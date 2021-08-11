Playrix стала второй в мире по тратам пользователей в играх за первую половину 2021 года — App Annie Статьи редакции
По загрузкам на третьем месте российская Azur Interactive Games.
Среди всех игр разработчика больше всего пользователи тратят в Homescapes, следует из результатов рейтинга аналитической компании App Annie.
На первом месте в рейтинге — китайская Tencent (приложение с наибольшими тратами игроков PUBG Mobile), на третьем — китайская NetEase (приложение — Fantasy Westward Journey). При составлении рейтинга аналитики использовали данные о выручке от платных загрузок и покупок игроков внутри приложений. Точные суммы не раскрываются.
В рейтинге самых скачиваемых в мире мобильных игр на третьем месте российская студия Azur Interactive Games, её самая популярная игра — WormsZone.
По итогам 2020 года Playrix заняла третье место в мире по выручке среди издателей игр, опередив разработчика World of Warcraft и Call of Duty — Activision Blizzard. На первом месте была Tencent, на втором — NetEase. студия впервые вошла в тройку лидеров в 2019 году.
По собственным данным компании, ежемесячно в игры Playrix играют более 100 млн человек.
- В марте 2020 года Playrix купила игровую студию Plexonic из Армении, а через год — украинскую Boolat Games. В 2018 году Playrix потратила на сделки более $100 млн.
Основателям Playrix Игорю и Дмитрию Бухманам принадлежит доля в издательском доме «Комитет», который управляет проектами vc.ru, TJ, DTF и Coub.
С одной стороны рад за ребят. Пробились, расширились, смогли. Но с другой, это же обычное казино где с людей тянут сотни долларов на виртуальные плюшки.
С такими финансами и возможностями разработки так и не создали ничего полезного, приятного, чем можно было реально гордиться.
Так можно вообще про весь интертеймент сказать.
Вообще мало кто делает что-то полезное.
Отнюдь. Вряд ли кто либо похвастается что потратил 100$ на виртуальных курочек, а вот сходить на концерт или купить новую игру, уже совсем другое дело.
Радуйтесь тому, что спонсируют экономику России! Бабки зарабатывают со всего света, а платят нашим разработчикам, причем неплохо.
Плейрикс находится в Ирландии
ребята красавчики. В чем их секрет так и не понял. Расскажите инсайты, кто знает?
В том что игры делаются с привлечением целого ряда психологов, которые эксплуатируя различные баги человеческого мозга, подсаживают пользователей на донат.
Скопировали не менее успешную candy crash sagy, добавили свою изюминку с лакеем и понеслась.
+30
Срочный Гоша
Блин, так насиделся на TJ, что думал почему я кремлебот и мне дают не 15
Playrix - это Zynga сегодня
Ребята конечно сделали серьзные вещи, но им все равно грозит наказание за это. Поступок напоминает Робин Гуда. Красавцы.
Я один в упор не вижу Homescapes на втором месте? Если смотреть H1 Worldwide в отчете за H1 2021, то там они на 10м месте. На первом Roblox, на втором Genshin Impact.
Даже захотелось скачать этот homescapes, чтобы посмотреть куда это люди донатят. Я не подсаду на эту же удочку?
Комментарий удален
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По загрузкам на третьем месте российская Azur Interactive Games.
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