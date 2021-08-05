10 основных правил успешного интервью с клиентом

Мама, послушай, я подумываю создать приложение с рецептами. Ты сможешь загрузить его на свое устройство и просматривать рецепты, которые тебе нравятся, отмечать свои любимые, сохранять и делиться ими с друзьями. Как ты думаешь, это хорошая идея? — Ну… хммм… конечно, милая. Звучит потрясающе!