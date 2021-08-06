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Евгения Евсеева

Сервис для изучения языков Duolingo запустит детское приложение для изучения математики — TechCrunch Статьи редакции

Это будет первый продукт компании в другом сегменте обучения.

  • Duolingo уже начала искать специалиста с докторской степенью по математике, который помог бы создать новое приложение вместе с «небольшой многозадачной командой», пишет TechCrunch.
  • В компании сообщили изданию, что пока приложение находится на ранней стадии разработки. О новом сервисе они расскажут на ежегодной конференции Duocon.
  • TechCrunch, опираясь на описание вакансии, предполагает, что приложение будет ориентировано на школьников 3-8 классов.
  • Пользователи Duolingo неоднозначно отнеслись к идее математического приложения — некоторые считают, что компании стоит сосредоточиться на развитии языковых программ.
  • 28 июля Duolingo вышла на биржу — привлекла $521 млн с капитализацией $3,7 млрд. Компания предлагает курсы на 40 языках, всего у Duolingo примерно 40 млн активных пользователей в месяц.

#новость #duolingo

456 просмотров
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badResistor

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не видел ни одного приложения по математики для детей которое бы способствовало обучению, а не тупому тыканью в экран.

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