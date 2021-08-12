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Сервисы
Маша Цепелева

Выручка «Кинопоиск HD» выросла в 2,5 раза, а Okko — упала на 13% за первое полугодие 2021 года — «ТМТ консалтинг» Статьи редакции

Общая выручка онлайн-кинотеатров выросла на 40% год к году — до 18,3 млрд рублей.

  • Темпы роста выручки видеосервисов замедлились, в 2020 году рынок увеличился на 66%, приводят «Ведомости» данные исследования «ТМТ консалтинг».
  • За первое полугодие 2021 года платежи пользователей принесли онлайн-кинотеатрам 16,3 млрд рублей — это 89% выручки, в 2020 году было 82%. Подписка принесла 80% — около 14,6 млрд рублей. Количество подписчиков увеличилось на 17% до 9,4 млн человек. Реклама принесла 2 млрд рублей.

  • Видеосервис «Кинопоиск HD» с долей рынка 16% поднялся с четвёртого (по итогам 2020 года) на второе место по выручке, она выросла в 2,5 раза. Okko со второго места опустился на третье, выручка упала на 13%, доля рынка — 15%. На четвёртом месте — Megogo с долей рынка 7,4%, на пятом — Amediateka и Start с долей 6,8%. На первом — ivi.

  • Время просмотров в Okko тоже снизилось, это может быть связано с недоработками в контенте сервиса, оценила директор по проектам «ТМТ консалтинга» Елена Крылова. В Okko считают, что снижение показателей связано с уменьшением пользователей с пробной подпиской. «Мы стремимся привлекать подписчиков контентом, а не специальными предложениями», — рассказал «Ведомостям» представитель сервиса.
  • Интерес к «Кинопоиск HD» вырос «благодаря контенту собственного производства» и единой подписки «Яндекс.Плюс», оценила Крылова. Представитель «Кинопоиска» рассказал, что в январе — июне 2021 года оригинальный сериал «Пищеблок» и фильм «Майор Гром: Чумной доктор» собрали более 1 млн просмотров среди подписчиков «Яндекс.Плюса».

#новость #исследования #онлайн_кинотеатр

2205 просмотров
80 80 комментариев
17
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80 комментариев
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Марк Климов

16

Интерес вырос, когда Яндекс начал откровенно пихать Кинопоиск по всем информационным запросам + прямо в подсказки.

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Марк Климов

Марк
7

Продублирую и в этой теме график доминирования Кинопоиска в информационных запросах, ближайший конкурент иви стремительно выдавливается.

Ответить

Димитриан Иваненко

Марк
3

 ну пихай не пихай в поиске своих, а если на платформе одно говно, то и смотреть никто не будет. Яндекс вложился в свои сериалы круто и получил результат. Я вот не слышал про "свои" сериалы для ОККО. А русский сериал  -драйвер продаж. Как это ни странно.

Ответить

Антон Штадлер

Димитри…
5

А русский сериал  -драйвер продаж

НТВе не даст соврать 😂

Ответить

Димитриан

Антон
3

Серьезно, кстати. Я на ТВ работал и мы делали Мою Планету, Русский Роман и пр. Слезливые сериалы собирают аудитории больше любого Nat Geo. А ТВ это ж все-таки про деньги

Ответить

Антон Штадлер

Димитри…
1

В случае НТВ, как раз не слезливые, они своими Ментовскими войнами -1,2,3,4,5,6 собирают аудиторию побольше, чем шлак производства КиноПоиска.

Ответить

Димитриан

Антон
0

а вот это надо смотреть по долям и рейтингам. Платформа может в людях посчитать, а канал только формулами рейтингов и долей. Но вы правы: одну серию сериала на НТВ могут посмотреть 500-600 тысяч человек за раз. Ясно, что "майор гром" с его 1 млн просмотрами за год тут не серьезно.

Ответить

Old Nick

Марк
3

интерес потому что 199р кино + музыка.
я пользуюсь их музыкой, зачем мне платить за сторонний сервис кино?

тем более , что у одного что и у другого значимая часть актуального контента за доп.плату

Ответить

Евгений Бв

Марк
0

Ублок ориджинал+темперманке+руадлист и ничего он пихать не будет, все девственно чисто. Ставится все с хром магазина

Ответить

Руслан Киямов

10

У меня подписка «Яндекс+», купил из-за Яндекс.Станции.
Иногда слушаю Яндекс.Музыку, иногда смотрю фильмы на Кинопоиске (до этого практически никогда им не пользовался).
За все - 200р. Я думаю, что единая подписка по цене чашки кофе = один из драйверов роста.

Ответить

Евгений Бв

Руслан
9

Этих чашек кофе, теперь во всем интернете тысяч на 5-6 в месяц добавляет к обычным тратам.
Благо есть пираты, блокировщики рекламы и т.д., которые эти расходы сводят к нулю.

Ответить

Изя Слоу

Евгений
1

 vc.ru — бизнес, технологии, идеи, модели роста, стартапы

Ответить

Jack Hammer

Изя
0

Пиратство - тоже стартап.

Ответить

Изя Слоу

Jack
0

Пиратство как род деятельности - да, пиратство как способ потребления - нет.

Ответить

Jack Hammer

Изя
0

Пиратство - как способ выживать в интернет помойках, которые тебе постоянно что-то пытаются продать, или вкорячить рекламу.

Ответить

Евгений Бв

Изя
0

Верно, поэтому надо думать, как улучшить технологии блокирования рекламы и пиратства. 

Ответить

Nikolay Nikolayev

9

Okko, по-видимому, всё

Ответить

Георгий Карасёв

Nikolay
0

Там только окко спорт пока живет

Ответить

Alex Mont

4

Как так-то? 😳 Кинопоиск не умеет в 4к, не умеет ставиться на приставку с андроид, только с андроид тв, управление хуже, в рекомендациях постоянно какой-то трэш страшный.

Ответить

Leman sister's

Alex
12

Странно. Ну и дела! Вообще противоположное впечатление у меня 

Ответить

Alex Mont

Leman
0

По подборке можно спорить, но он реально не ставится на приставку с обычным андроид, а в 4к у него всего 143 позиции https://www.kinopoisk.ru/lists/editorial/cinema_4K/, и то это совсем недавно видимо появилось. Как тут спорить?

Ответить

Il Russ

Alex
0

Установил на mi box s 4k без проблем

Ответить

Eugene Podosenov

Alex
–1

Ну возможно потому что не очень и нужон людям этот ваш 4К...

Ответить

Alex Mont

Eugene
0

Да, вы наверное правы. Если посмотреть топ популярных фильмов, то понятно, что лапти не продаются только потому, что еще никто не додумался производить их по подписке.

Ответить

sergjjj

Eugene
0

так у кинопоиска и 1080 выглядит как зашакаленое 720p
зажали битрейт.

Ответить

Alexey Kopchenko

Alex
2

Поддержу. Думается мне, что если бы кинопоиск устанавливался на android приставки - он бы еще процентов на 10 вырос.

Ответить

Alex Mont

Alexey
1

А если бы управление алисой прикрутили - цены бы не было обоим. Но нет

Ответить

Игорь Маркелов

Alex
0

https://www.kinopoisk.ru/lists/editorial/cinema_4K/?tab=all

Яндекс
Найдётся всё
www.kinopoisk.ru
Ответить

Alex Mont

Игорь
0

Видел я, это недавно видимо. Я с весны на окко перешел как раз. 143 фильма -спасибо, у меня еще невыкинутых блюреев больше

Там еще и половина сериалов

Ответить

Игорь Маркелов

Alex
0

Уже точно год есть поддержка 4K, но другое дело, были новости об отключении этого функционала на LG, но проверить нет возможности.

Ответить

Alex Mont

Игорь
0

Я ни разу не видел 4к, постоянно апскелинг телевизором, благо он очень хорошо это делает. Я сначала не понял даже, потому как мне в голову не пришло, что кинотеатр да еще с приставкой hd просто не имеет в абсолютном большинстве случаев версий в 4к (если они конечно в природе есть) когда 8к уже стандартом становится, а на ютубее любой уважающий себя мамкин блоггер в 4к минимум

Ответить

hjjrjekekekdns

Alex
0

Отличный сервис всего за 200 рублей

Ответить

Руслан Абушаев

0

Да купите уже кто нибудь этот окко

Ответить

Alexander K

Руслан
5

А не Сбер уже?

Ответить

Alexander K

Руслан
1

Сбер же уже вроде купил?

Ответить

Антон Штадлер

2

На первом — ivi

И?) Какая доля у Иви? Перечислены со 2 по 5

Ответить

Alex Choy

2

А шо нетфликс никто не смотрит?

Ответить

Антон Штадлер

Alex
0

Данные спарка как раз говорят о том, что по выручке он должен обходить Старт и Амедиа, но по какой-то неведомой причине в рейтинге его нет. Видимо, не занесли ресерчерам :0)

Ответить

Ray Smith

1

Какой-то странный рейтинг кинотеатров. Не вижу тут rutor.org и lostfilm.tv

Ответить

Jack Hammer

Ray
0

Рутрекер еще топ-1, но его поджимает ХДРезка ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Leman sister's

–3

КиноПоиск самое лучшее приложение среди русских. 

"Иви" экономит на дизайне
'Мегого' душит ценами
*ОККО* какой-то бред
"Премьер" вообще вечно свою хрень продвигает
'ВинК' от Ростелекома эт бред
"КИОН" жесть как она есть

Лучшие разрабы и дизайнеры находятся в КиноПоиск. Алгоритмы обалденные. Мне помогли найти корейские фильмы. Это было открытием! Корейский кинематограф это клад отныне для меня. 

А потом стали рекомендовать Такеши Китано. И я стал искать японские фильмы. Кстати, ещё на аниме подсел. Много супер крутых философских жизнеутверждающих вещей делают японцы. Кстати, корейцы и китайцы тоже делают аниме. 

Для меня КиноПоиск это те люди, которые сделали управление мышью после того как я написал им в техническую поддержку. В Ютуб до сих пор такого нет, а жаль. 

Если честно, не понимаю производителей современных ТВ. Дайте вы приложение на смартфон, которое будет управлять интерфейсом приложений ТВ с экрана смартфона. Почему это так невыполнимо? Зачем нужен этот пульт доисторический? Это как в автомобилях "Тойота" выполнены все кнопки и дисплеи - работает, зачем менять? Действительно...

Ответить

Aleksandr Dubrovin

Leman
0

Все круто, но про аниме можно было не комментировать))

Ответить

Георгий Карасёв

Aleksandr
3

Что плохого в аниме?

Ответить

Антон Штадлер

Aleksandr
–1

Можно было не комментировать и про корейцев. Достаточно зайти в топ-20 лучших фильмов на КиноПоиске за последние пару лет и увидеть, что там половина фильмов и сериалов корейские. Они просто не могут не попасть в подборку

Ответить

Leman sister's

Антон
–1

Все понятно. Токсон в треде

Ответить

Антон Штадлер

Leman
–1

Бот в треде

Ответить

Leman sister's

Антон
1

А ты обижаешься, когда я тебе минусы ставлю? Не обижайся, они ничего не значат!

Ответить

Антон Штадлер

Leman
–1

Говорила мне мама, не корми ботиков)

Ответить

Leman sister's

Aleksandr
–1

Триган
Хеллсинг
Ангельские ритмы
Ванпанчмен
Гуррен Лаганн
...
Эрго Прокси
Аниматрица

только эти анимы пришли на ум, великие произведения, которые должен посмотреть каждый, это наравне с Достоевским, наравне с Аристотелем, Сократом

Это компиляции человеческой культуры, японцы производят шедевры из общедоступного банка знаний и опыта

Ответить

Aleksandr

Leman
0

Со сравнениями не согласен, но не буду ввязываться в бой)

Ответить

Leman sister's

Aleksan…
0

Прошлое не может сравниться с будущим. В этих анимах есть и Сократ, и Аристотель, и Достоевский. Японцы сделали компиляцию. 

В конкретных анимах. Большинство в аниме это отдых, релакс, дрочка по общей части. Большинство аним такие. Но есть люди, что хотят войти в историю и они вершат, перерабатывают кучу материала. 

То же можно сказать и про "Берсерк" хотя бы. Это древняя древняя вещь, что там показано и о чем хотят поведать. Японцы молодцы в том, как они доводят все до "совершенства" и как умеют смешивать христианство и фашизм, европейскую американскую культуру и русский трагизм

Ответить

Антон Штадлер

Leman
–1

Если честно, не понимаю производителей современных ТВ

А производителей планшетов тоже не понимаешь, почему для них отдельные версии аппов?)

Ответить

Leman sister's

Антон
0

Я ими не пользуюсь. Мне смартфона 2Гб озу 16Гб пзу 2018г выпуска за глаза

Ответить

Leman sister's

Leman
0

Ахаахахахах кого-то колет в глазу, что можно жить в 2021 году со смартфоном, купленном на АлиЭкспресс за 5.100 рублей?  Минусаторы, я с вам ору

Ответить

Sasha Belousov

Leman
0

Самое лучшее Netflix. Единственный минус для кого-то может быть с переводами.

Ответить

Leman sister's

Sasha
0

И нетфликс русский, да?

Ответить

Sasha Belousov

Leman
0

Нет, а что? Официально работает в РФ как один из онлайн-кинотеатров с конца прошлого года через российского партнёра «Национальная медиа группа» (НМГ).

"Условия подписанного соглашения включали перевод интерфейса сервиса на русский, разработку тарифной сетки в рублях и наращивание объемов контента с дублированным переводом и субтитрами."

Ответить

Leman sister's

Sasha
0

Так я про русские. Именно так я выделил КиноПоиск. Лучшее русское приложение. Русское. Российское и так далее

Ответить

Sasha Belousov

Leman
0

Понял.

Ответить

MedievalRain

Sasha
0

Цена всё еще слишком высокая для России.

Ответить

Sasha Belousov

Medieva…
0

Возможно, но премиум Окко - 800, премиум Netflix - 1000. Лучше 200 доплатить, я пробовал.

Ответить

Михаил Семин

Leman
–1

Ага, если бы ещё приложение не лагалало на новом самсунге (купленном в прошлом году ТВ) после редизайна, тогда бы действительно норм, а так кал

Ответить

Leman sister's

Михаил
–1

У меня не лагает. Проверь свое железо. У меня Самсунг. Купил два года назад. Работает КиноПоиск как часы. 

Твоя оценка просто базируется на эмоциях. Ты даже не хочешь разобраться

Ответить

Михаил Семин

Leman
0

Мне и не надо разбираться, вышел редизайн — работает как дерьмо, у моих знакомых с таким же самсунгом аналогично. Друг-разраб из Кинопоиска говорил, что они об этой проблеме знают, но она архитектурная.

Вместо разборок почему все так плохо работает, я теперь пользуюсь нетфликсом, который работает идеально с точки зрения UI, плавно, быстро и интуитивно, приложению Кинопоиска до этого идти ещё годами.

Ответить

Антон Штадлер

Михаил
1

Я был удивлен, когда Нетфликс смог установить на смарт ТВ 2012 года выпуска) им, конечно, респект за это

Ответить

Leman sister's

Михаил
0

Окей, мне зачем это писать? Как-то вообще неинтересно

Ответить

Alexander K

1

Кинопоиск HD вырос по выручке конечно, заманил пользователей библиотекой, люди купили годовые подписки, а теперь из сервиса в разряд платных переходит куча фильмов или возможность их посмотреть совсем убирают (зачем договариваться с правообладателями).

Ответить

Димитриан Иваненко

1

Я смотрю платформы на смарт ТВ в Самсунге и вообще кажется, что там у каждого по 200 одних и тех же фильмов)) Но в ОККО можно платить баллами СПАСИБО от СБеры

Ответить

Изя Слоу

1

OKKO раньше безальтернативно входил в мейлрушный подписной пакет (Комбо), сейчас появилась удешевленная версия подписки, куда кинотеатр не входит. 

Впрочем, когда входил, пользоваться им было лично мне невозможно - какая-то чехарда с пакетами подписки, отсутствующий поиск по доступному каталогу, и невменяемое приложение на андроид тв.

Ответить

Jack Hammer

Изя
0

Да, было жутко неудобно. Я в карантин год назад на окко пару фильмов глянул, остальное стянул с рутрекера, ибо их там банально не было.

Ответить

Антон Штадлер

1

Мне, кстати, интересно где Нетфликс? Его выручка должна быть в районе 1,3-1,5 млрд за полгода. Значит он точно выше Амедиа и Старта.
Исследование, как всегда, стремное

Ответить

Sasha Belousov

Антон
0

В марте был уже на 4 месте.

Ответить

Дневной Мика

1

Неужели никого не мучает проблема, что все кинотеатры выпускает свой контент, плюс у кого-то некоторые фильмы в подписке,у других за плату. ДЕсяток сервисов что ли оплачивать?

Ответить

Sasha Belousov

Дневной
0

Всех мучает. Три наших основных кинотеатра пытаются это частично решить, например добавляют сериалы HBO через Amedia. Но полностью конечно всех не охватить.

Ответить

Pavel Voronkov

1

Смотрю ОККО и КП через PS4, сначала появился первый с лайтовой подпиской. Глючный плеер, часто вылетал, так себе управление. Посмотреть не всегда есть что, обычно все за 1р. Старое или за 99-199 новинки.
Потом подключил триал КП, и тут понимаешь, что плеер у ОККО то ещё ничего.
Да и в постоянных рекомендациях Рикки и Морти говорит о ЦА КП.
В целом одна фигня, не стоят они полноценной подписки, чтобы что-то посмотреть 2-3 раза в месяц.

Ответить

Корпоративный Женя

0

Всегда рад приписке "Кинопоиск — смотреть онлайн" в выдаче гугла по искомому фильму. Хороший сервис. Кроме интерфейса просмотра сериала/выбора серии: всегда туплю, без исключений.

Ответить

Дневной Мика

0

Форк с nserv или кинопаб - профит

Ответить

Jack Hammer

0

Ничо, ничо, вот купит КиноПоиск Очко и заживём счастливо.

Ответить

Sasha Belousov

0

Полтора года жил с Okko. Худшее управление просмотром (при перемотке не показывает ни время курсора, ни индикатор загрузки после перемотки, не говоря уже о предпросмотре кадров). Ушел, за всё это время они не починил свое ТВ-приложение для показа 4К (ТВ Sony, "очень редкий" бренд). Ну и зачем они нужны, если есть Netflix с нормально работающим контентом 4K (которого среди новинок не мало) и отличной перемоткой.

IVI, попробовал. Перемотка чуть лучше, показывает время и индикатор загрузки (но без предпросмотра). 4K вроде какое-то есть как-то работает. Обложки фильмов почему-то мыльные все (размытые) в ТВ-приложении. В итоге, собственно зачем, если есть Netflix с отличной перемоткой и более привлекательным интерфейсом.

Кинопоиск. 🤷‍♂️ На ТВ приложения нет, для Xbox они приложение не спешат делать. 4K вообще у них нет как класса.

Перешёл на Netflix. Приложение приятное, перемотка отличная. 4K работает и пополняется контентом. Формат "всё, что в подписке, то можно смотреть", без "слышь купи, хоть и есть у тебя премиум подписка" (понятно почему так, но и без этого хорошо).

Ответить

Юлия

0

За приятную цену на кинопоиске входит много сериалов и фильмов (только свежие новинки нужно приобретать за отдельную плату). 
И все таки Яндекс очень мощно ударило в рекламу, разве что она теперь везде мозолит глаза, но все таки эффект есть. 

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