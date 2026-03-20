Tinder добавит ИИ-инструмент, анализирующий галерею на устройствах пользователей для помощи с выбором фотографий и составлением анкеты

Пока он доступен только в Австралии. Источник: 404 MediaФункция будет сканировать всю фотоплёнку на смартфоне, кроме удалённых снимков и скрытых папок, пишет 404 Media. При этом пользователи не смогут самостоятельно выбрать отдельные фотографии, которые хотят проанализировать.Инструмент будет помогать подбирать изображения для профиля и «определять интересы и ценности пользователя» — эту информацию можно будет изменить вручную, если выводы окажутся ошибочными.В компании утверждают, что данные не будут храниться на серверах Tinder — анализ проходит непосредственно на устройстве. Несмотря на это, функция создаёт потенциальные риски безопасности, отмечает издание.Ранний доступ к инструменту с марта 2026 года появился в Австралии — в компании не уточнили, когда он запустится в других странах.