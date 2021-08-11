Машина времени для бизнеса. Как digital-компании добиться успеха на рынке Дубая

CoMagic начала работу в Дубае под брендом CallGear в начале 2020 года. Каспарс Кивриньш, руководитель CallGear (зарубежного бренда компании-разработчика сквозной аналитики и коллтрекинга CoMagic) рассказал об этом перспективном и своеобразном рынке и о том, как действовать digital-компаниям, чтобы достичь на нем успеха.