Видеосервис «Кинопоиск HD» с долей рынка 16% поднялся с четвёртого (по итогам 2020 года) на второе место по выручке, она выросла в 2,5 раза. Okko со второго места опустился на третье, выручка упала на 13%, доля рынка — 15%. На четвёртом месте — Megogo с долей рынка 7,4%, на пятом — Amediateka и Start с долей 6,8%. На первом — ivi.