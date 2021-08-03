Tencent подала в Польше документы на покупку 1C Entertainment Статьи редакции
Китайский холдинг готовится приобрести как минимум варшавский офис издательства.
Китайская корпорация Tencent собирается приобрести 1C Entertainment через свою дочернюю компанию Proxima Beta Europe BV. Информация об этом появилась на сайте управления по защите конкуренции и потребителей Польши, где располагается офис 1C Entertainment — судя по всему, головной.
Tencent подала заявку 27 июля, 2 августа документ всё ещё находился на рассмотрении. Согласно заявке, Tencent готовится выкупить как минимум варшавское отделение 1C Entertainment (у компании также есть офисы в Гданьске, Праге, Будапеште и Москве) и её дочерние структуры. В их число входят:
- Cenega — одна из крупнейших сетей в Польше, которая занимается распространением дисковых изданий игр и сопутствующих им товаров.
- Muve — онлайн-площадка для продажи игр.
- 1C Online Games.
- Qloc — команда, которая разрабатывает порты игр для разных платформ; так, она занималась Switch-версией Dragon’s Dogma: Dark Arisen и ремастером Dark Souls.
Войдут ли в состав Tencent все офисы 1C Entertainment, не уточняется. Генеральный директор компании Николай Барышников заявил, что у него «нет комментариев на эту тему».
И до 1с китайцы уже добрались.
А могли бы купить Польшу.
Нахрена им эти пшеки? Лучше Украину.
Польшу можно поделить, Качиньский опять же закопан, клубничные поля со стоящими раком украинскими профессорами... Сплошной аттракцион.
А государство чубатых - проклятый актив. Они успешно разваливают любую империю или альянс, приютивший их.
Так это же хорошо 😉
Так и китайцы не дураки, потому Какланд и не покупают, история с отжимом "МоторСичи" ума прибавила.
Это игровой сегмент, а не управленческий учёт. В Китае своё законодательство, под которое не совсем подходит структура 1С
Ой, как Винни и компания прижала на родной земельке, так сразу про европейский рынок вспомнили. Видимо сильно по голове бахнуло из за недавних новостей
Кстати подозрительно США молчат. Они не любят когда китайцы монополизируют рынок.
Странно. Американцы любят мозги промывать в играх, теже call of duty - ода американской военщине. А то китайцы сделают cod посвящённой победам армии Китая.
США перекроет продажи везде где сможет и всё
а что произошло?
бред какой, игры помогают улучшать когнитивные навыки, дворов уже в городах нет, гаражей, насыпей песка, речек, нигде в прятки не поиграешь, в играх типичная симуляция казаков-разбойников, самжела, игр в угадайку, патифона и прочего
будут качать пиратку, как будто не найдется родитель, кто спиратит игру и не распространит среди детей, локальную сеть они не запретят
а Винни и компания – это США?
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