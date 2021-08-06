Google рассматривала частичную или полную покупку Epic в ходе разбирательств перед запуском Fortnite на Android Статьи редакции
Компания предлагала разработчику «королевской битвы» особые условия для запуска в Play Store и предупреждала о том, что загрузка приложений из сторонних источников — «откровенно ужасный опыт».
О том, что Google рассматривала вопрос о поглощении Epic Games, когда компании обсуждали способ запуска Fortnite на Android в 2018 году, стало известно из антимонопольной жалобы Epic против Google.
В обнародованном документе Epic утверждает, что её планы по обходу комиссии Play Store угрожали Google. В жалобе приводится цитата из внутреннего документа Google, в котором намерения Epic называются «заразой», угрожающей компании.
В жалобе Epic не указано, что Google когда-либо обращалась к ней по поводу поглощения. Также в документе не сообщается период, когда происходило это обсуждение. В The Verge отметили, что, вероятно, это происходило в 2018 году, когда Epic начала подготовку к запуску Fortnite на Android.
Epic также сообщила, что Google предложила ей «особую сделку» для запуска «королевской битвы» в Play Store. Один из менеджеров магазина связался с неназванным вице-президентом и соучредителем Epic, чтобы узнать, насколько компания заинтересована в сотрудничестве. Во время разговора сотрудница Google назвала загрузку игры напрямую с её сайта, а не из Play Store — «откровенно ужасным опытом».
Согласно жалобе, сотрудники Epic признали, что сложности, «которые Google навязывает потребителям, желающим напрямую загрузить приложение», приводят к ухудшению пользовательского опыта, так как для этого требуется пройти «более 15 шагов по сравнению с двумя в Play Store или App Store».
В своей жалобе Epic сообщила о внутреннем документе Google, озаглавленного «Ответ Epic» и связанного с намерением компании распространять Fortnite через свой сайт. В нём сотрудник Google сообщил, что это не только ухудшит пользовательский опыт, но и сильно ограничит охват Fortnite среди игроков, которые будут искать игру в Play Store, но не найдут её там. Кроме того, в компании подчеркнули, что прямая загрузка со сторонних сайтов ассоциируется с вредоносными приложениями, что «несовместимо» с брендом Epic.
После того, как в сеть попали подробности дела, их прокомментировал глава Epic Games Тим Суини. По его словам, в ходе разбирательств компания не знала о том, что Google рассматривала возможность покупки Epic.
Также Суини отметил, что Google говорила об ужасном опыте загрузки приложений из сторонних источников, при этом называя Android открытой платформой.
- Fortnite для Android вышла в 2018 году, став доступной для загрузки с сайта Epic Games. Тогда глава компании Тим Суини объяснил решение не запускать игру в Google Play тем, что его не устраивает экономическая модель магазинов приложений, которые берут комиссию 30% с продажи.
- Спор Apple и Epic Games начался летом 2020 года: разработчик добавил в игру Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store и Google Play. В ответ Apple и Google удалили Fortnite из своих магазинов, а разработчик подал на обе компании в суд.
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