Власти задумали обязать учителей и госслужащих перейти на российские мессенджеры и почту к 2022 году — «Ъ» Статьи редакции
Проект предполагает развитие сервисов для управления задачами и электронных документов.
- К декабрю 2021 года Минцифры подготовит документы для перевода сотрудников госорганов и бюджетников на государственную платформу «поддержки рабочих коммуникаций: почту, мессенджеры, сервисы видеосвязи», указано в плане госпрограммы «Создание дополнительных условий для развития информационных технологий», сообщает «Ъ».
- К февралю 2022 года Минобразования и Минпросвещения разработают рекомендации для преподавателей, они должны будут общаться с родителями, школьниками и студентами только через российские сервисы.
- Проект одобрила правительственная комиссия по цифровому развитию 20 июля, сообщили «Ъ» в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Также программа предполагает развитие сервисов для электронного документооборота, управления задачами и других.
- В конце 2020 года Microsoft отказалась продавать программы МГТУ имени Баумана. В апреле 2021 года Zoom запретила госслужащим покупать программу у дистрибуторов.
- Власти хотят к 2024 году перевести на отечественное оборудование и программы владельцев сетей связи, ИТ-системы госорганов, энергетические, финансовые, телекоммуникационные и другие компании. По оценке РСПП, переход обойдётся в 1 трлн рублей.
ПРИНУДИТЕЛЬНО, а чего стеснятся то уже
Ну да. А что плохого в этом? Приходишь в частную компанию а там тебе говорят- вступай в чат телеграм, а ты скажем как и большинство в России любишь вотсап. Но никто же из-за этого не возмущается. Требование работодателя такое. Принудительно заставляют какой-то способ связи использовать. Так везде. Здесь просто будет не телега, а скажем ССГБ какая-нибудь. Скорее всего и разработают на основе чего-нибудь)))
камон, когда ты пользуешься независимым продуктом (допустим, что он тебе не нравится) ты понимаешь, что он работает и развивается для привлечение и удержание аудитории, а когда тебе суют разработку, которая даже нормально функционировать не может, потому что все сделано на коленке и смысл, которой отмыв денег (имхо), то тут ничего хорошего
пример smotrim.ru
Я согласен по качеству разработки и по отмыванию. Но это не в рамках данной статьи, поэтому не стал об этом писать.
И по стоимости этих разработок с вами согласен. Но что теперь - совсем с этими дураками ничего не делать? Госуслуги же сделали и довольно прилично, если сравнить например со спутником или спецвикипедией. )))
Программисты сейчас есть, сделают более-менее. Частник заберёт конкурс и сделает.
Сам вектор - верный. Но хорошую идею можно испортить всегда. Это не повод ничего не делать.
Проблема в "принудиловке".. У гос. услуг есть аналог, ходить ножками и вот это все.. Через приложение/сайт гораздо удобнее (да, не идеал еще, например записался на время, а там живая очередь или на 2 недели вперед кто-то бронирует время, а по факту никого нет.. и запись дальше чем 2 недели - заблокирована).
Так вот, если будет честная конкуренция, то пожалуйста.. (как говорят, люди голосуют рублем). Так тут будет так же, если продукт удобный - люди перейдут (нет, т.к. удобно не будет).
Так зачем этот продукт? Да затем, что это тупо отмыв денег.. Не стоит разработка мессенджера таких денег..
Согласен с гос услугами, сделали хорошо. Был в Европе, там чтобы записаться в больницу, надо было как бабушка идти или звонить в больницу. Нет таких сервисов, есть кривые сайты с дизайном выколи глаз.
Или ещё например. Чтобы взять каршеринг надо идти и оформляться. Документы заполнять. И тд
Я же в мск в приложение зашёл и поехал.
Это не гос. компании сделали (кш), а частники..
В плане IT сервисов в россии все не плохо, взять тот же банкинг.. Но опять же, это не заслуга государства..
глупо сравнивать со спутником, потому что там вообще ничего не делалось, запилили страницу поиска и все, отмыли деньги и ушли в тень
гос услуги - идея крутая, но реализация очень сильно хромает, с их бюджетом и возможностями можно намного лучше продукт сделать
в общем, все к чему касается рука нашего государства, становится очень дорогим хламом
Ну как хорошо, что глупо. Одним ярлыком в вашей коллекции стало меньше. Кому-то, может быть, наконец не достанется.
Если вы внимательно прочтете выше, то увидете, что об этом я писал (сделают скорее всего на основе чего-нибудь).
Поэтому, очевидно, и сравнение со спутником.
Вообще главное, что вектор верный на мой взгляд. Частники сделают более-менее. Качество самих госуслуг как их пользователь оцениваю на 3+, но сравнительно с их отсутствием, когда везде приходилось ходить и стоять очередь - это небо и земля.
Но если вы хотите доказать, что все плохо и что все равно все не так, как сделали бы вы в прекрасной России будущего, то лучше, конечно, не писать. Я не поддерживаю такой образ мыслей.
Как вариант, чтобы доказать какие плохие госуслуги, можете жить без них и ходить везде ногами и ждать своей очереди.
Я думаю смысл в этомьслучае конкретно всё-таки не допустить утечек. Ну и потом уже отмыв конечно же
В том, что хотят обязать использовать эти сервисы родителей.
Эм... вы когда госуслугами пользуетесь (если пользуетесь) - тоже ведь не через вотсапп в итоге с исполнителями переписываетесь?
Никто ж не обяжет родителей свои частные разговоры по ним вести.
Я согласен по отмыванию и качество разработки тоже вызывает подозрение. Но это не в рамках данной статьи, поэтому писать об этом не стал.
Но сам вектор - верный.
И по стоимости этих разработок с вами согласен. Но что теперь - совсем с этими дураками ничего не делать? Госуслуги же сделали и довольно прилично, если сравнить например со спутником или спецвикипедией. )))
Тоже какие-нибудь частники выиграют конкурс, программисты сейчас есть. Сделают более-менее.
Зачем сравнивать жопу с пальцем? На работе пользуются тем, к чему пришли. И никто не запрещает пользоваться чем-то другим тоже. А тут выходит всем навяжут какую-то очередную багнутую херню без права пользоваться чем-то другим и пох, на каком мессенджере до этого была выстроена работа. Действительно тоже самое? Условно говоря, персонал одной школы работал в вайбере, другой в телеге, третьей в одноклассниках. Им так удобно было. Тут приходит государство и говорит: "Вы будете юзать нашу хуйню, которая обязательно проебет все ваши данные, ведь у нас все сервисы такие"
Государство для школы вышестоящяя организация. Если в компании используют slack, но менеджмент решит перейти на teams - все перейдут. Здесь тоже самое. Не вижу ничего плохого в отечественном решении. Вижу много хорошего в том что будут использоваться разработчики и компании внутри страны для этого.
Если в компании используют slack, но менеджмент решит перейти на teams - все перейдут
Опять жопа с пальцем. Еще раз повторю, компания - автономная единица, способная решать чем удобнее пользоваться. Не нравится - иди в другую компанию и пользуйся другим мессенджером. А тут гос-во насильно переводит туда, куда хочет и пох, удобно там, не удобно. И уйти никуда не сможешь, потому что это во всей бюджетки будет.
Вижу много хорошего в том что будут использоваться разработчики и компании внутри страны для этого.
Хоспади, откуда этот патриотизм берется? Вам что, мало багов и сливов данных в госуслугах? Мало той истории, когда базу данных с голосованиями выложили в корне сайта в архиве без пароля?) Любите российских программистов - вперед на росреестр. Опробуйте сайт. Такого дерьма я даже на вордпрессах не видел. Медленный, багнутый, со стабильным выбрасыванием дебаг информации со всем внутреннем устройством директорий стабильно 2-3 раза в неделю. Никто и не чешется.
Минеральный Филипп
не накидывай на вентилятор говна, ничего плохого не делают
Кроме отмыва бабла в размере 1 трлн рублей)
Минеральный
Я лишь о словах чела, что принудительно. Я сам работаю на режимном объекте при ростехе, у нас с начала года постановили использовать внутреннюю почту и мессенджер, но будто кто-то проверяет, используют что удобно. Чел так писал, будто не оставляют альтернатив
Так ты радуешься тому, что в этой стране просто все делают через жопу. Ввели правила - не проверяют. Если так и будет - хорошо. Но только когда есть такие ограничительные законы, никто не мешает ввести небольшие правила, например, требование предоставлять каждый день телефон с проверкой чем ты пользуешься. Или бигдатой проверить каждый день ли ты в правильном мессенджере что-то строчишь или нет.
Чел так писал, будто не оставляют альтернатив
А ты думаешь оставляют? Все эти блокировки телеги, разговоры о том, что мессенджеры - это уши американского фрс и так далее. И тут вдруг принудиловка к использованию отечественного дерьма. Если можно пользоваться альтернативой, зачем нужна ПРИНУДИЛОВКА?
Лучше бы школы отремонтировали и привели в нормальное состояние, а не миллиарды пилили на продукт, который уже до выпуска проиграл своим бесплатным аналогам.
Лучше бы школы отремонтировали, а не миллиарды пилили
Лучше для кого?)
Но есть одна проблема - для промышленного шпионажа и вообще для шпионажа достаточно почитать переписку сотрудников какого-нибудь министерства в чате вотсапа или Вайбера. И вступать в этот чат для этого совершенно необязательно.
Поэтому все госслужащие по идее должны бы общаться через госмессенджер. Либо пользоваться почтой, которая у них и так есть.
Но и тут проблема - сами смартфоны иностранные. То есть железо чужое. Так что с точки зрения безопасности это тоже надо менять.
И давно успеваемость Пети Васечкина из 7Б стала гостайной? Просто если у вас есть покупатель на эту инфу, я готов рискнуть и продать несколько дневников. Свежие. Мая этого года.
А если вы от органов вещаете, то могу вам сдать нескольких предателей Родины, которые по завершении учебного года секретные документы выкинули в мусорку рядом с объектом под кодовым названием "школа".
"Приплели"? В вашем понимании, именно так работают целые министерства, например МинОбр, МинПросвещения?
чё-то куда-то приплетают, и миллиард сюда - миллиард туда...
Триллион? Ну вот это уже неплохая сумма для попила.
Раньше: идея на миллион.
2021: идея на триллион.
С каждым новым шагом, формат все ближе к Северной Корее.
Почему не к Китаю?
Потому что Китай, как не относится к его режиму это мощь и сила. А Россия… они даже величайшему из людей не смогли построить дворец без косяков. Куда им приложения создавать. Максимум в аську добавят несколько новых смайлов за триллион рублей.
3 комментария и все про политику, если приписал дворец то ладно, остроумный
Но давай так, если Россия строит атомные ледоколы и Росатом в других странах развивает атомную энергетику , то может строить все таки умеют? И вроде с программистами у нас все нормально
Теоретики подъехали
Я в целом смотрю, в том числе дипломатию и возможность выезда с оформлением виз, признания вакцины, олимпиады итд.
WeChat в Китае. Хочешь деньги через него, хочешь общение. В принципе, удобно.
Что вы этим хотели сказать?
У Китая есть свой собственный менеджер, аналога которому в России нет и не предвидится. Поэтому сравнение с Китаем недопустимо.
И как зовут этого менеджера?
Минеральный Филипп
Так никто не держит тут под дулом автомата, езжай куда только пожелаешь и живи, зачем сразу накидывать говна и сравнивать режимы
Ахахах классика
Ты поехавший русофоб, братец
Забавно это слышать от чувака с фамилией Штейн
Иронично, что человек думает что на дворе совок и надо писать настоящие ФИО всем. Открою секрет - совка нет, а использовать данные можно любые при регистрации. Лечи русофобию
Вот продолжишь топить Алексей и хавать говно, то скоро обяжут в интернеты выходить по паспорту с настоящим ФИО и тогда тебе будет уже не отвертеться.
Минеральны
Ты сейчас по паспорту выходишь?Принуждают работать где установит партия? Не отдают загран паспорт? Что будет дальше и как будем использовать интернет - вопрос будущего. А сейчас ты почему у мамки такой русофоб вырос? На кассе пятерочки пьяный альфа самец русак шугнул взгядом?
Опять клоуны в комментариях, в чем новость плохая? Почему в Финляндии у школьников для каждой школы свой ФИНСКИЙ сервис, для общения уроков и другого, а у нас не должно быть? Наоборот хорошая новость, в чем смысл пересаживать всех учителей на условный ватсап, когда можно сделать общий сервис для всех школ и городов
Потому что у этих инициаторов идей (которая одна ахуенее другой), как всегда получится опять говно, как было с российскими планшетами, телефонами, отечественной ОС, Российским Офисом и другим ПО.
И заставляют потом это говно жрать в принудительном порядке - а я не копрофил, даже во имя патриотизма.
Потому что ПРИНУДИТЕЛЬНО. Можно было бы сделать свой, лучше Вайбера, или где там мамки школьников сидят. Но зачем, когда можно заставить.
«Принудительно»
Вы точно понимаете как работают государственные институты во всем мире?
Служба в армии при достижении возраста, только одобреные учебники и так далее и тому подобное, вы несете копрофильный бред по привычке
Такая работа государственных институтов власти о которых ты пишешь является видом диктаторской власти, например тоталитаризмом и деспотизмом
Вы точно не учитель, хотя в этом топике хотели показать что да.
Скорее всего вы армянский таксист Вася, ибо эпично слишком пишите. Ибо Израиль, Украину и Швейцарию к примеру где обязательная военная служба, причислять к не демократичным институтам, ну это ватник или кремлебот прям, или как в вашей тусовке поравалить это называется?
У вас есть ребенок школьного возраста?
У вас были проблемы с общением?
Если в стране нет других срочных проблем, можно конечно 1 трлн и на эту затею потратить.
Придётся увольнятся
У HR'a на собеседовании:
- Причина увольнения?
- Нельзя было пользоваться Viber'ом, а мне так нравились эти родительские чаты!
Почему ?
В целом есть коммерческие компании, которые настраивают на использовании корпоративных мессенджеров для работы.
По мне работодатель вполне имеет право требовать вести рабочие чаты в своем (более защищенном, с его точки зрения) мессенджере.
Мы же привыкли общаться по рабочим вопросам с рабочей почты, никто не увольняется от того, что нельзя писать рабочие письма со своего Gmail?
Полностью согласен. Меня больше удивляет то как при наличии корпоративной почты и Битрикс24, сотрудники всё равно общаются через WhatsApp, созваниваются через Zoom и отправляют письма с , yandex и т.д.
Особенно Б24. Как он иногда "съедает" письма клиентов. Нормально завёл компанию, контакт, сделку... Несколько раз отправил письмо клиенту. Долгое ожидание ответа. Смотришь в коорпативную почту, нет ничего, звонок клиенту - а я вам 3 дня назад написал. И действительно в Б24 есть письмо, но не в коорпативной почте потому, что иногда письмо адресуется ящику, начинающемуся с b24. 😂
Мессенджер можно подключить к Б24. Клиенты к сожалению привыкли к Мессенджерам и войсам, да такое бывает и никуда не деться.
А я имею права не работать если в их мессенджерах не будет норм стикеров и мемов
Боже, на vc уже бюджетники сидят (((
Телеграм считается российским?
Конечно. А чей же еще)?
Если месенджер будет хорошо работать, то почему бы и нет? Вот немецкий опыт. Правда только в области здравоохранения: https://matrix.org/blog/2021/07/21/germanys-national-healthcare-system-adopts-matrix Наверное лучше чем зоопарк из ста штук разных разных систем с партизанским способом созданными групповыми чатами.
Я думаю, цель — постепенная подготовка к отключению России от интернета.
Постепенно все критически значимые структуры переводятся на российские программы, когда это будет завершено ничто не помешает повернуть рубильник.
К несогласным применят коррекционные меры воздействия.
Я уже предполагаю, какие названия будут носить сервисы.
1. ГосПочта.
2. ГосВидеосвязь.
3. ГосТелеграф.
Аська - наше всё
Оригинал: "В 2022 году эту инициативу планируется распространить на преподавателей школ и вузов"
@Маша Цепелева: "к 2022 году"
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