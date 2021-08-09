Хотя данные покупателей должны быть закрыты, эту информацию можно достать с помощью сторонних компаний и нечестных сотрудников, рассказывает The Wall Street Journal.

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Некоторые дешёвые товары от неизвестных продавцов собирают на Amazon тысячи наивысших оценок, а отрицательных отзывов при этом у них всего несколько. Всё потому, что продавцы нередко просят изменить или удалить публикацию в обмен на компенсацию или ваучер.

Amazon заявляет, что защищает клиентов:

не позволяет сторонним продавцам связываться с покупателями за пределами внутренних чатов;

не раскрывает им электронные адреса клиентов;

запрещает просить написать положительный или удалить отрицательный отзыв.

Однако продавцы находят лазейки, пишет издание. В марте 2021 года жительница Нью-Йорка Кэтрин Скотт приобрела на сайте распылитель растительного масла за $10. Товар хвалили около 1000 покупателей, а его средний рейтинг составлял 4,5 звезды из пяти.

Скотт получила баллончик и поняла, что работает он не так, как заявлял продавец: вместо того чтобы распылять масло, он выплескивает его струей.

Покупательница оставила продавцу HoHousstore негативный отзыв, а неделю спустя получила электронное письмо от самого производителя — компании Auxtun. Она предложила Скотт удалить отзыв, а взамен вернуть деньги.

В конце сообщения Auxtun писала: «Если вы не ответите на письмо, мы решим, что вы его не получили и продолжим писать». Так и случилось: письма приходили порой через каждые несколько часов.

Скотт требовала вернуть деньги, но удалять отзыв не стала. На следующий день с ней связался другой представитель: он заявил, что негативный отзыв — «смертельный удар» для компании, и взамен на его удаление предложил $20 — вдвое больше стоимости распылителя.

Скотт дважды связывалась с Amazon — в чате поддержки и по электронной почте. В апреле агент по работе с клиентами Amazon обещал Скотт перенаправить запрос команде, вернуться с ответом в течение 48 часов и забанить продавца.

Однако обратной связи Скотт так и не получила. Письма продолжали поступать даже в июле, и тогда покупательница позвонила на горячую линию Amazon — компания обещала расследовать дело.

Но результатов Скотт не увидела: после всех её жалоб продавец по-прежнему работал на сайте, а положительные отзывы остались без проверки. Amazon заблокировала продавца HoHousstore и бренд Auxtun лишь после обращения к ней The Wall Street Journal.

По словам издания, с похожей ситуацией на рынке кухонной утвари столкнулся ещё по меньшей мере десяток покупателей.

Как сторонние продавцы Amazon находят личные данные покупателей

Иногда продавцы пытаются заранее обойти запреты Amazon — например, предлагают покупателю бесплатный подарок, получить который можно, указав адрес электронной почты и номер заказа.

Так, Скотт вместе со спреем предложили ваучер на кулинарный термометр. При этом сама Amazon считает подобные «приложения» к покупке нарушением политики компании.



Правда, в марте 2021 года продавец мог найти имя и почтовый адрес Скотт в базе данных Amazon. Доступ к ней компания ограничила лишь в апреле, и теперь продавцы чаще всего видят только город, штат и индекс покупателя.

Один из пользователей Amazon Бен Хендин, как и Скотт, получал письма от продавца и спросил, где тот достал его контактную информацию. Компания, как признался сам продавец, использовала для этого специальное ПО.

Бывший сотрудник Amazon Джеймс Томсон подтвердил, что на рынке существуют инструменты, которые анализируют данные о доставке и сопоставляют её с опубликованными в открытом доступе электронными адресами.

Найти их предлагают и частные фирмы — например, Matic Chain: она сопоставляет имена покупателей с контактными данными с помощью Google и социальных сетей.

Похожая компания — ZonBoost — обещает достать адрес покупателя за $60.

В 2018 году издание The Wall Street Journal также сообщало, что некоторые сотрудники продавали данные клиентов. Однако компания заявила, что пресекает любые нарушения, и поэтому ограничила доступ к базе.