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Маша Цепелева

«Кассир.ру» купила 60% платформы для продажи билетов Radario Статьи редакции

Сделка поможет компании увеличить долю рынка до 23% и усилить конкуренцию с «МТС Энтертейнмент», считают эксперты.

  • В течение трех лет компания выкупит оставшиеся 40% Radario, рассказал гендиректор «Кассир.ру» Евгений Финкельштейн «Ъ». Сумма сделки не раскрывается, компания финансировала ее из собственных средств.

  • Radario разработала облачную платформу для продажи билетов для разных мероприятий. У компании 3500 партнёров, по собственным данным, среди них 30 билетных операторов: «Яндекс.Афиша», «Пономиналу», «Кассир.ру» и другие. После сделки Radario сохранит команду и бренд, а основатель Сергей Сучков останется гендиректором.

  • Поглощение позволит «Кассир.ру» увеличить продажи на 30–35% и достигнуть оборота 25 млрд рублей в течение двух лет, рассказал Евгений Финкельштейн. Он оценивает рынок продаж билетов в 80 млрд рублей, после сделки доля «Кассир.ру» вырастет с 16% до 22,5%.

  • На фоне пандемии «Кассир.ру» смог купить платформу по более низкой цене, добавил Финкельштейн. Цена Radario упала примерно вдвое, утверждает источник «Ъ» на билетном рынке. «Компания не смогла рассчитаться по обязательствам с театрами и организаторами мероприятий, поэтому основа сделки — это финансирование кассового разрыва», — рассказал источник издания.
  • По данным базы «Контур.Фокус», выручка Radario в 2020 году составила 32,5 млн рублей, это на 55% ниже год к году, убыток — 12,6 млн рублей, впервые с 2017 года. Radario занимала 3–4% рынка, компанию можно оценить в 300–400 млн рублей, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.
  • В 2018 году МТС купила 100% Ticketland за 3,25 млрд рублей и 78,2% Ponominalu.ru за 495 млн рублей. Покупка Radario позволит «Кассир.ру» усилить конкуренцию с МТС, считает главный редактор агентства InterMedia Евгений Сафронов.

#новость #кассирру

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Сервисы
Маша Цепелева
«Кассир.ру» купила 60% платформы для продажи билетов Radario Статьи редакции

Сделка поможет компании увеличить долю рынка до 23% и усилить конкуренцию с «МТС Энтертейнмент», считают эксперты.

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