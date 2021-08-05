Совладелец Merlion Алексей Абрамов вложил $570 тысяч в сервис для знакомств OneStepDating Статьи редакции
Инвестиции направят на запуск в России.
- В ходе сделки сервис знакомств оценили в $2,85 млн, инвестиции направят на разработку продукта, продвижение и запуск в России на iOS и Android, пишет «Коммерсантъ».
- OneStepDating — сервис знакомств, основанный в феврале 2020 года. В приложении пользователи могут просматривать фото тех, кто находится поблизости и отправлять им сообщения через Bluetooth.
- По данным «Контур.Фокуса», Абрамов получил 20%, 37,5% у гендиректора Сергея Дейнекина, 42,5% владеет Сергей Пехерт. Убыток «Глобал Солюшнс» в 2020 году составил 18,8 млн рублей, выручка — 2 тысячи рублей.
- Теперь проект также планирует привлечь инвестиции для запуска в США. сервис планирует зарабатывать за счёт продажи дополнительных функций и рекламы.
- В апреле 2021 года Алексея Абрамова, как и другого совладельца ИТ-дистрибьютора Merlion Владислава Мангутова, освободили из СИЗО. Их обвиняли в покушении на бывшего гендиректора Merlion Вячеслава Симоненко. В июле освободили последнего обвиняемого по делу — топ-менеджера Бориса Левина.
В чем профит? Блютуз это как?
Есть бабушка мамба и тиндер и куча ещё всякого хлама
Может их идея в том, что блютуз это гарантия того, что человек именно в непосредственной близости от тебя находится.. В вагоне метро если показало кого-то по блютузу, сразу можно начинать глазами искать. С GPS история всё таки другая.
отправлять им сообщения через Bluetooth
Блютус? В 2021 году? Ммммм...
Аиртаг
Открытки, письма, визитки, а че?
"В апреле 2021 года Алексея Абрамова, как и другого совладельца ИТ-дистрибьютора Merlion Владислава Мангутова, освободили из СИЗО. Их обвиняли в покушении на бывшего гендиректора Merlion Вячеслава Симоненко. В июле освободили последнего обвиняемого по делу — топ-менеджера Бориса Левина."
В этой новости самое интересное это вот это! А можно подробнее? Айти дитстрибьюторы в РФ это кровавый бизнес и все держится на откатах и распилах. Всем кто еще не смотрел предлагаю ознакомиться с этим видео. Знаком с одним из товарищей с этого видео.
Может быть они в качестве отката сделали эту инвестицию чтобы их отпустили из СИЗО? интересно узнать кто числится в оунерах этого стартапа) Возможно они напрямую связаны с мафией которая крышует айти сектор.
Или как вариант такой способ отмыть деньги.
Тема напоминает «Съешь инвестора» из-за выбора устаревшей технологической тактики.
А как создать такой сервис знакомств? Вот напишу я бекенд и фронт (с потенциалом на приложение). А дальше что? Как его раскрутить, ла чтобы в него еще и пару лямов долларов вложили инвесторы???
В метро через airdrop рассылать дикпики с подписью «больше в нашем проекте» и ссылка на сайт
Чувак, это статья это всего лишь вершина айсберга, какие там отношения у основателя и инвесторов, может там бандиты напрягли этих ребят и они сделали инвестицию смотрю ролик выше и поймешь что в айти крупные деньги все под крышей бандитов и все что просходит на поверхности не дает понимая о том что внутри происходит. Таких как ты тысячи людей)
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