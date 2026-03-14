В Мособлдуме предупредили о возможных проблемах с мобильной связью и интернетом в Подмосковье

Жители Москвы жалуются на перебои со связью с начала марта 2026 года.О том, что в Московской области «возможны временные сложности» с мобильной связью и доступом в интернет, рассказал «РИА Новости» глава комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.По его словам, это связано с «предпринимаемыми мерами на федеральном уровне в целях обеспечения безопасности». Он рекомендовал жителям по возможности использовать Wi-Fi и VoWiFi.Жители Москвы начали сообщать о перебоях в работе мобильного интернета и связи с вечера 5 марта 2026 года. Источники «Ъ» связывали это с «внешними ограничениями». Какими — не уточняли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что перебои связаны «с обеспечением безопасности».9-10 марта в Москве «начали масштабно обкатывать "белый список"» — перечень сервисов, которые должны работать при отключениях мобильного интернета, сообщал «Код Дурова». 13 марта источники Forbes и «Ъ» подтверждали: списки заработали. Правда, некоторые собеседники отмечали, что пока только частично. В Минцифры не ответили на запрос Forbes.Совокупный ущерб для бизнеса Москвы за пять дней составил 3-5 млрд рублей, оценивал собеседник «Ъ» на ИТ-рынке. В первую очередь от отключений пострадал малый и средний бизнес.В конце февраля 2026 года президент России Владимир Путин подписал закон об обязанности операторов связи приостанавливать оказание услуг по требованию ФСБ. В этом случае компании не будут нести ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по договору.Таня Боброва