Евгения Евсеева
Сервисы

«Яндекс» и VK будут посредниками при передаче Mediascope расширенного набора данных об аудитории онлайн-кинотеатров

Компании начнут дополнительно шифровать данные, чтобы обеспечить их безопасность.

  • Об этом сообщил источник РБК, в Минцифры подтвердили информацию.
  • В ноябре 2025 года ведомство предложило обязать сервисы передавать Mediascope бессрочные идентификаторы пользователей, сформированные с использованием номеров телефонов, и «полную информацию о просмотрах конкретных фильмов и сериалов». Сейчас идентификаторы действуют 48 часов, но так «сложно учитывать полную аудиторию сериалов и других видеопроектов», поясняли в министерстве.
  • Бизнес выступал против расширения набора данных об аудитории онлайн-кинотеатров. Больше всего опасения вызывала безопасность данных пользователей.
  • Как пояснили РБК в «Кинопоиске», схема передачи данных в Mediascope будет такой: сначала номера мобильных телефонов пользователей шифруют сами сервисы, а затем передают зашифрованные значения «Яндексу» и VK, которые дополнительно шифруют их собственными ключами. Это должно «максимально» защитить данные.

  • В Минцифры считают, что подобный подход сохранит анонимность пользователей. «Узнать, что смотрел конкретный пользователь, по-прежнему будет невозможно», — заявили в министерстве.

  • Но опасения остаются: так, в Wink считают, посредники, тем более за «дополнительное вознаграждение», не нужны. К тому же, чем больше этапов обмена информацией, тем выше риски утечек. Собеседник РБК в другом онлайн-кинотеатре также опасается, что бизнес рано или поздно окажется вынужден платить за услуги посредника.

#новости

