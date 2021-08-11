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Маша Цепелева

Разработчик антивирусов Norton купит конкурирующий Avast за более чем $8 млрд Статьи редакции

После слияния компания планирует объединить технологии для новых продуктов.

  • Объединение компаний завершится после того, как NortonLifeLock выкупит все акции Avast. Переговоры о сделке начались в июле.

  • Акционеры Avast смогут выбрать между двумя вариантами оплаты: либо по $2,37 за каждую акцию и 0,19 новой акции NortonLifeLock, либо по $7,61 и 0,03 акции NortonLifeLock. Сумма сделки в зависимости от выбранного варианта — от $8,1 до $8,6 млрд.

  • Общее количество действующих пользователей составит 500 млн, компании смогут расширить географию и разработать новые продукты, используя «сильные стороны Avast в области конфиденциальности и NortonLifeLock — в области идентификации». Компании рассчитывают на «двузначный рост выручки в долгосрочной перспективе». Выручка Avast в 2020 году составила $892,9 млн, выручка Norton — $2,4 млрд.
  • После завершения сделки гендиректор Norton Винсент Пилет и финдиректор Norton Натали Дерс останутся на своих должностях, а гендиректор Avast Ондржей Влчек будет президентом компании и членом совета директоров. Сооснователь Avast Павел Баудиш войдет в совет директоров NortonLifeLock как независимый директор.
  • После слияния у NortonLifeLock будет две штаб-квартиры: в Праге и американском городе Темпе. Объединенная компания будет торговаться на бирже Nasdaq.
  • Avast занимается разработкой антивирусов для розничных клиентов и малого бизнеса с 2010 года. Антивирус Norton существует с 1991 года. NortonLifeLock раньше называлась Symantec — до продажи в 2019 году Broadcom своего корпоративного направления за $10,7 млрд.

#новость #Norton #avast

1495 просмотров
29 29 комментариев
9
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29 комментариев
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Эдуард Чистяков

14

От этих антивирусов избавиться сложнее, чем от вирусов

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Юрий Другач

Эдуард
1

От последствий вируса избавиться сложнее, чем от антивируса

Ответить

Vlad Zloy

Юрий
4

Снес антивирус год назад. Единственное последствие - пропали тормоза на компе.

Ответить

bastardos_no_pas

Vlad
0

"Никогда не пользуйся презервативами – в них ты ничего не почувствуешь!"

(с) Не грози южному централу попивая сок в своём квартале 

Ответить

Yuri

8

"Avast занимается разработкой антивирусов для розничных клиентов и малого бизнеса с 2010 года"
Что имеется  ввиду?

На Википедии Avast a.k.a Alwill software работает с 1988. Их антивирус Avast выходил ещё на windows xp и помогал высрать кирпичей,  когда внезапно женским голосом сообщал "вирусная база обновлена" посреди ночи.
P.S. ПК оставляли работать, чтобы скачать что-нибудь во время ночных безлимиов у провайдеров.

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Ярослав

Yuri
1

и вовсе не страшно , вот от визга свиньи на касперском можно было облить ляжки подливой )

Ответить

Никита Хисматов

7

Вот бы основатели Avast'а начали отжигать как Джон Макафи.

Ответить

Yury Kotov

4

Norton Commander!

Ответить

nochnoy.ru

Yury
0

Что Norton Commander?

Ответить

bastardos_no_pasaran

Yury
0

Volkov Commander!

#сделаноунас

Ответить

Срочный Гоша

–1

Уже и не помню, когда в последний раз запускал антивирус, лет 5 точно прошло. Даже встроенный защитник выпилил. Проверяю раз в неделю хитманом и чищу от мусора и лишнего в реестре, ну и блокировщиком блокирую все лишние скрипты. никаких проблем никогда не было с заражением

Ответить

Артем Голендберг

Срочный
4

Это вы так до первого раза, залетит как ни будь дрянь и зашифрует все данные на компе, потом очень внимательно будете к антивирусам относится. Прошел такое как то.

Ответить

Срочный Гоша

Артем
–1

пусть шифрует, все на облаке, пароли в менеджере, переусановлю винду

Ответить

Юрий Юрий

Срочный
0

Вы просто не потребляете контент для взрослых :)

Ответить

Срочный Гоша

Юрий
0

в телеге смотрю)

Ответить

mrpavchu

Срочный
0

HitmanPro?

Ответить

Срочный Гоша

mrpavchu
0

да

Ответить

nochnoy.ru

Срочный
0

Ваши вирусы вам благодарны.

Ответить

Pavel Natalia Selivanovi

1

Нарисованные деньги, можно что угодно покупать

Ответить

Алина Игоревна

1

Раз в год проверяю компьютер на наличие вирусов (тупо для собственного спокойствия). Но никогда не была в восторге от нортона и аваста, уже привыкла к касперскому. 

Ответить

Eugene Danilov

1

Сейчас набежит толпа "у меня нет антивируса - и все нормально!". Котики, эпоха вирусов, которые показывали на экране прыгающие окна, прошла лет 20 назад. Современные вирусы максимально незаметны, тихо сидят ждут своего часа, чтобы при удобном случае спи*дить пароли, данные карт, документы, фотки, переписки и т.п.  

Ответить

Денис Семенов

Eugene
0

Раз в год проверяю касперским комп себе и своей не самой продвинутой в технологиях маме. Ничего не нахожу уже много лет. 
Если человек осознанно раз пять согласится запустить стремный файл и отключит встроенную защиту в настройках, его никто не спасет. 

Ответить

Eugene Danilov

Денис
0

На винде необязательно осознанно запускать файл, чтобы заразиться.

Ответить

nochnoy.ru

0

Удивительно что не Аваст покупает Нортона. Кто-нибудь знает, откуда у Нортона столько денег? Чем они занимались последние 20 лет? Их антивирусом же никто не пользовался.

Ответить

Дмитрий Неизвестный

nochnoy.ru
1

Хм, я пользуюсь Нортон

А бесплатного у них и нет

Ответить

Юрий

nochnoy.ru
0

корпоративные клиенты

Ответить

Денис Семенов

–1

А какой смысл в этих антивирусах, если по каким-то рейтингам встроенный в винду их обходит? 

Ответить

Eugene Danilov

Денис
1

вот именно что "по каким-то") 

Ответить

Дмитрий Неизвестный

Денис
0

Неоднократно наблюдал исследования, что встроенный не самый плохой, но ещё не дотягивает до Касперского, Нортона, Аваст и т д.

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