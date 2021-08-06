Сервис для изучения языков Duolingo запустит детское приложение для изучения математики — TechCrunch Статьи редакции
Это будет первый продукт компании в другом сегменте обучения.
- Duolingo уже начала искать специалиста с докторской степенью по математике, который помог бы создать новое приложение вместе с «небольшой многозадачной командой», пишет TechCrunch.
- В компании сообщили изданию, что пока приложение находится на ранней стадии разработки. О новом сервисе они расскажут на ежегодной конференции Duocon.
- TechCrunch, опираясь на описание вакансии, предполагает, что приложение будет ориентировано на школьников 3-8 классов.
- Пользователи Duolingo неоднозначно отнеслись к идее математического приложения — некоторые считают, что компании стоит сосредоточиться на развитии языковых программ.
- 28 июля Duolingo вышла на биржу — привлекла $521 млн с капитализацией $3,7 млрд. Компания предлагает курсы на 40 языках, всего у Duolingo примерно 40 млн активных пользователей в месяц.
не видел ни одного приложения по математики для детей которое бы способствовало обучению, а не тупому тыканью в экран.
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Спустя 11 дней после закрытия доступа к ресурсу.