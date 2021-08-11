По загрузкам на третьем месте российская Azur Interactive Games.

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Среди всех игр разработчика больше всего пользователи тратят в Homescapes, следует из результатов рейтинга аналитической компании App Annie.

Homescapes App Store

На первом месте в рейтинге — китайская Tencent (приложение с наибольшими тратами игроков PUBG Mobile), на третьем — китайская NetEase (приложение — Fantasy Westward Journey). При составлении рейтинга аналитики использовали данные о выручке от платных загрузок и покупок игроков внутри приложений. Точные суммы не раскрываются.

Топ студий по тратам пользователей App Annie

В рейтинге самых скачиваемых в мире мобильных игр на третьем месте российская студия Azur Interactive Games, её самая популярная игра — WormsZone.

Топ самых скачиваемых игр App Annie

По итогам 2020 года Playrix заняла третье место в мире по выручке среди издателей игр, опередив разработчика World of Warcraft и Call of Duty — Activision Blizzard. На первом месте была Tencent, на втором — NetEase. студия впервые вошла в тройку лидеров в 2019 году.

По собственным данным компании, ежемесячно в игры Playrix играют более 100 млн человек.

В марте 2020 года Playrix купила игровую студию Plexonic из Армении, а через год — украинскую Boolat Games. В 2018 году Playrix потратила на сделки более $100 млн.