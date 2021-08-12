«Яндекс.Лавка» запустила десктопную версию магазина Статьи редакции
Раньше заказать продукты можно было с десктоп-версии «Яндекс.Еды», но в ней были доступны не все функции приложения.
- Заказ через сайт доступен пользователям из всех городов, где работает сервис, рассказали vc.ru в компании.
- «Зачем сделали? Ну, например, потому что вы нас часто заказываете во время работы в офисе или дома — а на работе вы сидите за компом по-прежнему. И так выйдет просто быстрее», — написал руководитель «Лавки» Илья Красильщик. За последние полгода количество таких покупателей выросло на 45%, уточнили в сервисе.
Нужно убрать борщ.
Сайт в электрон завернули? Или у них не было сайта вообще?
Я не про это. Если у них раньше был сайт, то не понятно, почему десктоп был урезан. То ли раньше не электрон был, то ли "Опять этот Яндекс!".
Рисовая каша закончилась? Неудачное фото?
Ну наконец-то. Раньше не покупал это с десктоп-версии, теперь не буду покупать через мобильное приложение.
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