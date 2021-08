{"items":[{"comment_id":3105340,"subsite_id":199124,"user_id":649123,"type":"comment_add","id":3105340,"hash":"86e553cf095673c263e05dc9bc1b206f","date":1628009089,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/277252-podmena-tovara-u-avito-cherez-boxberry-dva-sluchaya?comment=3105340","text":"\u0412\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u0434\u0430, 40\u043a \u044d\u0442\u043e \u043d\u0435 1\u043a, \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u043d\u0438\u043a\u0442\u043e \u0441\u0440\u0430\u0437\u0443 \u043d\u0435 \u043f\u0438\u0448\u0435\u0442 \u0437\u0430\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043e \u043a\u0440\u0430\u0436\u0435 \u0438 \u043c\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":649123,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/649123-paul-patlakh","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/94394d1a-eef5-50c6-aad9-aa725ac158f0\/","name":"Paul Patlakh","isVerified":false},"content":{"id":277252,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/277252-podmena-tovara-u-avito-cherez-boxberry-dva-sluchaya","title":"\u041f\u043e\u0434\u043c\u0435\u043d\u0430 \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u0430 \u0443 \u0410\u0432\u0438\u0442\u043e \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 Boxberry, \u0434\u0432\u0430 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u044f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3105341,"subsite_id":199122,"user_id":30774,"type":"comment_add","id":3105341,"hash":"2fed33afc7b7876eb717c61998546a30","date":1628009093,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/277072-peterburzhcy-shest-let-prodavali-personalnye-kondicionery-v-ssha-i-tolko-teper-vyshli-v-rossiyu-put-evapolar?comment=3105341","text":"\u0418\u0437 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0438\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442 - \u0432\u0435\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c, \u043e\u0447\u0435\u0432\u0438\u0434\u043d\u043e ;)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":30774,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/30774-ilya-sorokin","avatar":"https:\/\/png.cmtt.space\/user-userpic\/bb\/26\/db\/8832f0162bfb90.jpg","name":"Ilya Sorokin","isVerified":false},"content":{"id":277072,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/277072-peterburzhcy-shest-let-prodavali-personalnye-kondicionery-v-ssha-i-tolko-teper-vyshli-v-rossiyu-put-evapolar","title":"\u041f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0436\u0446\u044b \u0448\u0435\u0441\u0442\u044c \u043b\u0435\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u043b\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0441\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u043a\u043e\u043d\u0434\u0438\u0446\u0438\u043e\u043d\u0435\u0440\u044b \u0432 \u0421\u0428\u0410 \u0438 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u0432\u044b\u0448\u043b\u0438 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044e: \u043f\u0443\u0442\u044c Evapolar"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3105342,"subsite_id":199124,"user_id":870393,"type":"comment_add","id":3105342,"hash":"82444e4e2320e1e0c9457da516ba46b5","date":1628009096,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/276800-yandeks-market-zablokiroval-akkaunt-s-dlitelnoy-istoriey-iz-za-zakaza-koshachego-korma-so-skidkoy?comment=3105342","text":"\u0435\u0441\u0442\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e \u044f \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u043b \u0432 \u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0435 \u0431\u0435\u0437\u043d\u0430\u043b\u043e\u043c","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":870393,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/870393-alex-mont","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2647fab5-8e2d-5203-996d-062ad1c960ab\/","name":"Alex Mont","isVerified":false},"content":{"id":276800,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/276800-yandeks-market-zablokiroval-akkaunt-s-dlitelnoy-istoriey-iz-za-zakaza-koshachego-korma-so-skidkoy","title":"\u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u041c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u00bb \u0437\u0430\u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b \u0430\u043a\u043a\u0430\u0443\u043d\u0442 \u0441 \u0434\u043b\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0435\u0439 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430 \u043a\u043e\u0448\u0430\u0447\u044c\u0435\u0433\u043e \u043a\u043e\u0440\u043c\u0430 \u0441\u043e \u0441\u043a\u0438\u0434\u043a\u043e\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3105343,"subsite_id":199122,"user_id":231379,"type":"comment_add","id":3105343,"hash":"b6b416f003e29cfee7e85c103f464981","date":1628009115,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/277072-peterburzhcy-shest-let-prodavali-personalnye-kondicionery-v-ssha-i-tolko-teper-vyshli-v-rossiyu-put-evapolar?comment=3105343","text":"\u044d\u0442\u043e\u0442 \u0447\u0443\u0434\u043e-\u0434\u0438\u0432\u0430\u0439\u0441 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0438\u043c\u0435\u0442\u044c \u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 (\u043e\u0445\u043b\u0430\u0436\u0434\u0430\u044e\u0449\u0438\u0439) \u044d\u0444\u0444\u0435\u043a\u0442 \u0434\u043b\u044f \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043e\u0431\u043c\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c \u0435\u0433\u043e (\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f) \u0432\u043b\u0430\u0436\u043d\u043e\u0439 \u0431\u0430\u0437\u0430\u043b\u044c\u0442\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0432\u0430\u0442\u043e\u0439 \u0438 \u043e\u0431\u0434\u0443\u0432\u0430\u0442\u044c \u0432\u0435\u043d\u0442\u0438\u043b\u044f\u0442\u043e\u0440\u043e\u043c. \u0438 \u043d\u0438\u043a\u0430\u043a \u0438\u043d\u0430\u0447\u0435","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":231379,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/231379-andrew-freez","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e865b0d2-71fe-8db0-15d1-1d9d7844d376\/","name":"Andrew Freez","isVerified":false},"content":{"id":277072,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/277072-peterburzhcy-shest-let-prodavali-personalnye-kondicionery-v-ssha-i-tolko-teper-vyshli-v-rossiyu-put-evapolar","title":"\u041f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0436\u0446\u044b \u0448\u0435\u0441\u0442\u044c \u043b\u0435\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u043b\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0441\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u043a\u043e\u043d\u0434\u0438\u0446\u0438\u043e\u043d\u0435\u0440\u044b \u0432 \u0421\u0428\u0410 \u0438 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u0432\u044b\u0448\u043b\u0438 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044e: \u043f\u0443\u0442\u044c Evapolar"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3105344,"subsite_id":199117,"user_id":888097,"type":"comment_add","id":3105344,"hash":"78c3a4237217e29e5acfbddd3f40f67e","date":1628009122,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/277271-apple-nachala-prodavat-otdelno-klaviaturu-magic-keyboard-c-touch-id-za-14-9-tysyach-rubley?comment=3105344","text":"*\u044f \u043f\u043e\u043f\u0440\u043e\u0431\u0443\u044e*



\u041c\u0430\u0441\u043a \u2013 \u0442\u0438\u043f\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u043c\u0435\u043d\u0435\u0434\u0436\u0435\u0440, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0441\u044b\u0433\u0440\u0430\u043b \u043d\u0430 \u043b\u044e\u0434\u044f\u0445, \u0434\u0430\u0431\u044b \u043f\u0440\u043e\u043f\u0438\u0430\u0440\u0438\u0442\u044c \u043d\u0438\u043a\u043e\u043c\u0443 \u043d\u0435 \u043d\u0443\u0436\u043d\u044b\u0439 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043a\u0430\u0440 \u0438 \u0441\u043e\u043b\u043d\u0435\u0447\u043d\u0443\u044e \u044d\u043d\u0435\u0440\u0433\u0435\u0442\u0438\u043a\u0443, \u0442\u0430\u043a \u043a\u0430\u043a \u043f\u043e\u043d\u044f\u043b, \u0447\u0442\u043e \u0432\u0435\u0434\u0443\u0449\u0438\u0435 \u0441\u0438\u043b\u044b \u043f\u043b\u0430\u043d\u0435\u0442\u044b \u0417\u0435\u043c\u043b\u044f \u043d\u0430\u0447\u0438\u043d\u0430\u044e\u0442 \u0434\u0443\u0448\u0438\u0442\u044c \u0442\u0435 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u044b, \u0443 \u043a\u043e\u0433\u043e \u0435\u0441\u0442\u044c \u0443\u0433\u043b\u0435\u0432\u043e\u0434\u043e\u0440\u043e\u0434\u044b (\u041e\u0410\u042d, \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f, \u0421\u0430\u0443\u0434\u0430\u0432\u0441\u043a\u0430\u044f \u0410\u0440\u0430\u0432\u0438\u044f)



\u041e\u043d \u043f\u043e\u043d\u044f\u043b. \u0447\u0442\u043e \u043d\u0430 \u043e\u0431\u0449\u0435\u0439 \u043c\u043e\u0434\u0435 \u043d\u0430 \u0413\u0440\u0435\u0442\u0443 \u0422\u0443\u043d\u0431\u0435\u0440\u0433 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0432\u044b\u043a\u0430\u0442\u0430\u0442\u044c \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u0438\u0439 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441. \u0418 \u044d\u0442\u043e \u043f\u0440\u0438\u043d\u0435\u0441\u0435\u0442 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438. \u041a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0437 \u0418\u043b\u043e\u043d \u041c\u0430\u0441\u043a \u0438 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u0435\u0442, \u0447\u0442\u043e \u0410\u042d\u0421 (\u0430\u0442\u043e\u043c\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u0438) \u043d\u0435 \u0441\u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u043a\u0430\u043d\u0443\u0442\u044c \u0432 \u043b\u0435\u0442\u0443, \u0438\u0431\u043e \u0441\u043e\u043b\u043d\u0435\u0447\u043d\u043e\u0439 \u044d\u043d\u0435\u0440\u0433\u0435\u0442\u0438\u043a\u043e\u0439 \u043d\u0435\u0442 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0437\u0430\u043c\u0435\u0441\u0442\u0438\u0442\u044c \u0434\u044b\u0440\u044b, \u043a\u043e\u043b\u044c \u043e\u0442 \u0441\u0436\u0438\u0433\u0430\u043d\u0438\u044f \u0443\u0433\u043b\u0435\u0432\u043e\u0434\u043e\u0440\u043e\u0434\u043e\u0432 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0436\u0435\u043c\u0441\u044f. \u0412\u043e\u0442 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u044f, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f \u044d\u0442\u043e \u0434\u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0441 \u0446\u0438\u0442\u0430\u0442\u0430\u043c\u0438 \u0441\u0430\u043c\u043e\u0433\u043e \u0441\u0432\u044f\u0442\u043e\u0433\u043e \u043d\u0435\u043f\u043e\u0434\u043a\u0443\u043f\u043d\u043e\u0433\u043e \u0447\u0438\u0441\u0442\u043e\u0433\u043e \u0418\u043b\u043e\u043d\u0430 \u041c\u0430\u0441\u043a\u0430:\u00a0\u00a0https:\/\/naked-science.ru\/article\/nakedscience\/noneedforfusion\u00a0



\u043a\u0440\u0430\u0442\u043a\u043e: \u041c\u0430\u0441\u043a \u043f\u0440\u0430\u0432, \u0442\u0435\u0440\u043c\u043e\u044f\u0434 \u043d\u0435 \u043d\u0443\u0436\u0435\u043d



\u0432\u043e\u0442 \u0438\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0430 4 \u0447\u0430\u0441\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0430 \u0434\u043b\u044f \u0432\u0438\u0437\u0443\u0430\u043b\u043e\u0432:\u00a0https:\/\/youtu.be\/_HbEl-2n5AQ



\u0412\u0441\u044f \"\u0437\u0435\u043b\u0435\u043d\u0430\u044f \u044d\u043d\u0435\u0440\u0433\u0435\u0442\u0438\u043a\u0430\" \u044d\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043c\u043e\u0434\u0430, \u043f\u043e\u0432\u043e\u0434 \u043f\u0438\u043b\u0438\u0442\u044c \u0431\u0430\u0431\u043b\u043e, \u0441\u043f\u043e\u0441\u043e\u0431 \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u044f\u0442\u044c \u043c\u0430\u0441\u0441\u0430\u043c\u0438. \u041d\u0435 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0442\u043e\u0433\u043e. \u041c\u044b \u0431\u0443\u0434\u0435\u043c \u0435\u0437\u0434\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0442\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u043a\u0430\u0442\u044c VAG, GM \u0438 \u043a\u043e\u0440\u0435\u0439\u0441\u043a\u0438\u0439, \u043a\u0438\u0442\u0430\u0439\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043f\u0440\u043e\u043c\u044b. \u0410 \u043e\u043d\u0438 \u0437\u0430\u0434\u0443\u043c\u0430\u043b\u0438 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437 \u043e\u0442 \u0431\u0435\u043d\u0437\u0438\u0448\u0430. \u0418\u0431\u043e \u0442\u0430\u043a \u0432\u044b\u0433\u043e\u0434\u043d\u043e \u0441\u0438\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c \u043c\u0438\u0440\u0430 \u0441\u0435\u0433\u043e. \u0410 \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443? \u0421\u043c\u043e\u0442\u0440\u0438\u0442\u0435 \u0440\u043e\u043b\u0438\u043a, \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0436\u0430\u043b\u0435\u0435\u0442\u0435","media":[{"type":"video","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a8acfdc9-79c8-5b16-8b4d-339271869c48\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":888097,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/888097-stanislav-sizyakin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/434e7882-6438-5509-973a-b72cc4279c1e\/","name":"\u0421\u0442\u0430\u043d\u0438\u0441\u043b\u0430\u0432 \u0421\u0438\u0437\u044f\u043a\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":277271,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/277271-apple-nachala-prodavat-otdelno-klaviaturu-magic-keyboard-c-touch-id-za-14-9-tysyach-rubley","title":"Apple \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u043a\u043b\u0430\u0432\u0438\u0430\u0442\u0443\u0440\u0443 Magic Keyboard c Touch ID \u0437\u0430 14,9 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3105345,"subsite_id":199117,"user_id":640722,"type":"comment_add","id":3105345,"hash":"0a2e3653439419f37536719ab4c27394","date":1628009150,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/277271-apple-nachala-prodavat-otdelno-klaviaturu-magic-keyboard-c-touch-id-za-14-9-tysyach-rubley?comment=3105345","text":"\u041d\u0443 \u043d\u0430\u043a\u043e\u043d\u0435\u0446-\u0442\u043e. \u0412\u0440\u043e\u0434\u0435 \u043c\u0435\u043b\u043e\u0447\u044c, \u043f\u0440\u0438 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0435 \u043d\u0430 \u0432\u043d\u0435\u0448\u043d\u0435\u0439 \u043a\u043b\u0430\u0432\u0438\u0430\u0442\u0443\u0440\u0435 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0432\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c root-\u043f\u0430\u0440\u043e\u043b\u044c \u043f\u0440\u0438\u043a\u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u043a \u043a\u043d\u043e\u043f\u043a\u0435, \u043a\u0430\u043a \u043d\u0430 \u043c\u0430\u043a\u0431\u0443\u043a\u0435, \u0434\u0438\u043a\u043e \u043d\u0435 \u0445\u0432\u0430\u0442\u0430\u0435\u0442. \u041a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0437\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u0435\u0448\u044c\u0441\u044f \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u043e\u0439, \u0432\u0431\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u0432\u0441\u044f\u043a\u0438\u0435 sudo \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u043d\u043e. \u0414\u0430 \u0438 ApplePay \u043d\u0430 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0435 \u2014 \u044d\u0442\u043e \u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u043d\u043e, \u0445\u043e\u0442\u044f \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c \u0444\u0438\u0437\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u0431\u0440\u0430\u0442\u044c \u0432 \u0440\u0443\u043a\u0438 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d \u0434\u043b\u044f \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u043e\u043f\u043b\u0430\u0442\u044b \u0432 Safari \u0441\u043a\u043e\u0440\u0435\u0435 \u043f\u043b\u044e\u0441: \u043b\u0438\u0448\u043d\u0438\u0439 \u0440\u0430\u0437 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u0438\u0440\u0443\u0435\u0448\u044c \u044d\u0442\u043e\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441.\u00a0



\u0416\u0430\u043b\u044c \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e, \u0447\u0442\u043e \u043a \u0441\u0442\u0430\u0440\u044b\u043c intel-\u043c\u0430\u043a\u0430\u043c \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0434\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0442\u044c.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":640722,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/640722-pavel-evgrafovich","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/574dbae4-a52b-5816-b62d-b578886508c5\/","name":"\u041f\u0430\u0432\u0435\u043b \u0415\u0432\u0433\u0440\u0430\u0444\u043e\u0432\u0438\u0447","isVerified":false},"content":{"id":277271,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/277271-apple-nachala-prodavat-otdelno-klaviaturu-magic-keyboard-c-touch-id-za-14-9-tysyach-rubley","title":"Apple \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u043a\u043b\u0430\u0432\u0438\u0430\u0442\u0443\u0440\u0443 Magic Keyboard c Touch ID \u0437\u0430 14,9 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3105346,"subsite_id":199122,"user_id":231379,"type":"comment_add","id":3105346,"hash":"04d2e8dcd56d40a6fc30795171608ebc","date":1628009152,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/277072-peterburzhcy-shest-let-prodavali-personalnye-kondicionery-v-ssha-i-tolko-teper-vyshli-v-rossiyu-put-evapolar?comment=3105346","text":"\u0434\u0430, \u043f\u0440\u0438\u043c\u0438\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0439 \u0443\u0432\u043b\u0430\u0436\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":231379,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/231379-andrew-freez","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e865b0d2-71fe-8db0-15d1-1d9d7844d376\/","name":"Andrew Freez","isVerified":false},"content":{"id":277072,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/277072-peterburzhcy-shest-let-prodavali-personalnye-kondicionery-v-ssha-i-tolko-teper-vyshli-v-rossiyu-put-evapolar","title":"\u041f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0436\u0446\u044b \u0448\u0435\u0441\u0442\u044c \u043b\u0435\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u043b\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0441\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u043a\u043e\u043d\u0434\u0438\u0446\u0438\u043e\u043d\u0435\u0440\u044b \u0432 \u0421\u0428\u0410 \u0438 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u0432\u044b\u0448\u043b\u0438 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044e: \u043f\u0443\u0442\u044c Evapolar"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3105347,"subsite_id":199122,"user_id":231379,"type":"comment_add","id":3105347,"hash":"ca9ec7a430ee5e73d468905da302193f","date":1628009172,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/277072-peterburzhcy-shest-let-prodavali-personalnye-kondicionery-v-ssha-i-tolko-teper-vyshli-v-rossiyu-put-evapolar?comment=3105347","text":"\u043e\u043d \u043f\u043e\u043a\u0430 \u0432 \u043f\u0440\u0435-\u0440\u0435\u043b\u0438\u0437\u0435","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":231379,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/231379-andrew-freez","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e865b0d2-71fe-8db0-15d1-1d9d7844d376\/","name":"Andrew Freez","isVerified":false},"content":{"id":277072,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/277072-peterburzhcy-shest-let-prodavali-personalnye-kondicionery-v-ssha-i-tolko-teper-vyshli-v-rossiyu-put-evapolar","title":"\u041f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0436\u0446\u044b \u0448\u0435\u0441\u0442\u044c \u043b\u0435\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u043b\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0441\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u043a\u043e\u043d\u0434\u0438\u0446\u0438\u043e\u043d\u0435\u0440\u044b \u0432 \u0421\u0428\u0410 \u0438 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u0432\u044b\u0448\u043b\u0438 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044e: \u043f\u0443\u0442\u044c Evapolar"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3105348,"subsite_id":199117,"user_id":591845,"type":"comment_add","id":3105348,"hash":"dcb00b9977b4d40b905dc9ca11bad1fc","date":1628009217,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/277010-ot-symbianos-do-android-kak-menyalis-doli-mobilnyh-os-na-rynke-smartfonov-s-2007-po-2021-gody?comment=3105348","text":"\u0412\u043e\u0443 \u0432\u043e\u0443 \u0432\u043e\u0443... \u0412\u044b \u043d\u0430 \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u043c \u0441\u0435\u0440\u044c\u0435\u0437\u0435 \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u0437\u0430\u0449\u0438\u0449\u0430\u0435\u0442\u0435 \u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u044e, \u0447\u0442\u043e \u0432 \u0420\u0424 \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043d\u044b \u0432\u0441\u0435 \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u044f \u0434\u043b\u044f \u043f\u043e\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043d\u0430\u0443\u043a\u043e\u0435\u043c\u043a\u0438\u0445 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u0440\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0433\u0438\u0433\u0430\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0442\u0438\u043f\u0430 \u041d\u043e\u043a\u0438\u0438 \u0438 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0432\u043d\u0435\u0448\u043d\u0438\u0435 \u0441\u0438\u043b\u044b \u043d\u0435 \u0434\u0430\u044e\u0442 \u0437\u0430\u0440\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0438\u043c?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":591845,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/591845-alex-lowen","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e0085912-eca4-29a5-4b59-fe41d5406c2b\/","name":"Alex Lowen","isVerified":false},"content":{"id":277010,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/277010-ot-symbianos-do-android-kak-menyalis-doli-mobilnyh-os-na-rynke-smartfonov-s-2007-po-2021-gody","title":"\u041e\u0442 SymbianOS \u0434\u043e Android: \u043a\u0430\u043a \u043c\u0435\u043d\u044f\u043b\u0438\u0441\u044c \u0434\u043e\u043b\u0438 \u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u041e\u0421 \u043d\u0430 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0435 \u0441\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u043e\u0432 \u0441 2007 \u043f\u043e 2021 \u0433\u043e\u0434\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3105349,"subsite_id":199132,"user_id":254448,"type":"comment_add","id":3105349,"hash":"7437a63de2efbd69f5d50a2497252f8a","date":1628009220,"url":"https:\/\/vc.ru\/offline\/277242-associaciya-kompaniy-internet-torgovli-poprosila-meriyu-moskvy-ubrat-obyazatelnye-pcr-testy-pri-vakcinacii-60-rabotnikov?comment=3105349","text":"\u041e! \u041d\u0443 \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u0438 \u043c\u044b \u0437\u043d\u0430\u0435\u043c. \u0421\u043b\u0430\u0432\u044c\u0441\u044f \u0432 \u0432\u0435\u043a\u0430\u0445","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":254448,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/254448-andrey-chuev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7a84167f-feb9-5096-22fb-fdd0932a367a\/","name":"Andrey Chuev","isVerified":false},"content":{"id":277242,"url":"https:\/\/vc.ru\/offline\/277242-associaciya-kompaniy-internet-torgovli-poprosila-meriyu-moskvy-ubrat-obyazatelnye-pcr-testy-pri-vakcinacii-60-rabotnikov","title":"\u0410\u0441\u0441\u043e\u0446\u0438\u0430\u0446\u0438\u044f \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442-\u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u043b\u0438 \u043f\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u0438\u043b\u0430 \u043c\u044d\u0440\u0438\u044e \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u044b \u0443\u0431\u0440\u0430\u0442\u044c \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u041f\u0426\u0420-\u0442\u0435\u0441\u0442\u044b \u043f\u0440\u0438 \u0432\u0430\u043a\u0446\u0438\u043d\u0430\u0446\u0438\u0438 60% \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3105350,"subsite_id":199119,"user_id":871964,"type":"comment_add","id":3105350,"hash":"9965af93a13f447a6ef7ca80e0f81fb3","date":1628009236,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/276006-pochemu-vam-ne-podoydet-konveyernaya-buhgalteriya-5-prichin?comment=3105350","text":"\u0422\u0430\u043a \u0432\u044b \u0435\u0449\u0435 \u0438 \u043f\u043e \u043a\u0430\u0440\u0442\u0438\u043d\u043a\u0430\u043c \u043c\u0430\u0441\u0442\u0435\u0440! \u0412\u0441\u0435 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0441\u0443\u043f\u0435\u0440 \u0443\u0441\u043f\u0435\u0448\u043d\u044b\u0439 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u043c\u0435\u043d - \u043c\u0430\u043c\u043a\u0438\u043d-\u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u043e\u043b\u043e\u0433. \u0410 \u0434\u0430 \u043c\u043e\u043b\u043e\u0434\u0435\u0446. \u0421\u043b\u0430\u0434\u043a\u0438\u0439 \u043c\u0430\u043c\u043a\u0438\u043d \u043f\u0438\u0440\u043e\u0436\u043e\u043a.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":871964,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/871964-vit-ivanov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e855b2c2-e8cf-520a-af4f-38483e631843\/","name":"VIT IVANOV","isVerified":false},"content":{"id":276006,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/276006-pochemu-vam-ne-podoydet-konveyernaya-buhgalteriya-5-prichin","title":"\u041f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0432\u0430\u043c \u041d\u0415 \u043f\u043e\u0434\u043e\u0439\u0434\u0435\u0442 \u043a\u043e\u043d\u0432\u0435\u0439\u0435\u0440\u043d\u0430\u044f \u0431\u0443\u0445\u0433\u0430\u043b\u0442\u0435\u0440\u0438\u044f: 5 \u043f\u0440\u0438\u0447\u0438\u043d"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3105351,"subsite_id":199122,"user_id":231379,"type":"comment_add","id":3105351,"hash":"018b5a57f0629da4df50e4a9577d25a9","date":1628009261,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/277072-peterburzhcy-shest-let-prodavali-personalnye-kondicionery-v-ssha-i-tolko-teper-vyshli-v-rossiyu-put-evapolar?comment=3105351","text":"\u0442\u0443\u0442 \u043f\u043e\u043a\u0430 \"\u0431\u0435\u0437 \u0433\u043c\u043e\" \u043a\u0430\u0442\u0438\u0442","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":231379,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/231379-andrew-freez","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e865b0d2-71fe-8db0-15d1-1d9d7844d376\/","name":"Andrew Freez","isVerified":false},"content":{"id":277072,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/277072-peterburzhcy-shest-let-prodavali-personalnye-kondicionery-v-ssha-i-tolko-teper-vyshli-v-rossiyu-put-evapolar","title":"\u041f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0436\u0446\u044b \u0448\u0435\u0441\u0442\u044c \u043b\u0435\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u043b\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0441\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u043a\u043e\u043d\u0434\u0438\u0446\u0438\u043e\u043d\u0435\u0440\u044b \u0432 \u0421\u0428\u0410 \u0438 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u0432\u044b\u0448\u043b\u0438 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044e: \u043f\u0443\u0442\u044c Evapolar"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3105352,"subsite_id":200396,"user_id":448670,"type":"comment_add","id":3105352,"hash":"ed795b78b691a69d4266d4cff8aee71b","date":1628009287,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/277083-mincifry-zapustilo-prilozhenie-gosklyuch-dlya-sozdaniya-i-hraneniya-elektronnyh-podpisey?comment=3105352","text":"\u0434\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0434\u0432\u0430 :D","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":448670,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/448670-vera-berzan","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c31c1ce5-8470-ba2e-a19a-32e716635deb\/","name":"\u0412\u0435\u0440\u0430 \u0411\u0435\u0440\u0437\u0430\u043d","isVerified":false},"content":{"id":277083,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/277083-mincifry-zapustilo-prilozhenie-gosklyuch-dlya-sozdaniya-i-hraneniya-elektronnyh-podpisey","title":"\u041c\u0438\u043d\u0446\u0438\u0444\u0440\u044b \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u043e \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u00ab\u0413\u043e\u0441\u043a\u043b\u044e\u0447\u00bb \u0434\u043b\u044f \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u044f \u0438 \u0445\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u0435\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3105354,"subsite_id":199124,"user_id":852964,"type":"comment_add","id":3105354,"hash":"80412b3654036514b7bf42efb9ae1fd3","date":1628009308,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/277282-yandeks-market-otmenyaet-zakazy-v-odnostoronnem-poryadke?comment=3105354","text":"\u0414\u043b\u044f \u043a\u0430\u0436\u0434\u043e\u0439 \u0442\u0435\u043c\u044b \u0435\u0441\u0442\u044c \u0441\u0432\u043e\u0439 \u0440\u0430\u0437\u0434\u0435\u043b. \u042d\u0442\u043e \u043e\u0442\u0437\u043e\u0432\u0438\u043a,\u0434\u0430","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":852964,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/852964-ilon-mask","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d89587f5-d813-5638-8959-a52b2f689597\/","name":"\u0418\u043b\u043e\u043d \u041c\u0430\u0441\u043a","isVerified":false},"content":{"id":277282,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/277282-yandeks-market-otmenyaet-zakazy-v-odnostoronnem-poryadke","title":"\"\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u041c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\" \u043e\u0442\u043c\u0435\u043d\u044f\u0435\u0442 \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437\u044b \u0432 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d\u043d\u0435\u043c \u043f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043a\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3105355,"subsite_id":199117,"user_id":640722,"type":"comment_add","id":3105355,"hash":"f5695351f268c0806394ea1a2e137c33","date":1628009323,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/277271-apple-nachala-prodavat-otdelno-klaviaturu-magic-keyboard-c-touch-id-za-14-9-tysyach-rubley?comment=3105355","text":"\u0420\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u044e \u043d\u0430 \u0442\u043e\u043d\u043a\u043e\u0439 5 \u043b\u0435\u0442, \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u043a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0439 \u0434\u0435\u043d\u044c. \u041f\u043e\u043b\u0451\u0442 \u043d\u043e\u0440\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439. \u041e\u0434\u0438\u043d \u0440\u0430\u0437 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b \u0437\u0430\u043b\u0438\u043f\u0430\u0442\u044c delete, \u043d\u043e \u0441\u043d\u044f\u043b \u043a\u043b\u0430\u0432\u0438\u0448\u0443, \u043f\u0440\u043e\u0442\u0451\u0440 \u0432\u0430\u0442\u043d\u043e\u0439 \u043f\u0430\u043b\u043e\u0447\u043a\u043e\u0439 \u0441\u043e \u0441\u043f\u0438\u0440\u0442\u043e\u043c \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u0442\u0432\u043e \u043f\u043e\u0434 \u043d\u0435\u0439, \u0432\u0441\u0451 \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043b\u043e \u043e\u043f\u044f\u0442\u044c.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":640722,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/640722-pavel-evgrafovich","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/574dbae4-a52b-5816-b62d-b578886508c5\/","name":"\u041f\u0430\u0432\u0435\u043b \u0415\u0432\u0433\u0440\u0430\u0444\u043e\u0432\u0438\u0447","isVerified":false},"content":{"id":277271,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/277271-apple-nachala-prodavat-otdelno-klaviaturu-magic-keyboard-c-touch-id-za-14-9-tysyach-rubley","title":"Apple \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u043a\u043b\u0430\u0432\u0438\u0430\u0442\u0443\u0440\u0443 Magic Keyboard c Touch ID \u0437\u0430 14,9 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3105356,"subsite_id":199119,"user_id":886461,"type":"comment_add","id":3105356,"hash":"99dc2b12e82edb8e361cf75938595bb4","date":1628009336,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/277021-kak-milliardery-zadeshevo-skupayut-mestorozhdeniya-zolota-na-etape-kotlovana?comment=3105356","text":"wsj.com

\u0438\u043b\u0438\u00a0

bloomberg.com

\u044f \u0447\u0438\u0442\u0430\u044e \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u044d\u0442\u043e\u00a0","media":[{"type":"link","value":"wsj.com"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":886461,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/886461-dmitriy-grinberg","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/43e469ac-4a06-5d73-beda-1944c862b487\/","name":"\u0414\u043c\u0438\u0442\u0440\u0438\u0439 \u0413\u0440\u0438\u043d\u0431\u0435\u0440\u0433","isVerified":false},"content":{"id":277021,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/277021-kak-milliardery-zadeshevo-skupayut-mestorozhdeniya-zolota-na-etape-kotlovana","title":"\u041a\u0430\u043a \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u0430\u0440\u0434\u0435\u0440\u044b \u0437\u0430\u0434\u0435\u0448\u0435\u0432\u043e \u0441\u043a\u0443\u043f\u0430\u044e\u0442 \u043c\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u0437\u043e\u043b\u043e\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u044d\u0442\u0430\u043f\u0435 \u043a\u043e\u0442\u043b\u043e\u0432\u0430\u043d\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3105357,"subsite_id":199117,"user_id":888097,"type":"comment_add","id":3105357,"hash":"2be68b6718431c9a3687f0ca14c6e6e8","date":1628009337,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/277271-apple-nachala-prodavat-otdelno-klaviaturu-magic-keyboard-c-touch-id-za-14-9-tysyach-rubley?comment=3105357","text":"\u0421\u043f\u0435\u0439\u0441 \u0418\u043a\u0441 \u0438 \u0435\u0433\u043e \u043c\u0430\u043d\u0438\u044f \u043e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u043a\u0438 \u043d\u0430 \u041c\u0430\u0440\u0441 \u0440\u0430\u0441\u043a\u0440\u0438\u0442\u0438\u043a\u043e\u0432\u0430\u043d\u0430 \u0411\u043e\u0440\u0438\u0441\u043e\u043c \u0427\u0435\u0440\u0442\u043a\u043e\u043c (\u043e\u043d\u0430 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043b \u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u0435 \u0441 \u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u0435\u043c \u041a\u043e\u0440\u043e\u043b\u0451\u0432\u044b\u043c), \u041d\u0438\u043b\u043e\u043c \u0410\u0440\u043c\u0441\u0442\u0440\u043e\u043d\u0433\u043e\u043c \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0447\u0438\u043c\u0438","media":[{"type":"video","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a8c70143-acef-5988-bb75-0c65d473cf2e\/"},{"type":"video","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b505558d-3680-56b8-994c-bf8261426aed\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":888097,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/888097-stanislav-sizyakin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/434e7882-6438-5509-973a-b72cc4279c1e\/","name":"\u0421\u0442\u0430\u043d\u0438\u0441\u043b\u0430\u0432 \u0421\u0438\u0437\u044f\u043a\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":277271,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/277271-apple-nachala-prodavat-otdelno-klaviaturu-magic-keyboard-c-touch-id-za-14-9-tysyach-rubley","title":"Apple \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u043a\u043b\u0430\u0432\u0438\u0430\u0442\u0443\u0440\u0443 Magic Keyboard c Touch ID \u0437\u0430 14,9 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3105358,"subsite_id":199122,"user_id":231379,"type":"comment_add","id":3105358,"hash":"fb68899fabea49fb74304f7124db7e85","date":1628009343,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/277072-peterburzhcy-shest-let-prodavali-personalnye-kondicionery-v-ssha-i-tolko-teper-vyshli-v-rossiyu-put-evapolar?comment=3105358","text":"\u043d\u0435 \u0434\u0430\u0439 \u0431\u043e\u0433 \u0438\u043c \u043a\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e \u044d\u043b\u0435\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b \u043f\u0435\u043b\u044c\u0442\u044c\u0435 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0436\u0435\u0442...","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":231379,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/231379-andrew-freez","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e865b0d2-71fe-8db0-15d1-1d9d7844d376\/","name":"Andrew Freez","isVerified":false},"content":{"id":277072,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/277072-peterburzhcy-shest-let-prodavali-personalnye-kondicionery-v-ssha-i-tolko-teper-vyshli-v-rossiyu-put-evapolar","title":"\u041f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0436\u0446\u044b \u0448\u0435\u0441\u0442\u044c \u043b\u0435\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u043b\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0441\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u043a\u043e\u043d\u0434\u0438\u0446\u0438\u043e\u043d\u0435\u0440\u044b \u0432 \u0421\u0428\u0410 \u0438 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u0432\u044b\u0448\u043b\u0438 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044e: \u043f\u0443\u0442\u044c Evapolar"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3105359,"subsite_id":199113,"user_id":446691,"type":"comment_add","id":3105359,"hash":"b2c2d5983435a142140d4650be5aeebd","date":1628009353,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/277207-kak-perezapustit-internet-magazin-dorozhnaya-karta?comment=3105359","text":"\u041d\u0438 \u043e \u0447\u0435\u043c\u2026","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":446691,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/446691-rafael-asriev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d7f87d83-e01e-a739-ea89-90bebd4d9752\/","name":"\u0420\u0430\u0444\u0430\u044d\u043b\u044c \u0410\u0441\u0440\u0438\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":277207,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/277207-kak-perezapustit-internet-magazin-dorozhnaya-karta","title":"\u041a\u0430\u043a \u043f\u0435\u0440\u0435\u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u0442\u044c \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442-\u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d: \u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u043d\u0430\u044f \u043a\u0430\u0440\u0442\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3105360,"subsite_id":200396,"user_id":811736,"type":"comment_add","id":3105360,"hash":"e19f9e9a8f332c22c7395e8fbff8c165","date":1628009380,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/277276-tencent-podala-v-polshe-dokumenty-na-pokupku-1c-entertainment?comment=3105360","text":"\u041a\u0438\u0442\u0430\u0439\u0446\u044b \u0441\u0430\u043c\u0438 \u043d\u0430 \u0442\u043e\u0440\u0440\u0435\u043d\u0442\u044b \u0440\u0435\u043b\u0438\u0437\u043d\u0443\u0442 \u043d\u0430 \u0432\u0435\u0441\u044c \u043c\u0438\u0440.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":811736,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/811736-aleksey-shatin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e0085912-eca4-29a5-4b59-fe41d5406c2b\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0435\u0439 \u0428\u0430\u0442\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":277276,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/277276-tencent-podala-v-polshe-dokumenty-na-pokupku-1c-entertainment","title":"Tencent \u043f\u043e\u0434\u0430\u043b\u0430 \u0432 \u041f\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b \u043d\u0430 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0443 1C Entertainment"},"isAnonymous":false}]}