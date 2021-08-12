Выручка «Кинопоиск HD» выросла в 2,5 раза, а Okko — упала на 13% за первое полугодие 2021 года — «ТМТ консалтинг» Статьи редакции
Общая выручка онлайн-кинотеатров выросла на 40% год к году — до 18,3 млрд рублей.
- Темпы роста выручки видеосервисов замедлились, в 2020 году рынок увеличился на 66%, приводят «Ведомости» данные исследования «ТМТ консалтинг».
- За первое полугодие 2021 года платежи пользователей принесли онлайн-кинотеатрам 16,3 млрд рублей — это 89% выручки, в 2020 году было 82%. Подписка принесла 80% — около 14,6 млрд рублей. Количество подписчиков увеличилось на 17% до 9,4 млн человек. Реклама принесла 2 млрд рублей.
Видеосервис «Кинопоиск HD» с долей рынка 16% поднялся с четвёртого (по итогам 2020 года) на второе место по выручке, она выросла в 2,5 раза. Okko со второго места опустился на третье, выручка упала на 13%, доля рынка — 15%. На четвёртом месте — Megogo с долей рынка 7,4%, на пятом — Amediateka и Start с долей 6,8%. На первом — ivi.
- Время просмотров в Okko тоже снизилось, это может быть связано с недоработками в контенте сервиса, оценила директор по проектам «ТМТ консалтинга» Елена Крылова. В Okko считают, что снижение показателей связано с уменьшением пользователей с пробной подпиской. «Мы стремимся привлекать подписчиков контентом, а не специальными предложениями», — рассказал «Ведомостям» представитель сервиса.
- Интерес к «Кинопоиск HD» вырос «благодаря контенту собственного производства» и единой подписки «Яндекс.Плюс», оценила Крылова. Представитель «Кинопоиска» рассказал, что в январе — июне 2021 года оригинальный сериал «Пищеблок» и фильм «Майор Гром: Чумной доктор» собрали более 1 млн просмотров среди подписчиков «Яндекс.Плюса».
Интерес вырос, когда Яндекс начал откровенно пихать Кинопоиск по всем информационным запросам + прямо в подсказки.
Продублирую и в этой теме график доминирования Кинопоиска в информационных запросах, ближайший конкурент иви стремительно выдавливается.
ну пихай не пихай в поиске своих, а если на платформе одно говно, то и смотреть никто не будет. Яндекс вложился в свои сериалы круто и получил результат. Я вот не слышал про "свои" сериалы для ОККО. А русский сериал -драйвер продаж. Как это ни странно.
А русский сериал -драйвер продаж
НТВе не даст соврать 😂
В случае НТВ, как раз не слезливые, они своими Ментовскими войнами -1,2,3,4,5,6 собирают аудиторию побольше, чем шлак производства КиноПоиска.
а вот это надо смотреть по долям и рейтингам. Платформа может в людях посчитать, а канал только формулами рейтингов и долей. Но вы правы: одну серию сериала на НТВ могут посмотреть 500-600 тысяч человек за раз. Ясно, что "майор гром" с его 1 млн просмотрами за год тут не серьезно.
Ублок ориджинал+темперманке+руадлист и ничего он пихать не будет, все девственно чисто. Ставится все с хром магазина
У меня подписка «Яндекс+», купил из-за Яндекс.Станции.
Иногда слушаю Яндекс.Музыку, иногда смотрю фильмы на Кинопоиске (до этого практически никогда им не пользовался).
За все - 200р. Я думаю, что единая подписка по цене чашки кофе = один из драйверов роста.
Этих чашек кофе, теперь во всем интернете тысяч на 5-6 в месяц добавляет к обычным тратам.
Благо есть пираты, блокировщики рекламы и т.д., которые эти расходы сводят к нулю.
Пиратство - тоже стартап.
Пиратство - как способ выживать в интернет помойках, которые тебе постоянно что-то пытаются продать, или вкорячить рекламу.
Верно, поэтому надо думать, как улучшить технологии блокирования рекламы и пиратства.
Okko, по-видимому, всё
Как так-то? 😳 Кинопоиск не умеет в 4к, не умеет ставиться на приставку с андроид, только с андроид тв, управление хуже, в рекомендациях постоянно какой-то трэш страшный.
Странно. Ну и дела! Вообще противоположное впечатление у меня
По подборке можно спорить, но он реально не ставится на приставку с обычным андроид, а в 4к у него всего 143 позиции https://www.kinopoisk.ru/lists/editorial/cinema_4K/, и то это совсем недавно видимо появилось. Как тут спорить?
Ну возможно потому что не очень и нужон людям этот ваш 4К...
Поддержу. Думается мне, что если бы кинопоиск устанавливался на android приставки - он бы еще процентов на 10 вырос.
Уже точно год есть поддержка 4K, но другое дело, были новости об отключении этого функционала на LG, но проверить нет возможности.
Я ни разу не видел 4к, постоянно апскелинг телевизором, благо он очень хорошо это делает. Я сначала не понял даже, потому как мне в голову не пришло, что кинотеатр да еще с приставкой hd просто не имеет в абсолютном большинстве случаев версий в 4к (если они конечно в природе есть) когда 8к уже стандартом становится, а на ютубее любой уважающий себя мамкин блоггер в 4к минимум
Да купите уже кто нибудь этот окко
А шо нетфликс никто не смотрит?
Данные спарка как раз говорят о том, что по выручке он должен обходить Старт и Амедиа, но по какой-то неведомой причине в рейтинге его нет. Видимо, не занесли ресерчерам :0)
Какой-то странный рейтинг кинотеатров. Не вижу тут rutor.org и lostfilm.tv
КиноПоиск самое лучшее приложение среди русских.
"Иви" экономит на дизайне
'Мегого' душит ценами
*ОККО* какой-то бред
"Премьер" вообще вечно свою хрень продвигает
'ВинК' от Ростелекома эт бред
"КИОН" жесть как она есть
Лучшие разрабы и дизайнеры находятся в КиноПоиск. Алгоритмы обалденные. Мне помогли найти корейские фильмы. Это было открытием! Корейский кинематограф это клад отныне для меня.
А потом стали рекомендовать Такеши Китано. И я стал искать японские фильмы. Кстати, ещё на аниме подсел. Много супер крутых философских жизнеутверждающих вещей делают японцы. Кстати, корейцы и китайцы тоже делают аниме.
Для меня КиноПоиск это те люди, которые сделали управление мышью после того как я написал им в техническую поддержку. В Ютуб до сих пор такого нет, а жаль.
Если честно, не понимаю производителей современных ТВ. Дайте вы приложение на смартфон, которое будет управлять интерфейсом приложений ТВ с экрана смартфона. Почему это так невыполнимо? Зачем нужен этот пульт доисторический? Это как в автомобилях "Тойота" выполнены все кнопки и дисплеи - работает, зачем менять? Действительно...
Все круто, но про аниме можно было не комментировать))
Можно было не комментировать и про корейцев. Достаточно зайти в топ-20 лучших фильмов на КиноПоиске за последние пару лет и увидеть, что там половина фильмов и сериалов корейские. Они просто не могут не попасть в подборку
Все понятно. Токсон в треде
Бот в треде
А ты обижаешься, когда я тебе минусы ставлю? Не обижайся, они ничего не значат!
Триган
Хеллсинг
Ангельские ритмы
Ванпанчмен
Гуррен Лаганн
...
Эрго Прокси
Аниматрица
только эти анимы пришли на ум, великие произведения, которые должен посмотреть каждый, это наравне с Достоевским, наравне с Аристотелем, Сократом
Это компиляции человеческой культуры, японцы производят шедевры из общедоступного банка знаний и опыта
Прошлое не может сравниться с будущим. В этих анимах есть и Сократ, и Аристотель, и Достоевский. Японцы сделали компиляцию.
В конкретных анимах. Большинство в аниме это отдых, релакс, дрочка по общей части. Большинство аним такие. Но есть люди, что хотят войти в историю и они вершат, перерабатывают кучу материала.
То же можно сказать и про "Берсерк" хотя бы. Это древняя древняя вещь, что там показано и о чем хотят поведать. Японцы молодцы в том, как они доводят все до "совершенства" и как умеют смешивать христианство и фашизм, европейскую американскую культуру и русский трагизм
Если честно, не понимаю производителей современных ТВ
А производителей планшетов тоже не понимаешь, почему для них отдельные версии аппов?)
Я ими не пользуюсь. Мне смартфона 2Гб озу 16Гб пзу 2018г выпуска за глаза
Ахаахахахах кого-то колет в глазу, что можно жить в 2021 году со смартфоном, купленном на АлиЭкспресс за 5.100 рублей? Минусаторы, я с вам ору
Самое лучшее Netflix. Единственный минус для кого-то может быть с переводами.
И нетфликс русский, да?
Нет, а что? Официально работает в РФ как один из онлайн-кинотеатров с конца прошлого года через российского партнёра «Национальная медиа группа» (НМГ).
"Условия подписанного соглашения включали перевод интерфейса сервиса на русский, разработку тарифной сетки в рублях и наращивание объемов контента с дублированным переводом и субтитрами."
Так я про русские. Именно так я выделил КиноПоиск. Лучшее русское приложение. Русское. Российское и так далее
Цена всё еще слишком высокая для России.
Возможно, но премиум Окко - 800, премиум Netflix - 1000. Лучше 200 доплатить, я пробовал.
Ага, если бы ещё приложение не лагалало на новом самсунге (купленном в прошлом году ТВ) после редизайна, тогда бы действительно норм, а так кал
У меня не лагает. Проверь свое железо. У меня Самсунг. Купил два года назад. Работает КиноПоиск как часы.
Твоя оценка просто базируется на эмоциях. Ты даже не хочешь разобраться
Мне и не надо разбираться, вышел редизайн — работает как дерьмо, у моих знакомых с таким же самсунгом аналогично. Друг-разраб из Кинопоиска говорил, что они об этой проблеме знают, но она архитектурная.
Вместо разборок почему все так плохо работает, я теперь пользуюсь нетфликсом, который работает идеально с точки зрения UI, плавно, быстро и интуитивно, приложению Кинопоиска до этого идти ещё годами.
Я был удивлен, когда Нетфликс смог установить на смарт ТВ 2012 года выпуска) им, конечно, респект за это
Кинопоиск HD вырос по выручке конечно, заманил пользователей библиотекой, люди купили годовые подписки, а теперь из сервиса в разряд платных переходит куча фильмов или возможность их посмотреть совсем убирают (зачем договариваться с правообладателями).
Я смотрю платформы на смарт ТВ в Самсунге и вообще кажется, что там у каждого по 200 одних и тех же фильмов)) Но в ОККО можно платить баллами СПАСИБО от СБеры
OKKO раньше безальтернативно входил в мейлрушный подписной пакет (Комбо), сейчас появилась удешевленная версия подписки, куда кинотеатр не входит.
Впрочем, когда входил, пользоваться им было лично мне невозможно - какая-то чехарда с пакетами подписки, отсутствующий поиск по доступному каталогу, и невменяемое приложение на андроид тв.
Да, было жутко неудобно. Я в карантин год назад на окко пару фильмов глянул, остальное стянул с рутрекера, ибо их там банально не было.
Мне, кстати, интересно где Нетфликс? Его выручка должна быть в районе 1,3-1,5 млрд за полгода. Значит он точно выше Амедиа и Старта.
Исследование, как всегда, стремное
Всех мучает. Три наших основных кинотеатра пытаются это частично решить, например добавляют сериалы HBO через Amedia. Но полностью конечно всех не охватить.
Смотрю ОККО и КП через PS4, сначала появился первый с лайтовой подпиской. Глючный плеер, часто вылетал, так себе управление. Посмотреть не всегда есть что, обычно все за 1р. Старое или за 99-199 новинки.
Потом подключил триал КП, и тут понимаешь, что плеер у ОККО то ещё ничего.
Да и в постоянных рекомендациях Рикки и Морти говорит о ЦА КП.
В целом одна фигня, не стоят они полноценной подписки, чтобы что-то посмотреть 2-3 раза в месяц.
Полтора года жил с Okko. Худшее управление просмотром (при перемотке не показывает ни время курсора, ни индикатор загрузки после перемотки, не говоря уже о предпросмотре кадров). Ушел, за всё это время они не починил свое ТВ-приложение для показа 4К (ТВ Sony, "очень редкий" бренд). Ну и зачем они нужны, если есть Netflix с нормально работающим контентом 4K (которого среди новинок не мало) и отличной перемоткой.
IVI, попробовал. Перемотка чуть лучше, показывает время и индикатор загрузки (но без предпросмотра). 4K вроде какое-то есть как-то работает. Обложки фильмов почему-то мыльные все (размытые) в ТВ-приложении. В итоге, собственно зачем, если есть Netflix с отличной перемоткой и более привлекательным интерфейсом.
Кинопоиск. 🤷♂️ На ТВ приложения нет, для Xbox они приложение не спешат делать. 4K вообще у них нет как класса.
Перешёл на Netflix. Приложение приятное, перемотка отличная. 4K работает и пополняется контентом. Формат "всё, что в подписке, то можно смотреть", без "слышь купи, хоть и есть у тебя премиум подписка" (понятно почему так, но и без этого хорошо).
За приятную цену на кинопоиске входит много сериалов и фильмов (только свежие новинки нужно приобретать за отдельную плату).
И все таки Яндекс очень мощно ударило в рекламу, разве что она теперь везде мозолит глаза, но все таки эффект есть.
Из двух миллиардов сайтов в интернете лишь около 8% — на русском языке. Технологии компьютерного зрения и машинного перевода «Яндекса» позволяют понять, что написано на странице любого иностранного сайта, притом не только в тексте, но и на картинках.
Дело было так, еду домой, телефон в руках, приходят следующие смс на телефон.
Может быть это уже обсуждалось, но не нашел.
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