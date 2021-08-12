«Циан» приводит недостоверные данные в рекламе, предлагая снять квартиру по цене гораздо ниже рынка

Привет! Так уж получилось, что я сижу в «ТикТок». И в основном провожу время в Москве. В один момент и по сей день мне начал попадаться вот этот рекламный ролик: