Разработчик антивирусов Norton купит конкурирующий Avast за более чем $8 млрд Статьи редакции
После слияния компания планирует объединить технологии для новых продуктов.
- Объединение компаний завершится после того, как NortonLifeLock выкупит все акции Avast. Переговоры о сделке начались в июле.
Акционеры Avast смогут выбрать между двумя вариантами оплаты: либо по $2,37 за каждую акцию и 0,19 новой акции NortonLifeLock, либо по $7,61 и 0,03 акции NortonLifeLock. Сумма сделки в зависимости от выбранного варианта — от $8,1 до $8,6 млрд.
- Общее количество действующих пользователей составит 500 млн, компании смогут расширить географию и разработать новые продукты, используя «сильные стороны Avast в области конфиденциальности и NortonLifeLock — в области идентификации». Компании рассчитывают на «двузначный рост выручки в долгосрочной перспективе». Выручка Avast в 2020 году составила $892,9 млн, выручка Norton — $2,4 млрд.
- После завершения сделки гендиректор Norton Винсент Пилет и финдиректор Norton Натали Дерс останутся на своих должностях, а гендиректор Avast Ондржей Влчек будет президентом компании и членом совета директоров. Сооснователь Avast Павел Баудиш войдет в совет директоров NortonLifeLock как независимый директор.
- После слияния у NortonLifeLock будет две штаб-квартиры: в Праге и американском городе Темпе. Объединенная компания будет торговаться на бирже Nasdaq.
- Avast занимается разработкой антивирусов для розничных клиентов и малого бизнеса с 2010 года. Антивирус Norton существует с 1991 года. NortonLifeLock раньше называлась Symantec — до продажи в 2019 году Broadcom своего корпоративного направления за $10,7 млрд.
От этих антивирусов избавиться сложнее, чем от вирусов
От последствий вируса избавиться сложнее, чем от антивируса
"Никогда не пользуйся презервативами – в них ты ничего не почувствуешь!"
(с) Не грози южному централу попивая сок в своём квартале
"Avast занимается разработкой антивирусов для розничных клиентов и малого бизнеса с 2010 года"
Что имеется ввиду?
На Википедии Avast a.k.a Alwill software работает с 1988. Их антивирус Avast выходил ещё на windows xp и помогал высрать кирпичей, когда внезапно женским голосом сообщал "вирусная база обновлена" посреди ночи.
P.S. ПК оставляли работать, чтобы скачать что-нибудь во время ночных безлимиов у провайдеров.
Norton Commander!
Это вы так до первого раза, залетит как ни будь дрянь и зашифрует все данные на компе, потом очень внимательно будете к антивирусам относится. Прошел такое как то.
Раз в год проверяю компьютер на наличие вирусов (тупо для собственного спокойствия). Но никогда не была в восторге от нортона и аваста, уже привыкла к касперскому.
Сейчас набежит толпа "у меня нет антивируса - и все нормально!". Котики, эпоха вирусов, которые показывали на экране прыгающие окна, прошла лет 20 назад. Современные вирусы максимально незаметны, тихо сидят ждут своего часа, чтобы при удобном случае спи*дить пароли, данные карт, документы, фотки, переписки и т.п.
Раз в год проверяю касперским комп себе и своей не самой продвинутой в технологиях маме. Ничего не нахожу уже много лет.
Если человек осознанно раз пять согласится запустить стремный файл и отключит встроенную защиту в настройках, его никто не спасет.
Удивительно что не Аваст покупает Нортона. Кто-нибудь знает, откуда у Нортона столько денег? Чем они занимались последние 20 лет? Их антивирусом же никто не пользовался.
А какой смысл в этих антивирусах, если по каким-то рейтингам встроенный в винду их обходит?
Неоднократно наблюдал исследования, что встроенный не самый плохой, но ещё не дотягивает до Касперского, Нортона, Аваст и т д.
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