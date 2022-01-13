Ставка на небольшие команды и корпорации, верный выбор инвесторов и понимание задач клиентов во время кризиса.

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Стартап Miro (до 2019 года — RealtimeBoard) создали в 2011 году Андрей Хусид и Олег Шардин. Штаб-квартира в Сан-Франциско.



Miro позволяет командам удалённо создавать холсты для визуализации и обсуждения идей: пользователи могут рисовать эскизы, строить схемы и так далее. Есть поддержка Google Docs, Slack, Trello и других приложений для команд.



5 января стартап привлёк $400 млн при оценке в $17,5 млрд. Это его самый крупный раунд — за всё время инвесторы вложили $476,3 млн.

В чём идея Miro

Сооснователь Олег Шардин вспоминал, что изначально «виртуальная доска» RealTimeBoard позволяла создавать презентации, выводить их на проектор и делиться ссылкой.

Команда много экспериментировала, чтобы понять, для кого этот проект, и в 2014 году запустила платную версию для небольших команд и их совместной работы. «С тех пор слово “команда” для нас самое фундаментальное, вокруг которого крутится и бизнес, и продукт», — говорил Шардин.

По словам сооснователя Андрея Хусида, пользователи приходят в Miro, чтобы вместе работать над идеями и проектами: чем больше они вместе хотят работать, тем больше досок им надо. Активные коллаборативные доски — это ключевая метрика и ценность компании, над которой должны фокусироваться все сотрудники.

Что сервис предложил пользователям

На онлайн-досках можно размещать текст, стикеры, комментарии, использовать шаблоны и другие инструменты — Google Workspace, Zoom, Trello, всего свыше 100 приложений.

Некоторые доски собирают на себе до нескольких десятков тысяч объектов, рассказывал Хусид. Всё это «должно шевелиться, причём в браузере на каком-нибудь iPad».

Первые пользователи говорили, что инструмент сильно помогает «визуалам», людям, которым проще понять информацию, посмотрев на неё. По их словам, но доску было легко добавлять новые элементы, а отсутствие ограничений позволяло гибко их сочетать.

Одна из первых версий RealTimeBoard

Чтобы пользователям было удобно, в Miro дизайнеры имеют «серьёзный вес перед разработчиками», существует даже «дизайн-авторитаризм», рассказывал Хусид. Иногда из-за этого разработчикам приходится тратить больше времени на обновления и переделки.

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Сервис используют для удалённых встреч команд, мозговых штурмов, онлайн-семинаров. Также он помогает и в личных целях — например, для проектирования дизайна квартиры или создания генеалогического дерева.

Конкуренты у Miro есть, но их стартап смог превратить в партнёров. Один из крупных игроков — австралийская Atlassian с популярными продуктами для командной работы Jira и Trello. Эти сервисы встроены в Miro, а сама Atlassian инвестировала в стартап. У других сервисов вроде Conceptboard и Stormboard отличаются функции, поэтому назвать их прямыми конкурентами нельзя, говорил партнёр Capital Lab Евгений Шатов.

Что помогло вырасти

Ставка на небольшие команды и корпорации

На старте продукт задумывался как коллективная «рисовалка» и работал по b2c-модели, говорил Forbes сооснователь разработчика игр Alternativa Games Антон Волков. Эта компания — один из первых инвесторов сервиса, который на старте помог и с технологиями, в том числе поделился движком для одновременной обработки действий нескольких пользователей.

Но модель персональных премиум-аккаунтов не приносила ожидаемых доходов, и основатели поняли, что надо ориентироваться в первую очередь на команды, вспоминал Волков.

Тогда же компания изменила свою структуру: появилась команда, которая занялась только методами роста продукта. В том числе она отвечала за эксперименты и объясняла ценность продукта пользователям.

Наш фокус заключается — и всегда был — в том, чтобы позволить командам работать и создавать новые продукты так, будто все сотрудники находятся в одной комнате, независимо от местоположения. Андрей Хусид сооснователь и гендиректор Miro

Дальнейшее изменение собственной структуры позволило монетизировать не только сегмент малого и среднего бизнеса, но и крупный бизнес. Корпорации среди клиентов «дали совершенно другой финансовый эффект», говорил Волков: обычно они становятся постоянными пользователями и исправно платят.

Инвесторы дали денег на рост, ребрендинг помог отстроиться от конкурентов

Перед изменением структуры RealTimeBoard привлекла $1,3 млн от AltaIR Capital и нескольких бизнес-ангелов. На тот момент стартап достиг product-market fit и находился в начале активного роста, свободных денег на который не было, рассказывал Олег Шардин. Инвестиции позволили масштабировать бизнес. Тогда же стартап вышел на самоокупаемость.

Чтобы расти быстрее, в 2018 году RealTimeBoard привлекла ещё $25 млн в раунде А от американской венчурной фирмы Accel и AltaiR Capital. Новые деньги компания планировала потратить на то, чтобы «прыгнуть из 1 млн пользователей в 10-50 млн как можно быстрее», говорил Хусид. К апрелю 2020-го у сервиса было более 5 млн пользователей.

Кроме того, появление американского инвестора помогло осознать потенциал продукта — он не просто помогает распределённым командам, а меняет сам процесс их работы. Чтобы показать, что стартап — уже не просто «онлайн-доска», и отстроиться от конкурентов (на рынке тогда появились сервисы вроде Microsoft Whiteboard), RealTimeBoard сменила название на Miro.

Miro

Поняли задачи команд во время кризиса

Miro была прибыльной и росла в три раза год к году и до пандемии. Но Covid-19 и вынужденная удалёнка в 2020 году подстегнули интерес со стороны бизнеса и образовательных учреждений, говорил Андрей Хусид. Студентам, учебным заведениям и некоммерческим организациям Miro предлагала использовать платформу бесплатно или со скидкой.

На фоне растущего спроса стартап привлёк $50 млн от крупного американского фонда Iconiq Capital. Miro оказалась «в нужном месте в нужное время», писал TechCrunch: одна из основных жалоб удалённых работников — невозможность проводить мозговой штурм с коллегами у доски. Сервис решает эту задачу и позволяет настраивать «базу» для каждой отдельной команды с помощью дополнительных инструментов.

На привлечённые деньги стартап нанял больше сотрудников на все направления — от поддержки до разработки, чтобы не отставать от спроса. Выросли международные команды по продажам и маркетингу, появились инструменты для предприятий и разработчиков, чтобы платформу можно было интегрировать с большим числом бизнес-приложений. Сейчас у компании 1200 сотрудников.

Росту сервиса помогли скорость выпуска обновлений, «культура клиентоориентированности» и «сильное лидерство на рынке», говорил партнёр Iconiq Growth Мэтью Джейкобсон.

Рынок ПО для совместной работы в онлайне быстро растёт в течение нескольких лет, но текущая ситуация резко ускорила будущее и то, как будут работать команды. Miro находится в выгодном положении благодаря надёжной технологии, увлечённой команде и чёткому видению будущего распределённых команд. Мэтью Джейкобсон