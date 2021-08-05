Каршеринги, Avito и другие не смогут использовать сканы документов клиентов по новым требованиям к сбору биометрии — «Ъ» Статьи редакции
Новые правила запретят сбор биометрии компаниям с иностранной долей больше 49% и капиталом менее 500 млн рублей.
- Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) просит не распространять новые требования к сбору биометрии на компании, которые не передают их через интернет, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отзыв союза.
- Проект поправок к закону об организации госуслуг разработало Минцифры. По нему компании должны иметь лицензию и право собственности на криптографические средства шифрования, собственный капитал не менее 500 млн рублей и долю иностранного участия не более 49%. Требования должны вступить в силу 1 января 2022 года.
- Под биометрией можно понимать «даже скан паспорта», расшифровывал РСПП формулировки поправок. Это критично для сервисов каршеринга, платформ Booking.com и Airbnb, Avito (принадлежит зарегистрированной в Нидерландах компании), банка «Тинькофф» (принадлежит кипрской TCS Group) и экосистемы «Яндекса» (принадлежит нидерландской Yandex B.V.), заключает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян.
- Под требование о минимальном капитале в 500 млн рублей попадут «Сбер», ВТБ, «Ростелеком», «Яндекс» и Mail.ru Group, полагает директор АНО «Инфокультура» Иван Бегтин.
- Поправки только уточняют действующий порядок работы с биометрией и детализируют принятый в конце 2020 года закон, пояснили «Ъ» в Минцифры.
- Пока для сбора биометрии и её использования работает Единая биометрическая система, разработанная «Ростелекомом» и Банком России. В феврале 2021 года в ней было зарегистрировано около 164 тысяч россиян. ЕБС пользуются «Сбер», «Тинькофф», ВТБ, «Альфа-банк» и другие.
Маразм крепчает
как бы нам всем выжить в этих законах, вот большой вопрос.
А что лично вам не понравилось?
товарищ майор, мне все нравится. Извините, простите, спасибо.
- Меня волнует то, что меня достали звонки от людей, которые ищут Алексея Кошлякова! Меня зовут Маргарита Тихомировна и я приобрела этот номер пять лет назад!
Но на вопрос вы так и не ответили ) Точнее ответили как первоклассник. Аргументации - 0.
т.е. по-вашему я обязан отвечать на все вопросы? Пожалуй, я воспользуюсь 51 статьей Конституции РФ, пока её еще не отменили.
Если вы взялись отвечать на вопрос, то надо отвечать, а не развешивать штампы типа "товарищ майор" на тех, кто либо с вами не согласен, либо хочет понять вашу точку зрения.
Если вы хотели воспользоваться 51 статьей, то надо было вообще не отвечать, а не выделываться.
с вами все в порядке?
А с вами?
Входной якорь
К чему этот искусственный барьер привлечения иностранного капитала на рынок?
Почему это вдруг под биометрией РСПП понимает скан паспорта? В проекте нет никаких новых определений, расширяющих биометрию до сканов паспортов.
Отличная инициатива, вообще пора весь этот сбор запретить, для всех, не только для авито и прочих, а то потом все эти базы разлетаются по всему инет.
Да это везде разлетается, я разве спорю? За это надо вводить ответственность. А то о том что ты зарегал ИП/ООО банки оповещают раньше чем СМС прилетает из налоговой. Как только делаешь запрос в БКИ тут же звонят банки, уверенно предлагая кредит... слишком много удивительных совпадений.
так это налоговая родимая сливает данные, вот же сюрприз.
да правда что ли, вот это вы удивили меня (:
дак она и будет продолжать сливать, им закон то что дышло.
Я же написал что надо ответственность вводить. Сливает не налоговая, сливает СОТРУДНИК налоговой. А вместе с ним и те кто его нанимали, не проверив "чистоту" сотрудника!
Я хз какая тут вообще цель, как по мне так полумера какая-то, но начало положено.
Вход в интернет по паспорту после заявления в письменном виде участковому терапевту.
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