Google запретит таргетировать рекламу на несовершеннолетних и разрешит им удалять свои фотографии из поиска Статьи редакции
В январе 2020 года компания запретила таргетированную рекламу в роликах для детей на YouTube.
Google будет блокировать таргетинг рекламы на основе возраста, пола или интересов людей младше 18 лет. Изменения политики конфиденциальности будут появляться постепенно в течение «ближайших недель и месяцев».
- Кроме того, компания разрешит по запросу удалять из поисковой выдачи изображения с детьми. Фотографии не удалятся из интернета, но позволят контролировать попавшие в поиск данные.
- При загрузке видео детьми YouTube будет по умолчанию делать их приватными. Также несовершеннолетние смогут выбирать, кто сможет просматривать их контент на платформе. В учётных записях пользователей младше 18 лет будет по умолчанию будет включаться функция «безопасного поиска».
- В январе 2020 года YouTube запретила таргетированную рекламу в видео для детей и решила не добавлять такой контент в «Рекомендации». «Союзмультфильм» жаловалась, что из-за новых правил сервиса за год потеряла половину выручки с YouTube.
- В июле 2021 года таргетинг на несовершеннолетних запретили Instagram и Facebook. Также Instagram по умолчанию будет делать новые учётные записи подростков до 16 лет закрытыми.
- 6 августа об усилении защиты детей объявила Apple. Компания внедрила функции в трёх областях — «Сообщениях», фотографиях в iCloud и в Siri. С осени 2021 года системы начнут размывать откровенные снимки для детей до 12 лет в iMessage, проверять фотографии в облаке iCloud на детское порно и давать советы по безопасности детям и родителям в Siri.
Ну все, дорогие родители... На детях теперь не заработаешь
Новым проектам "детских блогов" уже с предыдущих ограничений стало в разы сложнее, но у тех, кто успел развиться до этого все нормально - живут за счёт просто показов рекламных (не таргетированных) + монетизируют популярность как могут (интеграции, игры, партнерки и даже онлайн-курсы). В общем, эти изменения даже не заметят м продолжат зарабатывать
ну да - ну да, щас бы в инете свой настоящий возраст указывать
А в чём абуз? Есть жгучее желание смотреть рекламу одежды и мотоциклов как все взрослые?)
Вы же понимаете, что конкретно Google не смотрит в то, что указали на каком-нибудь Facebook или левом форуме, он делает профилирование исходя из вашего поведения, истории оплат и прочего такого?
Какая-то истерия началась.
Но при этом детские модельные агенства живут и процветают
Комментарий удален
Да кто вообще Гуглом пользуется когда Яндекс Картинки есть? Я всегда маленьких голеньких деток там смотрю или в Одноклассниках и не ставлю Классы
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