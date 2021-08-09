Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{"id":5097,"title":"\u041f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0435\u043a\u0438\u0442\u0435 \u0432 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0443 \u0442\u0443\u0440\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432 \u0438 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0443 \u043e\u0442 \u0430\u043a\u0441\u0435\u043b\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u0430","url":"\/redirect?component=advertising&id=5097&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/274398&hash=37380e26d7e18a53827df77f3494106574fc9389fcbf0d03cb47fab2464f807b","isPaidAndBannersEnabled":false}
Сервисы
Полина Лааксо

Покупатели жалуются на продавцов-преследователей с Amazon, которые из-за плохих отзывов заваливают письмами и подарками Статьи редакции

Хотя данные покупателей должны быть закрыты, эту информацию можно достать с помощью сторонних компаний и нечестных сотрудников, рассказывает The Wall Street Journal.

1 1 комментарий
242 просмотров

Некоторые дешёвые товары от неизвестных продавцов собирают на Amazon тысячи наивысших оценок, а отрицательных отзывов при этом у них всего несколько. Всё потому, что продавцы нередко просят изменить или удалить публикацию в обмен на компенсацию или ваучер.

Amazon заявляет, что защищает клиентов:

  • не позволяет сторонним продавцам связываться с покупателями за пределами внутренних чатов;
  • не раскрывает им электронные адреса клиентов;
  • запрещает просить написать положительный или удалить отрицательный отзыв.

Однако продавцы находят лазейки, пишет издание. В марте 2021 года жительница Нью-Йорка Кэтрин Скотт приобрела на сайте распылитель растительного масла за $10. Товар хвалили около 1000 покупателей, а его средний рейтинг составлял 4,5 звезды из пяти.

Скотт получила баллончик и поняла, что работает он не так, как заявлял продавец: вместо того чтобы распылять масло, он выплескивает его струей.

Покупательница оставила продавцу HoHousstore негативный отзыв, а неделю спустя получила электронное письмо от самого производителя — компании Auxtun. Она предложила Скотт удалить отзыв, а взамен вернуть деньги.

В конце сообщения Auxtun писала: «Если вы не ответите на письмо, мы решим, что вы его не получили и продолжим писать». Так и случилось: письма приходили порой через каждые несколько часов.

Скотт требовала вернуть деньги, но удалять отзыв не стала. На следующий день с ней связался другой представитель: он заявил, что негативный отзыв — «смертельный удар» для компании, и взамен на его удаление предложил $20 — вдвое больше стоимости распылителя.

Реклама на vc.ru Отключить рекламу

Скотт дважды связывалась с Amazon — в чате поддержки и по электронной почте. В апреле агент по работе с клиентами Amazon обещал Скотт перенаправить запрос команде, вернуться с ответом в течение 48 часов и забанить продавца.

Однако обратной связи Скотт так и не получила. Письма продолжали поступать даже в июле, и тогда покупательница позвонила на горячую линию Amazon — компания обещала расследовать дело.

Но результатов Скотт не увидела: после всех её жалоб продавец по-прежнему работал на сайте, а положительные отзывы остались без проверки. Amazon заблокировала продавца HoHousstore и бренд Auxtun лишь после обращения к ней The Wall Street Journal.

По словам издания, с похожей ситуацией на рынке кухонной утвари столкнулся ещё по меньшей мере десяток покупателей.

Как сторонние продавцы Amazon находят личные данные покупателей

Иногда продавцы пытаются заранее обойти запреты Amazon — например, предлагают покупателю бесплатный подарок, получить который можно, указав адрес электронной почты и номер заказа.

Так, Скотт вместе со спреем предложили ваучер на кулинарный термометр.

При этом сама Amazon считает подобные «приложения» к покупке нарушением политики компании.

Правда, в марте 2021 года продавец мог найти имя и почтовый адрес Скотт в базе данных Amazon. Доступ к ней компания ограничила лишь в апреле, и теперь продавцы чаще всего видят только город, штат и индекс покупателя.

Один из пользователей Amazon Бен Хендин, как и Скотт, получал письма от продавца и спросил, где тот достал его контактную информацию. Компания, как признался сам продавец, использовала для этого специальное ПО.

Бывший сотрудник Amazon Джеймс Томсон подтвердил, что на рынке существуют инструменты, которые анализируют данные о доставке и сопоставляют её с опубликованными в открытом доступе электронными адресами.

Найти их предлагают и частные фирмы — например, Matic Chain: она сопоставляет имена покупателей с контактными данными с помощью Google и социальных сетей.

Похожая компания — ZonBoost — обещает достать адрес покупателя за $60.

В 2018 году издание The Wall Street Journal также сообщало, что некоторые сотрудники продавали данные клиентов. Однако компания заявила, что пресекает любые нарушения, и поэтому ограничила доступ к базе.

В 2020 году мы удалили более 200 млн фальшивых отзывов до того, как покупатели успевали их прочитать. И более 99% внутренних проверок мы проводили по собственной инициативе.

Amazon

#amazon #отзывы

1 1 комментарий
4
{ "author_name": "Полина Лааксо", "author_type": "editor", "tags": ["\u043e\u0442\u0437\u044b\u0432\u044b","amazon"], "comments": 1, "likes": 4, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 279537, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 09 Aug 2021 20:02:22 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
1 комментарий
Популярные
По порядку

Полный хот-дог

0

Ждем probiv.pokupki.market.yandex.ru

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 1 комментарий
Приёмная
Name Lastname
Очередные факапы Билайна при MNP к другому оператору

Решил на днях перенести номер из Билайна в MCN Telecom. Подал заявление на сайте MCN. Спустя время (2го августа) получаю звонок от оператора из MNP с новостью, что Билайн отменил перенос. Причину они не знают, так как Билайн просто молча отклоняет заявки, не сообщая никому причины отмены переноса. В дальнейшем со стороны MCN предприняты ещё 2…

4 4 комментария
5
Стартапы Якутии
Акселератор «Б8» ищет перспективные стартапы с потенциалом масштабирования

Самый северный акселератор инновационных проектов России «Б8» продолжает новый набор стартапов на программу акселерации. Интересны ИТ-проекты со всей России. Стартапы должны иметь первые продажи и потенциал к масштабируемости. Подать заявку можно на сайте.

0 Обсудить
1
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Карьера
Маша Цепелева
Организатор колл-центров для Amazon потребовал от работников на удалёнке установить камеры для «контроля эффективности» Статьи редакции

В Teleperformance со штатом свыше 380 тысяч человек говорят, что тестируют видеоанализ только в трёх странах, а сотрудники дали согласие.

84 84 комментария
29
ВКонтакте
Аудитория ВКонтакте 2021: ежегодный рост продолжается

Всем привет! Я Марина Краснова, CEO ВКонтакте. Это мой первый пост на VC, он будет про аудиторию социальной сети ВКонтакте и динамику её изменения за последние несколько лет.

82 82 комментария
17
Финансы
Маша Цепелева
Исследование: Москва — лидер по зарплатному неравенству в России, самые низкие и высокие зарплаты отличаются в 17,9 раза Статьи редакции

10% самых низкооплачиваемых работников получают 20 тысяч рублей, 10% с высокой зарплатой — 375 тысяч.

580 580 комментариев
43
Приёмная
No One
«М.Видео» продали бракованный жесткий диск, вскрытие показало, что я подменил его

Здравствуйте дорогие читатели vc.ru, буквально на днях столкнулся с проблемой.

35 35 комментариев
13
Sber500
​Выпускник акселератора Sber500 — сервис электронного документооборота Legium.io — привлёк новые инвестиции

Стартап Legium.io привлёк 10 млн рублей в обмен на долю в размере 4,5% от бизнес-ангела Дениса Аленина. В 2019 году стартап стал одним из победителей акселератора Sber500, а в 2020 году получил 10 млн рублей от Сбера в обмен на 8,06% доли. За год оценка Legium.io выросла почти вдвое и составляет 222 млн рублей.

2 2 комментария
0
eBay
eBay и Skillbox запускают курс для будущих экспортеров
1 1 комментарий
0
Карьера
Полина Лааксо
Сотрудники гадали, кого Маск «сожрёт» перед совещанием: детали работы в Tesla из новой книги о ней Статьи редакции

Чем популярнее становилась компания, тем чаще злился её руководитель: он уходил с совещаний, увольнял сотрудников и менеджеров. Детали из материалов журналиста Тима Хиггинса описывает Business Insider.

Гендиректор Tesla Илон Маск Getty Images
51 51 комментарий
29
Будущее
Евгения Евсеева
SpaceX и канадский стартап запустят спутник для трансляции рекламы в космосе Статьи редакции

Купить место можно за криптовалюту.

40 40 комментариев
11
Карьера
Лиана Липанова
Выходцев из «Сбера» хотят нанять намного реже, чем из «Яндекса» или X5: исследование Алёны Владимирской Статьи редакции

Рейтинг компаний, откуда «хантят белых воротничков» — офисных сотрудников, которые занимаются интеллектуальной работой.

84 84 комментария
34
Больше статей
null