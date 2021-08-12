Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Сервисы
Nazigul Jusupova

«Яндекс.Лавка» запустила десктопную версию магазина Статьи редакции

Раньше заказать продукты можно было с десктоп-версии «Яндекс.Еды», но в ней были доступны не все функции приложения.

  • Заказ через сайт доступен пользователям из всех городов, где работает сервис, рассказали vc.ru в компании.
  • «Зачем сделали? Ну, например, потому что вы нас часто заказываете во время работы в офисе или дома — а на работе вы сидите за компом по-прежнему. И так выйдет просто быстрее», — написал руководитель «Лавки» Илья Красильщик. За последние полгода количество таких покупателей выросло на 45%, уточнили в сервисе.
  • «Яндекс» начал тестировать «Яндекс.Лавку» в июне 2019 года. Сейчас сервис работает в шести регионах, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань.
  • В 2020 году «Яндекс» запустил сервис в Израиле под брендом Deli, в апреле 2021 года объявил о запуске в Париже и Лондоне.

#новости #яндекславка

1072 просмотров
14 14 комментариев
6
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u043b\u0430\u0432\u043a\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 14, "likes": 6, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 281127, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 12 Aug 2021 16:40:46 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
14 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Изя Слоу

7

Наконец-то, я уж думал до этих ракетных технологий не дойдут.

Ответить

Arthur N

7

Фронтендеры...

Ответить

Kirill Stoylov

1

Нужно убрать борщ.

Ответить

Андрей Фролов

Kirill
3

Борщ? Убрать?

Ответить

Game Topia

0

Сайт в электрон завернули? Или у них не было сайта вообще?

Ответить

Artemy

Game
0

Кстати, да, заголовок вводит в заблуждение. Десктопная, но все же веб.

Ответить

Game Topia

Artemy
0

Я не про это. Если у них раньше был сайт, то не понятно, почему десктоп был урезан. То ли раньше не электрон был, то ли "Опять этот Яндекс!".

Ответить

Изя Слоу

Game
1

Раньше был сайт, но без функционала заказа.

Ответить

nochnoy.ru

0

Клёво. Молодцы.

Ответить

fox_rus

0

Рисовая каша закончилась? Неудачное фото?

Ответить

Johnny Vorony

fox_rus
0

Конечно закончилась. С кокосом же!

Ответить

Serge Nekoval

0

Ну наконец-то. Раньше не покупал это с десктоп-версии, теперь не буду покупать через мобильное приложение.

Ответить

●Deep●

0

Яндекс. Хавка

Ответить

Ген Анти

0

Я сразу прочитал "допотопную версию" 

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 14 комментариев
Карьера
Андрей Фролов
В Xsolla никто не знал метрики оценки, предупреждений не было, вместо пяти окладов дали три: рассказ бывшего сотрудника Статьи редакции

Пересказ интервью DTF с человеком, уволенным после оценки от «бигдаты».

116 116 комментариев
41
Яндекс Go
«Яндекс» улучшил качество письменной поддержки пользователей и сократил расходы более чем на 45%

С помощью технологий машинного обучения.

53 53 комментария
80
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Карьера
Сергей Гашков
Это дело зря считают «мужским»: истории женщин, заработавших миллионы в аутсорс-бизнесе

Успех в работе, выручка до 2,5 млн рублей в месяц и гармоничная семейная жизнь — героини материала умеют это совмещать. Обсуждаем стереотипы аутсорсинга и показываем трех реальных бизнесвумен из этой сферы.

1 1 комментарий
9
Yota
Yota запустила доступ к сервису СберЗвук

Теперь клиенты Yota смогут оплатить доступ к сервису СберЗвук с помощью мобильного телефона и получить безлимитный трафик для прослушивания музыки.

2 2 комментария
–1
Будущее
Евгений Делюкин
Что такое «метавселенная», которую строят Марк Цукерберг, Сатья Наделла и Тим Суини — и зачем это нужно Статьи редакции

Компании хотят видеть виртуальные миры, в которых объединятся все имеющиеся технологии и устройства. Это похоже на описание из книжной фантастики.

Виртуальная платформа Microsoft Mesh
3 3 комментария
11
Транспорт
Полина Лааксо
«В Хабаровске для машин спускают удлинители с балконов»: почему на востоке России больше электромобилей, чем по стране Статьи редакции

Более 20% всех электромобилей, импортированных в Россию с января по май 2021 года, купили в Хабаровске: там Tesla можно увидеть даже в соседнем дворе, рассказывает Bloomberg.

Электромобиль Nissan Leaf Дмитрий Унагаев
80 80 комментариев
29
Макс
​Как успешно продавать ювелирные украшения в Instagram и правильно использовать промокоды

Владелица онлайн-бутика серебряных украшений Cozy Cats jewelry Юлия Догадина рассказала о продвижении ювелирного бизнеса, человеческом факторе в работе таргетологов и результатах рекламной кампании, которую настроил виртуальный маркетолог Макс.

0 Обсудить
4
Сервисы
DTF
В США представили законопроект об ограничении контроля Apple и Google над магазинами приложений Статьи редакции

Согласно нему, разработчики смогут использовать сторонние платёжные системы.

123 123 комментария
60
Миграция
Дарья Шуруева
Один разработчик и три страны: сравниваем Израиль, Нидерланды и Англию

Обычно рассказываем про переезд в какую-то одну страну и сравниваем ее с Россией. А теперь сравним между собой сразу три! У нашей героини разнообразный опыт. Она родилась в России, 11 лет прожила в Тель-Авиве, переехала в Амстердам и недавно перебралась в Лондон.

3 3 комментария
11
Истории
Виктория Степанова
Резюме по подписке: ростовские программисты взяли заказ на фрилансе и создали конструктор Resume.io для 12 млн человек Статьи редакции

История Тихона Белоусько и Алексея Тактарова, которые после магистратуры за границей вернулись в Ростов-на-Дону, где их настигло предложение сделать сервис для США и стран Европы.

Алексей Тактаров и Тихон Белоусько
11 11 комментариев
14
Columbus Russia
«Экополис» совместно с Columbus успешно завершила разработку концепций реализации бизнес-процессов «НПО Аурус»
0 Обсудить
0
Больше статей
null