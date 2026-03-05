В Max отвергли информацию, что отслеживают использование VPN

Информацию об IP-адресах используют для корректной работы звонков, а запросы на серверы Apple и Google нужны для проверки доставки push-уведомлений.Публикации с заголовками «Российский мессенджер Max замечен в обращении к иностранным сервисам определения IP и серверам конкурентов» и «Месседжер Max следит за пользователями VPN? Реверс инжиниринг говорит — да» появились на «Хабре» 4 и 5 марта 2026 года.В пресс-службе Max заявили, что высказанные в них предположения «не соответствуют действительности». По словам разработчиков, информацию об IP-адресах используют для корректной работы звонков.Запросы на серверы Apple и Google необходимы для проверки доставки push-уведомлений. «В сложных сетевых условиях и ограничениях мобильной связи в отдельных регионах — это необходимая мера для корректной работы», — пояснили в Max. Запросы на серверы WhatsApp* и Telegram не отправляют.Используемые технические решения направлены на обеспечение высокого качества работы сервисов — в первую очередь звонков и уведомлений. К персональным данным или пользованию другими сервисами, включая VPN, они не имеют никакого отношения.пресс-служба MaxЛетом 2025 года президент России подписал закон о создании национального мессенджера. Правительство постановило, что им станет Max, а развивать его будет «Коммуникационная платформа», «дочка» VK. По словам последней, на декабрь 2025 года в сервисе зарегистрировалось 75 млн пользователей, среднесуточная аудитория составила 45 млн.*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #max