22 SEO-идеи, собранных за июль 2021

Узнайте за 8 минут все основные практические SEO-фишки, агрегированные из десятков Telegram-каналов и видеороликов, вышедших в июле 2021 года и написанные в телеграфном стиле из внутреннего обучения оптимизаторов «Скобеев и Партнеры».