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Евгения Евсеева

Tencent ограничит время игровых сессий для детей после статьи с критикой игр и падения акций Статьи редакции

И предложила обсудить полный запрет на игры для детей до 12 лет.

  • Tencent объявила об ограничениях на своей странице Weibo после того, как «соответствующие органы» попросили о большей защите несовершеннолетних.
  • На первом этапе ограничения коснутся только основной игры Tencent — Honor of Kings. Время, которое несовершеннолетние могут проводить в игре, сократят с 1,5 часов до часа, в праздники — с трёх часов до двух.
  • Также детям до 12 лет запретят совершать покупки в игре, а сама компания будет строже следить, чтобы дети не пользовались аккаунтами взрослых.
  • Tencent призвала другие компании присоединиться к ней в борьбе с игровой зависимостью. Кроме того, компания предложила рассмотреть полный запрет на игры для детей до 12 лет.

  • Выручка Tencent от игр в первом квартале 2021 года составила 39,1 млрд юаней ($6 млрд) — это примерно 30% всей выручки компании, пишет Financial Times.

  • 3 августа акции Tencent и другого китайского разработчика игр NetEase упали примерно на 10%. Причиной стала статья в госиздании, где игры называли «опиумом для ума» и «электронными наркотиками. Инвесторы восприняли это как сигнал, что китайские власти усилят давление на игровой рынок.

#новость #tencent

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Hoken PWNZ

4

Они разве не понимают, что кол- во психов у детей, самоубийств и агрессии только возрастет от того, что им не хватило пары минут на то, чтобы чего нибудь там сделать в игрульке? Телефоны летать в окна будут 100% инфа

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Максим Воронин

Hoken
1

И не только у детей. 
Поверьте, если у меня, условно, вылетит приложение прямо во время рейда - лучше в этот момент меня не бесить еще больше. Иначе в того кто взбесил - полетит первое, что попадется под руку

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Прикладной кавалер

Максим
2

С чем это было связано?!!! Не было ни единого разрыва!!!!!!!!! Не бы ло111

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ivan bagrov

Hoken
0

вы мешаете философию и бизнес, это ошибка. там не думают категориями здравого смысла, все упирается в юань. печально, но селяви.

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Пышный инструмент

ivan
2

Ну Come on, при чем тут бизнес вообще? Tencent пытается сделать хорошую мину и избежать регулирования. Это, скорее, неадекватность власти, которая как слон в посудной лавке, начала метаться по рынку.

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Hoken PWNZ

ivan
0

Даже если думать только про деньги, то в конечном итоге потребитель выберет продукт который не будет засовывать кулак в жопу. Мобильную дрочильню поменять на такую же, только без ограничения легко и просто. Тенсент пусть и монополист почти что, но не единственный игрок. Не просто так они призывают включаться в "акцию"

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Прикладной кавалер

3

Принёс пятёрку и сделал домашку - да хоть до "Спокойной ночи, малыши!" задрачивайся в свои Киберпанки с Секирами. Пока батя в соседней комнате Дарк Соулз перепроходит на пятый раз.

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Леонид Белоус

–9

Если Китай займётся всей этой цифровой нарокоманией: играми, порно, рекламой, литературой - то пускай он лучше правит миром.

Чем бездуховная Омерика.

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Прикладной кавалер

Леонид
4

Во, жырняяятина!

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Michael Stepanov

Леонид
0

Ну да, все время забываю, что дрочат только из-за порно)

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Крестьянский кран

1

Обычное ограничение свободы человека. Уверен, впрочем, обойти несложно, акк регаем на взрослого и все.

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Alexey Levin

Крестьянский
–2

А когда компания с помощью психологических уловок в игровом процессе приковывает тебя к компу - это не ограничение свободы? Когда это приводит к долгосрочным последствиям для здоровья - это не ограничение свободы?

Везде должна быть мера. Бизнесы меряются деньгами, а не здоровьем клиентов. Вот тут и приходит на помощь государство. 

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