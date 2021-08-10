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Nazigul Jusupova

Разработчик CRM Salesforce запустит онлайн-кинотеатр для сериалов и видео про бизнес Статьи редакции

На ней будут доступны оригинальные сериалы от компании, подкасты и другие программы.

  • Salesforce надеется использовать сервис как маркетинговый инструмент, чтобы помочь людям усовершенствовать навыки и привлечь клиентов к другим своим продуктам.
  • На платформе будут бесплатно доступны оригинальные программы, подкасты и контент, созданный клиентами. Для запуска сервиса компания наняла 50 ведущих редакторов, сценаристов и продюсеров вещания, пишет Axios.
  • Salesforce построила собственную студию и сняла шесть сериалов. Также компания запустила четыре канала для трансляций с мероприятий. Платформа станет доступна в сентябре.
  • По словам директора по маркетингу Сары Франклин, компания не планирует предлагать рекламу или взимать плату за неё. Успех платформы будет измеряться по количеству бесплатных подписчиков и просмотров.
  • Зрители смогут сами настроить, какой контент смотреть в зависимости от отрасли или интересующейся темы. Например, это могут быть видео о продажах, финансовых услугах или ИИ.
  • Первыми доступ к платформе получат участники, зарегистрировавшиеся на конференции Dreamforce, которая пройдёт в сентябре 2021 года.
Salesforce+ Salesforce

#новости #salesforce

768 просмотров
7 7 комментариев
6
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7 комментариев
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Yury Kotov

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Я бы сериал о Яндексе посмотрел

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Новогодние Каникулы

Yury
1

Про таксистов?

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Изя Слоу

Yury
0

Привет

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Murat Oshroev

0

Крутая CRM, но в России какие-то странные реселлеры: один пропал, второй вообще не вышел на связь, третий потратил моё время и тоже исчез. 

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Nikita Stepnov

Murat
1

Потому что сериальчики про бизнес сами себя не просмотрят.

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Костя Жажиев

0

Такие новости радуют, люди делают что-то для людей и без явной монетизации

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Nikita Stepnov

Костя
1

А потом фигак и половина их идет на мороз, потому что компания перестала показывать сорокапроцентный рост и вообще рост.

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