Tencent ограничит время игровых сессий для детей после статьи с критикой игр и падения акций Статьи редакции
И предложила обсудить полный запрет на игры для детей до 12 лет.
- Tencent объявила об ограничениях на своей странице Weibo после того, как «соответствующие органы» попросили о большей защите несовершеннолетних.
- На первом этапе ограничения коснутся только основной игры Tencent — Honor of Kings. Время, которое несовершеннолетние могут проводить в игре, сократят с 1,5 часов до часа, в праздники — с трёх часов до двух.
- Также детям до 12 лет запретят совершать покупки в игре, а сама компания будет строже следить, чтобы дети не пользовались аккаунтами взрослых.
- Tencent призвала другие компании присоединиться к ней в борьбе с игровой зависимостью. Кроме того, компания предложила рассмотреть полный запрет на игры для детей до 12 лет.
Выручка Tencent от игр в первом квартале 2021 года составила 39,1 млрд юаней ($6 млрд) — это примерно 30% всей выручки компании, пишет Financial Times.
- 3 августа акции Tencent и другого китайского разработчика игр NetEase упали примерно на 10%. Причиной стала статья в госиздании, где игры называли «опиумом для ума» и «электронными наркотиками. Инвесторы восприняли это как сигнал, что китайские власти усилят давление на игровой рынок.
Они разве не понимают, что кол- во психов у детей, самоубийств и агрессии только возрастет от того, что им не хватило пары минут на то, чтобы чего нибудь там сделать в игрульке? Телефоны летать в окна будут 100% инфа
И не только у детей.
Поверьте, если у меня, условно, вылетит приложение прямо во время рейда - лучше в этот момент меня не бесить еще больше. Иначе в того кто взбесил - полетит первое, что попадется под руку
Прикладной кавалер
С чем это было связано?!!! Не было ни единого разрыва!!!!!!!!! Не бы ло111
вы мешаете философию и бизнес, это ошибка. там не думают категориями здравого смысла, все упирается в юань. печально, но селяви.
Пышный инструмент
Ну Come on, при чем тут бизнес вообще? Tencent пытается сделать хорошую мину и избежать регулирования. Это, скорее, неадекватность власти, которая как слон в посудной лавке, начала метаться по рынку.
Даже если думать только про деньги, то в конечном итоге потребитель выберет продукт который не будет засовывать кулак в жопу. Мобильную дрочильню поменять на такую же, только без ограничения легко и просто. Тенсент пусть и монополист почти что, но не единственный игрок. Не просто так они призывают включаться в "акцию"
Если Китай займётся всей этой цифровой нарокоманией: играми, порно, рекламой, литературой - то пускай он лучше правит миром.
Чем бездуховная Омерика.
А когда компания с помощью психологических уловок в игровом процессе приковывает тебя к компу - это не ограничение свободы? Когда это приводит к долгосрочным последствиям для здоровья - это не ограничение свободы?
Везде должна быть мера. Бизнесы меряются деньгами, а не здоровьем клиентов. Вот тут и приходит на помощь государство.
Недавнее исследование JP Morgan AM, опубликованное в выпуске квартального гида по рынкам, показало, что среднестатистический инвестор в США за последние 20 лет зарабатывал не более 2,9% годовых.
Через два года после того, как занял пост руководителя.
Узнайте за 8 минут все основные практические SEO-фишки, агрегированные из десятков Telegram-каналов и видеороликов, вышедших в июле 2021 года и написанные в телеграфном стиле из внутреннего обучения оптимизаторов «Скобеев и Партнеры».
В статье расскажу о проблемах с мотивацией для тренировок, какие бизнес-модели мы пробовали и зачем мы идем в Испанию. В конце статьи приятный бонус для читателей VC.ru.
Мы расскажем, зачем разработчики добивались максимально быстрого отклика приложения и чем заменили отвлекающие визуальные оповещения. А также почему мы планируем сделать систему полностью автономной и работающей оффлайн, несмотря на то, что на складе сотни роутеров.