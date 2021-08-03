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DTF

Tencent подала в Польше документы на покупку 1C Entertainment Статьи редакции

Китайский холдинг готовится приобрести как минимум варшавский офис издательства.

Китайская корпорация Tencent собирается приобрести 1C Entertainment через свою дочернюю компанию Proxima Beta Europe BV. Информация об этом появилась на сайте управления по защите конкуренции и потребителей Польши, где располагается офис 1C Entertainment — судя по всему, головной.

Tencent подала заявку 27 июля, 2 августа документ всё ещё находился на рассмотрении. Согласно заявке, Tencent готовится выкупить как минимум варшавское отделение 1C Entertainment (у компании также есть офисы в Гданьске, Праге, Будапеште и Москве) и её дочерние структуры. В их число входят:

  • Cenega — одна из крупнейших сетей в Польше, которая занимается распространением дисковых изданий игр и сопутствующих им товаров.
  • Muve — онлайн-площадка для продажи игр.
  • 1C Online Games.
  • Qloc — команда, которая разрабатывает порты игр для разных платформ; так, она занималась Switch-версией Dragon’s Dogma: Dark Arisen и ремастером Dark Souls.

Войдут ли в состав Tencent все офисы 1C Entertainment, не уточняется. Генеральный директор компании Николай Барышников заявил, что у него «нет комментариев на эту тему».

#новость #сделки #tencent

1961 просмотров
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27 комментариев
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Канищев Максим

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И до 1с китайцы уже добрались. 

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Смертный Филипп

Канищев
8

А могли бы купить Польшу.

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Сергей

Смертный
3

Жители Воронежа скрестили пальцы 

Ответить

Канищев Максим

Смертный
0

Нахрена им эти пшеки? Лучше Украину.

Ответить

Смертный Филипп

Канищев
3

Польшу можно поделить, Качиньский опять же закопан, клубничные поля со стоящими раком украинскими профессорами... Сплошной аттракцион.
А государство чубатых - проклятый актив. Они успешно разваливают любую империю или альянс, приютивший их.

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Канищев Максим

Смертный
0

Так это же хорошо 😉

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Смертный Филипп

Канищев
1

Так и китайцы не дураки, потому Какланд и не покупают, история с отжимом "МоторСичи" ума прибавила.

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Дмитрий Алтунин

Смертный
0

Прости, Господи, не удержался. 

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Alexey Chudenkov

Канищев
0

Это игровой сегмент, а не управленческий учёт. В Китае своё законодательство, под которое не совсем подходит структура 1С

Ответить

Канищев Максим

Alexey
2

Это начало. Они скупят все до чего дотянутся. Деньги ляжку жгут.

Ответить

Вася Пражкин

Alexey
0

Ну ничего, когда-нибудь и Вы научитесь местный юмор понимать..

Ответить

Ivan Zenkov

1

Где то ж тут был Барышников. Можно наверное поздравлять?

Ответить

Hoken PWNZ

0

Ой, как Винни и компания прижала на родной земельке, так сразу про европейский рынок вспомнили. Видимо сильно по голове бахнуло из за недавних новостей

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lakoros

Hoken
1

у "десять центов" десяток европейских и американских студий давно куплены (или крупные вложения).

Ответить

Канищев Максим

lakoros
0

Кстати подозрительно США молчат. Они не любят когда китайцы монополизируют рынок.

Ответить

Vitaly

Канищев
1

Видимо игровая индустрия не считается чем-то стратегически важным.

Ответить

Канищев Максим

Vitaly
0

Странно. Американцы любят мозги промывать в играх, теже call of duty - ода американской военщине. А то китайцы сделают cod посвящённой победам армии Китая.

Ответить

Ренат Зайдуллин

Канищев
0

США перекроет продажи везде где сможет и всё

Ответить

Смертный Филипп

Ренат
0

Китайцы сами на торренты релизнут на весь мир.

Ответить

Hoken PWNZ

lakoros
0

Да понятное дело. Они ребята супербогатые

Ответить

Станислав Сизякин

Hoken
0

а что произошло?

Ответить

Hoken PWNZ

Станислав
0
Tencent ограничит время игровых сессий для детей…
И предложила обсудить полный запрет на игры для детей до 12 лет.
vc.ru
Ответить

Станислав

Hoken
0

бред какой, игры помогают улучшать когнитивные навыки, дворов уже в городах нет, гаражей, насыпей песка, речек, нигде в прятки не поиграешь, в играх типичная симуляция казаков-разбойников, самжела, игр в угадайку, патифона и прочего

будут качать пиратку, как будто не найдется родитель, кто спиратит игру и не распространит среди детей, локальную сеть они не запретят

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Станислав

Станисл…
0

теряют бабки

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Станислав Сизякин

Hoken
0

а Винни и компания – это США?

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Hoken PWNZ

Станислав
0

Главный хрен в Китае

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Станислав

Hoken
0

так он товарисч Xi

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