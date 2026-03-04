«Яндекс» запустил Monium — платформу для мониторинга и управления состоянием ИТ-систем

Для поиска и анализа сбоев и их причин. Источник: «Яндекс»Она доступна в Yandex Cloud для всех пользователей, сообщила компания.С помощью платформы компании смогут отслеживать состояние своих проектов, приложений и ИИ-агентов в облачной и собственной инфраструктуре.Monium поможет обнаружить инцидент в ИТ-системе и понять его причину. С ним можно анализировать логи, трейсы и метрики. Сервис платный: например, стоимость Monium Metrics в течение 30 дней при записи 20 метрик с частотой в одно значение обойдётся в примерно 549 рублей.Изначально «Яндекс» использовал платформу сам — для мониторинга критических сервисов внутри компании. Её создавали для практических задач – быстрого обнаружения инцидентов, анализа причин сбоев и работы с большими объёмами телеметрических данных в условиях высокой нагрузки.#новости #яндекс