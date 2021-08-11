Список: российские сервисы для обязательной предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры в 2022 году Статьи редакции
Из нового — в списке для Smart TV появился OK Video, а «МойОфис» нужно устанавливать и на компьютеры с macOS.
Правительство России утвердило список российских программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры поддержкой Smart TV с 1 января 2022 года.
Программы для предустановки на смартфоны и планшеты на платформе Android и iOS. Список не изменился:
- «Яндекс.Браузер»
- Поисковая система «Яндекса»
- «Яндекс.Диск»
- «Яндекс.Карты»
- «Почта Mail.ru»
- ICQ
- Голосовой ассистент «Маруся»
- «Новости Mail.ru»
- OK Live
- «ВКонтакте»
- «Одноклассники»
- MirPay (только Android)
- «Госуслуги»
- «МойОфис Документы»
- Kaspersky Internet Security (только Android)
- AppList
Требования о предустановке теперь распространяются в том числе на компьютеры Apple, работающие на базе macOS. На них, как и на Windows, нужно предустанавливать «МойОфис Стандартный. Домашняя версия».
Список сервисов для предустановки на телевизоры с поддержкой Smart TV:
- Wink
- ivi
- «Первый»
- «Кинопоиск»
- Оkkо
- Morе.tv
- Premier
- «Смотрим»
- НТВ
- Start
- Поисковая система «Яндекса»
В список добавился сервис ОК Video.
Закон о предустановке российских приложений на устройства перед продажей в России вступил в силу с 1 апреля 2021 года.
Удалить то их можно?
Только через МФЦ
Марсель, берите выше - через АПшечку ))
Там заведуют всеми предустановками в нашей стране ))
На айосе это просто кусок онбординга
На макоси системными их не сделают, а если и сделают, то вопрос решается отключением System Integrity Protection, ребутом, удалением и повторным включением
Если яблораст то нет
А что нет? Там же список при активации, ничего не установлено за ранее
Можно еще понять карты. Можно понять Поиск, но социальные сети то каким образом в обязаловка попали то? Это вообще дело добровольное. Притом их сразу две!
Госуслуги с МирПей, мне кажется, тоже имеют смысл на телефонах. По соцсетям с мессенджерами согласен, конечно.
Ещё больше причин ненавидеть Яндекс, а кто разбирается вот смотрел отзывы на нокиа 5g и правда у телефона 5g, но это не главное там еще написано про чистый андроид
Это значит, что телефон идёт без всяких установленных программ или как?
Нокий много разных так то. Но 5G это точно не название модели, значит 5G там есть.
Фраза "Голый андроид" означает андроид с гугловской оболочкой. Т.е. приложений от Нокии там не будет, но гугловские будут
Да и я очень рад за нокию, что они первые в свои телефоны внедрили 5g, правда в России пока особо не воспользуешься
Не, это значит, что в качестве ос стоит андроид без надстроек от производителя по типу miui от сяоми, emui от хуавея и прочие
Или как.
Все необходимое сомнительное пролоббированное ПО само доустановится в процессе инициализации. И потом 2 часа вычищать эти авгиевы конюшни...
Больше никогда не закажу РСТ аппараты.
Могли бы дать производителям право выбора, что именно предустанавливать: Яндекс Почту или Мейл ру; Алису или Марусю, Яндекс Карты или 2GIS, и т.д., где есть альтернатива.
тут похоже примерно поровну пилили количество приложений между яндексом и mail.ru
Я прям рада, что телефон у меня не обновляется, а то такая б хрень прилетела. А Яндекс вообще спамер тот ещё, хрен отделаешься.
Но жаль тех, кому придется с этим работать. Их наверняка удалить можно будет только через жопу хд
Ну вот и понятно, кто лоббировал этот закон — яндекс и мэйл. Видимо, классическая серая дистрибуция себя исчерпала.
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Насовали кучу говносервисов. Мне вот больше 90% не нужны, что за впарилово?! Дибильные приложухи, которые будут собирать информацию.
Я давно не матерюсь, но сейчас других букв даже как-то нету... Ничем из этого не пользуюсь, кроме ВК, и пользоваться не буду. ICQ умер уж 10 лет назад, даже тамтам больше используют. Офисом и аналогами не пользуюсь в принципе, мне они и на компе не нужны. На фиг они мне на телефоне?
А еще же это все вырождение будет ресурсов жрать немеряно. Это ж какой телефон надо брать, чтоб он доработал хотя бы до удаления этого г..
Доброе утро)
В списке нет ничего нового, он полностью аналогичен предыдущему распоряжение 3704-р, которому уже год.
А вообще, их же можно удалить, в отличие от гугловских предустановленных.
Последний телефон покупала 3 года назад, но вот сейчас уже светит покупать новый. В прошлой версии часть яндексовских предустановленных до сих пор удалить не могу.
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Их потом можно будет удалить?
Я могу понять некоторые из них, действительно, могу.
Карты, vk, mirpay, госуслуги. Действительно, многие люди ими пользуются.
Но, блядь, аська? Даже одноклассники могу принять.
Но все остальное - это же голимый пиздец.
PS. А каким образом там вообще мой офис мог оказаться?!
ICQ умер уж 10 лет назад, даже тамтам больше используют. Офисом и аналогами не пользуюсь в принципе, мне они и на компе не нужны. На фиг они мне на телефоне?
В бизнес-среде есть расхожая фраза, что 90% стартапов закрываются в первый год (в реальности этот период может быть чуть дольше — до трех лет). Разбираемся, почему так происходит и действительно ли стоит «бросаться на амбразуру» не смотря ни на что, следуя красивому примеру Цукерберга.
Из двух миллиардов сайтов в интернете лишь около 8% — на русском языке. Технологии компьютерного зрения и машинного перевода «Яндекса» позволяют понять, что написано на странице любого иностранного сайта, притом не только в тексте, но и на картинках.
CoMagic начала работу в Дубае под брендом CallGear в начале 2020 года. Каспарс Кивриньш, руководитель CallGear (зарубежного бренда компании-разработчика сквозной аналитики и коллтрекинга CoMagic) рассказал об этом перспективном и своеобразном рынке и о том, как действовать digital-компаниям, чтобы достичь на нем успеха.
Привет! Так уж получилось, что я сижу в тик ток. И в основном провожу время в Москве. В один момент и по сей день мне начал попадаться вот этот рекламный ролик:
Httpool, дочерняя компания Aleph Holding, стала первым партнером TripAdvisor по эксклюзивным продажам цифровой рекламы на глобальной туристической платформе в странах Европы.
Первый смартфон Mi 1 вышел десять лет назад.
В июне в России начала работать Visa B2B Connect — платежная сеть без использования карт, позволяющая с легкостью осуществлять международные переводы в валюте. Альтернатива системе SWIFT.
Фишинговые сайты продвигают с помощью контекстной рекламы, но обращения в Google не помогают, а в «Яндексе» проблему уже решили.
Четвёртый — Кирилл Доронин — уже под арестом.
Поставки планируют начать в начале 2022 года.