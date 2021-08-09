Покупатели жалуются на продавцов-преследователей с Amazon, которые из-за плохих отзывов заваливают письмами и подарками Статьи редакции
Хотя данные покупателей должны быть закрыты, эту информацию можно достать с помощью сторонних компаний и нечестных сотрудников, рассказывает The Wall Street Journal.
Некоторые дешёвые товары от неизвестных продавцов собирают на Amazon тысячи наивысших оценок, а отрицательных отзывов при этом у них всего несколько. Всё потому, что продавцы нередко просят изменить или удалить публикацию в обмен на компенсацию или ваучер.
Amazon заявляет, что защищает клиентов:
- не позволяет сторонним продавцам связываться с покупателями за пределами внутренних чатов;
- не раскрывает им электронные адреса клиентов;
- запрещает просить написать положительный или удалить отрицательный отзыв.
Однако продавцы находят лазейки, пишет издание. В марте 2021 года жительница Нью-Йорка Кэтрин Скотт приобрела на сайте распылитель растительного масла за $10. Товар хвалили около 1000 покупателей, а его средний рейтинг составлял 4,5 звезды из пяти.
Скотт получила баллончик и поняла, что работает он не так, как заявлял продавец: вместо того чтобы распылять масло, он выплескивает его струей.
Покупательница оставила продавцу HoHousstore негативный отзыв, а неделю спустя получила электронное письмо от самого производителя — компании Auxtun. Она предложила Скотт удалить отзыв, а взамен вернуть деньги.
Скотт требовала вернуть деньги, но удалять отзыв не стала. На следующий день с ней связался другой представитель: он заявил, что негативный отзыв — «смертельный удар» для компании, и взамен на его удаление предложил $20 — вдвое больше стоимости распылителя.
Скотт дважды связывалась с Amazon — в чате поддержки и по электронной почте. В апреле агент по работе с клиентами Amazon обещал Скотт перенаправить запрос команде, вернуться с ответом в течение 48 часов и забанить продавца.
Однако обратной связи Скотт так и не получила. Письма продолжали поступать даже в июле, и тогда покупательница позвонила на горячую линию Amazon — компания обещала расследовать дело.
Но результатов Скотт не увидела: после всех её жалоб продавец по-прежнему работал на сайте, а положительные отзывы остались без проверки. Amazon заблокировала продавца HoHousstore и бренд Auxtun лишь после обращения к ней The Wall Street Journal.
По словам издания, с похожей ситуацией на рынке кухонной утвари столкнулся ещё по меньшей мере десяток покупателей.
Как сторонние продавцы Amazon находят личные данные покупателей
Иногда продавцы пытаются заранее обойти запреты Amazon — например, предлагают покупателю бесплатный подарок, получить который можно, указав адрес электронной почты и номер заказа.
Правда, в марте 2021 года продавец мог найти имя и почтовый адрес Скотт в базе данных Amazon. Доступ к ней компания ограничила лишь в апреле, и теперь продавцы чаще всего видят только город, штат и индекс покупателя.
Один из пользователей Amazon Бен Хендин, как и Скотт, получал письма от продавца и спросил, где тот достал его контактную информацию. Компания, как признался сам продавец, использовала для этого специальное ПО.
Бывший сотрудник Amazon Джеймс Томсон подтвердил, что на рынке существуют инструменты, которые анализируют данные о доставке и сопоставляют её с опубликованными в открытом доступе электронными адресами.
Найти их предлагают и частные фирмы — например, Matic Chain: она сопоставляет имена покупателей с контактными данными с помощью Google и социальных сетей.
В 2018 году издание The Wall Street Journal также сообщало, что некоторые сотрудники продавали данные клиентов. Однако компания заявила, что пресекает любые нарушения, и поэтому ограничила доступ к базе.
Решил на днях перенести номер из Билайна в MCN Telecom. Подал заявление на сайте MCN. Спустя время (2го августа) получаю звонок от оператора из MNP с новостью, что Билайн отменил перенос. Причину они не знают, так как Билайн просто молча отклоняет заявки, не сообщая никому причины отмены переноса. В дальнейшем со стороны MCN предприняты ещё 2…
Самый северный акселератор инновационных проектов России «Б8» продолжает новый набор стартапов на программу акселерации. Интересны ИТ-проекты со всей России. Стартапы должны иметь первые продажи и потенциал к масштабируемости. Подать заявку можно на сайте.
В Teleperformance со штатом свыше 380 тысяч человек говорят, что тестируют видеоанализ только в трёх странах, а сотрудники дали согласие.
Всем привет! Я Марина Краснова, CEO ВКонтакте. Это мой первый пост на VC, он будет про аудиторию социальной сети ВКонтакте и динамику её изменения за последние несколько лет.
10% самых низкооплачиваемых работников получают 20 тысяч рублей, 10% с высокой зарплатой — 375 тысяч.
Здравствуйте дорогие читатели vc.ru, буквально на днях столкнулся с проблемой.
Стартап Legium.io привлёк 10 млн рублей в обмен на долю в размере 4,5% от бизнес-ангела Дениса Аленина. В 2019 году стартап стал одним из победителей акселератора Sber500, а в 2020 году получил 10 млн рублей от Сбера в обмен на 8,06% доли. За год оценка Legium.io выросла почти вдвое и составляет 222 млн рублей.
Чем популярнее становилась компания, тем чаще злился её руководитель: он уходил с совещаний, увольнял сотрудников и менеджеров. Детали из материалов журналиста Тима Хиггинса описывает Business Insider.
Купить место можно за криптовалюту.
Рейтинг компаний, откуда «хантят белых воротничков» — офисных сотрудников, которые занимаются интеллектуальной работой.