой, безбумажный формат, упростит и ускорит юридические операции», прокомментировал председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Через сервис можно будет дистанционно создавать и подписывать договоры купли-продажи, кадровые документы, доверенности и другие документы. «Наша платформа поможет ставить электронные подписи практически в любом месте мира, где есть доступ в интернет... сократить потребление бумаги и обеспечить надежное хранение цифровой документации», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

#новость #втб #ростелеком #минцифры

39 39 комментариев
3
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u043e\u0441\u0442\u0435\u043b\u0435\u043a\u043e\u043c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u0438\u043d\u0446\u0438\u0444\u0440\u044b","\u0432\u0442\u0431"], "comments": 39, "likes": 3, "favorites": 8, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 277083, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 03 Aug 2021 14:18:37 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
39 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Ivan Miasnikov

25

 +1 новый вариант, как теперь мошенники смогут воровать электронные подписи – спасибо!

Ответить

Юрий Юрий

Ivan
8

Согласен: это последнее недостающее звено в пазле: 1. Заявку без нас оформят. 2. По телефону подтвердят, используя персональные данные. 3. Теперь с эцп подпишут выдачу кредита и переведут куда надо :), отличный сервис, умеют же когда хотят :)

Ответить

Игорь Крафт

Ivan
2

ГОВНОКЛЮЧ надо было назвать

Ответить

Ivan Petrov

Ivan
0

Ещё очень странно что это называют подписью, очевидно же что эцп по функционированию никакая не подпись - это печать, т.е. ей может воспользоваться третье лицо

Ответить

Vladimir Petrov

Ivan
0

Любой ЭП может воспользоваться третье лицо.
В принципе, даже и рукописную подпись может поставить третье лицо.

Ответить

Дарья Смолякова

11

Пользователь: переоформили квартиру по моей эцп для теле2...

Ответить

Артем Голендберг

3

Только сначала сделайте 2fa через приложение генерации ключей, а не смс. А то любой силовик с возможностью перехвата смс автоматически становится королем мира.

Ответить

Юрий Юрий

Артем
6

В этом и ключ всей нашей лебединой песни :)

Ответить

Слепой инструмент

3

Ждём на vc.ru статьи: как у меня украли все имущество через новый сервис

Ответить

Уоррен Баффет

2
Ответить

Никита Хисматов

Уоррен
0

https://youtu.be/DK_9uBR0NAQ?t=9

Ответить

Seller of Happiness

2

Госключ как же страшно звучит.

Ответить

Viktor Mann

2

Минцифры, ВТБ и Ростелеком - сколько лишних букв в слове "говно".
Ох, еще и Госключ, ну конечно же. Так победим. 

Ответить

Дарья Смолякова

0

Давайте честно. Если мы настоящие патриоты, то не стоит доверять свою подпись человеку у которого своя скамейка за 50к баксов в парке Нью-Йорка. 

Ответить

Alex Davidov

Дарья
3

Скамья - это самое дешёвое из того, что у него есть в той части земного шара, скорее всего))

Ответить

Игорь Кольцов

Дарья
0

Наоборот, это очень уважаемый человек

Ответить

Илья Шишкунов

1

Если ключи от вашего дома у государства, то ваш ли это дом? 

Ответить

Дмитрий Гладышев

1

Дайте угадаю, всё это будет работать только через Internet Explorer  с установкой ещё кучи всяких плагинов?

Ответить

Сергей Янзин

Дмитрий
0

Неа. Яндекс Браузер

Ответить

Andrey Krestovnikov

1
Ответить

Прикладной кавалер

Andrey
0

Тоже его вспомнил.

Ответить

Andrei Smirnovsky

0

Следующий этап, ГосКамера

Ответить

Алекс И

0

еще один спутник который взлетит ))))

Ответить

Alex Davidov

0

Ага, как же, доверю я вам свои ключи. 

Ответить

Комментарий удален

Игорь Крафт

0

Интересно сколько денег потратили на этот ГОВНОКЛЮЧ

Ответить

Недостаточный Влад

0

Теперь придется каждый день мониторить действия в системе

Ответить

Сергей Милосердов

0

ВТБ, Ростелеком, Гос...полный набор :)

Ответить

selecadm

0

Электронная подпись должна быть у самого её владельца на USB. Мне вот пришлось в ЛК налоговой сгенерировать хранящуюся на серверах ФНС, чтобы на самого себя настучать об открытии счёта в иностранном банке. Но лучше такую не генерировать. Купите УКЭП. Иначе за вас подпишут, что угодно, и будете доказывать, что это не вы.

Ответить

Олег Павлов

0

ВТБ умеет в технологии. Каждые выходные приложуха висит для профилактики. Должен получиться просто великолепный сервис, я считаю))

Ещё и Касперского для вас подключит с удовольствием без вашего ведома, тут спасибо Ростелекому)

Ответить

Viktor Mann

0

"Доступ к платформе будет у юрлиц и госорганов" - расходимся, пацаны, тут все серьезно и по-честному.

Ответить

Егор

0

На 120% не внушает доверия, поэтому вообще не сдался этот говноключ.

Ответить

Егор Какой-то

0

Компрометация ключей уже в момент их создания – это очень интересный подход к безопасности.

Ответить

Vladimir Petrov

0

Лучше бы сначала начали выдавать обычные КЭП физ. лицам бесплатно.

Ответить

Владимир Ящиряков

–8

Кратко о комментариях на российские новости на vc.ru: "Бу-бу-бу!"

Ответить

Алекс И

Владимир
0

посрал иди жопу вытри ))))

Ответить

А. С.

Алекс
1

=)

Ответить

Владимир Ящиряков

Алекс
0

Забавные, конечно, тут персонажи 😂

Ответить

Владимир Ящиряков

Алекс
–1

Уровень Вашего интеллекта восхищает.

Ответить

Капитал Калыч

Владимир
0

Почитал ваш комментарий - 0 эмоций, 0 прорывных технологий, почитал комментарий Алекс И - одно восхищение

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 39 комментариев
Дизайн
Embacy
Дайджест новых стилей и сайтов digital-компаний за июль, где много красоты от героев будущего времени

Всем привет! Это юбилейный, 10 дайджест о том, что важного и интересного происходит в мире стилей и сайтов digital-компаний. Сегодняшний выпуск за июль. За клавиатурой и редактором статей на vc.ru я, Вадим Орлов, основатель Embacy.

0 Обсудить
21
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
БКС Мир инвестиций
Сколько зарабатывает среднестатистический инвестор и есть ли способ не стать «середнячком»

Недавнее исследование JP Morgan AM, опубликованное в выпуске квартального гида по рынкам, показало, что среднестатистический инвестор в США за последние 20 лет зарабатывал не более 2,9% годовых.

0 Обсудить
0
Яндекс
В приложении «Яндекс» для iOS появилась умная клавиатура

Вот что она умеет.

6 6 комментариев
7
ICU Agency
Маркетинг-абьюзер: токсичные отношения

Чем раньше вы распознаете рекламного абьюзера, тем лучше для вас! И жизнь будет спокойнее, и морально восстанавливаться после таких взаимодействий не придется.

1 1 комментарий
0
Трибуна
Роман Мальцев
Я искал удобный способ записывать тренировки, а в итоге создал SaaS для тренеров

В статье расскажу о проблемах с мотивацией для тренировок, какие бизнес-модели мы пробовали и зачем мы идем в Испанию. В конце статьи приятный бонус для читателей VC.ru.

21 21 комментарий
30
Торговля
Илья Склюев
Пепельница почти за $3000 и коробок спичек за $435: Good Art HLYWD продаёт очень дорогие аксессуары — и их покупают Статьи редакции

Джош Уорнер создаёт всю продукцию вручную, устанавливает высокие цены и уверен, что «зажигалка за тысячу долларов — абсурд, но радость от её роскоши — то, чем можно наслаждаться».

Джош Уорнер на своём производстве The Hundreds
14 14 комментариев
16
GetBlogger
Как сделать рекламу у блогеров, которая точно достигнет цели?
0 Обсудить
0
IPQuorum
Презентация нового сервиса Creative Russia Map и дискуссия о креативном предпринимательстве
0 Обсудить
0
Техника
Евгения Евсеева
От SymbianOS до Android: как менялись доли мобильных ОС на рынке смартфонов с 2007 по 2021 годы Статьи редакции
PieChartPirate
14 14 комментариев
26
SEO
Константин Скобеев
22 SEO-идеи, собранных за июль 2021

Узнайте за 8 минут все основные практические SEO-фишки, агрегированные из десятков Telegram-каналов и видеороликов, вышедших в июле 2021 года и написанные в телеграфном стиле из внутреннего обучения оптимизаторов «Скобеев и Партнеры».

2 2 комментария
10
Больше статей
null