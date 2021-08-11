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Маша Цепелева

Playrix стала второй в мире по тратам пользователей в играх за первую половину 2021 года — App Annie Статьи редакции

По загрузкам на третьем месте российская Azur Interactive Games.

26 26 комментариев
1706 просмотров

Среди всех игр разработчика больше всего пользователи тратят в Homescapes, следует из результатов рейтинга аналитической компании App Annie.

Homescapes App Store

На первом месте в рейтинге — китайская Tencent (приложение с наибольшими тратами игроков PUBG Mobile), на третьем — китайская NetEase (приложение — Fantasy Westward Journey). При составлении рейтинга аналитики использовали данные о выручке от платных загрузок и покупок игроков внутри приложений. Точные суммы не раскрываются.

Топ студий по тратам пользователей App Annie

В рейтинге самых скачиваемых в мире мобильных игр на третьем месте российская студия Azur Interactive Games, её самая популярная игра — WormsZone.

Топ самых скачиваемых игр App Annie

По итогам 2020 года Playrix заняла третье место в мире по выручке среди издателей игр, опередив разработчика World of Warcraft и Call of Duty — Activision Blizzard. На первом месте была Tencent, на втором — NetEase. студия впервые вошла в тройку лидеров в 2019 году.

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По собственным данным компании, ежемесячно в игры Playrix играют более 100 млн человек.

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#новость #playrix

26 26 комментариев
7
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26 комментариев
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Mikhail Ivanov

8

С одной стороны рад за ребят. Пробились, расширились, смогли. Но с другой, это же обычное казино где с людей тянут сотни долларов на виртуальные плюшки.
С такими финансами и возможностями разработки так и не создали ничего полезного, приятного, чем можно было реально гордиться.

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Артём Прокопенко

Mikhail
1

Так можно вообще про весь интертеймент сказать.
Вообще мало кто делает что-то полезное. 

Ответить

Denis Sh

Артём
3

Нет, нельзя. Playrix штампует донатные помойки, по сути онлайн-казино, плохо замаскированные под игры - без какой-либо вменяемой игровой механики. 

Ответить

Mikhail Ivanov

Артём
1

Отнюдь. Вряд ли кто либо похвастается что потратил 100$ на виртуальных курочек, а вот сходить на концерт или купить новую игру, уже совсем другое дело.

Ответить

Vitaly

Артём
0

Крупные игровые студии, делающие трипл А игры вполне себе создают искусство.

Ответить

Тимур Петров

Mikhail
1

Радуйтесь тому, что спонсируют экономику России! Бабки зарабатывают со всего света, а платят нашим разработчикам, причем неплохо.

Ответить

Олег Пулемётное Туловище

Тимур
0

Плейрикс находится в Ирландии

Ответить

Тимур Петров

Олег
0

А работники в России.

Ответить

Сергей Щукин

3

Удивительнее другое - Clash of Clans до сих пор в топе после стольких лет

Ответить

Сергей Мазур

0

ребята красавчики. В чем их секрет так и не понял. Расскажите инсайты, кто знает?

Ответить

Ватная Корзиночка

Сергей
3

В том что игры делаются с привлечением целого ряда психологов, которые эксплуатируя различные баги человеческого мозга, подсаживают пользователей на донат.

Ответить

Фагиз Мавлютов

Сергей
1

20 лет сфокусировано делают игры на англоязычную аудиторию.

Ответить

Тимур Петров

Сергей
0

Скопировали не менее успешную candy crash sagy, добавили свою изюминку с лакеем и понеслась.

Ответить

Срочный Гоша

0

интересна  ЦА какая у них

Ответить

Gleb Tyutikov

Срочный
1

Плэйбои и меценаты.

Ответить

Крипто Кун

Срочный
0

+30

Ответить

Срочный Гоша

Крипто
0

Блин, так насиделся на TJ, что думал почему я кремлебот и мне дают не 15

Ответить

Крипто Кун

Срочный
0

Тут платят больше :)

Ответить

Mikhail Ivanov

Срочный
0

домохозяйки, 25-35 лет.
Фактически тратят деньги тайком.

Ответить

Nick

0

Это когда списывают сразу за год 🤔

Ответить

Artemy

0

Playrix - это Zynga сегодня

Ответить

Тимур Петров

Artemy
0

Это эпл в мире казуальных игр.

Ответить

Фагиз Мавлютов

0

.

Ответить

Swag Fox

0

Ребята конечно сделали серьзные вещи, но им все равно грозит наказание за это. Поступок напоминает Робин Гуда. Красавцы.

Ответить

Arseniy Khlebtsev

0

Я один в упор не вижу Homescapes на втором месте? Если смотреть H1 Worldwide в отчете за H1 2021, то там они на 10м месте. На первом Roblox, на втором Genshin Impact.

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Георгий Станков

0

Даже захотелось скачать этот homescapes, чтобы посмотреть куда это люди донатят. Я не подсаду на эту же удочку?

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