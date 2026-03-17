Власти Санкт-Петербурга предупредили о возможных отключениях мобильного интернета «в целях безопасности»

При этом замглавы комитета Госдумы по информполитике заявил, что мобильный интернет заработает в крупных городах в течение одной-двух недель.Городской комитет по информатизации и связи рекомендует подключаться через точки Wi-Fi SPB_FREE, пишет «Фонтанка».По данным Downdetector на 17 марта 2026 года, горожане пожаловались на сбои более 5700 раз за сутки. По словам издания, работают сайты из «белого списка», но не у всех.Замглавы комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил, что мобильный интернет заработает в крупных городах в течение одной-двух недель. «Я считаю, что вот эти пусконаладочные работы идут, вот эта система, скажем так, маршрутизации трафика, она, наверное, в большей степени настроена», — добавил он.С начала марта на перебои в работе мобильной связи и интернета жалуются в Москве. 14 марта о возможных проблемах с мобильной связью и интернетом предупредили и в Мособлдуме.Источники «Ъ» на телеком-рынке связывали проблемы с «внешними ограничениями». Какими — не уточняли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что перебои связаны «с обеспечением безопасности». Свинцов говорил, что сбои в столице — временные и продлятся «пять-десять дней», но точечные отключения продолжатся.