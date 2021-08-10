Разработчик CRM Salesforce запустит онлайн-кинотеатр для сериалов и видео про бизнес Статьи редакции
На ней будут доступны оригинальные сериалы от компании, подкасты и другие программы.
- Salesforce надеется использовать сервис как маркетинговый инструмент, чтобы помочь людям усовершенствовать навыки и привлечь клиентов к другим своим продуктам.
- На платформе будут бесплатно доступны оригинальные программы, подкасты и контент, созданный клиентами. Для запуска сервиса компания наняла 50 ведущих редакторов, сценаристов и продюсеров вещания, пишет Axios.
- Salesforce построила собственную студию и сняла шесть сериалов. Также компания запустила четыре канала для трансляций с мероприятий. Платформа станет доступна в сентябре.
- По словам директора по маркетингу Сары Франклин, компания не планирует предлагать рекламу или взимать плату за неё. Успех платформы будет измеряться по количеству бесплатных подписчиков и просмотров.
- Зрители смогут сами настроить, какой контент смотреть в зависимости от отрасли или интересующейся темы. Например, это могут быть видео о продажах, финансовых услугах или ИИ.
- Первыми доступ к платформе получат участники, зарегистрировавшиеся на конференции Dreamforce, которая пройдёт в сентябре 2021 года.
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