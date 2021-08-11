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Сервисы
Евгения Евсеева

Список: российские сервисы для обязательной предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры в 2022 году Статьи редакции

Из нового — в списке для Smart TV появился OK Video, а «МойОфис» нужно устанавливать и на компьютеры с macOS.

41 41 комментарий
1889 просмотров

Правительство России утвердило список российских программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры поддержкой Smart TV с 1 января 2022 года.

Программы для предустановки на смартфоны и планшеты на платформе Android и iOS. Список не изменился:

  • «Яндекс.Браузер»
  • Поисковая система «Яндекса»
  • «Яндекс.Диск»
  • «Яндекс.Карты»
  • «Почта Mail.ru»
  • ICQ
  • Голосовой ассистент «Маруся»
  • «Новости Mail.ru»
  • OK Live
  • «ВКонтакте»
  • «Одноклассники»
  • MirPay (только Android)
  • «Госуслуги»
  • «МойОфис Документы»
  • Kaspersky Internet Security (только Android)
  • AppList
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Требования о предустановке теперь распространяются в том числе на компьютеры Apple, работающие на базе macOS. На них, как и на Windows, нужно предустанавливать «МойОфис Стандартный. Домашняя версия».

Список сервисов для предустановки на телевизоры с поддержкой Smart TV:

  • Wink
  • ivi
  • «Первый»
  • «Кинопоиск»
  • Оkkо
  • Morе.tv
  • Premier
  • «Смотрим»
  • НТВ
  • Start
  • Поисковая система «Яндекса»

В список добавился сервис ОК Video.

Закон о предустановке российских приложений на устройства перед продажей в России вступил в силу с 1 апреля 2021 года.

#новость #законороссийскомпо

41 41 комментарий
7
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41 комментарий
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Roman Lugovkin

4

Удалить то их можно?

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Марсель Исмагилов

Roman
53

Только через МФЦ

Ответить

Илья Бузункин

Марсель
1

🤣🤣🤣

Ответить

Gennadiy Kozar

Марсель
0

Марсель, берите выше - через АПшечку ))

Там заведуют всеми предустановками в нашей стране ))

Ответить

Anton Smets

Roman
2

Я бы не стал так рисковать, вы молодые, шутливые, вам все легко.

Ответить

Andre Macareno

Roman
1

На айосе это просто кусок онбординга
На макоси системными их не сделают, а если и сделают, то вопрос решается отключением System Integrity Protection, ребутом, удалением и повторным включением

Ответить

boj Ko

Roman
0

Да через рут права как обычно...  Если яблораст то нет.

Ответить

Шизоидная обезьяна

boj
0

Если яблораст то нет

А что нет? Там же список при активации, ничего не установлено за ранее

Ответить

Алексей Ключерев

15

Теперь есть список того, что надо сразу удалить

Ответить

Dmitry Chornyy

8

Благослови, Боже, кнопку «Удалить»!

Ответить

Ivan Shmelev

7

Можно еще понять карты. Можно понять Поиск, но социальные сети то каким образом в обязаловка попали то? Это вообще дело добровольное. Притом их сразу две!

Ответить

Andrey Andreev

Ivan
1

Госуслуги с МирПей, мне кажется, тоже имеют смысл на телефонах. По соцсетям с мессенджерами согласен, конечно.

Ответить

Антон Геер

4

ICQ… Whait. Чего б**ть?! Аська??

Ответить

Иван Шеметов

2

Ещё больше причин ненавидеть Яндекс, а кто разбирается вот смотрел отзывы на нокиа 5g и правда у телефона 5g, но это не главное там еще написано про чистый андроид
Это значит, что телефон идёт без всяких установленных программ или как? 

Ответить

Степан Позняк

Иван
3

Нокий много разных так то. Но 5G это точно не название модели, значит 5G там есть.
Фраза "Голый андроид" означает андроид с гугловской оболочкой. Т.е. приложений от Нокии там не будет, но гугловские будут

Ответить

Иван Шеметов

Степан
0

Да и я очень рад за нокию, что они первые в свои телефоны внедрили 5g, правда в России пока особо не воспользуешься 

Ответить

Ruslan Tyukaev

Иван
1

Не, это значит, что в качестве ос стоит андроид без надстроек от производителя по типу miui от сяоми, emui от хуавея и прочие

Ответить

work tasks

Иван
0

Или как. 
Все необходимое сомнительное пролоббированное ПО само доустановится в процессе инициализации. И потом 2 часа вычищать эти авгиевы конюшни... 

Больше никогда не закажу РСТ аппараты.

Ответить

Andrey Andreev

0

Могли бы дать производителям право выбора, что именно предустанавливать: Яндекс Почту или Мейл ру; Алису или Марусю, Яндекс Карты или 2GIS, и т.д., где есть альтернатива.

Ответить

Anton Smets

Andrey
6

право выбора

Россия 2021

Ответить

Елена Кучерявенко

Andrey
0

тут похоже примерно поровну пилили количество приложений между яндексом и mail.ru

Ответить

Yuri

2
Ответить

Айка Вэнсер

1

Я прям рада, что телефон у меня не обновляется, а то такая б хрень прилетела. А Яндекс вообще спамер тот ещё, хрен отделаешься.
Но жаль тех, кому придется с этим работать. Их наверняка удалить можно будет только через жопу хд

Ответить

Андрей Иванов

1

я не хочу так

отменяйте

Ответить

Михаил Загоскин

1

Конкуренция? не, не слышали.

Ответить

Useforlogin

1

Ну вот и понятно, кто лоббировал этот закон — яндекс и мэйл. Видимо, классическая серая дистрибуция себя исчерпала. 

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Сергей Чуев

0

Насовали кучу говносервисов. Мне вот больше 90% не нужны, что за впарилово?! Дибильные приложухи, которые будут собирать информацию.

Ответить

Елена Кучерявенко

0

Я давно не матерюсь, но сейчас других букв даже как-то нету... Ничем из этого не пользуюсь, кроме ВК, и пользоваться не буду. ICQ умер уж 10 лет назад, даже тамтам больше используют. Офисом и аналогами не пользуюсь в принципе, мне они и на компе не нужны. На фиг они мне на телефоне? 

А еще же это все вырождение будет ресурсов жрать немеряно. Это ж какой телефон надо брать, чтоб он доработал хотя бы до удаления этого г..

Ответить

Andrey Andreev

Елена
0

Доброе утро)
В списке нет ничего нового, он полностью аналогичен предыдущему распоряжение 3704-р, которому уже год.
А вообще, их же можно удалить, в отличие от гугловских предустановленных.

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Елена Кучерявенко

Andrey
0

Последний телефон покупала 3 года назад, но вот сейчас уже светит покупать новый. В прошлой версии часть яндексовских предустановленных до сих пор удалить не могу. 

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Ivan Shmelev

0

Получается, что Сбер зря что ли Muzlab покупал?

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Комментарий удален

Дамир Губаев

0

Где приложение, которое все это удаляет? 

Ответить

Павел Морозов

0

Их потом можно будет удалить?

Ответить

Andrey Andreev

Павел
0

да

Ответить

Павел Морозов

Andrey
0

Спасибо

Ответить

Roman Moskovskiy

0

applist.ru

что это вообще

Ответить

Евгения Евсеева

Roman
0

ой, я поправила название. это вот эта штука от минцифры

Приложения в Google Play – APP List
Российский каталог приложений теперь доступен для любого телефона или планшета
play.google.com
Ответить

Kot Wild

0

Куча мусора, понятно

Ответить

Заработный чувак

0

Я могу понять некоторые из них, действительно, могу.
Карты, vk, mirpay, госуслуги. Действительно, многие люди ими пользуются. 
Но, блядь, аська? Даже одноклассники могу принять. 
Но все остальное - это же голимый пиздец. 
PS. А каким образом там вообще мой офис мог оказаться?! 

Ответить

Candy Blue

0

По сути просто укрепление позиций монополистов

Ответить

sdghdhadfh.ad

0

 ICQ умер уж 10 лет назад, даже тамтам больше используют. Офисом и аналогами не пользуюсь в принципе, мне они и на компе не нужны. На фиг они мне на телефоне?

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