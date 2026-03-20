Google рассказала, как устанавливать сторонние приложения от разработчиков без верификации

Процедура одноразовая. Процесс установки. Источник: Google С сентября 2026 года пользователи в Индонезии, Таиланде, Бразилии и Сингапуре смогут устанавливать на Android-устройства только приложения с подтверждёнными разработчиками. В 2027 году это требование распространится и на остальные страны.Изначально подразумевалось, что установить приложение от непроверенных разработчиков будет невозможно. Но теперь Google рассказала, что разрешает такие установки — но пользователям придётся самим давать разрешение на это, пишет The Verge.Установить нужные настройки нужно только один раз — затем они будут применяться по умолчанию. Сначала нужно активировать режим разработчика, после — перезагрузить смартфон и пройти повторную аутентификацию.Затем нужно подождать сутки, после чего можно будет подтвердить, что это именно пользователь устанавливает приложение — с помощью отпечатка, разблокировки по лицу или по PIN-коду. Включить функцию можно на неделю или навсегда. В целях безопасности Google продолжит предупреждать, что у разработчика приложения нет верификации.Процесс усложнили, чтобы обезопасить пользователей от мошенников. В Google считают, что устанавливать приложения от непроверенных разработчиков могут только «опытные пользователи», способные различить обман.