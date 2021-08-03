Китайский холдинг готовится приобрести как минимум варшавский офис издательства.

Китайская корпорация Tencent собирается приобрести 1C Entertainment через свою дочернюю компанию Proxima Beta Europe BV. Информация об этом появилась на сайте управления по защите конкуренции и потребителей Польши, где располагается офис 1C Entertainment — судя по всему, головной.

Tencent подала заявку 27 июля, 2 августа документ всё ещё находился на рассмотрении. Согласно заявке, Tencent готовится выкупить как минимум варшавское отделение 1C Entertainment (у компании также есть офисы в Гданьске, Праге, Будапеште и Москве) и её дочерние структуры. В их число входят:

Cenega — одна из крупнейших сетей в Польше, которая занимается распространением дисковых изданий игр и сопутствующих им товаров.

Muve — онлайн-площадка для продажи игр.



1C Online Games.



Qloc — команда, которая разрабатывает порты игр для разных платформ; так, она занималась Switch-версией Dragon’s Dogma: Dark Arisen и ремастером Dark Souls.



Войдут ли в состав Tencent все офисы 1C Entertainment, не уточняется. Генеральный директор компании Николай Барышников заявил, что у него «нет комментариев на эту тему».