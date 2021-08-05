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Маша Цепелева

Каршеринги, Avito и другие не смогут использовать сканы документов клиентов по новым требованиям к сбору биометрии — «Ъ» Статьи редакции

Новые правила запретят сбор биометрии компаниям с иностранной долей больше 49% и капиталом менее 500 млн рублей.

  • Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) просит не распространять новые требования к сбору биометрии на компании, которые не передают их через интернет, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отзыв союза.
  • Проект поправок к закону об организации госуслуг разработало Минцифры. По нему компании должны иметь лицензию и право собственности на криптографические средства шифрования, собственный капитал не менее 500 млн рублей и долю иностранного участия не более 49%. Требования должны вступить в силу 1 января 2022 года.
  • Под биометрией можно понимать «даже скан паспорта», расшифровывал РСПП формулировки поправок. Это критично для сервисов каршеринга, платформ Booking.com и Airbnb, Avito (принадлежит зарегистрированной в Нидерландах компании), банка «Тинькофф» (принадлежит кипрской TCS Group) и экосистемы «Яндекса» (принадлежит нидерландской Yandex B.V.), заключает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян.
  • Под требование о минимальном капитале в 500 млн рублей попадут «Сбер», ВТБ, «Ростелеком», «Яндекс» и Mail.ru Group, полагает директор АНО «Инфокультура» Иван Бегтин.
  • Поправки только уточняют действующий порядок работы с биометрией и детализируют принятый в конце 2020 года закон, пояснили «Ъ» в Минцифры.
  • Пока для сбора биометрии и её использования работает Единая биометрическая система, разработанная «Ростелекомом» и Банком России. В феврале 2021 года в ней было зарегистрировано около 164 тысяч россиян. ЕБС пользуются «Сбер», «Тинькофф», ВТБ, «Альфа-банк» и другие.

#новость #биометрия

2482 просмотров
40 40 комментариев
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40 комментариев
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Алексей Кошляков

12

Маразм крепчает

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Il Russ

Алексей
10

Чем ближе конец империи тем безумнее ее законы.Цицерон

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Алексей Кошляков

Il
2

как бы нам всем выжить в этих законах, вот большой вопрос.

Ответить

Il Russ

Алексей
6

Выжить -это наша национальная черта. Если уж СССР пережили то и текущую ситуацию переживем. Я бы по другому вопрос ставил: хочется жить наконец то...а не выживать.

Ответить

Татьяна Иванова

Il
1

Все чаще и чаще вспоминается эта фраза

Ответить

Юрий Другач

Алексей
3

А что лично вам не понравилось?

Ответить

Алексей Кошляков

Юрий
9

товарищ майор, мне все нравится. Извините, простите, спасибо.

Ответить

Il Russ

Алексей
6

))))
— Алло, это анонимный телефон доверия ФСБ? —Да,Алексей Кошляков, что вас волнует? 

Ответить

Игорь Рачук

Il
0

- Меня волнует то, что меня достали звонки от людей, которые ищут Алексея Кошлякова! Меня зовут Маргарита Тихомировна и я приобрела этот номер пять лет назад! 

Ответить

Алексей Кошляков

Игорь
1

Игорь Рачук, перелогиньтесь (-:

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Sergey

Алексей
3
Ответить

Константин

Алексей
0

Но на вопрос вы так и не ответили ) Точнее ответили как первоклассник. Аргументации - 0.

Ответить

Алексей Кошляков

Констан…
0

т.е. по-вашему я обязан отвечать на все вопросы? Пожалуй, я воспользуюсь 51 статьей Конституции РФ, пока её еще не отменили.

Ответить

Константин

Алексей
0

Если вы взялись отвечать на вопрос, то надо отвечать, а не развешивать штампы типа "товарищ майор" на тех, кто либо с вами не согласен, либо хочет понять вашу точку зрения. 

Если вы хотели воспользоваться 51 статьей, то надо было вообще не отвечать, а не выделываться.

Ответить

Алексей Кошляков

Констан…
0

с вами все в порядке?

Ответить

Константин

Алексей
1

А с вами?

Ответить

Алексей

Констан…
0

Авас

Ответить

Константин

Алексей
0

Рукалицо. С такой аргументацией вам на повторный курс в детский сад надо :D 

Ответить

Алексей

Констан…
–1

слушаюсь

Ответить

No Name

Алексей
0

И все же? 

Ответить

Алексей Кошляков

No
0
Ответить

Входной якорь

Юрий
0

К чему этот искусственный барьер привлечения иностранного капитала на рынок?

Ответить

Антон Касимов

3

Почему это вдруг под биометрией РСПП понимает скан паспорта? В проекте нет никаких новых определений, расширяющих биометрию до сканов паспортов.

Ответить

Socolik

Антон
0

вот мне казалось что биометрия это биометрия.. а скан паспорта в это определение ну никак не впихнуть.. ошибался я однако. 

Ответить

Angel Vivaldi

–2

Отличная инициатива, вообще пора весь этот сбор запретить, для всех, не только для авито и прочих, а то потом все эти базы разлетаются по всему инет.

Ответить

Gen Tech

Angel
6

А лучше сразу весь энтирнет запретить, чтобы неповадно было!!
Я тебя уверяю на госулугах или разных гос. сервисах они быстрее разлетаются))

Ответить

Angel Vivaldi

Gen
0

Да это везде разлетается, я разве спорю? За это надо вводить ответственность. А то о том что ты зарегал ИП/ООО банки оповещают раньше чем СМС прилетает из налоговой. Как только делаешь запрос в БКИ тут же звонят банки, уверенно предлагая кредит... слишком много удивительных совпадений.

Ответить

Алексей Кошляков

Angel
0

так это налоговая родимая сливает данные, вот же сюрприз.

Ответить

Angel Vivaldi

Алексей
0

да правда что ли, вот это вы удивили меня (:

Ответить

Алексей Кошляков

Angel
0

дак она и будет продолжать сливать, им закон то что дышло.

Ответить

Angel Vivaldi

Алексей
0

Я же написал что надо ответственность вводить. Сливает не налоговая, сливает СОТРУДНИК налоговой. А вместе с ним и те кто его нанимали, не проверив "чистоту" сотрудника!

Ответить

Александр

Angel
0

Какой такой сотрудник?! Там все автоматизировано, банки по API налоговой забирают все обновления.

Ответить

Angel

Алексан…
1

есть пруф, или так, воздух колыхаем?

Ответить

Socolik

Angel
0

мы спросим у ФНС напрямик ) благо у нас на портале есть их представитель :) большой брат бдит :)

@Игорь   Товарищ Генерал ? Ваше мнение?

Ответить

Socolik

Алексей
0

@Игорь Что ви имеете нам сказать ?

Ответить

Gen Tech

Angel
0

Но здесь цель не предотвратить, а обезвредить 
Это разные смыслы))

Ответить

Angel Vivaldi

Gen
0

Я хз какая тут вообще цель, как по мне так полумера какая-то, но начало положено.

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Gleb Tyutikov

1

Вход в интернет по паспорту после заявления в письменном виде участковому терапевту.

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Иван Кальнов

Gleb
0

Психотерапевту

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Алексей Дымов

0

Все нормально. Продвигают ЕБС

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