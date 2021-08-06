Компания предлагала разработчику «королевской битвы» особые условия для запуска в Play Store и предупреждала о том, что загрузка приложений из сторонних источников — «откровенно ужасный опыт».

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О том, что Google рассматривала вопрос о поглощении Epic Games, когда компании обсуждали способ запуска Fortnite на Android в 2018 году, стало известно из антимонопольной жалобы Epic против Google.

В обнародованном документе Epic утверждает, что её планы по обходу комиссии Play Store угрожали Google. В жалобе приводится цитата из внутреннего документа Google, в котором намерения Epic называются «заразой», угрожающей компании.

Google дошла до того, что поделилась своей монопольной прибылью с партнёрами, чтобы заручиться их поддержкой с целью оградить конкурентов. Она разработала ряд внутренних проектов для борьбы с «заразой», которой она считала попытку Epic и других компаний предложить потребителям и разработчикам конкурентные альтернативы, и даже подумывала о частичной или полной покупке Epic, чтобы подавить эту угрозу. из заявления Epic

В жалобе Epic не указано, что Google когда-либо обращалась к ней по поводу поглощения. Также в документе не сообщается период, когда происходило это обсуждение. В The Verge отметили, что, вероятно, это происходило в 2018 году, когда Epic начала подготовку к запуску Fortnite на Android.

Epic также сообщила, что Google предложила ей «особую сделку» для запуска «королевской битвы» в Play Store. Один из менеджеров магазина связался с неназванным вице-президентом и соучредителем Epic, чтобы узнать, насколько компания заинтересована в сотрудничестве. Во время разговора сотрудница Google назвала загрузку игры напрямую с её сайта, а не из Play Store — «откровенно ужасным опытом».

Один из менеджеров связалась с вице-президентом и соучредителем Epic, чтобы узнать, насколько компания заинтересована в сделке и, среди прочего, обсудить способ загрузки Fortnite на Android напрямую с сайта игры. Согласно записи звонков, она считает прямую загрузку Fortnite «откровенно ужасным опытом» и полагает, что Epic «следует побеспокоиться о том, что большинство желающих не пройдут через 15 и более шагов, которые требуются для установки. из заявления Epic

Согласно жалобе, сотрудники Epic признали, что сложности, «которые Google навязывает потребителям, желающим напрямую загрузить приложение», приводят к ухудшению пользовательского опыта, так как для этого требуется пройти «более 15 шагов по сравнению с двумя в Play Store или App Store».

Google понимает, что многочисленные преграды, которые компания создаёт для прямой загрузки приложений, положительно сказываются на её монополии по распространению приложений и ограничивают возможности разработчиков по продвижению своих программ. из заявления Epic

В своей жалобе Epic сообщила о внутреннем документе Google, озаглавленного «Ответ Epic» и связанного с намерением компании распространять Fortnite через свой сайт. В нём сотрудник Google сообщил, что это не только ухудшит пользовательский опыт, но и сильно ограничит охват Fortnite среди игроков, которые будут искать игру в Play Store, но не найдут её там. Кроме того, в компании подчеркнули, что прямая загрузка со сторонних сайтов ассоциируется с вредоносными приложениями, что «несовместимо» с брендом Epic.

После того, как в сеть попали подробности дела, их прокомментировал глава Epic Games Тим Суини. По его словам, в ходе разбирательств компания не знала о том, что Google рассматривала возможность покупки Epic.

Tim Sweeney @TimSweeneyEpic

https://www.theverge.com/2021/8/6/22612921/google-epic-antitrust-case-court-filings-unsealed This was unbeknownst to us at the time, and because of the court’s protective order we’re just finding out now about Google’s consideration of buying Epic to shut down our efforts to compete with Google Play. В то время нам не было известно об этом, и из-за постановления суда, запрещающего обнародовать сведения, мы только сейчас узнали о том, что Google рассматривала возможность поглощения Epic, чтобы пресечь наши попытки конкурировать с Google Play.

Также Суини отметил, что Google говорила об ужасном опыте загрузки приложений из сторонних источников, при этом называя Android открытой платформой.

Tim Sweeney @TimSweeneyEpic Whether this would have been a negotiation to buy Epic or some sort of hostile takeover attempt is unclear.



Here Google also talks about the “frankly abysmal” sideloading experience they created, all while touting Android publicly as an “open platform”. Должны ли это были быть переговоры о покупке Epic или нечто вроде враждебного поглощения, неизвестно. Также Google говорила об «откровенно ужасном» опыте загрузки приложений из внешних источников, который сама же компания и создала, при этом публично нахваливая Android как «открытую платформу».